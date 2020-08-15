Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие, применив стрелковое оружие

Российские наемники за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"В целом, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебных нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что 14 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Вблизи Авдеевки в утреннее и послеобеденное время зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.

Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку от населенного пункта Хутор Вольный со стороны временно оккупированных н.п. Золотое-5 и Новгородское, а также со стороны неподконтрольной Широкой Балки.

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"С начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.



