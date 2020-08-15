Шмигаль презентував представникам бізнесу Національну економічну стратегію
У Клубі Кабінету Міністрів відбулася зустріч представників уряду, Офісу президента, керівництва Національного банку й українського бізнесу. Учасники дискусії обговорили питання розробки Національної економічної стратегії.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на початку зустрічі подякував представникам бізнесу, які зробили значний внесок, допомогли і продовжують допомагати в боротьбі з пандемією.
На основі ініціатив, закладених у документі, будуть розроблені державні цільові програми, які почнуть реалізовуватися вже з 2021 року.
Прем'єр-міністр закликав підприємців брати участь у створенні Національної економічної стратегії та надавати свої пропозиції та бачення розвитку України на наступні 10 років. Стратегія розроблятиметься на платформі Центру економічного відновлення.
Як зазначив Шмигаль, "Національна економічна стратегія-2030" - це єдине економічне бачення всередині країни, яке має стати орієнтиром для зовнішніх партнерів України.
"Це впевненість у майбутньому як для бізнесу, так і для населення загалом. Адже основою добробуту українців є саме економічний розвиток, який неможливий без відповідних рушіїв. Саме ця ідеологія лежить в основі розробки стратегії", - заявив Шмигаль.
Під час зустрічі були представлені 7 векторів розвитку України, які стануть основою розробки стратегії: промисловість, агросектор, видобування, транспортні коридори, IT та R&D, інфраструктура, енергетичний сектор.
Зі свого боку представники бізнесу підтримали ініціативу голови уряду.
"Центр - це відкрита можливість долучитися до створення єдиного економічного бачення. Ми отримаємо конкретні вектори розвитку, які узгоджено між владою, бізнесом, громадянським і експертним середовищем, регіональними елітами. Спільно ми вже допомогли уряду розробити Програму стимулювання економіки, частина наших напрацювань увійшла до Програми дій Уряду і в інші урядові програми", - розповів директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап, презентуючи напрацювання зі стратегії під час зустрічі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у липні 2020 року підприємства продовжували адаптуватися до діяльності в умовах карантинних обмежень. Четвертий місяць поспіль український бізнес налаштований на скорочення загальної кількості працівників, про що свідчать дані щомісячного опитування підприємств, яке проводить Національний банк України.
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Далі читаємо: "участники дискуссии обсудили вопросы разработки Национальной экономической стратегии", "призвал предпринимателей участвовать в создании Стратегии", "Стратегия будет разрабатываться на платформе Центра экономического восстановления", "Национальная экономическая стратегия... должно стать ориентиром для внешних партнеров Украины". Тобто все це тільки БУДЕ. Вже більше року при владі, а все тільки БУДЕ. То шо ж там Шмигаль презентував крім канапок з вином у перерві?
Говорить вірно, але робить навпаки.
"http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2020/zmist/novini/vvp_II_2020.htm Як повідомляє Державна служба статистики, валовий внутрішній продукт (ВВП) України за ІІ квартал 2020 року зменшився на 11,4% порівняно з ІІ кварталом 2019 року ."
Зазначається, що порівняно з І кварталом 2020 року ВВП країни у ІІ кварталі цього року зменшився на 9,9% (з урахуванням сезонного фактору).
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Шмигаль! Не ліпи горбатого запора до своїх меседешних марень!