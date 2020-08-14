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Новини Революція в Білорусі
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Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади

Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про незгоду Євросоюзу з підсумками президентських виборів у Білорусі та про підготовку санкцій щодо тих, хто порушував демократичні принципи.

Про це він написав у Твіттері за підсумками відеоконференції глав МЗС країн ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

"Білорусь: ЄС не погоджується з результатами виборів. Починається робота із санкцій до винних у насильстві та фальсифікації", - зазначив Боррель.

В онлайн-форматі проходила позачергова нарада Ради ЄС із закордонних справ, одним із головних питань була ситуація в Білорусі та можливі санкції щодо "винних у насильстві та фальсифікації".

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Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених підсумками виборів, за чинного главу держави Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,12%.

Із 9 серпня в країні відбуваються масові протести, які тривають досі. За офіційною інформацією, одна людина загинула, сотні постраждали. Затримано близько 7 тис. осіб. Із четверга мирні протести почалися на білоруських промислових підприємствах.

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Дії керівництва країни та силових структур викликали критику з боку офіційних осіб у ЄС і США.

Білорусь (7987) санкції (12298) Євросоюз (13798) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
Будет Молдова -2 , договорятся с уХйлом и поставят типа оппозиционного ...
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14.08.2020 21:43 Відповісти
+5
А что наши?
Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади - Цензор.НЕТ 95
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14.08.2020 21:56 Відповісти
+5
Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади - Цензор.НЕТ 1424Братва свое ДЕРЬМО не бросает...
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14.08.2020 22:09 Відповісти
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Будет Молдова -2 , договорятся с уХйлом и поставят типа оппозиционного ...
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14.08.2020 21:43 Відповісти
Додона чи Додониху !!))
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14.08.2020 22:06 Відповісти
https://youtu.**************
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14.08.2020 22:25 Відповісти
А что наши?
Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади - Цензор.НЕТ 95
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14.08.2020 21:56 Відповісти
Краще з картопляниками !!))
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14.08.2020 22:12 Відповісти
Выразит глубокую озабоченость
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14.08.2020 21:45 Відповісти
с Хусейном тоже так начинали
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14.08.2020 21:45 Відповісти
Ага
Бацька відразу злякався!

Щодо фото статті - цей запах вже давним давно стоїть, але йому, так само, давним давно - пофіг...
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14.08.2020 21:48 Відповісти
"ЕС не соглашается с результатами выборов."
Теперь нужно всё с ЕС согласовывать.
Пусть скажут белорусам на кого ЕС согласен и не нужно тратить деньги на выборы.
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14.08.2020 21:50 Відповісти
Пипец креветкам и хамону в Мацкве
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14.08.2020 21:51 Відповісти
Пинским креветкам, Бобруйскому замону и Витебскому пармезану...
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14.08.2020 21:54 Відповісти
Ли́дия Миха́йловна Ермо́шина, урождённая Горкове́нко
Глава ЦИК
В 2006 и 2010 годах Лидии Ермошиной запретили въезд на территорию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Евросоюза за «причастность к фальсификациям»

И что, сильно помогло?
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14.08.2020 21:53 Відповісти
Получай фашист гранату (и записку в ней).
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14.08.2020 21:54 Відповісти
https://twitter.com/nastusia001

https://twitter.com/nastusia001 Настасья https://twitter.com/nastusia001 @nastusia001 https://twitter.com/nastusia001/status/1294237003782008837 7 ч

Вони упускають один факт.
Поки танки доїдуть до кордону, вони зрівняють із землею територію Білорусі.
А так да, можна і далі ржати з українців.

Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади - Цензор.НЕТ 4556
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14.08.2020 22:01 Відповісти
Каждому белорусу выдадут личную бановскому карту Евросоюза на 500 евро,Лукашу дадут 20 копеек от Путлерского банка "ГрязьПРОМ" под кодовым именем "МЫ ВСЕ просрали"
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14.08.2020 22:04 Відповісти
тут главное не спешить - может скоро и Беларуси не будет и санкции не будет к чему прикладывать
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14.08.2020 22:07 Відповісти
вусатий кондом... ************ промоскальська.
тепер, придурку, ти вже пiд Сцарьком-лисогномом навiть не пискнеш...
потрiбно було вiддати воювавших на бамбасi. йти на зближення з Заходом, посилати кремлядь, виграти з 51-53 вiдсотками, а не влаштовувати криваву виставу... пом'якшувати режим, а так...ти все просрав...

Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади - Цензор.НЕТ 9617
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14.08.2020 22:08 Відповісти
Бацька Всея Китая СИДЗИНЬПИНЬ купил Белдорусь за 50 копеек.КГБист Всея РАБссии не возражал....
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14.08.2020 22:08 Відповісти
Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади - Цензор.НЕТ 1424Братва свое ДЕРЬМО не бросает...
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14.08.2020 22:09 Відповісти
Два лепших друга -йух і подпруга !!))
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14.08.2020 22:11 Відповісти
Я не понял какие еще санкции в отношении беларуских властей? Тихановская еще к своим обязанностям не приступила, а против нее уже санкции вводят? Лучше бы подумали как бывшего президента Таракана (девичья фамилия Лукашенко) в Гаагу доставить
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14.08.2020 22:13 Відповісти
Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади - Цензор.НЕТ 5233Мы поняли сразу... Путлер нам заехал па самые Мавзолеи...Видите аж глаза мои на ЖО....
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14.08.2020 22:14 Відповісти
Если американцы прекратят поставлять Беларуси газ , - то ей будет хана . У бацьки сейчас много вариантов закончить выборы , но реальных немного , - снова подставиться Пуйлу .
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14.08.2020 22:17 Відповісти
Белорусские бабушки в Литве правду сказали...
мы все покупаем в Литве и Украине..у нас ничего своего НЕТ...
эх бацька кальхоз,просрал ты ВСЕ...
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14.08.2020 22:18 Відповісти
Не бывает большей диктатуры, чем демократия.
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14.08.2020 22:21 Відповісти
РАБссия жила при демократии с 3 марта 1917 года по 26 октября 1917 г...
в остальные года ею правили Золотая Орда 312 лет,Германия-Курляндия_ПруССИя 304 года... какая демократия у БЫДЛА???
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14.08.2020 22:24 Відповісти
Добро пожаловать в ватный мир белотрусы
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14.08.2020 22:35 Відповісти
Циплят по осени считают,лаптеногое.
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14.08.2020 22:47 Відповісти
да да, вы теперь официально в ватном мире изгоев, с парашей, в одной навозной яме

Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади - Цензор.НЕТ 7720
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14.08.2020 22:52 Відповісти
Циплят по осени считают,лаптеногое.
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14.08.2020 22:48 Відповісти
ЕС не признал, США не признают. И все, капец, Лукашенка президент банановой республики.
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14.08.2020 22:35 Відповісти
Лукашенко смотрит на свой портрет на стене в кабинете и говорит: «скоро меня наверное
снимут».
Портрет улыбается, шевелятся усы и говорит ему: «нет, это меня снимут, а тебя повесят»
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14.08.2020 22:47 Відповісти
"Західним партнерам" булу абсолютно по фіг на зникнення і вбивство опозиціонерів Луки в Білорусі. Санкцій до ката ніхто не вводив, репортери бравурно брали інтерв'ю у "останнього диктатора Європи". Думаю і зараз всім начхати. Ну "повиляють задом" і знову "амнезія". А чом би й ні?! Достатньо подивитись кадри "побєдобєсія" в Білорусі, послухати їх імпотентні байки совкової пропаганди як символ віри "в світле майбутнє бульбашів-колгоспників" і "словянське братство з кацапами" які їх знищували всю їх історію... Всім дійсно по фіг доля таких манкуртів які і мову власну втратили, і історію вчать по кацапсько-колоніальним підручникам і хочуть "вічної стабільності" в совкодрочерному заповіднику...
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15.08.2020 00:08 Відповісти
 
 