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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ оновило список "зелених" і "червоних" країн

МОЗ оновило список

Міністерство охорони здоров'я представило оновлений список "зелених" і "червоних" країн залежно від рівня захворюваності на COVID-19.

Оновлений перелік опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

У "зеленій" зоні - Польща, Нідерланди, ОАЕ, Франція, Азербайджан. Також до "зеленої" зони перемістилась Болгарія. Там, як і раніше, залишаються Єгипет, Туреччина і Хорватія.

Албанія і Чорногорія опинилися у "червоній" зоні.

До "червоного списку", визначеного Україною, належать держави, в яких кількість нових випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. Також країна потрапляє до цього списку, якщо приріст інфікованих у ній за останні 14 днів на 30% більший за аналогічний в Україні.

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карантин (18172) МОЗ (5406) туризм (1567) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Як може бути Франція і Польща в одній зоні? Там ж цифри кардинально інші.
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15.08.2020 01:31 Відповісти
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Як може бути Франція і Польща в одній зоні? Там ж цифри кардинально інші.
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15.08.2020 01:31 Відповісти
по отношению к домам - одни и те же...
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15.08.2020 04:11 Відповісти
А список голубых стран не опубликовал? Может они лично катались проверять?
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15.08.2020 01:39 Відповісти
Странно, а Великобритания как раз внесла Францию вслед за Испанией в свое подобие "красного списка" и кажется Нидерланды из него не вылезали.
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15.08.2020 01:59 Відповісти
И Хорватия кажется тоже переместилась недавно в красный, то ли для ЮКей, то ли для Польши, не помню.
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15.08.2020 02:01 Відповісти
Сначала не пускают в магазин без маски...
Минздрав обновил список "зеленых" и "красных" стран - Цензор.НЕТ 944
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15.08.2020 02:26 Відповісти
аферисты
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15.08.2020 03:21 Відповісти
то все проделки Госдепа и мирового империализма в целом,
шо бы маски-намордники и санитайзеры для рук продать....

вченые мы - нас не надуришь )))
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15.08.2020 04:09 Відповісти
Ви хоть і с сарказмом,але правду пишете)
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15.08.2020 10:57 Відповісти
шо тут обновлять?
красные - кацапия, китай, севкорея
а - мы про микробу?
опять же за красных.
с китая душок пашел, первая вакцина кацапская, слоны рвут когти от ее как чуют,
пельмень в бункере....
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15.08.2020 05:29 Відповісти
Рассматривается только по одному показателю, количество новых на 100 тысяч. Прирост 30 процентов убрали . Про Германию могли бы тоже упомянуть
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15.08.2020 06:25 Відповісти
почему Московия в красной, а не в черной?!
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15.08.2020 11:51 Відповісти
Який сенс гратися в те, хто для нас в зеленій зоні, хто в червоній, якщо ми для всієї Європи в червоній, і просвіту не видно!
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15.08.2020 13:04 Відповісти
 
 