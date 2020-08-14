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Мати зустрічає сина із СІЗО в Білорусі: "Хлопчику мій!". ВІДЕО

Затримані під час протестів у Мінську виходять з ізолятора тимчасового утримання, обіймають рідних і розповідають про те, що було з ними в катівнях.

Це відео телеканалу "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

Жінка зі сльозами кидається на груди сина, якого випустили на свободу.

Хлопець розповів, як силовики поводилися із затриманими.

"Били. Відразу, сходу вони нас записали в якісь терористи, я не знаю. І тому нас прямо дуже добре били. По ногах, в основному. Десь по тілу, по спині били. Лежали, коротше, на животі, і в наручниках, звичайно... Спочатку били, потім ставили питання", - каже він.

"Приходили люди й казали: дайте мені кого-небудь побити, я весь день нікого не бив. І давали кийки, і говорили, кого можна побити просто так. Були причини - били, не було причин - теж били. Придумували все, що завгодно", - додав хлопець.

Також на Цензор.НЕТ: Побиті ОМОНом білоруси в лікарнях. Шокуючі ФОТО

Білорусь (7931) затримання (4339) побиття (935)


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Топ коментарі
+23
У коментарях превалюють емоції.
Але ж люди, - дивно, з якою наполегливістю тут переводять стрілки з кривавого Лукашенка, на поліцейських.
Поліцейські вони однакові по світу.
Так як, і урки.
Тут мова про те, що Лукашенко нацькував їх не на урок, а на нормальних законнослухняних громадян, що вийшли на протест проти фальсіфікації виборів.
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14.08.2020 21:11
+20
Таракан и моль боятся тапка
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14.08.2020 21:12
+19
Живе Беларусь! Нет-Таракан! Но пасаран!
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14.08.2020 21:10
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Живе Беларусь! Нет-Таракан! Но пасаран!
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14.08.2020 21:10 Відповісти
Таракан и моль боятся тапка
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14.08.2020 21:12 Відповісти
Це ти про *****, який мав кгбшну клікуху "серая моль"?
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15.08.2020 00:27 Відповісти
мені от цікаво- як кортопляний диктатор після всього цього хоче керувати країною, в якій його так ненаведить його ж народ?!
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15.08.2020 11:27 Відповісти
У коментарях превалюють емоції.
Але ж люди, - дивно, з якою наполегливістю тут переводять стрілки з кривавого Лукашенка, на поліцейських.
Поліцейські вони однакові по світу.
Так як, і урки.
Тут мова про те, що Лукашенко нацькував їх не на урок, а на нормальних законнослухняних громадян, що вийшли на протест проти фальсіфікації виборів.
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14.08.2020 21:11 Відповісти
Потому что думают, что эти зверства происходят непосредстыенно по приказу кремля, чтобы подставить бацьку, сделать из него Ирода, а таракан типа тут не причем.
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14.08.2020 21:36 Відповісти
І таке є. «Пацька ніпрічом, ето мусора бєспрєдєльнічают».
Але ж Лукашенко чітко став на бік мусорів:
«14.08.20 21:21
https://images.cnscdn.com/images/f/8/f/b/f8fba5f9feacdb46571bfe4f37417cb7/original.jpgАлександр Лукашенко заявил, что не имеет претензий к действиям белорусских силовиков по отношению к протестующим.

Об этом Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности Беларуси в пятницу, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.belta.by/president/view/lukashenko-ob-ulichnyh-besporjadkah-uspokoitsja-i-dat-nam-navesti-porjadok-402900-2020/ БелТА ..»
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14.08.2020 21:55 Відповісти
Слушай мусор, хватит нелюдей отмазывать
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14.08.2020 21:43 Відповісти
Читай, пріблатньонний:
«14.08.20 21:21 Александр Лукашенко заявил, что не имеет претензий к действиям белорусских силовиков по отношению к протестующим....

Об этом Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности Беларуси в пятницу, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.belta.by/president/view/lukashenko-ob-ulichnyh-besporjadkah-uspokoitsja-i-dat-nam-navesti-porjadok-402900-2020/ БелТА ..
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14.08.2020 21:51 Відповісти
Шакалы верно послужили
Тоже себе хочешь такого хозяина?
Чтобы разрешал над беспомощными издеваться?
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14.08.2020 21:55 Відповісти
Баклан, рамсьі не путай.
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14.08.2020 21:56 Відповісти
Не мурчи) а то смешно получается)))
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14.08.2020 21:58 Відповісти
https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан @UA_CIbercat_

