В Украине - рекордное количество подозрений на COVID-19

В среду, 12 августа в Украине зафиксировали наибольшее количество подозрений на коронавирусную болезнь за все время эпидемии - 1809. Предыдущий максимум - 1805 подозрений - был зафиксирован 5 августа.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Коэффициент корреляции с числом заболевших в последние несколько недель составляет около 0,7. Это значит, что в ближайшие дни в Украине будет зафиксирован новый максимум числа заболевших.

На прошлой неделе при росте числа подозрений до уровня около 1800 три дня подряд фиксировались максимумы заболевших: от 1318 до 1489 в день, а в эту среду их число после традиционного спада в выходные и понедельник вновь достигло 1433.

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Основные статистические показатели эпидемии COVID-19 в Украине непрерывно ухудшаются уже более трех недель. В частности, средняя за неделю суточная заболеваемость достигла 1294 чел., а за две недели – 1211 чел., тогда как в первой половине июля эти показатели удалось уменьшить соответственно с 917 чел. до 739 чел. и с 847 чел. до 717 чел.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах в выходные дни количество регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

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Среди других показателей, которые быстро растут уже больше трех недель, - количество болеющих COVID-19 в настоящее время. Три недели июля этот показатель держался в пределах около 26-26,5 тыс., однако теперь вырос до 36,9 тыс.