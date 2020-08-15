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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь отказала во въезде евродепутатам Бедроню и Ауштрявичюсу

Беларусь отказала во въезде евродепутатам Бедроню и Ауштрявичюсу

Представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский сообщил, что депутату Европарламента Роберту Бедроню отказали во въезде в Беларусь.

Об этом информирует белорусское бюро "Радио свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Власти, принявшие решение об отказе во въезде, не обязаны сообщать причины такого решения", - пояснил он.

Как сообщается, глава делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Бедронь и докладчик Европарламента по Беларуси Петрас Ауштрявичюс планировали посетить страну 14-16 августа, чтобы оценить ситуацию после выборов, встретиться с задержанными, правительственными чиновниками, НПО и неправительственными организациями.

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Ауштрявичюс в своем Twitter сообщил, что его билеты аннулировали, а Бедроня депортировали из Минска.

"Режим Лукашенко не пустил сегодня меня и моего коллегу депутата Европарламента Роберта Бедроня в Минск. Роберта депортировали, мои билеты аннулировали. Вот что Лукашенко подразумевает под диалогом. Жыве Беларусь!" - написал Ауштрявичюс.

"Как члены Европейского парламента и представители европейских институтов, мы не ожидали, что с нами будут вести себя таким образом. Действия беларусского правительства - это попытка помешать независимым наблюдателям и свободным СМИ получить информацию из первых рук о ситуации в стране. Если, как они заявляют, выборы действительно прошли нормально, а заявления о масштабах репрессий сфабрикованы, что им скрывать?" - заявил Бедронь, передает European Interest..

Беларусь (7937) Европарламент (1809)