а найогидніше в подіях в білорусі те, що спочатку батьки 20 з гаком років голосували за луку (і справді ж голосували), обираючи "какая разніца, лішь би заасфальтіровано і бєсплатно", а коли їхні діти-онуки підросли і не схотіли більше цього, плачуть під сізо

і, боюся, розуміння того, що вони фактично своїми руками запхали своїх дітей у сізо, далеко не у всіх з'явиться
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15.08.2020 00:18 Відповісти
Запустили сябри кацапську гадюку в Білорусь а в неї виросла друга голова Луки! Рубайте ці голови хлопці,бо перекусає вона Вас ще не раз!
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15.08.2020 13:14 Відповісти
Эти мрази даже нового ничего придумать не могут

Мать встречает сына из СИЗО в Беларуси: "Мальчик мой!" - Цензор.НЕТ 7808
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14.08.2020 21:11 Відповісти
Мати зустрічає сина із СІЗО в Білорусі: "Хлопчику мій!" - Цензор.НЕТ 7806
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14.08.2020 21:23 Відповісти
Теперь это уже фуфло
Лука - живой труп в Ростове
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14.08.2020 21:23 Відповісти
Ему судьба Януковича не грозит, овощ класно устроился.
Таракана просто кончат, или опустят на социальное дно, отправят к бомжам, а это еще страшнее.
Должен был соглашаться на союзное государство с рашкой, но ему верховной власти хотелось, равным с самим пу хотел быть, а губернатором беларусского округа не.
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14.08.2020 21:44 Відповісти
Лукашенковские службы должны быть поставлены вне закона, люстрированы и преданы позору, чтобы такое больше не повторялось.
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14.08.2020 21:12 Відповісти
На чолі з самим їх керівником Лукашенком !
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14.08.2020 21:13 Відповісти
А кто их люстрирует?
Цветочки-шарики-ленточки-обнимашки...
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14.08.2020 21:18 Відповісти
Muzh Tihanovskoy.
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14.08.2020 22:06 Відповісти
Не тільки люстровані а ще і кастровані,щоб катюги не розмножувалися!
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15.08.2020 13:16 Відповісти
Кто после этого признает луку президентом,становиться в один ряд с ним.
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14.08.2020 21:12 Відповісти
А на площади сейчас "протестующие" с беркутней обнимаются.
Да уж. Короткая память.
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14.08.2020 21:13 Відповісти
Дело не в памяти, просто это бараны. А ЦИК уже объявил результат, так что все потихоньку заканчивается. Это вам не Украина.
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14.08.2020 21:22 Відповісти
Це йде захват влади уХйлом - піп московький вибачається, робітники метрополітену раптом вийшли, біля будинку кабміну УСЬОГО 4 ОМОНІВЦЯ зі спущенними щитками... Вагнерівці видпочилі додому вертаються... Усьо! Тихановську вже ********* приручає...
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14.08.2020 21:22 Відповісти
Продовжую- Тихановська вкотре молить вийти мирних громадян - їх й випустили з робочих місць, Ципкало заявляє що в Україні громадянська війна... Дай Боже щоб я помилялась
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14.08.2020 21:28 Відповісти
"Вежливые люди", думаю уже на подходе...
Тренируются котиков "спасать" от голландцев, украинцев, поляков...
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14.08.2020 21:29 Відповісти
У нас тоже девушки Беркутам с Майдана первое время чай носили горячий ))). Но недолго.
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14.08.2020 23:10 Відповісти
нормальний у тебя сын, мать.....
пока
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14.08.2020 21:18 Відповісти
КДБ Білорусі вільно працює в Україні? Під Києвом головорізи Лукашенка штурмували будинок "кіборга" через різку заяву щодо кривавих подій в сусідній державі.

