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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні - рекордна кількість підозр на COVID-19

В Україні - рекордна кількість підозр на COVID-19

У середу, 12 серпня, в Україні зафіксували найбільшу кількість підозр на коронавірусну хворобу за весь час епідемії - 1809. Попередній максимум - 1805 підозр - був зафіксований 5 серпня.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Коефіцієнт кореляції з кількістю хворих в останні кілька тижнів становить близько 0,7. Це означає, що найближчими днями в Україні буде зафіксовано новий максимум кількості хворих.

Минулого тижня при зростанні числа підозр до рівня близько 1800 три дні поспіль фіксувалися максимуми хворих: від 1318 до 1489 у день, а в цю середу їх кількість після традиційного спаду у вихідні і понеділок знову сягнула 1433.

Основні статистичні показники епідемії COVID-19 в Україні безперервно погіршуються вже понад три тижні. Зокрема, середня за тиждень добова захворюваність досягла 1294 осіб, а за два тижні - 1211 осіб, тоді як у першій половині липня ці показники вдалося зменшити відповідно з 917 осіб до 739 осіб і з 847 осіб до 717 осіб.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вказує, що тривалість періоду між моментом зараження COVID-19 і появою симптомів зазвичай становить близько п'яти-шести днів, але може варіюватися в межах від одного до 14 днів. Крім цього, майже у всіх країнах у вихідні дні кількість реєстрованих хворих істотно падає з адміністративних причин. Тому в світі використовують графіки середньодобової захворюваності за останні один і два тижні.

Також на Цензор.НЕТ: У світі розпочалася друга хвиля коронавірусу, а деякі країни переживають вже третю хвилю, - представник ВООЗ

Серед інших показників, які швидко ростуть уже понад три тижні, - кількість хворих на туберкульоз COVID-19 в даний час. Три тижні липня цей показник тримався в межах близько 26-26,5 тис., проте тепер виріс до 36,9 тис.

карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
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12.08.2020 18:43 Відповісти
+4
а там, глядишь, и новый суперкарантин возвернут с посиделками домашними.
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12.08.2020 18:53 Відповісти
+4
В феврале сотрудница по работе слегла внезапно в больницу с двухсторонним воспалением лёгких . Пролежала там две недели . Вышла здоровой и сейчас нормально работает . Примерно в то же время у меня был сухой кашель и температура до 37.6 дня два . Не придавал этому значения , работал как обычно . Потом всё прошло как обычная простуда .... . Работаем сейчас как обычно , никаких ни у кого кашлей и насморков не наблюдаем . ))
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12.08.2020 18:59 Відповісти
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Как страшно жить, уже и 18-й Ковид есть !
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12.08.2020 18:42 Відповісти
Старая версия, уже не будет обновлятся!
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12.08.2020 18:43 Відповісти
Ковид путешествует во времени!
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12.08.2020 18:43 Відповісти
Етить колотить! Уже Covid-18появился? Еще вчера был Covid-19.
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12.08.2020 18:43 Відповісти
О, новий вірус? З 2018-го?
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12.08.2020 18:43 Відповісти
Чем больше тестов , - тем больше " рекордов " .
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12.08.2020 18:44 Відповісти
В феврале сотрудница по работе слегла внезапно в больницу с двухсторонним воспалением лёгких . Пролежала там две недели . Вышла здоровой и сейчас нормально работает . Примерно в то же время у меня был сухой кашель и температура до 37.6 дня два . Не придавал этому значения , работал как обычно . Потом всё прошло как обычная простуда .... . Работаем сейчас как обычно , никаких ни у кого кашлей и насморков не наблюдаем . ))
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12.08.2020 18:59 Відповісти
Требую референдум в УКРАИНЕ о запрете этого ругательного выражения ковид и спряжений
с этим матюком связанных..вовочка, что там с народовластием???
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12.08.2020 18:46 Відповісти
Ну 3.14здят,як брешуть.
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12.08.2020 18:48 Відповісти
а там, глядишь, и новый суперкарантин возвернут с посиделками домашними.
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12.08.2020 18:53 Відповісти
ze-covid-на...!
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12.08.2020 18:55 Відповісти
Влада зеленського явно тупить... Я б вже давно закрив всі центри надання соціальних послуг. Зеленський чекає щоб люди вмирали тисячами. Працювати повинні виключно підприємства що працюють на економіку України.
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12.08.2020 19:13 Відповісти
Для чого ця новина ? =Підозри= ? Може, ще про сумніви скоро =новини= почнуть робити ?
Тобто, факти уже нікому не треба ? А для чого ?
Половина з тих "підозр" можуть виявитися фальшивими, але хто про це думає ? І чи ще хтось здатен думати взагалі ?
Дно як воно є.
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12.08.2020 19:22 Відповісти
пропаганда та агітація ґебельсів пукіна ОГИДНА
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12.08.2020 19:24 Відповісти
Чем больше хочется воровать бюджетных денег, тем больше подозрений на короновирус появляется
Как только прекратят финансировать "борьбу с короновирусом", так сразу исчезнут и подозрения и вообще заразившиеся короновирусом из сводок провластных воров.
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12.08.2020 19:26 Відповісти
кто нибудь снимите с дохторов доплаты за коронавирус, а то они никак не угомонятся... клоуны не знали, что цирк не просто уехал, а нахрен сгорел.
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12.08.2020 20:20 Відповісти
а підозр на діарею багато?
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12.08.2020 21:20 Відповісти
 
 