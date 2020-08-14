Избитые ОМОНом беларусы в больницах. Шокирующие ФОТО
Опубликованы фотографии пациентов белорусских больниц, пострадавших от рук силовиков при разгоне мирных демонстраций.
Фото обнародованы порталом TUT.by, информирует Цензор.НЕТ.
Журналистам удалось пообщаться с шестью пациентами, вот их диагнозы: черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и кровоподтеки, травматический шок, сотрясение головного мозга, взрывная травма, осколочные ранения и даже разрыв печени.
Все пациенты заявляют, что их избили сотрудники силовых ведомств.
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Медики возмущены, что к пациентам, которые пострадали от избиений в изоляторах, не приходят судебно-медицинские эксперты, чтобы задокументировать повреждения.
"Вообще, эксперты приезжают в больницу, но не к таким пациентам. Напомню, вызов осуществляется следователем, который ведет дело", — пояснил один из докторов.
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ВНИМАНИЕ! ПРОСМОТР ФОТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО НЕУСТОЙЧИВЫМ ЛЮДЯМ.
Алексею Курачеву 20 лет. Он находится в реанимации и не может встать с койки, а нужду приходится справлять через катетер.
Максим Сальников, 34 года. Вышел в магазин за сигаретами и возле подъезда был тяжело избит. Соседи по палате говорят, что мужчина периодически уходит в забытье. У него — разрыв печени.
Александр Альховский, 21 год. Все его ноги и ягодицы фиолетовые от побоев. Его "встретили" во дворе у дома.
Мария Зайцева, 19 лет. Рядом с ней разорвалась светошумовая граната. От потери зрения девушку спасли линзы. Сейчас она не слышит на одно ухо.
Кирилл Пискарев, 24 года. Получил вывих плечевой кости в результате избиений. По словам парня, в отделении милиции его заставляли поднять руки — а когда одна из них не поднималась, то били снова. Его родные уже подали заявление с требованием возбудить уголовное дело.
Александр Пашковский, 32 года. Его с друзьями остановили на машине, заволокли в тонированный микроавтобус, и начались "ужасы", говорит он.
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Я понимаю , почему их эти имбецилы так лупасили -- тупая зависть недоумка и власть над более умным и образованным . И ещё -- у них физиподготовка , дубинки щитки куча таких же имбецил рядом и "автозаки" как броневеки . Но в всё равно , сцат когда их меньше .
А эти ребяты , кто щуплый , кто обычной комплекции , девчуха вообще цыплёнок беззащитный на фоне тех горилл (да простят меня добродушные приматы с Африки) , без оружия и вышли не забоялись . Да , лица , замученные настоящими боевыми ранами , которые не стыдно , да не стыдно демонстрировать , но не запуганные , потому что лица показывают и рассказывают !
Так что Таракан , когда дал команду "фас" этим крупным , (но облезлым) бешенным псам, , достиг ровно с точностью до наоборот , чего хотел достичь ...
Бо запугал почти никого, а вот число озлобленных удвоил и утроил !
- мажь мразину по асфальту.
Если сел в автомашину -
мотай омоновца на шину!
Если нету автомата -
кирпичом бей космонавта.
в центрі Мінську. Стоять собі ОМОНівці з опущенимі щитами а благодарні білоруси іх цілують та обнімають! Це що?Та цьому уроду дадуть команду "ФАС!"і ви свої зуби виплюнете після свої їудіних поцілунків! Так що думаю що в Білоросії все буде рашка, без сумнівів!
готовься к худшему ...
се ля ви.