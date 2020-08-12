РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4097 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
9 194 18

В Украине - рекордное количество подозрений на COVID-19

В Украине - рекордное количество подозрений на COVID-19

В среду, 12 августа в Украине зафиксировали наибольшее количество подозрений на коронавирусную болезнь за все время эпидемии - 1809. Предыдущий максимум - 1805 подозрений - был зафиксирован 5 августа.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Коэффициент корреляции с числом заболевших в последние несколько недель составляет около 0,7. Это значит, что в ближайшие дни в Украине будет зафиксирован новый максимум числа заболевших.

На прошлой неделе при росте числа подозрений до уровня около 1800 три дня подряд фиксировались максимумы заболевших: от 1318 до 1489 в день, а в эту среду их число после традиционного спада в выходные и понедельник вновь достигло 1433.

Читайте на Цензор.НЕТ: На Львовщине выявляют случаи новой бессимптомной пневмонии, - эпидемиолог области Тимко

Основные статистические показатели эпидемии COVID-19 в Украине непрерывно ухудшаются уже более трех недель. В частности, средняя за неделю суточная заболеваемость достигла 1294 чел., а за две недели – 1211 чел., тогда как в первой половине июля эти показатели удалось уменьшить соответственно с 917 чел. до 739 чел. и с 847 чел. до 717 чел.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах в выходные дни количество регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Также на Цензор.НЕТ: В мире началась вторая волна коронавируса, а некоторые страны переживают уже третью волну, - представитель ВОЗ

Среди других показателей, которые быстро растут уже больше трех недель, - количество болеющих COVID-19 в настоящее время. Три недели июля этот показатель держался в пределах около 26-26,5 тыс., однако теперь вырос до 36,9 тыс.

Автор: 

карантин (16729) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Старая версия, уже не будет обновлятся!
показать весь комментарий
12.08.2020 18:43 Ответить
+4
а там, глядишь, и новый суперкарантин возвернут с посиделками домашними.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:53 Ответить
+4
В феврале сотрудница по работе слегла внезапно в больницу с двухсторонним воспалением лёгких . Пролежала там две недели . Вышла здоровой и сейчас нормально работает . Примерно в то же время у меня был сухой кашель и температура до 37.6 дня два . Не придавал этому значения , работал как обычно . Потом всё прошло как обычная простуда .... . Работаем сейчас как обычно , никаких ни у кого кашлей и насморков не наблюдаем . ))
показать весь комментарий
12.08.2020 18:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как страшно жить, уже и 18-й Ковид есть !
показать весь комментарий
12.08.2020 18:42 Ответить
Старая версия, уже не будет обновлятся!
показать весь комментарий
12.08.2020 18:43 Ответить
Ковид путешествует во времени!
показать весь комментарий
12.08.2020 18:43 Ответить
Етить колотить! Уже Covid-18появился? Еще вчера был Covid-19.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:43 Ответить
О, новий вірус? З 2018-го?
показать весь комментарий
12.08.2020 18:43 Ответить
Чем больше тестов , - тем больше " рекордов " .
показать весь комментарий
12.08.2020 18:44 Ответить
В феврале сотрудница по работе слегла внезапно в больницу с двухсторонним воспалением лёгких . Пролежала там две недели . Вышла здоровой и сейчас нормально работает . Примерно в то же время у меня был сухой кашель и температура до 37.6 дня два . Не придавал этому значения , работал как обычно . Потом всё прошло как обычная простуда .... . Работаем сейчас как обычно , никаких ни у кого кашлей и насморков не наблюдаем . ))
показать весь комментарий
12.08.2020 18:59 Ответить
Требую референдум в УКРАИНЕ о запрете этого ругательного выражения ковид и спряжений
с этим матюком связанных..вовочка, что там с народовластием???
показать весь комментарий
12.08.2020 18:46 Ответить
Ну 3.14здят,як брешуть.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:48 Ответить
а там, глядишь, и новый суперкарантин возвернут с посиделками домашними.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:53 Ответить
ze-covid-на...!
показать весь комментарий
12.08.2020 18:55 Ответить
Влада зеленського явно тупить... Я б вже давно закрив всі центри надання соціальних послуг. Зеленський чекає щоб люди вмирали тисячами. Працювати повинні виключно підприємства що працюють на економіку України.
показать весь комментарий
12.08.2020 19:13 Ответить
Для чого ця новина ? =Підозри= ? Може, ще про сумніви скоро =новини= почнуть робити ?
Тобто, факти уже нікому не треба ? А для чого ?
Половина з тих "підозр" можуть виявитися фальшивими, але хто про це думає ? І чи ще хтось здатен думати взагалі ?
Дно як воно є.
показать весь комментарий
12.08.2020 19:22 Ответить
пропаганда та агітація ґебельсів пукіна ОГИДНА
показать весь комментарий
12.08.2020 19:24 Ответить
Чем больше хочется воровать бюджетных денег, тем больше подозрений на короновирус появляется
Как только прекратят финансировать "борьбу с короновирусом", так сразу исчезнут и подозрения и вообще заразившиеся короновирусом из сводок провластных воров.
показать весь комментарий
12.08.2020 19:26 Ответить
кто нибудь снимите с дохторов доплаты за коронавирус, а то они никак не угомонятся... клоуны не знали, что цирк не просто уехал, а нахрен сгорел.
показать весь комментарий
12.08.2020 20:20 Ответить
а підозр на діарею багато?
показать весь комментарий
12.08.2020 21:20 Ответить
 
 