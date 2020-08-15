Беларусь отказала во въезде евродепутатам Бедроню и Ауштрявичюсу

Представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский сообщил, что депутату Европарламента Роберту Бедроню отказали во въезде в Беларусь.

Об этом информирует белорусское бюро "Радио свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Власти, принявшие решение об отказе во въезде, не обязаны сообщать причины такого решения", - пояснил он.

Как сообщается, глава делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Бедронь и докладчик Европарламента по Беларуси Петрас Ауштрявичюс планировали посетить страну 14-16 августа, чтобы оценить ситуацию после выборов, встретиться с задержанными, правительственными чиновниками, НПО и неправительственными организациями.

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Ауштрявичюс в своем Twitter сообщил, что его билеты аннулировали, а Бедроня депортировали из Минска.

"Режим Лукашенко не пустил сегодня меня и моего коллегу депутата Европарламента Роберта Бедроня в Минск. Роберта депортировали, мои билеты аннулировали. Вот что Лукашенко подразумевает под диалогом. Жыве Беларусь!" - написал Ауштрявичюс.

"Как члены Европейского парламента и представители европейских институтов, мы не ожидали, что с нами будут вести себя таким образом. Действия беларусского правительства - это попытка помешать независимым наблюдателям и свободным СМИ получить информацию из первых рук о ситуации в стране. Если, как они заявляют, выборы действительно прошли нормально, а заявления о масштабах репрессий сфабрикованы, что им скрывать?" - заявил Бедронь, передает European Interest..