В Україні - рекордна кількість підозр на COVID-19

У середу, 12 серпня, в Україні зафіксували найбільшу кількість підозр на коронавірусну хворобу за весь час епідемії - 1809. Попередній максимум - 1805 підозр - був зафіксований 5 серпня.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Коефіцієнт кореляції з кількістю хворих в останні кілька тижнів становить близько 0,7. Це означає, що найближчими днями в Україні буде зафіксовано новий максимум кількості хворих.

Минулого тижня при зростанні числа підозр до рівня близько 1800 три дні поспіль фіксувалися максимуми хворих: від 1318 до 1489 у день, а в цю середу їх кількість після традиційного спаду у вихідні і понеділок знову сягнула 1433.

Основні статистичні показники епідемії COVID-19 в Україні безперервно погіршуються вже понад три тижні. Зокрема, середня за тиждень добова захворюваність досягла 1294 осіб, а за два тижні - 1211 осіб, тоді як у першій половині липня ці показники вдалося зменшити відповідно з 917 осіб до 739 осіб і з 847 осіб до 717 осіб.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вказує, що тривалість періоду між моментом зараження COVID-19 і появою симптомів зазвичай становить близько п'яти-шести днів, але може варіюватися в межах від одного до 14 днів. Крім цього, майже у всіх країнах у вихідні дні кількість реєстрованих хворих істотно падає з адміністративних причин. Тому в світі використовують графіки середньодобової захворюваності за останні один і два тижні.

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Серед інших показників, які швидко ростуть уже понад три тижні, - кількість хворих на туберкульоз COVID-19 в даний час. Три тижні липня цей показник тримався в межах близько 26-26,5 тис., проте тепер виріс до 36,9 тис.