Сьогодні вночі правоохоронці намагалися виламати двері будинку Дані Данського - захисника донецького аеропорту, "кіборга". Про це повідомив його побратим Володимир Мирон на своїй сторінці в Facebook, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України .
Саме приголомшуюче в цій історії те, що в двері до "кіборга" ломилася не наша поліція, а білоруське КДБ.
"Але все виявилося значно гірше, це була не наша поліція, а КДБ Білорусі. Поліція приїхала, але нічого не зробила. Поспілкувалися з конторським і просто далі спостерігали ", - пише Володимир.
Володимир розповідає, що сам Даня білорус. А причина по якій штурмували його квартиру - вчора він дав інтерв'ю опозиційному ЗМІ NEXTA, там він критикував Лукашенко, і за декілька годин за ним уже приїхали.
"Кілька разів намагалися ламати двері, але вона дорога і потужна виявилася. Потім приїхали побратими з ПС і відвезли Даню в Литовське посольство, так що, в даний момент, він відносно в безпеці. Висновки робіть самі, але те, що команда не заважати працювати конторським сусідніх країн - це факт ", - пише Володимир.
Сам же Даня на своїй сторінці в Facebook теж розповідає про цю ситуацію і дякує всім, хто допоміг вночі. Крім того, він повідомляє, що у його мами в Мінську, якій 74 роки, проходять обшуки.
"Вчора на кількох білоруських каналах вийшло моє відео зі зверненням до **** расу Лукашенко !!! Після цього через години 2 мене вдома почали штурмувати, хз знає хто, двері виносили ломами, слава богу двері дуже дорогі! Кілька разів дзвонив в поліцію , їх це зупиняло ненадовго! Вранці мене вивели побратими! Біля під'їзду кілька машин. Я їду в Литовське посольство! СЛАВА Україне! Живе Білорусь! У мами в Мінську обшуки !!! Мамі 74 роки, стоїть в наручниках, сестра дзвонила! " - пише "кіборг".
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14.08.2020 21:18 Відповісти
Мати зустрічає сина із СІЗО в Білорусі: "Хлопчику мій!" - Цензор.НЕТ 8387
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14.08.2020 21:21 Відповісти
ЖАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.08.2020 21:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7bOXKb7686Q Мальчик мой, пусть твоя звезда. Скажет мне что с тобой. (с)
Мати зустрічає сина із СІЗО в Білорусі: "Хлопчику мій!" - Цензор.НЕТ 7643
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14.08.2020 21:19 Відповісти
Молодец Лука! 5 колонну надо на каменоломни отправить,всей семьей!
Половина протестантов члены руского Наркокортеля "мид рф" и бандгруппировки "посольство рф"!
Вторая половина - хрюсские журнаглисты и журнашлюхи из лубянского сортира!
Хай жыве Беларусь!
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14.08.2020 21:20 Відповісти
Там подавляющее большинство избитых, покалеченных, убитых неадекватными омоновцами - простые люди, прохожие, которые возвращались с работы, вышли в магазин или просто собаку выгуливали. Там силовики управляются прямо из кремля. Все специально устроено чтобы из бацьки сделать изверга Ирода. Твой таракан уже все, его или убьют или опустят и сгноят сами белорусы.
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14.08.2020 21:55 Відповісти
В Могилеве начали освобождать задержанных. Комментарии тут излишни

Мати зустрічає сина із СІЗО в Білорусі: "Хлопчику мій!" - Цензор.НЕТ 1985
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14.08.2020 21:20 Відповісти
Божечки!
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14.08.2020 21:23 Відповісти
Ж А Х ....
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15.08.2020 01:10 Відповісти
Під час ДСВ гестапо завжди мало привід для катування, а в Бєларусі катують без приводу та із задоволенням. Як назвати цих ментів?
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14.08.2020 21:22 Відповісти
Потворами.
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14.08.2020 21:52 Відповісти
Что то мне это напомнило встречу краснопузого Володи Дубинина в Крыму с мамой,или Лени Голикова пионера сраного героя,который победил брата Гитлера МОЛОТОВ-РИББЕНТРОП не братья
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14.08.2020 21:22 Відповісти
Ольга Кашпор (20.02.2014)

***
Мальчиков кладут рядком. Прям на мостовой
Мальчиков укрывают флагами.
С головой.
Не вой, дура, говорю, твой - живой. Живой.
Он такой же, как они и тоже рвется в бой.
Долго трубку не берет? Ну, возьми!!! Живой...
Только не вой!
Не вой.

Твой такой же как все здесь, на передовой.
Разбирает мостовую по кускам.
Живой.
А убитых несут....траурный конвой.
Не считай. Зажмурься. Помни, Бог с тобой.
Он придет. Под утро. Мятый и от дыма седой.
Ты отпустишь снова. Просто жди. И иди за ним
Только не вой!
Не вой.
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14.08.2020 21:28 Відповісти
Кожна **** причетна і відповідальна повинна відповісти за кожний злочин Не можна пробачати жодну тварину. Білоруси віддайте борги кожному мусору і всім причетним керівникам
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14.08.2020 21:30 Відповісти
Всіх виявити,переписати та потихеньку ліквідувати,Ці потвори повинні виправдати свої злочіни
тільки своєю смертью!!!
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15.08.2020 13:24 Відповісти
Мати зустрічає сина із СІЗО в Білорусі: "Хлопчику мій!" - Цензор.НЕТ 1684 Білоруси пояснюють що саме в них відбувається:
Мати зустрічає сина із СІЗО в Білорусі: "Хлопчику мій!" - Цензор.НЕТ 8973
Отаке...
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14.08.2020 21:30 Відповісти
Не удивлюсь если скажут, что это был украинский омон и визитку Яроша найдут, но эт уже будет полная шизофрения.
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14.08.2020 21:59 Відповісти
эта бараненкова - лукашенковская шестерка, которая будет обниматься с гестапо и дарить цветочки, которые вчера хватали на улице, калечили и насиловали детей..
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14.08.2020 22:22 Відповісти
они так и не поняли за что избивали ихних детей - потому что вы ихние родители - рабы- наши беркута не бьют больше нашых детей они или сидят или бегают по миру от правосудия
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14.08.2020 22:30 Відповісти
Підараси
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14.08.2020 22:40 Відповісти
Ця бараненкова звичайна кацапська проститутка!
Продажна *****!
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15.08.2020 13:27 Відповісти
Мати зустрічає сина із СІЗО в Білорусі: "Хлопчику мій!" - Цензор.НЕТ 7754
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14.08.2020 21:31 Відповісти
Плывут пароходы - привет Лука!
Пролетают лётчики - привет Лука!
Пробегают паровозы - привет Лука!
А пройдут пионеры - привет Лука!

