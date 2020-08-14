Избитые ОМОНом беларусы в больницах. Шокирующие ФОТО

Опубликованы фотографии пациентов белорусских больниц, пострадавших от рук силовиков при разгоне мирных демонстраций.

Фото обнародованы порталом TUT.by, информирует Цензор.НЕТ.

Журналистам удалось пообщаться с шестью пациентами, вот их диагнозы: черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и кровоподтеки, травматический шок, сотрясение головного мозга, взрывная травма, осколочные ранения и даже разрыв печени.

Все пациенты заявляют, что их избили сотрудники силовых ведомств.

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Медики возмущены, что к пациентам, которые пострадали от избиений в изоляторах, не приходят судебно-медицинские эксперты, чтобы задокументировать повреждения.

"Вообще, эксперты приезжают в больницу, но не к таким пациентам. Напомню, вызов осуществляется следователем, который ведет дело", — пояснил один из докторов.

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