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Новости Революция в Беларуси
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Боррель объявил о начале работы над санкциями в отношении белорусских властей

Боррель объявил о начале работы над санкциями в отношении белорусских властей

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о несогласии Евросоюза с итогами президентских выборов в Беларусь и о подготовке санкций в отношении тех, кто нарушал демократические принципы.

Об этом он написал в Твиттере по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

"Беларусь: ЕС не соглашается с результатами выборов. Начинается работа по санкциям к виновным в насилии и фальсификации", - отметил Боррель.

В онлайн-формате проходило внеочередное совещание Совета ЕС по иностранным делам, одним из главных вопросов на котором была ситуация в Беларуси и возможные санкции в отношении "виновных в насилии и фальсификации".

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Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. Согласно утвержденным итогам выборов, за действующего главу государства Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

С 9 августа в стране проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. По официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержаны около 7 тыс. человек. С четверга мирные протесты начались на белорусских промпредприятиях.

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Действия руководства страны и силовых структур вызвали критику со стороны официальных лиц в ЕС и США.

Автор: 

Беларусь (7937) санкции (11598) Евросоюз (17351) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+5
Будет Молдова -2 , договорятся с уХйлом и поставят типа оппозиционного ...
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14.08.2020 21:43 Ответить
+5
А что наши?
Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади - Цензор.НЕТ 95
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14.08.2020 21:56 Ответить
+5
Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади - Цензор.НЕТ 1424Братва свое ДЕРЬМО не бросает...
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14.08.2020 22:09 Ответить
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Будет Молдова -2 , договорятся с уХйлом и поставят типа оппозиционного ...
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14.08.2020 21:43 Ответить
Додона чи Додониху !!))
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14.08.2020 22:06 Ответить
https://youtu.**************
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14.08.2020 22:25 Ответить
А что наши?
Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади - Цензор.НЕТ 95
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14.08.2020 21:56 Ответить
Краще з картопляниками !!))
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14.08.2020 22:12 Ответить
Выразит глубокую озабоченость
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14.08.2020 21:45 Ответить
с Хусейном тоже так начинали
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14.08.2020 21:45 Ответить
Ага
Бацька відразу злякався!

Щодо фото статті - цей запах вже давним давно стоїть, але йому, так само, давним давно - пофіг...
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14.08.2020 21:48 Ответить
"ЕС не соглашается с результатами выборов."
Теперь нужно всё с ЕС согласовывать.
Пусть скажут белорусам на кого ЕС согласен и не нужно тратить деньги на выборы.
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14.08.2020 21:50 Ответить
Пипец креветкам и хамону в Мацкве
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14.08.2020 21:51 Ответить
Пинским креветкам, Бобруйскому замону и Витебскому пармезану...
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14.08.2020 21:54 Ответить
Ли́дия Миха́йловна Ермо́шина, урождённая Горкове́нко
Глава ЦИК
В 2006 и 2010 годах Лидии Ермошиной запретили въезд на территорию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Евросоюза за «причастность к фальсификациям»

И что, сильно помогло?
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14.08.2020 21:53 Ответить
Получай фашист гранату (и записку в ней).
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14.08.2020 21:54 Ответить
https://twitter.com/nastusia001

https://twitter.com/nastusia001 Настасья https://twitter.com/nastusia001 @nastusia001 https://twitter.com/nastusia001/status/1294237003782008837 7 ч

Вони упускають один факт.
Поки танки доїдуть до кордону, вони зрівняють із землею територію Білорусі.
А так да, можна і далі ржати з українців.

Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади - Цензор.НЕТ 4556
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14.08.2020 22:01 Ответить
Каждому белорусу выдадут личную бановскому карту Евросоюза на 500 евро,Лукашу дадут 20 копеек от Путлерского банка "ГрязьПРОМ" под кодовым именем "МЫ ВСЕ просрали"
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14.08.2020 22:04 Ответить
тут главное не спешить - может скоро и Беларуси не будет и санкции не будет к чему прикладывать
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14.08.2020 22:07 Ответить
вусатий кондом... ************ промоскальська.
тепер, придурку, ти вже пiд Сцарьком-лисогномом навiть не пискнеш...
потрiбно було вiддати воювавших на бамбасi. йти на зближення з Заходом, посилати кремлядь, виграти з 51-53 вiдсотками, а не влаштовувати криваву виставу... пом'якшувати режим, а так...ти все просрав...

Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади - Цензор.НЕТ 9617
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14.08.2020 22:08 Ответить
Бацька Всея Китая СИДЗИНЬПИНЬ купил Белдорусь за 50 копеек.КГБист Всея РАБссии не возражал....
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14.08.2020 22:08 Ответить
Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади - Цензор.НЕТ 1424Братва свое ДЕРЬМО не бросает...
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14.08.2020 22:09 Ответить
Два лепших друга -йух і подпруга !!))
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14.08.2020 22:11 Ответить
Я не понял какие еще санкции в отношении беларуских властей? Тихановская еще к своим обязанностям не приступила, а против нее уже санкции вводят? Лучше бы подумали как бывшего президента Таракана (девичья фамилия Лукашенко) в Гаагу доставить
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14.08.2020 22:13 Ответить
Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади - Цензор.НЕТ 5233Мы поняли сразу... Путлер нам заехал па самые Мавзолеи...Видите аж глаза мои на ЖО....
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14.08.2020 22:14 Ответить
Если американцы прекратят поставлять Беларуси газ , - то ей будет хана . У бацьки сейчас много вариантов закончить выборы , но реальных немного , - снова подставиться Пуйлу .
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14.08.2020 22:17 Ответить
Белорусские бабушки в Литве правду сказали...
мы все покупаем в Литве и Украине..у нас ничего своего НЕТ...
эх бацька кальхоз,просрал ты ВСЕ...
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14.08.2020 22:18 Ответить
Не бывает большей диктатуры, чем демократия.
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14.08.2020 22:21 Ответить
РАБссия жила при демократии с 3 марта 1917 года по 26 октября 1917 г...
в остальные года ею правили Золотая Орда 312 лет,Германия-Курляндия_ПруССИя 304 года... какая демократия у БЫДЛА???
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14.08.2020 22:24 Ответить
Добро пожаловать в ватный мир белотрусы
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14.08.2020 22:35 Ответить
Циплят по осени считают,лаптеногое.
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14.08.2020 22:47 Ответить
да да, вы теперь официально в ватном мире изгоев, с парашей, в одной навозной яме

Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади - Цензор.НЕТ 7720
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14.08.2020 22:52 Ответить
Циплят по осени считают,лаптеногое.
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14.08.2020 22:48 Ответить
ЕС не признал, США не признают. И все, капец, Лукашенка президент банановой республики.
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14.08.2020 22:35 Ответить
Лукашенко смотрит на свой портрет на стене в кабинете и говорит: «скоро меня наверное
снимут».
Портрет улыбается, шевелятся усы и говорит ему: «нет, это меня снимут, а тебя повесят»
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14.08.2020 22:47 Ответить
"Західним партнерам" булу абсолютно по фіг на зникнення і вбивство опозиціонерів Луки в Білорусі. Санкцій до ката ніхто не вводив, репортери бравурно брали інтерв'ю у "останнього диктатора Європи". Думаю і зараз всім начхати. Ну "повиляють задом" і знову "амнезія". А чом би й ні?! Достатньо подивитись кадри "побєдобєсія" в Білорусі, послухати їх імпотентні байки совкової пропаганди як символ віри "в світле майбутнє бульбашів-колгоспників" і "словянське братство з кацапами" які їх знищували всю їх історію... Всім дійсно по фіг доля таких манкуртів які і мову власну втратили, і історію вчать по кацапсько-колоніальним підручникам і хочуть "вічної стабільності" в совкодрочерному заповіднику...
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15.08.2020 00:08 Ответить
 
 