Минздрав обновил список "зеленых" и "красных" стран

Министерство здравоохранения представило обновленный список "зеленых" и "красных" стран в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.

Обновленный перечень опубликован на сайте Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

В "зеленой" зоне - Польша, Нидерланды, ОАЭ, Франция, Азербайджан. Также в "зеленую" зону перешла Болгария. Там по-прежнему остаются Египет, Турция и Хорватия.

Албания и Черногория оказались в "красной" зоне.

В "красный список" Украины входят государства, в которых количество новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Также страна попадает в этот список, если прирост числа инфицированных в ней за последние 14 дней на 30% больше аналогичного в Украине.

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