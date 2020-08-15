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Новини
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Шмигаль презентував представникам бізнесу Національну економічну стратегію

Шмигаль презентував представникам бізнесу Національну економічну стратегію

У Клубі Кабінету Міністрів відбулася зустріч представників уряду, Офісу президента, керівництва Національного банку й українського бізнесу. Учасники дискусії обговорили питання розробки Національної економічної стратегії.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на початку зустрічі подякував представникам бізнесу, які зробили значний внесок, допомогли і продовжують допомагати в боротьбі з пандемією.

На основі ініціатив, закладених у документі, будуть розроблені державні цільові програми, які почнуть реалізовуватися вже з 2021 року.

Прем'єр-міністр закликав підприємців брати участь у створенні Національної економічної стратегії та надавати свої пропозиції та бачення розвитку України на наступні 10 років. Стратегія розроблятиметься на платформі Центру економічного відновлення.

Як зазначив Шмигаль, "Національна економічна стратегія-2030" - це єдине економічне бачення всередині країни, яке має стати орієнтиром для зовнішніх партнерів України.

"Це впевненість у майбутньому як для бізнесу, так і для населення загалом. Адже основою добробуту українців є саме економічний розвиток, який неможливий без відповідних рушіїв. Саме ця ідеологія лежить в основі розробки стратегії", - заявив Шмигаль.

Під час зустрічі були представлені 7 векторів розвитку України, які стануть основою розробки стратегії: промисловість, агросектор, видобування, транспортні коридори, IT та R&D, інфраструктура, енергетичний сектор.

Зі свого боку представники бізнесу підтримали ініціативу голови уряду.

"Центр - це відкрита можливість долучитися до створення єдиного економічного бачення. Ми отримаємо конкретні вектори розвитку, які узгоджено між владою, бізнесом, громадянським і експертним середовищем, регіональними елітами. Спільно ми вже допомогли уряду розробити Програму стимулювання економіки, частина наших напрацювань увійшла до Програми дій Уряду і в інші урядові програми", - розповів директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап, презентуючи напрацювання зі стратегії під час зустрічі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у липні 2020 року підприємства продовжували адаптуватися до діяльності в умовах карантинних обмежень. Четвертий місяць поспіль український бізнес налаштований на скорочення загальної кількості працівників, про що свідчать дані щомісячного опитування підприємств, яке проводить Національний банк України.

Автор: 

бізнес (2033) Шмигаль Денис (4677)


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Топ коментарі
+9
Шмыгаль презентовал представителям бизнеса Национальную экономическую стратегию - Цензор.НЕТ 4942
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15.08.2020 11:47 Відповісти
+5
Шмыгаль презентовал представителям бизнеса Национальную экономическую стратегию - Цензор.НЕТ 1897
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15.08.2020 11:47 Відповісти
+5
Це з урахуванням 500 000 нових робочих місць що були створені ще в травні?
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15.08.2020 11:49 Відповісти
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Шмыгаль презентовал представителям бизнеса Национальную экономическую стратегию - Цензор.НЕТ 1897
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15.08.2020 11:47 Відповісти
а что уже 1 апреля?!
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15.08.2020 11:47 Відповісти
Шмыгаль презентовал представителям бизнеса Национальную экономическую стратегию - Цензор.НЕТ 4942
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15.08.2020 11:47 Відповісти
Це з урахуванням 500 000 нових робочих місць що були створені ще в травні?
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15.08.2020 11:49 Відповісти
А "Няньок" коли презентуєш??
Хотілося б побачити "товар"...
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15.08.2020 11:53 Відповісти
Пока мы видим только повышение налогов и крышевание порохоботских казнокрвдов и взяточников,в стране больше ничего не происходит.
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15.08.2020 11:55 Відповісти
Тепер крадуть зеленчуки.
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15.08.2020 12:07 Відповісти
"Национальная" экономическая стратегия 2030:

Шмыгаль презентовал представителям бизнеса Национальную экономическую стратегию - Цензор.НЕТ 700
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15.08.2020 11:58 Відповісти
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15.08.2020 12:15 Відповісти
Без зарубежных инвестиций мы обречены быть аграрно-сырьевым придатком. Экономика УССР росла благодаря инвестициям от нефтедобычи, с крахом Совка имеем что имеем:

