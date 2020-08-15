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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь відмовила у в'їзді євродепутатам Бедроню та Ауштрявічюсу

Білорусь відмовила у в'їзді євродепутатам Бедроню та Ауштрявічюсу

Представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський повідомив, що депутату Європарламенту Роберту Бедроню відмовили у в'їзді до Білорусі.

Про це інформує білоруське бюро "Радіо свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Влада, що прийняла рішення про відмову у в'їзді, не зобов'язана повідомляти причини такого рішення", - пояснив він.

Як повідомляється, глава делегації Європарламенту щодо відносин із Білоруссю Бедронь і доповідач Європарламенту з питань Білорусі Пятрас Ауштрявічюс, планували відвідати країну 14-16 серпня, щоб оцінити ситуацію після виборів, зустрітися із затриманими, урядовцями та неурядовими організаціями.

Водночас наразі невідомо, чи спробує Ауштрявічюс приїхати в Білорусь сам.

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Ауштрявічюс у своєму твітері повідомив, що його квитки анулювали, а Бедроня депортували з Мінська.

"Режим Лукашенка не пустив сьогодні мене і мого колегу депутата Європарламенту Роберта Бедроня до Мінська. Роберта депортували, мої квитки анулювали. Ось що Лукашенко має на увазі під діалогом. Живе Білорусь!" - написав Ауштрявічюс.

"Як члени Європейського парламенту і представники європейських інститутів ми не очікували, що з нами поводитимуться таким чином. Дії білоруського уряду - це спроба перешкодити незалежним спостерігачам і вільним ЗМІ отримати інформацію з перших рук про ситуацію в країні. Якщо, як вони заявляють, вибори справді відбулись нормально, а заяви про масштаби репресій сфабриковані, що їм приховувати?" - заявив Бедронь, передає European Interest.

Автор: 

Білорусь (7987) Європарламент (1056)


