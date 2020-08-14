Боррель объявил о начале работы над санкциями в отношении белорусских властей
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о несогласии Евросоюза с итогами президентских выборов в Беларусь и о подготовке санкций в отношении тех, кто нарушал демократические принципы.
Об этом он написал в Твиттере по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС, информирует Цензор.НЕТ.
"Беларусь: ЕС не соглашается с результатами выборов. Начинается работа по санкциям к виновным в насилии и фальсификации", - отметил Боррель.
В онлайн-формате проходило внеочередное совещание Совета ЕС по иностранным делам, одним из главных вопросов на котором была ситуация в Беларуси и возможные санкции в отношении "виновных в насилии и фальсификации".
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Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. Согласно утвержденным итогам выборов, за действующего главу государства Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
С 9 августа в стране проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. По официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержаны около 7 тыс. человек. С четверга мирные протесты начались на белорусских промпредприятиях.
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Действия руководства страны и силовых структур вызвали критику со стороны официальных лиц в ЕС и США.
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Бацька відразу злякався!
Щодо фото статті - цей запах вже давним давно стоїть, але йому, так само, давним давно - пофіг...
Теперь нужно всё с ЕС согласовывать.
Пусть скажут белорусам на кого ЕС согласен и не нужно тратить деньги на выборы.
Глава ЦИК
В 2006 и 2010 годах Лидии Ермошиной запретили въезд на территорию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Евросоюза за «причастность к фальсификациям»
И что, сильно помогло?
https://twitter.com/nastusia001 Настасья https://twitter.com/nastusia001 @nastusia001 https://twitter.com/nastusia001/status/1294237003782008837 7 ч
Вони упускають один факт.
Поки танки доїдуть до кордону, вони зрівняють із землею територію Білорусі.
А так да, можна і далі ржати з українців.
тепер, придурку, ти вже пiд Сцарьком-лисогномом навiть не пискнеш...
потрiбно було вiддати воювавших на бамбасi. йти на зближення з Заходом, посилати кремлядь, виграти з 51-53 вiдсотками, а не влаштовувати криваву виставу... пом'якшувати режим, а так...ти все просрав...
мы все покупаем в Литве и Украине..у нас ничего своего НЕТ...
эх бацька кальхоз,просрал ты ВСЕ...
в остальные года ею правили Золотая Орда 312 лет,Германия-Курляндия_ПруССИя 304 года... какая демократия у БЫДЛА???
снимут».
Портрет улыбается, шевелятся усы и говорит ему: «нет, это меня снимут, а тебя повесят»