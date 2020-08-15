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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства

Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства

Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси вчера объявил победившим на президентских выборах, поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства.

Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, сообщает БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства", - сказал Лукашенко.

Читайте также: ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов: Лукашенко - 80,1%, Тихановская - 10,1%

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. Среди протестующих есть по меньшей мере двое погибших.

МВД Беларуси сообщало, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко.

Акции протеста против результатов выборов президента продолжаются по всей стране по сей день.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+18
Почему зелёное ссыкло не заявляет о непризнании выборов в Беларуси ?
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15.08.2020 12:52 Ответить
+16
Ти вже не легітимний.
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15.08.2020 12:51 Ответить
+13
Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства - Цензор.НЕТ 3322
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15.08.2020 12:55 Ответить
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Ти вже не легітимний.
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15.08.2020 12:51 Ответить
Це хто сказав?
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15.08.2020 12:53 Ответить
народ Беларусии, США, ЕС
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15.08.2020 13:00 Ответить
Путин, Патрушев, Шойгу -
их Каддафи ждёт в аду!
Лука ж с мигающим очком
уже дрожит пред черенком.
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15.08.2020 13:06 Ответить
США и ЕС не признают Лукашенко президентом с 1994 года.
https://censor.net/comments/locate/3213963/019214c8-6c3e-716f-a2c1-6354a2d37e8f
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15.08.2020 13:17 Ответить
Почему зелёное ссыкло не заявляет о непризнании выборов в Беларуси ?
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15.08.2020 12:52 Ответить
Потому что зеленое ссыкло... Рекурсия блин.
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15.08.2020 12:55 Ответить
Потому что, поссорится с Лукашенко значит про...ть отношения с Белорусью
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15.08.2020 13:28 Ответить
Хахаха, смешно. Кто такой Лукашенко? Политик, набравший 3% голосов? Он уже в прошлом. Даже при сценарии ввода росийских войск и оставления Лукашенки в качестве гауляйтера ссора с ним ничего для Украины не значит. Он потерял субьектность, может остатся лишь пешкой в руках *****.
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15.08.2020 16:42 Ответить
И про...ть отношения с БелОрусью невозможно в принципе, поскольку государство на севере от Украины называется БелАрусь.
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15.08.2020 16:45 Ответить
А они есть? Если только у зели с х-лом усатым.
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15.08.2020 21:25 Ответить
Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства - Цензор.НЕТ 3322
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15.08.2020 12:55 Ответить
А твоє ***** що заявило ?
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15.08.2020 13:03 Ответить
...Успеть продать страну, "пока не началось"...
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15.08.2020 12:54 Ответить
Ego nikto nevybral prezidentom,takaja malenkaja meloc
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15.08.2020 12:54 Ответить
Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства - Цензор.НЕТ 1732
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15.08.2020 12:54 Ответить
На ближайшее воскресенье в Беларуси запланирован самый массовый в истории страны митинг, который охватит большинство населенных пунктов.
В Беларуси в ближайшее воскресенье анонсировали самый масштабный в истории страны марш свободы, который состоится одновременно на улицах и площадях всех городов и населенных пунктов.
Об этом сообщается на оппозиционном Telegram-канале https://t.me/nexta_tv/3785 NEXTA , который в последние дни задает повестку дня в белорусских протестах.
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-le-monde.html Похоже, это конец Лукашенко - Le Monde
Начало марша запланировано на 14:00.
«Воскресенье - день самого большого в истории Беларуси исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством.
Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами.
Выразим благодарность всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа.
Вспомним всех, кто пострадал в борьбе за свободу», - говорится в сообщении.
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4.html Картофельный фюрер обречен. На очереди фашистский режим Путина
Отмечается, что в Минске марш начнется с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям.
Также акция состоится на центральных улицах и площадях других городов и населенных пунктов страны.
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15.08.2020 13:01 Ответить
А что-нибудь конкретное есть? Личности, программы, требования, ну хотя бы в портрет Лукашенко пострелять
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15.08.2020 13:10 Ответить
Требования есть, но их пока мало. Белорусы сегодня в Минске провожают парня убитого 11 числа. Думаю, что они сейчас пока зреют. Требований к правительству и стержня у них пока нет.
Пока одно требование у всех--Таракана на мыло.
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15.08.2020 13:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SIRhM3Ag2Nc
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15.08.2020 13:18 Ответить
Конкретно, коротко и ясно: с улыбками
Вспомним всех, кто пострадал в борьбе за свободу
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15.08.2020 13:30 Ответить
выпуск пара, нет у них пастора
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15.08.2020 22:41 Ответить
А какой смысл в исключительно мирном марше, поржать? И, на всякий случай, список участников уже имеется?
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15.08.2020 13:52 Ответить
Документы уже в пути из Москвы.
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15.08.2020 12:55 Ответить
а может и не только документы... а как это сказать...курьеры и экспедиторы по аналогии с шахтерами и трактористами... и КАМАЗы белые с гумконвоем на старте...
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15.08.2020 13:05 Ответить
Там, по крайней мере, люди с оружием противостояли.
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15.08.2020 13:12 Ответить
в своем Мире живет Чел...
голову в песок - может рассосется как нибудь....
видео

