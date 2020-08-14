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Новости Фото Революция в Беларуси
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Избитые ОМОНом беларусы в больницах. Шокирующие ФОТО

Опубликованы фотографии пациентов белорусских больниц, пострадавших от рук силовиков при разгоне мирных демонстраций.

Фото обнародованы порталом TUT.by, информирует Цензор.НЕТ.

Журналистам удалось пообщаться с шестью пациентами, вот их диагнозы: черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и кровоподтеки, травматический шок, сотрясение головного мозга, взрывная травма, осколочные ранения и даже разрыв печени.

Все пациенты заявляют, что их избили сотрудники силовых ведомств.

Читайте на Цензор.НЕТ: У дома правительства в Минске проходит многотысячный митинг, ОМОН опустил щиты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Медики возмущены, что к пациентам, которые пострадали от избиений в изоляторах, не приходят судебно-медицинские эксперты, чтобы задокументировать повреждения.

"Вообще, эксперты приезжают в больницу, но не к таким пациентам. Напомню, вызов осуществляется следователем, который ведет дело", — пояснил один из докторов.

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ВНИМАНИЕ! ПРОСМОТР ФОТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО НЕУСТОЙЧИВЫМ ЛЮДЯМ.

Избитые ОМОНом беларусы в больницах. Шокирующие 01

Алексею Курачеву 20 лет. Он находится в реанимации и не может встать с койки, а нужду приходится справлять через катетер.

Избитые ОМОНом беларусы в больницах. Шокирующие 02Избитые ОМОНом беларусы в больницах. Шокирующие 03

Максим Сальников, 34 года. Вышел в магазин за сигаретами и возле подъезда был тяжело избит. Соседи по палате говорят, что мужчина периодически уходит в забытье. У него — разрыв печени.

Избитые ОМОНом беларусы в больницах. Шокирующие 04

Александр Альховский, 21 год. Все его ноги и ягодицы фиолетовые от побоев. Его "встретили" во дворе у дома.

Избитые ОМОНом беларусы в больницах. Шокирующие 05
Избитые ОМОНом беларусы в больницах. Шокирующие 06
Избитые ОМОНом беларусы в больницах. Шокирующие 07

Мария Зайцева, 19 лет. Рядом с ней разорвалась светошумовая граната. От потери зрения девушку спасли линзы. Сейчас она не слышит на одно ухо.


Избитые ОМОНом беларусы в больницах. Шокирующие 08

Кирилл Пискарев, 24 года. Получил вывих плечевой кости в результате избиений. По словам парня, в отделении милиции его заставляли поднять руки — а когда одна из них не поднималась, то били снова. Его родные уже подали заявление с требованием возбудить уголовное дело.

Избитые ОМОНом беларусы в больницах. Шокирующие 09

Александр Пашковский, 32 года. Его с друзьями остановили на машине, заволокли в тонированный микроавтобус, и начались "ужасы", говорит он.

Автор: 

Беларусь (7937) избиение (9831) ОМОН (112)


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Топ комментарии
+54
мусора хуже говна!!!!
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14.08.2020 19:55 Ответить
+53
Для тебя - ГНИДЫ КАЦАПСКОЙ и "Майдан Гідності" не вартий був. Лишь бы с ПИД@Рабсеюшкой быть на века. Верно, ******?
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14.08.2020 19:59 Ответить
+32
вам, кацапам, этого не понять... рабское мышление и вечное стояние на коленях - тому свидетельство
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14.08.2020 20:09 Ответить
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В Украине были фото СТРАШНЕЕ , в Беларусии это так ---разминка !!! Хотя и для них это СТРАШНЫЕ !!!
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14.08.2020 20:21 Ответить
Та подожди ты. Пошли бы беларусы как в Украине, агрофюрер им Тяньаньмень устроил бы.
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14.08.2020 20:26 Ответить
Какие красивые девушки и молодые люди . Во всех отношения .

