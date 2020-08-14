У гуртожитку Запорізького медуніверситету спалах COVID-19 серед іноземних студентів

У гуртожитку Запорізького державного медичного університету спалах захворювання COVID-19 серед іноземних студентів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У Запорізькій обласній інфекційній клінічній лікарні на лікуванні перебувають 4 студенти медуніверситету. Всі іноземці.

Серед іноземних студентів - контактних осіб підтверджено 27 випадків безсимптомного протікання коронавірусної інфекції. Гуртожиток, де виявлено захворювання, взято під посилену охорону, а також посилено протиепідемічні заходи в усьому університеті.

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Усього в Запорізькому медуніверситеті вчаться 9 126 студентів, у т.ч. понад 2,5 тис. іноземних громадян із 42 країн світу.