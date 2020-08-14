Боррель оголосив про початок роботи над санкціями щодо білоруської влади
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про незгоду Євросоюзу з підсумками президентських виборів у Білорусі та про підготовку санкцій щодо тих, хто порушував демократичні принципи.
Про це він написав у Твіттері за підсумками відеоконференції глав МЗС країн ЄС, інформує Цензор.НЕТ.
"Білорусь: ЄС не погоджується з результатами виборів. Починається робота із санкцій до винних у насильстві та фальсифікації", - зазначив Боррель.
В онлайн-форматі проходила позачергова нарада Ради ЄС із закордонних справ, одним із головних питань була ситуація в Білорусі та можливі санкції щодо "винних у насильстві та фальсифікації".
Дивіться на Цензор.НЕТ: Мати зустрічає сина із СІЗО в Білорусі: "Хлопчику мій!". ВІДЕО
Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених підсумками виборів, за чинного главу держави Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,12%.
Із 9 серпня в країні відбуваються масові протести, які тривають досі. За офіційною інформацією, одна людина загинула, сотні постраждали. Затримано близько 7 тис. осіб. Із четверга мирні протести почалися на білоруських промислових підприємствах.
Також на Цензор.НЕТ: Побиті ОМОНом білоруси в лікарнях. Шокуючі ФОТО
Дії керівництва країни та силових структур викликали критику з боку офіційних осіб у ЄС і США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бацька відразу злякався!
Щодо фото статті - цей запах вже давним давно стоїть, але йому, так само, давним давно - пофіг...
Теперь нужно всё с ЕС согласовывать.
Пусть скажут белорусам на кого ЕС согласен и не нужно тратить деньги на выборы.
Глава ЦИК
В 2006 и 2010 годах Лидии Ермошиной запретили въезд на территорию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Евросоюза за «причастность к фальсификациям»
И что, сильно помогло?
https://twitter.com/nastusia001 Настасья https://twitter.com/nastusia001 @nastusia001 https://twitter.com/nastusia001/status/1294237003782008837 7 ч
Вони упускають один факт.
Поки танки доїдуть до кордону, вони зрівняють із землею територію Білорусі.
А так да, можна і далі ржати з українців.
тепер, придурку, ти вже пiд Сцарьком-лисогномом навiть не пискнеш...
потрiбно було вiддати воювавших на бамбасi. йти на зближення з Заходом, посилати кремлядь, виграти з 51-53 вiдсотками, а не влаштовувати криваву виставу... пом'якшувати режим, а так...ти все просрав...
мы все покупаем в Литве и Украине..у нас ничего своего НЕТ...
эх бацька кальхоз,просрал ты ВСЕ...
в остальные года ею правили Золотая Орда 312 лет,Германия-Курляндия_ПруССИя 304 года... какая демократия у БЫДЛА???
снимут».
Портрет улыбается, шевелятся усы и говорит ему: «нет, это меня снимут, а тебя повесят»