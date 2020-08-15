МОЗ оновило список "зелених" і "червоних" країн
Міністерство охорони здоров'я представило оновлений список "зелених" і "червоних" країн залежно від рівня захворюваності на COVID-19.
Оновлений перелік опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
У "зеленій" зоні - Польща, Нідерланди, ОАЕ, Франція, Азербайджан. Також до "зеленої" зони перемістилась Болгарія. Там, як і раніше, залишаються Єгипет, Туреччина і Хорватія.
Албанія і Чорногорія опинилися у "червоній" зоні.
До "червоного списку", визначеного Україною, належать держави, в яких кількість нових випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. Також країна потрапляє до цього списку, якщо приріст інфікованих у ній за останні 14 днів на 30% більший за аналогічний в Україні.
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шо бы маски-намордники и санитайзеры для рук продать....
вченые мы - нас не надуришь )))
красные - кацапия, китай, севкорея
а - мы про микробу?
опять же за красных.
с китая душок пашел, первая вакцина кацапская, слоны рвут когти от ее как чуют,
пельмень в бункере....