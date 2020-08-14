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Новини Фото Революція в Білорусі
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Побиті ОМОНом білоруси в лікарнях. Шокуючі ФОТО

Опубліковано фотографії пацієнтів білоруських лікарень, які постраждали від рук силовиків при розгоні мирних демонстрацій.

Фото оприлюднені порталом TUT.by, інформує Цензор.НЕТ.

Журналістам вдалося поспілкуватися з шістьма пацієнтами, ось їхні діагнози: черепно-мозкова травма, численні забої та синці, травматичний шок, струс головного мозку, вибухова травма, осколкові поранення і навіть розрив печінки.

Всі пацієнти заявляють, що їх побили співробітники силових відомств.

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Медики обурені, що до пацієнтів, які постраждали від побиття в ізоляторах, не приходять судово-медичні експерти, щоб задокументувати ушкодження.

"Взагалі-то експерти приїжджають у лікарню, але не до таких пацієнтів. Нагадаю, виклик здійснюється слідчим, який веде справу", - пояснив один із лікарів.

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УВАГА! ПЕРЕГЛЯД ФОТО НЕ РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЕМОЦІЙНО НЕСТІЙКИМ ЛЮДЯМ.

Побиті ОМОНом білоруси в лікарнях. Шокуючі 01

Олексію Курачову 20 років. Він перебуває в реанімації і не може встати з ліжка, а нужду доводиться справляти через катетер.

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Максим Сальников, 34 роки. Вийшов у магазин по сигарети і біля під'їзду був важко побитий. Сусіди по палаті кажуть, що чоловік періодично йде в забуття. У нього - розрив печінки.

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Олександр Альховський, 21 рік. Усі його ноги й сідниці фіолетові від побоїв. Його "зустріли" в дворі біля будинку.

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Побиті ОМОНом білоруси в лікарнях. Шокуючі 06
Побиті ОМОНом білоруси в лікарнях. Шокуючі 07

Марія Зайцева, 19 років. Поруч із нею розірвалася світлошумова граната. Від втрати зору дівчину врятували лінзи. Зараз вона не чує на одне вухо.


Побиті ОМОНом білоруси в лікарнях. Шокуючі 08

Кирило Піскарьов, 24 роки. Отримав вивих плечової кістки внаслідок побиття. За словами хлопця, у відділенні міліції його змушували підняти руки - а коли одна з них не піднімалася, то били знову. Його рідні вже подали заяву з вимогою порушити кримінальну справу.

Побиті ОМОНом білоруси в лікарнях. Шокуючі 09

Олександр Пашковський, 32 роки. Його з друзями зупинили на машині, затягли в тонований мікроавтобус і почалися "жахи", каже він.

Білорусь (7931) побиття (935) ОМОН (66)


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Топ коментарі
+54
мусора хуже говна!!!!
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14.08.2020 19:55
+53
Для тебя - ГНИДЫ КАЦАПСКОЙ и "Майдан Гідності" не вартий був. Лишь бы с ПИД@Рабсеюшкой быть на века. Верно, ******?
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14.08.2020 19:59
+32
вам, кацапам, этого не понять... рабское мышление и вечное стояние на коленях - тому свидетельство
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14.08.2020 20:09
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В Украине были фото СТРАШНЕЕ , в Беларусии это так ---разминка !!! Хотя и для них это СТРАШНЫЕ !!!
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14.08.2020 20:21 Відповісти
Та подожди ты. Пошли бы беларусы как в Украине, агрофюрер им Тяньаньмень устроил бы.
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14.08.2020 20:26 Відповісти
Какие красивые девушки и молодые люди . Во всех отношения .

