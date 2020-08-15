Білорусь відмовила у в'їзді євродепутатам Бедроню та Ауштрявічюсу
Представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський повідомив, що депутату Європарламенту Роберту Бедроню відмовили у в'їзді до Білорусі.
Про це інформує білоруське бюро "Радіо свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Влада, що прийняла рішення про відмову у в'їзді, не зобов'язана повідомляти причини такого рішення", - пояснив він.
Як повідомляється, глава делегації Європарламенту щодо відносин із Білоруссю Бедронь і доповідач Європарламенту з питань Білорусі Пятрас Ауштрявічюс, планували відвідати країну 14-16 серпня, щоб оцінити ситуацію після виборів, зустрітися із затриманими, урядовцями та неурядовими організаціями.
Водночас наразі невідомо, чи спробує Ауштрявічюс приїхати в Білорусь сам.
Ауштрявічюс у своєму твітері повідомив, що його квитки анулювали, а Бедроня депортували з Мінська.
"Режим Лукашенка не пустив сьогодні мене і мого колегу депутата Європарламенту Роберта Бедроня до Мінська. Роберта депортували, мої квитки анулювали. Ось що Лукашенко має на увазі під діалогом. Живе Білорусь!" - написав Ауштрявічюс.
"Як члени Європейського парламенту і представники європейських інститутів ми не очікували, що з нами поводитимуться таким чином. Дії білоруського уряду - це спроба перешкодити незалежним спостерігачам і вільним ЗМІ отримати інформацію з перших рук про ситуацію в країні. Якщо, як вони заявляють, вибори справді відбулись нормально, а заяви про масштаби репресій сфабриковані, що їм приховувати?" - заявив Бедронь, передає European Interest.
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Скоро и артистам въезд будут запрещать.
Чисто, как в КНДР.
Беларусы- не сдаайтесь!!!!! Они просто жулики и не более!!!Они так же кушают и какают , как мы все!!!! А то, ,что они о себе возомнили -это просто их думки!
Удачи НАМ ВСЕМ!!!! АМЕРИКА ПРИКРОЙ!!!
Запрещать въезд можно только артистам.
Соседние страны: Литва, Латвия, Польша, должны инициировать такой Трибунал. Обязаны не признавать на официальном уровне узурпатора и признать нового избранного президента - Тихоновскую.
Вам треба зразу зрозуміти-ніхто за вас нічого не зробить.
Подивіться на світ тверезо.Гляньте на Асада,який втопив свій народ в крові.Сильно хтось трибунал збирав?Зрозумійте-нікому так не болить ваша рана,як вам.Світом правлять інтереси,а не справедливість.Будьте сильними,організованими,тоді з вами будуть рахуватись