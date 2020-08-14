УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8216 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 952 7

У гуртожитку Запорізького медуніверситету спалах COVID-19 серед іноземних студентів

У гуртожитку Запорізького медуніверситету спалах COVID-19 серед іноземних студентів

У гуртожитку Запорізького державного медичного університету спалах захворювання COVID-19 серед іноземних студентів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У Запорізькій обласній інфекційній клінічній лікарні на лікуванні перебувають 4 студенти медуніверситету. Всі іноземці.

Серед іноземних студентів - контактних осіб підтверджено 27 випадків безсимптомного протікання коронавірусної інфекції. Гуртожиток, де виявлено захворювання, взято під посилену охорону, а також посилено протиепідемічні заходи в усьому університеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуртожиток КПІ в Києві закрили на карантин, COVID-19 підтверджено у 133 курсантів, - Кличко

Усього в Запорізькому медуніверситеті вчаться 9 126 студентів, у т.ч. понад 2,5 тис. іноземних громадян із 42 країн світу.

Запоріжжя (2316) карантин (18172) гуртожиток (130) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...небойсь на медицинском учатся ....
показати весь коментар
14.08.2020 20:28 Відповісти
о! ... я угадал не читая))) мед профаны )))
показати весь коментар
14.08.2020 20:29 Відповісти
Болеют хлопцы-черножопцы.
показати весь коментар
14.08.2020 20:31 Відповісти
Чудеса прямо коронавирус в большинстве случаев протекает бессимптомно так любого здорового человека можно определить как носителя и упаковать куда нибудь и хрен проверишь т к симптомов нет
показати весь коментар
14.08.2020 20:37 Відповісти
Прям даже на каникулы не ездиють домой....
показати весь коментар
14.08.2020 20:56 Відповісти
Невже зі Штатів студентики?
показати весь коментар
14.08.2020 22:52 Відповісти
Ага, зі Штатів Махараштра і Пенджаб
показати весь коментар
12.10.2020 08:08 Відповісти
 
 