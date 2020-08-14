Побиті ОМОНом білоруси в лікарнях. Шокуючі ФОТО

Опубліковано фотографії пацієнтів білоруських лікарень, які постраждали від рук силовиків при розгоні мирних демонстрацій.

Фото оприлюднені порталом TUT.by, інформує Цензор.НЕТ.

Журналістам вдалося поспілкуватися з шістьма пацієнтами, ось їхні діагнози: черепно-мозкова травма, численні забої та синці, травматичний шок, струс головного мозку, вибухова травма, осколкові поранення і навіть розрив печінки.

Всі пацієнти заявляють, що їх побили співробітники силових відомств.

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Медики обурені, що до пацієнтів, які постраждали від побиття в ізоляторах, не приходять судово-медичні експерти, щоб задокументувати ушкодження.

"Взагалі-то експерти приїжджають у лікарню, але не до таких пацієнтів. Нагадаю, виклик здійснюється слідчим, який веде справу", - пояснив один із лікарів.

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