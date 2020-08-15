Шмыгаль презентовал представителям бизнеса Национальную экономическую стратегию
В Клубе Кабинета министров состоялась встреча представителей правительства, Офиса президента, руководства Национального банка и украинского бизнеса. Участники дискуссии обсудили вопросы разработки Национальной экономической стратегии.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Премьер-министр Денис Шмыгаль начал встречу с выражения благодарности представителям бизнеса, которые сделали значительный вклад и помогли и продолжают помогать в борьбе с пандемией.
На основе инициатив, заложенных в документе, будут разработаны государственные целевые программы, которые начнут реализовываться уже с 2021 года.
Премьер-министр призвал предпринимателей участвовать в создании Стратегии и предоставлять свои предложения и видение развития Украины на следующие 10 лет. Стратегия будет разрабатываться на платформе Центра экономического восстановления.
Как отметил Шмыгаль, "Национальная экономическая стратегия 2030" - это единое экономическое видение внутри страны, которое должно стать ориентиром для внешних партнеров Украины.
"Это уверенность в будущем как для бизнеса, так и для населения в целом. Ведь основой благосостояния украинцев является именно экономическое развитие, которое невозможно без соответствующих движителей. Именно эта идеология лежит в основе разработки стратегии", - заявил Шмыгаль.
Во время встречи были представлены 7 векторов развития Украины, которые станут основой разработки стратегии: промышленность, агросектор, добычи, транспортные коридоры, IT и R&D, инфраструктура, энергетический сектор.
Со своей стороны представители бизнеса поддержали инициативу главы правительства.
"Центр - это открытая возможность приобщиться к созданию единому экономическому видению. Мы получим конкретные векторы развития, которые согласованы между властью, бизнесом, гражданским и экспертным средой, региональными элитами. Совместно мы уже помогли Правительству разработать Программу стимулирования экономики, часть наших наработок вошла в Программу действий Правительства и в другие правительственные программы", - рассказал директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап, презентуя наработки по стратегии во время встречи.
Напомним, ранее сообщалось, что июле 2020 года предприятия продолжали адаптироваться к деятельности в условиях карантинных ограничений. Четвертый месяц подряд украинский бизнес настроен на сокращение общей численности работников, о чем свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий, которое проводит Национальный банк Украины.
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Далі читаємо: "участники дискуссии обсудили вопросы разработки Национальной экономической стратегии", "призвал предпринимателей участвовать в создании Стратегии", "Стратегия будет разрабатываться на платформе Центра экономического восстановления", "Национальная экономическая стратегия... должно стать ориентиром для внешних партнеров Украины". Тобто все це тільки БУДЕ. Вже більше року при владі, а все тільки БУДЕ. То шо ж там Шмигаль презентував крім канапок з вином у перерві?
Говорить вірно, але робить навпаки.
"http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2020/zmist/novini/vvp_II_2020.htm Як повідомляє Державна служба статистики, валовий внутрішній продукт (ВВП) України за ІІ квартал 2020 року зменшився на 11,4% порівняно з ІІ кварталом 2019 року ."
Зазначається, що порівняно з І кварталом 2020 року ВВП країни у ІІ кварталі цього року зменшився на 9,9% (з урахуванням сезонного фактору).
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Шмигаль! Не ліпи горбатого запора до своїх меседешних марень!