МОЗ оновило список "зелених" і "червоних" країн

Міністерство охорони здоров'я представило оновлений список "зелених" і "червоних" країн залежно від рівня захворюваності на COVID-19.

Оновлений перелік опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

У "зеленій" зоні - Польща, Нідерланди, ОАЕ, Франція, Азербайджан. Також до "зеленої" зони перемістилась Болгарія. Там, як і раніше, залишаються Єгипет, Туреччина і Хорватія.

Албанія і Чорногорія опинилися у "червоній" зоні.

До "червоного списку", визначеного Україною, належать держави, в яких кількість нових випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. Також країна потрапляє до цього списку, якщо приріст інфікованих у ній за останні 14 днів на 30% більший за аналогічний в Україні.

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