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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие, применив стрелковое оружие

Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие, применив стрелковое оружие

Российские наемники за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"В целом, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебных нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что 14 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Вблизи Авдеевки в утреннее и послеобеденное время зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.

Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку от населенного пункта Хутор Вольный со стороны временно оккупированных н.п. Золотое-5 и Новгородское, а также со стороны неподконтрольной Широкой Балки.

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"С начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.

Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие, применив стрелковое оружие 01
Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие, применив стрелковое оружие 02

Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Вы все врете! Химчак сказал что у нас устойчивое перемирие. Никто никуда не стреляет!
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15.08.2020 08:18 Ответить
+10
По наростаючій. Отже ***** вирішив питання із Білоруссю, і знову повертається до катування України...
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15.08.2020 08:22 Ответить
+9
Це вже мЬІр, чи ще ні?
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15.08.2020 08:23 Ответить
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Вы все врете! Химчак сказал что у нас устойчивое перемирие. Никто никуда не стреляет!
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15.08.2020 08:18 Ответить
ну да, если ОБСЕ пишет совсем другое. А опытные гибнут или от взрыва устройства, мин и болезней. Так приятнее пить коктейли в Велюре
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15.08.2020 09:02 Ответить
Отаке воно зелене перемир"я !!!))
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15.08.2020 09:27 Ответить
Еще гибнут опытные бойцы "от неосторожного обращения с оружием" Наголосовали, убогие..
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15.08.2020 12:58 Ответить
Такого ніколи Не було.
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15.08.2020 10:29 Ответить
По наростаючій. Отже ***** вирішив питання із Білоруссю, і знову повертається до катування України...
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15.08.2020 08:22 Ответить
Це вже мЬІр, чи ще ні?
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15.08.2020 08:23 Ответить
Вони якби долдонять про =закончіть вайну=.

От слова перемога від зе-зграї не чула.
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15.08.2020 08:39 Ответить
Так головзебіл ще рік тому заявив,що війни перемогою не закінчуються.
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15.08.2020 11:11 Ответить
Рузьке свинья панимает тогда харашо кагда ему отрезают башку. Они не люди а шакалы. Их надо убивать. Верить этим гяурам-себя не уважать.
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15.08.2020 08:44 Ответить
В 94-м 400 бойцов Басаева в Грозном две ваших бригады в фарш перемололи,вы герои были в Самашках,когда мирняк в подвалах гранатами забрасывали, и в Комсомольском,когда артой и штурмовиками поселок в щебень превратили.И про визжание и мычание чеченцев не кизди,они умирали как мужчины.
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15.08.2020 11:21 Ответить
Укры хатите мира ? Чем больше убьете рузьке свинья то тем скарей он будет.
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15.08.2020 08:46 Ответить
будет этот мир. Будет тянуться до осенних выборов, шобы жоповцам было на чем спекулировать. Вон, привезли скот в расписных скотовозках, шобы скот блеял, мол, выбиры дафай на бамбаси, ато кармить пиристаним... опять же, бубочка-миротворец! Ну звучит же... бонусы, лайки и плюс в шутовскую карму... думаю, до осени ***** своему бубочке фору дает, а там уж решит, заставлять ли своих баб еще рожать новую рускую падаль
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15.08.2020 08:48 Ответить
Значит наши бойцы спровоцировали. Нужно нашим бойцам завязать глаза чтобы косо не смотрели даже в на *ту сторону*
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15.08.2020 08:56 Ответить
Квартал для зебила важнее украины. А потом оно говорит что украина это немецкая порноактриса. Да он сам пиъар обнуленный украину ТАКОЙ ДЕЛАЕТ.
Зебил не может не предавать без на грани выноса его из ап. Это уже заъпало. Кацапы жмут ПОСТОЯННО(постоянно для этого выделяется финансирование кремля для работы против украины) и зебила ВЕЧНО по чуть-чуть СНОСИТ в кацапскую сторону. Оно не способно себя защитить от влияния кацапсих спецопераций по ловли его и запихивания в узкий коридор, по котором он должен бежать на сторону кацапов.И вот сейчас ъло уже думает что ему везение вернулось с дураком через перемирье хочет капитуляции украины. Вернуть азов на передовую с другими добробатами чтобы еъашить кацав и дальше.Кацапы и так воевать не умеют, турки их косят как серпом пшеницу.
Пора тварину закопать под химерами возле ап. Только на грани выноса его из ап оно возвращается на украинскую сторону. Потому или выносить и ъярить дебила с регулярной регулировкой каждый месяц или раз в квартал. У него память как в рыбы - 3 месяца.Дальше он больше боится кацапов.
Или чтобы не каждых 3 месяца не собираться уъпашить утырка со всем кварталом95, за которым он так трясется как за тростинку. На которую обменивает и сдает всю украину.

