Туристы везут COVID-19 в курортные области, - замминистра здравоохранения Микичак

Из-за курортников заболеваемость коронавирусом растет в ранее "благополучных" в этом вопросе областях.

Об этом заместитель министра здравоохранение Ирина Микичак заявила в эфире "UA:Українське радіо", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас уже видим, что те области, которые фактически не имели или почти не имели заболеваемости, также начинают интенсивно вступать в эпидемический процесс. Это и Харьковская область, и Одесса, которая была достаточно стабильна, но после того, как курортный сезон в разгаре, растет заболеваемость", - сказала Микичак.

По словам замминистра, Минздрав заранее предупреждал, что будет именно так.

"Мы говорили, что если люди не будут соблюдать правила, особенно ограничения, связанные с массовыми всякими собраниями, будем иметь результат закономерный. Курортный сезон, свадебный сезон, праздничный сезон, все это дает свои результаты подготовки к следующей волне", - сказала она.

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Вместе с тем, Микичак сообщила, что 80% пациентов, которые госпитализированы с COVID-19, не нуждаются в стационарном лечении и кислородной поддержке.

"На сегодняшний день очень многие наши врачи, заведующих отделениями говорят о том, что только 5% пациентов нуждается в искусственной вентиляции легких. Сегодня в Украине мы имеем достаточно хорошие результаты и снимаем пациентов с аппарата ИВЛ", - сказала она.

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По словам Микичак, в настоящее время во Львовской и Закарпатской областях заполнены более 50% определенных для пациентов с COVID-19 больниц первой волны.