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Топ коментарі
+8
Беларусь превращается в КНДР. Население скоро будет собак и кошек кушать.
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15.08.2020 08:52 Відповісти
+8
Пока есть путин - есть лукашенко!!!!
Беларусы- не сдаайтесь!!!!! Они просто жулики и не более!!!Они так же кушают и какают , как мы все!!!! А то, ,что они о себе возомнили -это просто их думки!
Удачи НАМ ВСЕМ!!!! АМЕРИКА ПРИКРОЙ!!!
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15.08.2020 08:52 Відповісти
+8
Сегодня для Трибунала достаточно журналистских расследований и других неправительственных организаций, видео документов с различных телеграмм каналов. Лука мыслит архаично - ничто его уже не спасет.
Соседние страны: Литва, Латвия, Польша, должны инициировать такой Трибунал. Обязаны не признавать на официальном уровне узурпатора и признать нового избранного президента - Тихоновскую.
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15.08.2020 09:53 Відповісти
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Беларусь превращается в КНДР. Население скоро будет собак и кошек кушать.
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15.08.2020 08:52 Відповісти
Да-да...
Скоро и артистам въезд будут запрещать.
Чисто, как в КНДР.
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15.08.2020 09:31 Відповісти
Вы принимаете желаемое за действительное..
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15.08.2020 10:20 Відповісти
шо ты поимел в виду, Шпонько?
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15.08.2020 10:33 Відповісти
Пока есть путин - есть лукашенко!!!!
Беларусы- не сдаайтесь!!!!! Они просто жулики и не более!!!Они так же кушают и какают , как мы все!!!! А то, ,что они о себе возомнили -это просто их думки!
Удачи НАМ ВСЕМ!!!! АМЕРИКА ПРИКРОЙ!!!
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15.08.2020 08:52 Відповісти
Не ври Путин не какает а если какает то лепестками роз! Я по РенТВ про это смотрел!
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15.08.2020 08:54 Відповісти
Один чел продавал какашку Путина за пару лямов рупий))
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15.08.2020 08:57 Відповісти
Пусть понравится кому-я и даром не возьму(с)
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15.08.2020 09:12 Відповісти
Та мы и не сомневались, что ты смотришь рентв.
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15.08.2020 09:30 Відповісти
Америка продает Лукашенко нефть.
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15.08.2020 08:59 Відповісти
Америка нічого не продає, там нема державних свердловин, а так звичайно, бізнесмен з США з задоволенням продасть кулі для вбивств біларусів.
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15.08.2020 09:01 Відповісти
А хто має продавати? Росія??
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15.08.2020 09:41 Відповісти
Пусть продает, пусть даже гарантинует безопасность!!!! Америка - это держава номер 1!!! И хорошо , что это не коммуняки!!!!Остальное разберемся!
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15.08.2020 09:21 Відповісти
там вопрос в обе стороны с ботоксным. Молодых жаль, но лидера без вектора на вату так и не нашлось.
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15.08.2020 09:05 Відповісти
И 🎪🤡🤢💩шапито калоподмойного не лучше! Армяшка-хамелеон уже заки закупил , боятся от бездонного корыта оторваться, а лошар , одними видосиками не прокормишь
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15.08.2020 09:41 Відповісти
Нічого шастати!
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15.08.2020 08:57 Відповісти
Як швидко Бацька перетворився на Пол Пота, одним махом втратив всі свої "досягнення", але головне, аби не в Україні, щоб менти не постраждали.
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15.08.2020 08:59 Відповісти
Це Луку не врятує.
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15.08.2020 09:01 Відповісти
Ничего он пока потерпит. А по ходу замордует достаточное количество людей. Беларусы не готовы снести Таракана...
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15.08.2020 09:04 Відповісти
Бєлая - Малая - Вєлікая - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»
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15.08.2020 09:13 Відповісти
Чтобы убить упыря не надо быть магистром Белыя и Чёрныя Магия, достаточно осинового кола в сердце.
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15.08.2020 09:22 Відповісти
достаточно осинового кола в Вєлікоє Русскоє сердце.
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15.08.2020 09:27 Відповісти
Это - нарушение демократии.
Запрещать въезд можно только артистам.
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15.08.2020 09:28 Відповісти
Європарламент надто "швидить".. Пройде тижнів два, посходять синяки, садна, поховають по районних лікарнях, під нагляд міліції, людей з переломами... "Протестувальникам" надоїсть "сотрясать воздуся" криками, захотять їсти і розійдуться по домівках... От тоді і представників Європарламенту запросить можна...
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15.08.2020 09:29 Відповісти
Оно и понятно, обиделся что европа результаты выборов не признала) они диктаторы обидчивые такие....
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15.08.2020 09:50 Відповісти
Сегодня для Трибунала достаточно журналистских расследований и других неправительственных организаций, видео документов с различных телеграмм каналов. Лука мыслит архаично - ничто его уже не спасет.
Соседние страны: Литва, Латвия, Польша, должны инициировать такой Трибунал. Обязаны не признавать на официальном уровне узурпатора и признать нового избранного президента - Тихоновскую.
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15.08.2020 09:53 Відповісти
Наївна ви людина.Хоча ми теж колись такими були.Ніхто за вас нічого ініціювати не буде.На нашому Овочу крові побільше,чим на вашому Дранику, поюс запрошення окупаційної армії.Всі про це знають,і нічого.Так що чекайте озабоченность,обеспокоенность ,ну санкції максисум.Ну ще біженців ваших Литва і Польща готові прийняти (наших ніхто навіть не згадував). Хоча це теж не дуже хороший знак,бо які біженці,якщо Лука вилетить з президентського крісла?Не логічно,а може навпаки знають щось не добре,тому такі заяви.
Вам треба зразу зрозуміти-ніхто за вас нічого не зробить.
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15.08.2020 10:07 Відповісти
Не блытайце зяленае з цеплым. У вас перамагла Рэвалюцыя годнасцi - па гэтаму вашаму "легiтымнаму" дастаткова абвiнавачнага прысуду мясцовага суду. Мяне цiкавiць распачатак мiжнароднага следства у' першую чаргу як палiтычны рычаг цiску. Калi у нас пераможа наша кветкавая рэвалюцыя - сваiх катау' дэмакратыi мы самi здольны будзем судзiць.
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15.08.2020 10:32 Відповісти
Ось бачите,ви зразу ображаєтесь.В очі кидається в вашому пості "должны,обязаны".Ніхто не должен і не обязан за вас це робити.Тільки ви самі.Чим швидше ви це зрозумієте,тим краще для вас.Не чекайте,що хтось там щось ініціює,марна справа.Самі збирайте докази,створюйте громадські об'єднання,боріться.
Подивіться на світ тверезо.Гляньте на Асада,який втопив свій народ в крові.Сильно хтось трибунал збирав?Зрозумійте-нікому так не болить ваша рана,як вам.Світом правлять інтереси,а не справедливість.Будьте сильними,організованими,тоді з вами будуть рахуватись
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15.08.2020 10:45 Відповісти
Ольга, там марно щось пояснювать... Ви думаєте, чого ваш "візаві" перейшов на білоруську мову? Це такий своєрідний психологічний прийом - побудова щита самоідентифікації, коли людина розуміє підсвідомо, що опонент правий, однак хоче настоять на своєму... Він Вам так пояснює, що все, що ви говорите, не варте уваги, бо у нього все буде по-іншому - вони, білоруси, "асаблівия"... Я йому пробував учора "намалювать алгоритм", згідно якого Тіхановська приведе Білорусь у лапи Кремля, так вереску було!!!!... Я став трохи не путінцем і "запроданцем"... У Леніна є праця "Детская болезнь "левизны в коммунизме". Проводячи паралель, у білорусів зараз теж "дитяча хвороба лівого демократизму", що, практично, не відрізняється від мрій перших "комуністів"... Далі мрій і примітивних лозунгів у них справа не дійшла... Та й "мрії" у них, розпливчасті... Щось хочуть, на знамо чого...
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15.08.2020 13:15 Відповісти
А про беженцев это правильно Вы заметили. Даже если их будет немного, Польша будет об этом заявлять каждый раз когда Германия и Франция будут давит на нее чтобы принимала беженцев мусульман. Польша пока ещё сопротивляется мультикультурализму, не хочет потерять свою европейскость...
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15.08.2020 10:25 Відповісти
Их поставил арабохайский Кремль в Беларусии -Председатель Совета Республик(верхняя палата)-Наталья Кочанян.Министр МВД -Юрий Караян (сделал себя Караевым) Сакабеева его имя на передаче не называет(продюсер Амбарцумян запретил). Кто поставил( через головы всех) Авакяна -убийцу Сашко Билого и Олега Бабаева? И еще один мвдешник есть в одной стране снг.(??)Да и Колокольцев(мвд России) на русского не похож.Разделение ролей в ТКК-тайной канцеллярии Кремля?! Агенты на главных местах?
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15.08.2020 11:02 Відповісти
 
 