Я понимаю , почему их эти имбецилы так лупасили -- тупая зависть недоумка и власть над более умным и образованным . И ещё -- у них физиподготовка , дубинки щитки куча таких же имбецил рядом и "автозаки" как броневеки . Но в всё равно , сцат когда их меньше .
А эти ребяты , кто щуплый , кто обычной комплекции , девчуха вообще цыплёнок беззащитный на фоне тех горилл (да простят меня добродушные приматы с Африки) , без оружия и вышли не забоялись . Да , лица , замученные настоящими боевыми ранами , которые не стыдно , да не стыдно демонстрировать , но не запуганные , потому что лица показывают и рассказывают !
Так что Таракан , когда дал команду "фас" этим крупным , (но облезлым) бешенным псам, , достиг ровно с точностью до наоборот , чего хотел достичь ...
Бо запугал почти никого, а вот число озлобленных удвоил и утроил !
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14.08.2020 20:21 Ответить
Да ну, вот белорусские девушки благодарят ОМОН за "науку" А то чуть было в гейропу с натой не ушли, спасибо вовремя вразумили
Побиті ОМОНом білоруси в лікарнях. Шокуючі - Цензор.НЕТ 1391
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15.08.2020 15:40 Ответить
Побиті ОМОНом білоруси в лікарнях. Шокуючі - Цензор.НЕТ 550
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14.08.2020 20:22 Ответить
Ну що,сябри,стерпите?
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14.08.2020 20:38 Ответить
Лука лозунг "Діди ваєвалі" творчо втілив в життя: створив гестапо під назвою "Народная мыліцыя", наші совкодрочери прихильники Луки з радістю проголосують на виборах за подібну істоту.
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14.08.2020 20:38 Ответить
а мне в понедельник в Гомель ехать по делам..
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14.08.2020 20:40 Ответить
До понедельника многое может измениться.
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14.08.2020 20:46 Ответить
готуйся до звіздюлін. Зроблять з тебе агента Яроша
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15.08.2020 20:23 Ответить
лука конченая мразь с поехавшей крышей. на рею падаль коммуняцкую!!!
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14.08.2020 20:50 Ответить
Якщо це пройде безнаказанно,сидіти Вам білоруси у ярмі ще дуже довго.За все треба платити і вся ця мусорська нечисть повинна за все відповісти з повна.
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14.08.2020 20:50 Ответить
Бульбаши ещё нажуются с дружбой с парашей они так и ни хрена не поняли что такое параша . А один мудак из белорусской так называемой оппозиции на наших каналах говорил что крым не только украинский и ещё парашенский а война в даунбассе это гражданская война . не нахлебались они еще своей крови чтоб понять кто друг а кто враг .
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14.08.2020 21:03 Ответить
параша это кто? рашка что ли
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15.08.2020 14:14 Ответить
Лукашенко! Свою дитину не хочеш уявити на місці цих дітей? Потвора
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14.08.2020 22:39 Ответить
Давно я не ездил пострелять... Пора обновить навыки...
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14.08.2020 23:58 Ответить
Лукашенко должен кончить, как Чаушеску. Только у белорусов "позднее зажигание". Такое нельзя так долго терпеть.
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15.08.2020 07:11 Ответить
Как увидел космонавта
- мажь мразину по асфальту.
Если сел в автомашину -
мотай омоновца на шину!
Если нету автомата -
кирпичом бей космонавта.
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15.08.2020 13:34 Ответить
Золотко! Щойно дивися прямий репортаж французського каналу 24 про події на площі
в центрі Мінську. Стоять собі ОМОНівці з опущенимі щитами а благодарні білоруси іх цілують та обнімають! Це що?Та цьому уроду дадуть команду "ФАС!"і ви свої зуби виплюнете після свої їудіних поцілунків! Так що думаю що в Білоросії все буде рашка, без сумнівів!
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15.08.2020 14:21 Ответить
надейся на лучшее,
готовься к худшему ...

се ля ви.
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15.08.2020 14:28 Ответить
еще одна гнида продажная Кирял
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15.08.2020 14:13 Ответить
Так должен выглядеть Лукашенко.
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15.08.2020 16:35 Ответить
Ну батька ж - батька сраки имеет право налупасить.
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15.08.2020 16:46 Ответить
ахахаха ржу в голос "Его родные уже подали заявление с требованием возбудить уголовное дело." чуваку повезе якшо його самого не посадять. Тут тільки фраза Гендальфа в Морії.
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15.08.2020 17:52 Ответить
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