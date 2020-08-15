Білорусь відмовила у в'їзді євродепутатам Бедроню та Ауштрявічюсу

Представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський повідомив, що депутату Європарламенту Роберту Бедроню відмовили у в'їзді до Білорусі.

Про це інформує білоруське бюро "Радіо свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Влада, що прийняла рішення про відмову у в'їзді, не зобов'язана повідомляти причини такого рішення", - пояснив він.

Як повідомляється, глава делегації Європарламенту щодо відносин із Білоруссю Бедронь і доповідач Європарламенту з питань Білорусі Пятрас Ауштрявічюс, планували відвідати країну 14-16 серпня, щоб оцінити ситуацію після виборів, зустрітися із затриманими, урядовцями та неурядовими організаціями.

Водночас наразі невідомо, чи спробує Ауштрявічюс приїхати в Білорусь сам.

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Ауштрявічюс у своєму твітері повідомив, що його квитки анулювали, а Бедроня депортували з Мінська.

"Режим Лукашенка не пустив сьогодні мене і мого колегу депутата Європарламенту Роберта Бедроня до Мінська. Роберта депортували, мої квитки анулювали. Ось що Лукашенко має на увазі під діалогом. Живе Білорусь!" - написав Ауштрявічюс.

"Як члени Європейського парламенту і представники європейських інститутів ми не очікували, що з нами поводитимуться таким чином. Дії білоруського уряду - це спроба перешкодити незалежним спостерігачам і вільним ЗМІ отримати інформацію з перших рук про ситуацію в країні. Якщо, як вони заявляють, вибори справді відбулись нормально, а заяви про масштаби репресій сфабриковані, що їм приховувати?" - заявив Бедронь, передає European Interest.