Плывут распятые в трусиках мальчики - привет *****!
Пролетают снегири - привет *****!
Пробегают Киви - привет *****!
А пройдут Моторылы - привет *****!
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14.08.2020 21:32 Відповісти
Кстати о Белоруссии...1943 год...Федор Янукович полицай,отец Виктора Федоровича отнимает мясо молоко у простых белорусов в Пользу войск ВЕРМАХТА...фото снятое немцами я видел своими глазами...
РАБссия.г.Подольск.Военный .Архив ВОВ.склад 4,полка 48
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14.08.2020 21:32 Відповісти
херачили выбочно, я так понимаю ...а знaчит всегда можно найти тех, кто бил, бы ло бы желание...
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14.08.2020 21:33 Відповісти
Диджей, который включил песню "Перемен!" на митинге Тихановской, до сих пор числится пропавшим без вести. И не один он. Не менее 50 пропавших без вести
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14.08.2020 21:34 Відповісти
Лучшую песню о рюсских баранах спел когда то Федор Шаляпин...Эх бараны Ухнем,да РАБссию нагнем
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14.08.2020 21:39 Відповісти
Крысы кремлевские,зачем вы отравили Новичком или Полонием Федора Шаляпина в апреле 1938 года.Всемирный певец вас обосрал,или нагадил в пасть НКВДистам ?БАРАНЫ пля...
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14.08.2020 21:47 Відповісти
Писдец... Жалко парня. Хорошо, что выжил.
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14.08.2020 21:51 Відповісти
Мати зустрічає сина із СІЗО в Білорусі: "Хлопчику мій!" - Цензор.НЕТ 4875
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14.08.2020 21:54 Відповісти
Короче -учили Родину любить!
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14.08.2020 22:02 Відповісти
Рашизм...лукашизм...а некоторым здешним зебилам лука ну очень нравится. Поэтому оне голосили за зеленина колхозного.
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14.08.2020 22:11 Відповісти
Таке не можна прощати, а ми зробили помилку, що свого часу за таке беззаконня і відвертий садизм не покарали винних!!!
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14.08.2020 22:13 Відповісти
Народ,може трохи відволічіться від білоруських подій.Там вище в новині нашому воїну допомога швидко потрібна.Приходимо потроху до тями і до своєї країни і своїх проблем.За нас їх ніхто не вирішить
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14.08.2020 22:16 Відповісти
ИЗ ЗАСТЕНКОВ ГЕСТАПО НЕ ОТПУСКАЮТ ТЕХ, КТО В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ...
ГЕСТАПОВЦЕВ ПУКИНА И ЛУКАШЕСКУ В ГААГУ
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14.08.2020 22:23 Відповісти
Братья, начинайте ВОЙНУ. По другому-никак.
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14.08.2020 22:39 Відповісти
Про конституцию, свежее:

Легитимный президент Путин в России переписал под себя Конституцию, чтобы править до смерти. Легитимный президент Лукашенко в Беларуси отказывается признавать поражение на выборах и несколько дней калечит и убивает граждан, которые не согласны с фальсификациями.

И только лишь нелегитимная киевская хунта мирно провела честные выборы, признала поражение и ушла в оппозицию. Такой он, кровавый украинский фашизм.
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14.08.2020 23:03 Відповісти
А говорят, что беларуссы добрые и безвредные люди. Из кого же набраны омоновцы?
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14.08.2020 23:42 Відповісти
Пусть пойдут пообнимают омоновцев
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15.08.2020 01:19 Відповісти
 
 