Пора уничтожить квартал95, чтобы оно вернуло добробаты на передовую. И зебила положить вертикально под химерами. Пусть там отдыхает в мире.
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15.08.2020 17:34 Ответить
Все подобные дебильные перемирия, с запретом нашим отвечать на обстрелы врага, заканчивались военными действиями слабой интенсивности и потерями с нашей стороны.
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15.08.2020 09:00 Ответить
Все видят приготовления к дальнейшей войне, только высшие до сих пор не понимают так почему орки укрепляются и вооружаются. Гредет Преднистровье.
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15.08.2020 09:03 Ответить
Придонцовьє!!!))
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15.08.2020 09:30 Ответить
Полную ответственность за ситуацию с водой в оккупированном Крыму несет Россия.
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15.08.2020 09:17 Ответить
Украинская армия постепенно стала превращаться в советскую,как только достигнет отметки 39%,то государство Украина уйдёт в сторону Московии,все ждут чуда какого то но его не будет,за независимость нужно бороться ежечасно,а не только на Майдане , а потом по хатам,сало и горилку охранять от москалей
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15.08.2020 09:17 Ответить
Потерь нет.
Замечательно!
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15.08.2020 09:26 Ответить
Чудово, якщо воно дійсно так!!!)))
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15.08.2020 09:28 Ответить
да и раненых нет,только травмированные, чего они травмировались-хз, может ТБ нарушали, значит сами виноваты
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15.08.2020 09:54 Ответить
Факты давай.
Написать ты можешь всё, что угодно.
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15.08.2020 09:57 Ответить
Та да...написать можно все что угодно... даже то что разведчик погиб от неосторожного обращения с с оружием....что солдат подорвался на неустановленном предмете....
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15.08.2020 10:10 Ответить
Вульв...а, факты??? Fuck you, voila...
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15.08.2020 10:11 Ответить
Українцям замість достовірної інфи ,показуют "ФАК" !!!)))
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15.08.2020 10:13 Ответить
Звіздьож брехливих офіційних речників і ЗМІ ти вважаєшь за факт ??? В Україні нема джерел достовірної інфи ,на голови українців вихлюпуют тисячі гігабайтів жовтого лайна !!)))
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15.08.2020 10:11 Ответить
Зеленого....зеленого гавна...
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15.08.2020 10:12 Ответить
Зараз вгадаю. "Пострілювали в повітря". Ну і миролюбно укріплювали позиції, просовуючись в бік укропів.
План по відмазуванню і прикриттю зриву домовленностей кацапо-сепарами, зеленсько-хомчаківським командуванням, виконано.
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15.08.2020 09:45 Ответить
если в воздух, то не считается
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15.08.2020 09:56 Ответить
Пришла как то Сара к раввину и спрашивает :
-Я сегодня выхожу замуж и как мне лучше в первую брачную ночь лечь в постель , в ночной рубашке или без?
- Да ложись в чем хочешь , все равно тебя вые..бут.
................... Так же и Осел Оманский , что бы оно не пообещало ***** за это перемирие , бо рейтинг сыпется , а местные выборы на носу , будет ........... , но только в отличии от Сары он не будет получать удовольствие , когда проведет следующие 15 лет на нарах , за госизмену.
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15.08.2020 09:55 Ответить
а что такое? провокации закончились?
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15.08.2020 09:58 Ответить
