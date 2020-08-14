Мати зустрічає сина із СІЗО в Білорусі: "Хлопчику мій!". ВІДЕО
Затримані під час протестів у Мінську виходять з ізолятора тимчасового утримання, обіймають рідних і розповідають про те, що було з ними в катівнях.
Це відео телеканалу "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.
Жінка зі сльозами кидається на груди сина, якого випустили на свободу.
Хлопець розповів, як силовики поводилися із затриманими.
"Били. Відразу, сходу вони нас записали в якісь терористи, я не знаю. І тому нас прямо дуже добре били. По ногах, в основному. Десь по тілу, по спині били. Лежали, коротше, на животі, і в наручниках, звичайно... Спочатку били, потім ставили питання", - каже він.
"Приходили люди й казали: дайте мені кого-небудь побити, я весь день нікого не бив. І давали кийки, і говорили, кого можна побити просто так. Були причини - били, не було причин - теж били. Придумували все, що завгодно", - додав хлопець.
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Але ж люди, - дивно, з якою наполегливістю тут переводять стрілки з кривавого Лукашенка, на поліцейських.
Поліцейські вони однакові по світу.
Так як, і урки.
Тут мова про те, що Лукашенко нацькував їх не на урок, а на нормальних законнослухняних громадян, що вийшли на протест проти фальсіфікації виборів.
Але ж Лукашенко чітко став на бік мусорів:
«14.08.20 21:21
https://images.cnscdn.com/images/f/8/f/b/f8fba5f9feacdb46571bfe4f37417cb7/original.jpgАлександр Лукашенко заявил, что не имеет претензий к действиям белорусских силовиков по отношению к протестующим.
Об этом Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности Беларуси в пятницу, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.belta.by/president/view/lukashenko-ob-ulichnyh-besporjadkah-uspokoitsja-i-dat-nam-navesti-porjadok-402900-2020/ БелТА ..»
«14.08.20 21:21 Александр Лукашенко заявил, что не имеет претензий к действиям белорусских силовиков по отношению к протестующим....
Об этом Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности Беларуси в пятницу, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.belta.by/president/view/lukashenko-ob-ulichnyh-besporjadkah-uspokoitsja-i-dat-nam-navesti-porjadok-402900-2020/ БелТА ..
Тоже себе хочешь такого хозяина?
Чтобы разрешал над беспомощными издеваться?
а найогидніше в подіях в білорусі те, що спочатку батьки 20 з гаком років голосували за луку (і справді ж голосували), обираючи "какая разніца, лішь би заасфальтіровано і бєсплатно", а коли їхні діти-онуки підросли і не схотіли більше цього, плачуть під сізо
і, боюся, розуміння того, що вони фактично своїми руками запхали своїх дітей у сізо, далеко не у всіх з'явиться
Лука - живой труп в Ростове
Таракана просто кончат, или опустят на социальное дно, отправят к бомжам, а это еще страшнее.
Должен был соглашаться на союзное государство с рашкой, но ему верховной власти хотелось, равным с самим пу хотел быть, а губернатором беларусского округа не.
Цветочки-шарики-ленточки-обнимашки...
Да уж. Короткая память.
Тренируются котиков "спасать" от голландцев, украинцев, поляков...
пока
Сьогодні вночі правоохоронці намагалися виламати двері будинку Дані Данського - захисника донецького аеропорту, "кіборга". Про це повідомив його побратим Володимир Мирон на своїй сторінці в Facebook, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України .
Саме приголомшуюче в цій історії те, що в двері до "кіборга" ломилася не наша поліція, а білоруське КДБ.
"Але все виявилося значно гірше, це була не наша поліція, а КДБ Білорусі. Поліція приїхала, але нічого не зробила. Поспілкувалися з конторським і просто далі спостерігали ", - пише Володимир.
Володимир розповідає, що сам Даня білорус. А причина по якій штурмували його квартиру - вчора він дав інтерв'ю опозиційному ЗМІ NEXTA, там він критикував Лукашенко, і за декілька годин за ним уже приїхали.
"Кілька разів намагалися ламати двері, але вона дорога і потужна виявилася. Потім приїхали побратими з ПС і відвезли Даню в Литовське посольство, так що, в даний момент, він відносно в безпеці. Висновки робіть самі, але те, що команда не заважати працювати конторським сусідніх країн - це факт ", - пише Володимир.
Сам же Даня на своїй сторінці в Facebook теж розповідає про цю ситуацію і дякує всім, хто допоміг вночі. Крім того, він повідомляє, що у його мами в Мінську, якій 74 роки, проходять обшуки.
"Вчора на кількох білоруських каналах вийшло моє відео зі зверненням до **** расу Лукашенко !!! Після цього через години 2 мене вдома почали штурмувати, хз знає хто, двері виносили ломами, слава богу двері дуже дорогі! Кілька разів дзвонив в поліцію , їх це зупиняло ненадовго! Вранці мене вивели побратими! Біля під'їзду кілька машин. Я їду в Литовське посольство! СЛАВА Україне! Живе Білорусь! У мами в Мінську обшуки !!! Мамі 74 роки, стоїть в наручниках, сестра дзвонила! " - пише "кіборг".
Половина протестантов члены руского Наркокортеля "мид рф" и бандгруппировки "посольство рф"!
Вторая половина - хрюсские журнаглисты и журнашлюхи из лубянского сортира!
Хай жыве Беларусь!
***
Мальчиков кладут рядком. Прям на мостовой
Мальчиков укрывают флагами.
С головой.
Не вой, дура, говорю, твой - живой. Живой.
Он такой же, как они и тоже рвется в бой.
Долго трубку не берет? Ну, возьми!!! Живой...
Только не вой!
Не вой.
Твой такой же как все здесь, на передовой.
Разбирает мостовую по кускам.
Живой.
А убитых несут....траурный конвой.
Не считай. Зажмурься. Помни, Бог с тобой.
Он придет. Под утро. Мятый и от дыма седой.
Ты отпустишь снова. Просто жди. И иди за ним
Только не вой!
Не вой.
тільки своєю смертью!!!
Отаке...
Продажна *****!
Пролетают лётчики - привет Лука!
Пробегают паровозы - привет Лука!
А пройдут пионеры - привет Лука!
Плывут распятые в трусиках мальчики - привет *****!
Пролетают снегири - привет *****!
Пробегают Киви - привет *****!
А пройдут Моторылы - привет *****!
РАБссия.г.Подольск.Военный .Архив ВОВ.склад 4,полка 48
ГЕСТАПОВЦЕВ ПУКИНА И ЛУКАШЕСКУ В ГААГУ
Легитимный президент Путин в России переписал под себя Конституцию, чтобы править до смерти. Легитимный президент Лукашенко в Беларуси отказывается признавать поражение на выборах и несколько дней калечит и убивает граждан, которые не согласны с фальсификациями.
И только лишь нелегитимная киевская хунта мирно провела честные выборы, признала поражение и ушла в оппозицию. Такой он, кровавый украинский фашизм.