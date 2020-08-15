Беларусь отказала во въезде евродепутатам Бедроню и Ауштрявичюсу
Представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский сообщил, что депутату Европарламента Роберту Бедроню отказали во въезде в Беларусь.
Об этом информирует белорусское бюро "Радио свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Власти, принявшие решение об отказе во въезде, не обязаны сообщать причины такого решения", - пояснил он.
Как сообщается, глава делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Бедронь и докладчик Европарламента по Беларуси Петрас Ауштрявичюс планировали посетить страну 14-16 августа, чтобы оценить ситуацию после выборов, встретиться с задержанными, правительственными чиновниками, НПО и неправительственными организациями.
Ауштрявичюс в своем Twitter сообщил, что его билеты аннулировали, а Бедроня депортировали из Минска.
"Режим Лукашенко не пустил сегодня меня и моего коллегу депутата Европарламента Роберта Бедроня в Минск. Роберта депортировали, мои билеты аннулировали. Вот что Лукашенко подразумевает под диалогом. Жыве Беларусь!" - написал Ауштрявичюс.
"Как члены Европейского парламента и представители европейских институтов, мы не ожидали, что с нами будут вести себя таким образом. Действия беларусского правительства - это попытка помешать независимым наблюдателям и свободным СМИ получить информацию из первых рук о ситуации в стране. Если, как они заявляют, выборы действительно прошли нормально, а заявления о масштабах репрессий сфабрикованы, что им скрывать?" - заявил Бедронь, передает European Interest..
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Скоро и артистам въезд будут запрещать.
Чисто, как в КНДР.
Беларусы- не сдаайтесь!!!!! Они просто жулики и не более!!!Они так же кушают и какают , как мы все!!!! А то, ,что они о себе возомнили -это просто их думки!
Удачи НАМ ВСЕМ!!!! АМЕРИКА ПРИКРОЙ!!!
Запрещать въезд можно только артистам.
Соседние страны: Литва, Латвия, Польша, должны инициировать такой Трибунал. Обязаны не признавать на официальном уровне узурпатора и признать нового избранного президента - Тихоновскую.
Вам треба зразу зрозуміти-ніхто за вас нічого не зробить.
Подивіться на світ тверезо.Гляньте на Асада,який втопив свій народ в крові.Сильно хтось трибунал збирав?Зрозумійте-нікому так не болить ваша рана,як вам.Світом правлять інтереси,а не справедливість.Будьте сильними,організованими,тоді з вами будуть рахуватись