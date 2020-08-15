Шмыгаль презентовал представителям бизнеса Национальную экономическую стратегию

В Клубе Кабинета министров состоялась встреча представителей правительства, Офиса президента, руководства Национального банка и украинского бизнеса. Участники дискуссии обсудили вопросы разработки Национальной экономической стратегии.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль начал встречу с выражения благодарности представителям бизнеса, которые сделали значительный вклад и помогли и продолжают помогать в борьбе с пандемией.

На основе инициатив, заложенных в документе, будут разработаны государственные целевые программы, которые начнут реализовываться уже с 2021 года.

Премьер-министр призвал предпринимателей участвовать в создании Стратегии и предоставлять свои предложения и видение развития Украины на следующие 10 лет. Стратегия будет разрабатываться на платформе Центра экономического восстановления.

Как отметил Шмыгаль, "Национальная экономическая стратегия 2030" - это единое экономическое видение внутри страны, которое должно стать ориентиром для внешних партнеров Украины.

"Это уверенность в будущем как для бизнеса, так и для населения в целом. Ведь основой благосостояния украинцев является именно экономическое развитие, которое невозможно без соответствующих движителей. Именно эта идеология лежит в основе разработки стратегии", - заявил Шмыгаль.

Во время встречи были представлены 7 векторов развития Украины, которые станут основой разработки стратегии: промышленность, агросектор, добычи, транспортные коридоры, IT и R&D, инфраструктура, энергетический сектор.

Со своей стороны представители бизнеса поддержали инициативу главы правительства.

"Центр - это открытая возможность приобщиться к созданию единому экономическому видению. Мы получим конкретные векторы развития, которые согласованы между властью, бизнесом, гражданским и экспертным средой, региональными элитами. Совместно мы уже помогли Правительству разработать Программу стимулирования экономики, часть наших наработок вошла в Программу действий Правительства и в другие правительственные программы", - рассказал директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап, презентуя наработки по стратегии во время встречи.

Читайте также: Бизнес ожидает внедрения стимулирующего тарифообразования по европейской методологии, - ЕБА

Напомним, ранее сообщалось, что июле 2020 года предприятия продолжали адаптироваться к деятельности в условиях карантинных ограничений. Четвертый месяц подряд украинский бизнес настроен на сокращение общей численности работников, о чем свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий, которое проводит Национальный банк Украины.