Шмигаль презентував представникам бізнесу Національну економічну стратегію

У Клубі Кабінету Міністрів відбулася зустріч представників уряду, Офісу президента, керівництва Національного банку й українського бізнесу. Учасники дискусії обговорили питання розробки Національної економічної стратегії.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на початку зустрічі подякував представникам бізнесу, які зробили значний внесок, допомогли і продовжують допомагати в боротьбі з пандемією.

На основі ініціатив, закладених у документі, будуть розроблені державні цільові програми, які почнуть реалізовуватися вже з 2021 року.

Прем'єр-міністр закликав підприємців брати участь у створенні Національної економічної стратегії та надавати свої пропозиції та бачення розвитку України на наступні 10 років. Стратегія розроблятиметься на платформі Центру економічного відновлення.

Як зазначив Шмигаль, "Національна економічна стратегія-2030" - це єдине економічне бачення всередині країни, яке має стати орієнтиром для зовнішніх партнерів України.

"Це впевненість у майбутньому як для бізнесу, так і для населення загалом. Адже основою добробуту українців є саме економічний розвиток, який неможливий без відповідних рушіїв. Саме ця ідеологія лежить в основі розробки стратегії", - заявив Шмигаль.

Під час зустрічі були представлені 7 векторів розвитку України, які стануть основою розробки стратегії: промисловість, агросектор, видобування, транспортні коридори, IT та R&D, інфраструктура, енергетичний сектор.

Зі свого боку представники бізнесу підтримали ініціативу голови уряду.

"Центр - це відкрита можливість долучитися до створення єдиного економічного бачення. Ми отримаємо конкретні вектори розвитку, які узгоджено між владою, бізнесом, громадянським і експертним середовищем, регіональними елітами. Спільно ми вже допомогли уряду розробити Програму стимулювання економіки, частина наших напрацювань увійшла до Програми дій Уряду і в інші урядові програми", - розповів директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап, презентуючи напрацювання зі стратегії під час зустрічі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у липні 2020 року підприємства продовжували адаптуватися до діяльності в умовах карантинних обмежень. Четвертий місяць поспіль український бізнес налаштований на скорочення загальної кількості працівників, про що свідчать дані щомісячного опитування підприємств, яке проводить Національний банк України.