Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про незгоду Євросоюзу з підсумками президентських виборів у Білорусі та про підготовку санкцій щодо тих, хто порушував демократичні принципи.

Про це він написав у Твіттері за підсумками відеоконференції глав МЗС країн ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

"Білорусь: ЄС не погоджується з результатами виборів. Починається робота із санкцій до винних у насильстві та фальсифікації", - зазначив Боррель.

В онлайн-форматі проходила позачергова нарада Ради ЄС із закордонних справ, одним із головних питань була ситуація в Білорусі та можливі санкції щодо "винних у насильстві та фальсифікації".

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Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених підсумками виборів, за чинного главу держави Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,12%.

Із 9 серпня в країні відбуваються масові протести, які тривають досі. За офіційною інформацією, одна людина загинула, сотні постраждали. Затримано близько 7 тис. осіб. Із четверга мирні протести почалися на білоруських промислових підприємствах.

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Дії керівництва країни та силових структур викликали критику з боку офіційних осіб у ЄС і США.