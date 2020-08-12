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Новости Коронавирус и карантин
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Туристы везут COVID-19 в курортные области, - замминистра здравоохранения Микичак

Туристы везут COVID-19 в курортные области, - замминистра здравоохранения Микичак

Из-за курортников заболеваемость коронавирусом растет в ранее "благополучных" в этом вопросе областях.

Об этом заместитель министра здравоохранение Ирина Микичак заявила в эфире "UA:Українське радіо", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас уже видим, что те области, которые фактически не имели или почти не имели заболеваемости, также начинают интенсивно вступать в эпидемический процесс. Это и Харьковская область, и Одесса, которая была достаточно стабильна, но после того, как курортный сезон в разгаре, растет заболеваемость", - сказала Микичак.

По словам замминистра, Минздрав заранее предупреждал, что будет именно так.

"Мы говорили, что если люди не будут соблюдать правила, особенно ограничения, связанные с массовыми всякими собраниями, будем иметь результат закономерный. Курортный сезон, свадебный сезон, праздничный сезон, все это дает свои результаты подготовки к следующей волне", - сказала она.

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Вместе с тем, Микичак сообщила, что 80% пациентов, которые госпитализированы с COVID-19, не нуждаются в стационарном лечении и кислородной поддержке.

"На сегодняшний день очень многие наши врачи, заведующих отделениями говорят о том, что только 5% пациентов нуждается в искусственной вентиляции легких. Сегодня в Украине мы имеем достаточно хорошие результаты и снимаем пациентов с аппарата ИВЛ", - сказала она.

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По словам Микичак, в настоящее время во Львовской и Закарпатской областях заполнены более 50% определенных для пациентов с COVID-19 больниц первой волны.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4905) туризм (1543) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Курортники везут в Харьковскую область?
Мощно...
А если пляжи Харькова закрыть, поможет?
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12.08.2020 20:41 Ответить
+3
одни туда везут...другие оттуда...это кому как свезло
а некоторые ваще его нам из закордонья в страну притаранили... и с депутатов обнимать-целовать-заражать начали
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12.08.2020 20:41 Ответить
+3
Надо позакрывать к едрени фени курорты Чугуева и Богодухова.
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12.08.2020 21:07 Ответить
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одни туда везут...другие оттуда...это кому как свезло
а некоторые ваще его нам из закордонья в страну притаранили... и с депутатов обнимать-целовать-заражать начали
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12.08.2020 20:41 Ответить
Курортники везут в Харьковскую область?
Мощно...
А если пляжи Харькова закрыть, поможет?
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12.08.2020 20:41 Ответить
80 % не нуждаются в лечении! Это прикрытие крепостного права! Это повод отмены безвиза! Отличная возможность тырить бабло!
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12.08.2020 20:52 Ответить
Это не борьба, а только театрализованное представление для приезжих коронафобов.
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12.08.2020 23:55 Ответить
Надо позакрывать к едрени фени курорты Чугуева и Богодухова.
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12.08.2020 21:07 Ответить
Для https://censor.net/user/88272 и https://censor.net/user/395786 Вы тюлени? Для Вас курорт это лежание на пляже? В Харьковской обрасти есть санатории для лечения ЖКТ.
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12.08.2020 21:19 Ответить
Тебе же говорят о "массовых всяких собраниях", а не о лечении жкт.
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12.08.2020 21:35 Ответить
"Массовые собрания" на пляжах Одессы идут уже с июня, но массовый "мор" там почему-то от ковид не наблюдается.
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13.08.2020 00:06 Ответить
Мадемуазель https://censor.net/user/41588, Вы со стилем обычного стёба знакомы? Если нет, тогда полагаю, что Вам пора в Харьковскую область на восстановление острых нарушений мозгового кровообращения и за одно восстановите флору ЖКТ.
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12.08.2020 21:40 Ответить
Всіх не позакриваєте. Нам відомі такі ставки, що туди жоден закривач не проїде!
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13.08.2020 00:44 Ответить
и бабло везут...
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12.08.2020 21:16 Ответить
Все, бляха, прутся в Харьков на лазурных берегах Лопани понежится...
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12.08.2020 21:34 Ответить
Березовские минеральные воды, "Рай - Еленовка" Если у Вас здоровье космонавта, Вы можете это не знать.
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12.08.2020 21:42 Ответить
Не знаю, потму как не харьковчанин. Просто был в Харькове и имел честь лицезреть берега Лопани
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12.08.2020 21:45 Ответить
Санаторий "Роща" забыла.
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12.08.2020 22:08 Ответить
Туристи везуть COVID-19 у курортні області, - заступник міністра охорони здоров'я Микичак - Цензор.НЕТ 9281
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12.08.2020 21:39 Ответить
Правда что ли? Это до вас только дошло тупые олени? Такой тупой власти еще не было в Украине.
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12.08.2020 22:53 Ответить
Конъюктурная и воровитая, но не тупая для себя, власть была все 30 лет, умной и работающей на интересы страны не было никогда. Особенно сейчас.
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13.08.2020 00:01 Ответить
 
 