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Топ комментарии
+8
Беларусь превращается в КНДР. Население скоро будет собак и кошек кушать.
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15.08.2020 08:52 Ответить
+8
Пока есть путин - есть лукашенко!!!!
Беларусы- не сдаайтесь!!!!! Они просто жулики и не более!!!Они так же кушают и какают , как мы все!!!! А то, ,что они о себе возомнили -это просто их думки!
Удачи НАМ ВСЕМ!!!! АМЕРИКА ПРИКРОЙ!!!
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15.08.2020 08:52 Ответить
+8
Сегодня для Трибунала достаточно журналистских расследований и других неправительственных организаций, видео документов с различных телеграмм каналов. Лука мыслит архаично - ничто его уже не спасет.
Соседние страны: Литва, Латвия, Польша, должны инициировать такой Трибунал. Обязаны не признавать на официальном уровне узурпатора и признать нового избранного президента - Тихоновскую.
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15.08.2020 09:53 Ответить
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Беларусь превращается в КНДР. Население скоро будет собак и кошек кушать.
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15.08.2020 08:52 Ответить
Да-да...
Скоро и артистам въезд будут запрещать.
Чисто, как в КНДР.
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15.08.2020 09:31 Ответить
Вы принимаете желаемое за действительное..
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15.08.2020 10:20 Ответить
шо ты поимел в виду, Шпонько?
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15.08.2020 10:33 Ответить
Пока есть путин - есть лукашенко!!!!
Беларусы- не сдаайтесь!!!!! Они просто жулики и не более!!!Они так же кушают и какают , как мы все!!!! А то, ,что они о себе возомнили -это просто их думки!
Удачи НАМ ВСЕМ!!!! АМЕРИКА ПРИКРОЙ!!!
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15.08.2020 08:52 Ответить
Не ври Путин не какает а если какает то лепестками роз! Я по РенТВ про это смотрел!
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15.08.2020 08:54 Ответить
Один чел продавал какашку Путина за пару лямов рупий))
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15.08.2020 08:57 Ответить
Пусть понравится кому-я и даром не возьму(с)
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15.08.2020 09:12 Ответить
Та мы и не сомневались, что ты смотришь рентв.
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15.08.2020 09:30 Ответить
Америка продает Лукашенко нефть.
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15.08.2020 08:59 Ответить
Америка нічого не продає, там нема державних свердловин, а так звичайно, бізнесмен з США з задоволенням продасть кулі для вбивств біларусів.
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15.08.2020 09:01 Ответить
А хто має продавати? Росія??
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15.08.2020 09:41 Ответить
Пусть продает, пусть даже гарантинует безопасность!!!! Америка - это держава номер 1!!! И хорошо , что это не коммуняки!!!!Остальное разберемся!
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15.08.2020 09:21 Ответить
там вопрос в обе стороны с ботоксным. Молодых жаль, но лидера без вектора на вату так и не нашлось.
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15.08.2020 09:05 Ответить
И 🎪🤡🤢💩шапито калоподмойного не лучше! Армяшка-хамелеон уже заки закупил , боятся от бездонного корыта оторваться, а лошар , одними видосиками не прокормишь
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15.08.2020 09:41 Ответить
Нічого шастати!
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15.08.2020 08:57 Ответить
Як швидко Бацька перетворився на Пол Пота, одним махом втратив всі свої "досягнення", але головне, аби не в Україні, щоб менти не постраждали.
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15.08.2020 08:59 Ответить
Це Луку не врятує.
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15.08.2020 09:01 Ответить
Ничего он пока потерпит. А по ходу замордует достаточное количество людей. Беларусы не готовы снести Таракана...
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15.08.2020 09:04 Ответить
Бєлая - Малая - Вєлікая - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»
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15.08.2020 09:13 Ответить
Чтобы убить упыря не надо быть магистром Белыя и Чёрныя Магия, достаточно осинового кола в сердце.
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15.08.2020 09:22 Ответить
достаточно осинового кола в Вєлікоє Русскоє сердце.
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15.08.2020 09:27 Ответить
Это - нарушение демократии.
Запрещать въезд можно только артистам.
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15.08.2020 09:28 Ответить
Європарламент надто "швидить".. Пройде тижнів два, посходять синяки, садна, поховають по районних лікарнях, під нагляд міліції, людей з переломами... "Протестувальникам" надоїсть "сотрясать воздуся" криками, захотять їсти і розійдуться по домівках... От тоді і представників Європарламенту запросить можна...
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15.08.2020 09:29 Ответить
Оно и понятно, обиделся что европа результаты выборов не признала) они диктаторы обидчивые такие....
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15.08.2020 09:50 Ответить
Сегодня для Трибунала достаточно журналистских расследований и других неправительственных организаций, видео документов с различных телеграмм каналов. Лука мыслит архаично - ничто его уже не спасет.
Соседние страны: Литва, Латвия, Польша, должны инициировать такой Трибунал. Обязаны не признавать на официальном уровне узурпатора и признать нового избранного президента - Тихоновскую.
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15.08.2020 09:53 Ответить
Наївна ви людина.Хоча ми теж колись такими були.Ніхто за вас нічого ініціювати не буде.На нашому Овочу крові побільше,чим на вашому Дранику, поюс запрошення окупаційної армії.Всі про це знають,і нічого.Так що чекайте озабоченность,обеспокоенность ,ну санкції максисум.Ну ще біженців ваших Литва і Польща готові прийняти (наших ніхто навіть не згадував). Хоча це теж не дуже хороший знак,бо які біженці,якщо Лука вилетить з президентського крісла?Не логічно,а може навпаки знають щось не добре,тому такі заяви.
Вам треба зразу зрозуміти-ніхто за вас нічого не зробить.
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15.08.2020 10:07 Ответить
Не блытайце зяленае з цеплым. У вас перамагла Рэвалюцыя годнасцi - па гэтаму вашаму "легiтымнаму" дастаткова абвiнавачнага прысуду мясцовага суду. Мяне цiкавiць распачатак мiжнароднага следства у' першую чаргу як палiтычны рычаг цiску. Калi у нас пераможа наша кветкавая рэвалюцыя - сваiх катау' дэмакратыi мы самi здольны будзем судзiць.
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15.08.2020 10:32 Ответить
Ось бачите,ви зразу ображаєтесь.В очі кидається в вашому пості "должны,обязаны".Ніхто не должен і не обязан за вас це робити.Тільки ви самі.Чим швидше ви це зрозумієте,тим краще для вас.Не чекайте,що хтось там щось ініціює,марна справа.Самі збирайте докази,створюйте громадські об'єднання,боріться.
Подивіться на світ тверезо.Гляньте на Асада,який втопив свій народ в крові.Сильно хтось трибунал збирав?Зрозумійте-нікому так не болить ваша рана,як вам.Світом правлять інтереси,а не справедливість.Будьте сильними,організованими,тоді з вами будуть рахуватись
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15.08.2020 10:45 Ответить
Ольга, там марно щось пояснювать... Ви думаєте, чого ваш "візаві" перейшов на білоруську мову? Це такий своєрідний психологічний прийом - побудова щита самоідентифікації, коли людина розуміє підсвідомо, що опонент правий, однак хоче настоять на своєму... Він Вам так пояснює, що все, що ви говорите, не варте уваги, бо у нього все буде по-іншому - вони, білоруси, "асаблівия"... Я йому пробував учора "намалювать алгоритм", згідно якого Тіхановська приведе Білорусь у лапи Кремля, так вереску було!!!!... Я став трохи не путінцем і "запроданцем"... У Леніна є праця "Детская болезнь "левизны в коммунизме". Проводячи паралель, у білорусів зараз теж "дитяча хвороба лівого демократизму", що, практично, не відрізняється від мрій перших "комуністів"... Далі мрій і примітивних лозунгів у них справа не дійшла... Та й "мрії" у них, розпливчасті... Щось хочуть, на знамо чого...
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15.08.2020 13:15 Ответить
А про беженцев это правильно Вы заметили. Даже если их будет немного, Польша будет об этом заявлять каждый раз когда Германия и Франция будут давит на нее чтобы принимала беженцев мусульман. Польша пока ещё сопротивляется мультикультурализму, не хочет потерять свою европейскость...
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15.08.2020 10:25 Ответить
Их поставил арабохайский Кремль в Беларусии -Председатель Совета Республик(верхняя палата)-Наталья Кочанян.Министр МВД -Юрий Караян (сделал себя Караевым) Сакабеева его имя на передаче не называет(продюсер Амбарцумян запретил). Кто поставил( через головы всех) Авакяна -убийцу Сашко Билого и Олега Бабаева? И еще один мвдешник есть в одной стране снг.(??)Да и Колокольцев(мвд России) на русского не похож.Разделение ролей в ТКК-тайной канцеллярии Кремля?! Агенты на главных местах?
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15.08.2020 11:02 Ответить
 
 