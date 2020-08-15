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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав обновил список "зеленых" и "красных" стран

Минздрав обновил список

Министерство здравоохранения представило обновленный список "зеленых" и "красных" стран в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.

Обновленный перечень опубликован на сайте Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

В "зеленой" зоне - Польша, Нидерланды, ОАЭ, Франция, Азербайджан. Также в "зеленую" зону перешла Болгария. Там по-прежнему остаются Египет, Турция и Хорватия.

Албания и Черногория оказались в "красной" зоне.

В "красный список" Украины входят государства, в которых количество новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Также страна попадает в этот список, если прирост числа инфицированных в ней за последние 14 дней на 30% больше аналогичного в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: Туристы везут COVID-19 в курортные области, - замминистра здравоохранения Микичак

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Топ комментарии
+3
Як може бути Франція і Польща в одній зоні? Там ж цифри кардинально інші.
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15.08.2020 01:31 Ответить
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Як може бути Франція і Польща в одній зоні? Там ж цифри кардинально інші.
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15.08.2020 01:31 Ответить
по отношению к домам - одни и те же...
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15.08.2020 04:11 Ответить
А список голубых стран не опубликовал? Может они лично катались проверять?
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15.08.2020 01:39 Ответить
Странно, а Великобритания как раз внесла Францию вслед за Испанией в свое подобие "красного списка" и кажется Нидерланды из него не вылезали.
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15.08.2020 01:59 Ответить
И Хорватия кажется тоже переместилась недавно в красный, то ли для ЮКей, то ли для Польши, не помню.
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15.08.2020 02:01 Ответить
Сначала не пускают в магазин без маски...
Минздрав обновил список "зеленых" и "красных" стран - Цензор.НЕТ 944
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15.08.2020 02:26 Ответить
аферисты
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15.08.2020 03:21 Ответить
то все проделки Госдепа и мирового империализма в целом,
шо бы маски-намордники и санитайзеры для рук продать....

вченые мы - нас не надуришь )))
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15.08.2020 04:09 Ответить
Ви хоть і с сарказмом,але правду пишете)
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15.08.2020 10:57 Ответить
шо тут обновлять?
красные - кацапия, китай, севкорея
а - мы про микробу?
опять же за красных.
с китая душок пашел, первая вакцина кацапская, слоны рвут когти от ее как чуют,
пельмень в бункере....
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15.08.2020 05:29 Ответить
Рассматривается только по одному показателю, количество новых на 100 тысяч. Прирост 30 процентов убрали . Про Германию могли бы тоже упомянуть
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15.08.2020 06:25 Ответить
почему Московия в красной, а не в черной?!
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15.08.2020 11:51 Ответить
Який сенс гратися в те, хто для нас в зеленій зоні, хто в червоній, якщо ми для всієї Європи в червоній, і просвіту не видно!
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15.08.2020 13:04 Ответить
 
 