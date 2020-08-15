Минздрав обновил список "зеленых" и "красных" стран
Министерство здравоохранения представило обновленный список "зеленых" и "красных" стран в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.
Обновленный перечень опубликован на сайте Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
В "зеленой" зоне - Польша, Нидерланды, ОАЭ, Франция, Азербайджан. Также в "зеленую" зону перешла Болгария. Там по-прежнему остаются Египет, Турция и Хорватия.
Албания и Черногория оказались в "красной" зоне.
В "красный список" Украины входят государства, в которых количество новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Также страна попадает в этот список, если прирост числа инфицированных в ней за последние 14 дней на 30% больше аналогичного в Украине.
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шо бы маски-намордники и санитайзеры для рук продать....
вченые мы - нас не надуришь )))
красные - кацапия, китай, севкорея
а - мы про микробу?
опять же за красных.
с китая душок пашел, первая вакцина кацапская, слоны рвут когти от ее как чуют,
пельмень в бункере....