не поддавайтесь на провокации, у нас мирная акция
всем по медали, Хомчаку - орден
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15.08.2020 10:08 Ответить
Чотири постріли, це нічого не значить. От якби під цей постріл попав зеленський чи його нові обличчя або старі пердуни-переговорники, тоді так це б вже була "трагедія"
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15.08.2020 10:36 Ответить
та усрався би зеленський.
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15.08.2020 11:26 Ответить
а ти на чиїй стороні ?
дай здогадаюсь - на коцабській.
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15.08.2020 10:48 Ответить
А ти не в суспільстві живеш ?
То я питаю - в якому ?
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15.08.2020 11:13 Ответить
Прочитайте вище комментар цієї особини.Він там хвалиться,як в Урус-Мартані чеченців страчував.
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15.08.2020 11:26 Ответить
вже побачила.
це наш ворог.
прийшов про мир проповідувати
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15.08.2020 11:27 Ответить
У мене був товариш чеченець,під час тієї війни він жив в Україні,але постійно спілкувався з ріднею в Чечні,тому про ту війну я знав інформацію не тільки з наших змі,які працювали в унісон з рашистським,а й від,так би мовити,тієї сторони.Батька мого товариша розстріляли російські солдати-мародери за те,що старий їх почав соромити.Молодший брат пішов в загін Басаєва мстити за батька,загинув в Комсомольському.
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15.08.2020 11:35 Ответить
"Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку от населенного пункта Хутор Вольный со стороны временно оккупированных н.п. Золотое-5 и Новгородское, а также со стороны неподконтрольной Широкой Балки." А что правда есть идиоты, которые не догадывались, что это будет именно так ?
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15.08.2020 12:43 Ответить
мирным. путем уже ничего не решим
шесть лет уже выросло поколение заточенное
на Россию /а нас тупо используют учиться
здесь на бюджете получают пенсию не пополняя
пенсионный фонд и казну /
только отвёртка на выстрел отобьет охоту стрелять
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15.08.2020 14:10 Ответить
кацапы отжимают у нас серую зону и подбираются к нашим позициям без сопротивления с нашей стороны. Ну это точно перемога зебилизма, для того чтобы оккупанты "перестали стрелять" нужно просто перестать защищать свою землю.
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15.08.2020 17:13 Ответить
Путы всегда выделяют деньги для получения полного контроля над зебилами.
Потому война лучше мира с парашкой, потому что мир при "мире" только хуже.Парашка всегда и постоянно выделяет деньги для постоянной постройки узкого коридора для зебила чтобы он бежал в узком пространстве в парашкинскую сторону.
Просить парашку или требовать прекратить этим заниматься БЕСПОЛЕЗНО, дурак понимает только язык "*******". Парашку нужно просто развалить на части. Перемирие которое учудил квартальский придурок есть его приговор. Это постоянно кацапское сверло, которое постоянно направлено в его жопу, чтобы оттуда крутить придурком как сверло покрутитися.
Этот недоразвитый мазохист зебил перемирием настраивает сверло себе в жопу, вместо чтобы его уничтожить. Потому пора выносить.
Где постоянная война, которая ЛУЧШЕ МИРА С ЪПАНУТОЙ НА ПОРАБОЩЕНИЕ президентского места парашкой. И которая НИКОГДА без развала не откажется от этого направления.
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15.08.2020 17:38 Ответить
Лднр не когда не нарушает перемирия им даже стрелковое запрещено, но придёт время они вас там просто умоют кровью за все ваши преступления
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16.08.2020 15:00 Ответить
 
 