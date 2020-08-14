Мать встречает сына из СИЗО в Беларуси: "Мальчик мой!". ВИДЕО

Задержанные во время протестов в Минске выходят из изолятора временного содержания, обнимают родных и рассказывают о том, что было с ними в застенках.

Это видео телеканала "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

Женщина со слезами бросается на грудь сына, которого выпустили на свободу.

Молодой человек рассказал, как силовики обращались с задержанными.

"Били. Сразу, сходу они нас записали в какие-то террористы, я не знаю. И поэтому нас прямо очень хорошо избивали. По ногам, в основном. Где-то по телу, по спине били. Лежали, короче, на животе, и в наручниках, естественно. ... Сначала били, потом задавали вопросы", - говорит он.

"Приходили люди и говорили: дайте мне кого-нибудь побить, я весь день никого не бил. И давали дубинки, и говорили, кого можно побить просто так. Были причины - били, не было причин - тоже били. Придумывали все, что угодно", - добавил парень.

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