Я понимаю , почему их эти имбецилы так лупасили -- тупая зависть недоумка и власть над более умным и образованным . И ещё -- у них физиподготовка , дубинки щитки куча таких же имбецил рядом и "автозаки" как броневеки . Но в всё равно , сцат когда их меньше .
А эти ребяты , кто щуплый , кто обычной комплекции , девчуха вообще цыплёнок беззащитный на фоне тех горилл (да простят меня добродушные приматы с Африки) , без оружия и вышли не забоялись . Да , лица , замученные настоящими боевыми ранами , которые не стыдно , да не стыдно демонстрировать , но не запуганные , потому что лица показывают и рассказывают !
Так что Таракан , когда дал команду "фас" этим крупным , (но облезлым) бешенным псам, , достиг ровно с точностью до наоборот , чего хотел достичь ...
Бо запугал почти никого, а вот число озлобленных удвоил и утроил !
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14.08.2020 20:21 Відповісти
Да ну, вот белорусские девушки благодарят ОМОН за "науку" А то чуть было в гейропу с натой не ушли, спасибо вовремя вразумили
Побиті ОМОНом білоруси в лікарнях. Шокуючі - Цензор.НЕТ 1391
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15.08.2020 15:40 Відповісти
Побиті ОМОНом білоруси в лікарнях. Шокуючі - Цензор.НЕТ 550
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14.08.2020 20:22 Відповісти
Ну що,сябри,стерпите?
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14.08.2020 20:38 Відповісти
Лука лозунг "Діди ваєвалі" творчо втілив в життя: створив гестапо під назвою "Народная мыліцыя", наші совкодрочери прихильники Луки з радістю проголосують на виборах за подібну істоту.
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14.08.2020 20:38 Відповісти
а мне в понедельник в Гомель ехать по делам..
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14.08.2020 20:40 Відповісти
До понедельника многое может измениться.
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14.08.2020 20:46 Відповісти
готуйся до звіздюлін. Зроблять з тебе агента Яроша
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15.08.2020 20:23 Відповісти
лука конченая мразь с поехавшей крышей. на рею падаль коммуняцкую!!!
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14.08.2020 20:50 Відповісти
Якщо це пройде безнаказанно,сидіти Вам білоруси у ярмі ще дуже довго.За все треба платити і вся ця мусорська нечисть повинна за все відповісти з повна.
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14.08.2020 20:50 Відповісти
Бульбаши ещё нажуются с дружбой с парашей они так и ни хрена не поняли что такое параша . А один мудак из белорусской так называемой оппозиции на наших каналах говорил что крым не только украинский и ещё парашенский а война в даунбассе это гражданская война . не нахлебались они еще своей крови чтоб понять кто друг а кто враг .
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14.08.2020 21:03 Відповісти
параша это кто? рашка что ли
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15.08.2020 14:14 Відповісти
Лукашенко! Свою дитину не хочеш уявити на місці цих дітей? Потвора
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14.08.2020 22:39 Відповісти
Давно я не ездил пострелять... Пора обновить навыки...
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14.08.2020 23:58 Відповісти
Лукашенко должен кончить, как Чаушеску. Только у белорусов "позднее зажигание". Такое нельзя так долго терпеть.
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15.08.2020 07:11 Відповісти
Как увидел космонавта
- мажь мразину по асфальту.
Если сел в автомашину -
мотай омоновца на шину!
Если нету автомата -
кирпичом бей космонавта.
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15.08.2020 13:34 Відповісти
Золотко! Щойно дивися прямий репортаж французського каналу 24 про події на площі
в центрі Мінську. Стоять собі ОМОНівці з опущенимі щитами а благодарні білоруси іх цілують та обнімають! Це що?Та цьому уроду дадуть команду "ФАС!"і ви свої зуби виплюнете після свої їудіних поцілунків! Так що думаю що в Білоросії все буде рашка, без сумнівів!
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15.08.2020 14:21 Відповісти
надейся на лучшее,
готовься к худшему ...

се ля ви.
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15.08.2020 14:28 Відповісти
еще одна гнида продажная Кирял
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15.08.2020 14:13 Відповісти
Так должен выглядеть Лукашенко.
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15.08.2020 16:35 Відповісти
Ну батька ж - батька сраки имеет право налупасить.
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15.08.2020 16:46 Відповісти
ахахаха ржу в голос "Его родные уже подали заявление с требованием возбудить уголовное дело." чуваку повезе якшо його самого не посадять. Тут тільки фраза Гендальфа в Морії.
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15.08.2020 17:52 Відповісти
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