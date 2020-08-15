Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие, применив стрелковое оружие
Российские наемники за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"В целом, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебных нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что 14 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Вблизи Авдеевки в утреннее и послеобеденное время зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.
Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку от населенного пункта Хутор Вольный со стороны временно оккупированных н.п. Золотое-5 и Новгородское, а также со стороны неподконтрольной Широкой Балки.
"С начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.
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От слова перемога від зе-зграї не чула.
Зебил не может не предавать без на грани выноса его из ап. Это уже заъпало. Кацапы жмут ПОСТОЯННО(постоянно для этого выделяется финансирование кремля для работы против украины) и зебила ВЕЧНО по чуть-чуть СНОСИТ в кацапскую сторону. Оно не способно себя защитить от влияния кацапсих спецопераций по ловли его и запихивания в узкий коридор, по котором он должен бежать на сторону кацапов.И вот сейчас ъло уже думает что ему везение вернулось с дураком через перемирье хочет капитуляции украины. Вернуть азов на передовую с другими добробатами чтобы еъашить кацав и дальше.Кацапы и так воевать не умеют, турки их косят как серпом пшеницу.
Пора тварину закопать под химерами возле ап. Только на грани выноса его из ап оно возвращается на украинскую сторону. Потому или выносить и ъярить дебила с регулярной регулировкой каждый месяц или раз в квартал. У него память как в рыбы - 3 месяца.Дальше он больше боится кацапов.
Или чтобы не каждых 3 месяца не собираться уъпашить утырка со всем кварталом95, за которым он так трясется как за тростинку. На которую обменивает и сдает всю украину.
Пора уничтожить квартал95, чтобы оно вернуло добробаты на передовую. И зебила положить вертикально под химерами. Пусть там отдыхает в мире.
Замечательно!
Написать ты можешь всё, что угодно.
План по відмазуванню і прикриттю зриву домовленностей кацапо-сепарами, зеленсько-хомчаківським командуванням, виконано.
-Я сегодня выхожу замуж и как мне лучше в первую брачную ночь лечь в постель , в ночной рубашке или без?
- Да ложись в чем хочешь , все равно тебя вые..бут.
................... Так же и Осел Оманский , что бы оно не пообещало ***** за это перемирие , бо рейтинг сыпется , а местные выборы на носу , будет ........... , но только в отличии от Сары он не будет получать удовольствие , когда проведет следующие 15 лет на нарах , за госизмену.
всем по медали, Хомчаку - орден
дай здогадаюсь - на коцабській.
То я питаю - в якому ?
це наш ворог.
прийшов про мир проповідувати
шесть лет уже выросло поколение заточенное
на Россию /а нас тупо используют учиться
здесь на бюджете получают пенсию не пополняя
пенсионный фонд и казну /
только отвёртка на выстрел отобьет охоту стрелять
Потому война лучше мира с парашкой, потому что мир при "мире" только хуже.Парашка всегда и постоянно выделяет деньги для постоянной постройки узкого коридора для зебила чтобы он бежал в узком пространстве в парашкинскую сторону.
Просить парашку или требовать прекратить этим заниматься БЕСПОЛЕЗНО, дурак понимает только язык "*******". Парашку нужно просто развалить на части. Перемирие которое учудил квартальский придурок есть его приговор. Это постоянно кацапское сверло, которое постоянно направлено в его жопу, чтобы оттуда крутить придурком как сверло покрутитися.
Этот недоразвитый мазохист зебил перемирием настраивает сверло себе в жопу, вместо чтобы его уничтожить. Потому пора выносить.
Где постоянная война, которая ЛУЧШЕ МИРА С ЪПАНУТОЙ НА ПОРАБОЩЕНИЕ президентского места парашкой. И которая НИКОГДА без развала не откажется от этого направления.