Мати зустрічає сина із СІЗО в Білорусі: "Хлопчику мій!". ВІДЕО

Затримані під час протестів у Мінську виходять з ізолятора тимчасового утримання, обіймають рідних і розповідають про те, що було з ними в катівнях.

Це відео телеканалу "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

Жінка зі сльозами кидається на груди сина, якого випустили на свободу.

Хлопець розповів, як силовики поводилися із затриманими.

"Били. Відразу, сходу вони нас записали в якісь терористи, я не знаю. І тому нас прямо дуже добре били. По ногах, в основному. Десь по тілу, по спині били. Лежали, коротше, на животі, і в наручниках, звичайно... Спочатку били, потім ставили питання", - каже він.

"Приходили люди й казали: дайте мені кого-небудь побити, я весь день нікого не бив. І давали кийки, і говорили, кого можна побити просто так. Були причини - били, не було причин - теж били. Придумували все, що завгодно", - додав хлопець.

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