Шмигаль презентував представникам бізнесу Національну економічну стратегію - Цензор.НЕТ 6523
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15.08.2020 12:16 Відповісти
Да не переживайте Вы так. Скоро у нас и агро не останется. Будем просто сырьевым придатком.
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15.08.2020 13:01 Відповісти
Шмигаль презентував представникам бізнесу Національну економічну стратегію - Цензор.НЕТ 1727
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15.08.2020 12:20 Відповісти
Ну шо зетупни,хуже не будет?
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15.08.2020 12:24 Відповісти
Не показатель. У всех стран сейчас такой график. Вирус...
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15.08.2020 12:26 Відповісти
У нас ЗЕ-вірус.
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15.08.2020 12:28 Відповісти
Посмотри на начало падения ввп на графика,-в прошлом году,ещё вирусом и не пахло...
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15.08.2020 12:34 Відповісти
Не падение, а снижение темпов роста. В 2016 тоже такое было.
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15.08.2020 12:44 Відповісти
Ну да...,ещё можно обозвать ,-отрицательный рост,на параше это любят,там в ходу такая формулировка...
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15.08.2020 13:17 Відповісти
Нет, всё что с плюсом - это именно рост. То, на что Вы обращаете внимание - замедление роста.
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15.08.2020 13:39 Відповісти
Щось я трохи не розумію... Тобто Шмигаль ПРЕЗЕНТУВАВ Національну економічну стратегію. Це трохи зрозуміло, але чтому вона "Національна"? А не шмигалівска, бознаяка тощо? Коли це вона стала "національною"? Після відхилення Радою? Чи після обговорення та прийняття якимось державним/національним органом?
Далі читаємо: "участники дискуссии обсудили вопросы разработки Национальной экономической стратегии", "призвал предпринимателей участвовать в создании Стратегии", "Стратегия будет разрабатываться на платформе Центра экономического восстановления", "Национальная экономическая стратегия... должно стать ориентиром для внешних партнеров Украины". Тобто все це тільки БУДЕ. Вже більше року при владі, а все тільки БУДЕ. То шо ж там Шмигаль презентував крім канапок з вином у перерві?
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15.08.2020 12:37 Відповісти
Что презентовал? Как всегда- своим всё, а нам оплачивать всё и за банкет в тч
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15.08.2020 15:46 Відповісти
Кста, а банкетик специальные выездные конторы для випов выставляют нехилый. В том "похоронном домике" (так давно клуб тот называют местные), где кагбЭ оХВициально премьер-министровский бильярд и диван специальный есть (это кроме спецсвязи и спецохраны Йойной) это он типа "у себя" принимал. Междусобойчик ниАчем кароче...
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15.08.2020 18:43 Відповісти
Під час зустрічі були представлені 7 векторів розвитку України, які стануть основою розробки стратегії: промисловість, агросектор, видобування, транспортні коридори, IT та R&D, інфраструктура, енергетичний сектор.

Говорить вірно, але робить навпаки.
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15.08.2020 12:48 Відповісти
Да вот говорил-то он, может быть, и правильно. И, допускаю, аккуратненько так уровень откатов, и типа гарантии "для своих", и про випсопровождение секретуток, и... да много еще чего могло быть. Это текст "для прЭссы" написали. Не принимайте близко к сердцу
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15.08.2020 18:46 Відповісти
Шмыгаль презентует стратегию на 10 лет а интересно где сам будет шмыгаль через 10 лет! и он вообще до нового года досидит!!
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15.08.2020 12:49 Відповісти
де шмигаль -там нєт нікакой стратєгіі. є воровство ресурсів країни бандітом ахмєтовим.
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15.08.2020 13:05 Відповісти
Какая на фиг "экономическая стратегия"? ЗЕлупа Шмигаля и полное разворовывание страны жидами.
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15.08.2020 13:06 Відповісти
Какая в п""""у у этой власти может быть"экономическая стратегия", если зеленое правительство за 9 месяцев так не смогло убрать затонувший танкер у Одессы?????????????? Не, ну в сам деле!
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15.08.2020 13:39 Відповісти
О *** ,и достают же гниды эти где-то такой забористый план ...
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15.08.2020 14:24 Відповісти
а коли рік-півтора тому в числі інших 73/43%зебілів галасував за клованих уродів - який ти план курив? Що, закінчився?
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15.08.2020 15:26 Відповісти
Ну если бы люди проголосовали за Барыгу ,то им сегодня не то что покурить ,попить и покушать а и понюхать чем всё это пахнет негде-бы было ...
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15.08.2020 15:40 Відповісти
стоп, це з-за якої влади припинився ріст економіки - що вже третій квартал поспіль триває падіння ВВП?
"http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2020/zmist/novini/vvp_II_2020.htm Як повідомляє Державна служба статистики, валовий внутрішній продукт (ВВП) України за ІІ квартал 2020 року зменшився на 11,4% порівняно з ІІ кварталом 2019 року ."
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15.08.2020 16:15 Відповісти
Відео: "https://www.5.ua/polityka/ukraina-na-prodazh-pro-shcho-zelenskyi-domovliavsia-v-omani-sposterihach-221674.html Україна на продаж: про що Зеленський домовлявся в Омані. Новий випуск програми журналістських розслідувань "Спостерігач". "
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15.08.2020 21:39 Відповісти
Ну пздц! Теперь попрёт!
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15.08.2020 14:31 Відповісти
Шавка переплутала свого рижого власника з Україною.
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15.08.2020 14:53 Відповісти
http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2020/zmist/novini/vvp_II_2020.htm Як повідомляє Державна служба статистики, валовий внутрішній продукт (ВВП) України за ІІ квартал 2020 року зменшився на 11,4% порівняно з ІІ кварталом 2019 року.

Зазначається, що порівняно з І кварталом 2020 року ВВП країни у ІІ кварталі цього року зменшився на 9,9% (з урахуванням сезонного фактору).

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Шмигаль! Не ліпи горбатого запора до своїх меседешних марень!
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15.08.2020 15:24 Відповісти
Пустобрехи накалякали красивые плакатики и пАбедные гасла- вот вся стратегия. Может пора начинать жить по карману?
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15.08.2020 15:48 Відповісти
Уменьшение количества чиновников в 10 раз, уменьшение налогов.
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15.08.2020 17:35 Відповісти
 
 