https://****.com/view/1qw7uc
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15.08.2020 12:57 Ответить
иппать,тарган зашевелился...нуну...
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15.08.2020 12:59 Ответить
Оперативно подготовить работу ТРУПА?
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15.08.2020 13:00 Ответить
Поймали омоновцы мужика и бьют его дубинками
Он им кричит - братцы не бейте меня , я же свой за Лукашенко голосовал
А они ему в ответ
Врёшь , **** , за него никто не голосовал !
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15.08.2020 13:03 Ответить
Поймали омоновцы мужика и бьют его дубинками
Он им кричит - братцы не бейте меня , я же свой за Лукашенко голосовал
А они ему в ответ:
Врешь, **** , Путин наш президент !
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15.08.2020 13:05 Ответить
Поймали омоновцы мужика и бьют его дубинками
Он им кричит - братцы не бейте меня , я ж не местный и ваще я за зеленского голосовал
А они ему в ответ:
Врешь, **** , не знаем такого президента... знаем клоуна из 95-го !
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15.08.2020 13:09 Ответить
Эдиёт?
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15.08.2020 13:52 Ответить
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15.08.2020 13:06 Ответить
Ну вот, немного успокоится и начнут потихоньку "выдергивать"
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15.08.2020 13:03 Ответить
В нормальных демократических странах президентом нельзя быть более 2 сроков.
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15.08.2020 13:08 Ответить
По работе в изгнании, например - в Хабаровске..
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15.08.2020 13:09 Ответить
Ублюдок
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15.08.2020 13:09 Ответить
Это от души.
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15.08.2020 13:55 Ответить
Документы будут называться Филькина грамота?
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15.08.2020 13:13 Ответить
Ну і все.... Як кажуть... Протестуй, не протестуй все одно отримаєш....
Навіть створення у Литві альтернативної влади і уряду Тіхановської нічого не дасть....Навіть двовладдя не буде...
В Білорусі жорстка, лукашенківська вертикаль.... Жодної зацепки і жодного впливу на цю вертикаль, ця альтернативна влада не буде мати......буде чисто декаротивний орган...
Шкода білорусів звичайно.... Але хто їм лікар?
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15.08.2020 13:19 Ответить
Чем глубже галаву в пєсок, тєм болєє
бєззащітна #опа!
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15.08.2020 13:20 Ответить
Документы для " правительства" и само правительство прилетит из Москвы.. Все приехали.. Сдулся "бацька" .. на поклон пошел.. и это при аж " ВОСИМИДЕСЯТИ процентах поддержки". ( это ж нужно было такое озвучить). Да уж видимо пришло время клоунов у власти .. ( повсеместная хворь какая то)
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15.08.2020 13:23 Ответить
Что за возня? самое актуальное лукашенку исповедаться и повеситься...
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15.08.2020 13:32 Ответить
Пусть только исповедается. Повесить его там и так много желающих.
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15.08.2020 15:00 Ответить
Nas ministr inostranix del Luku nazyvajet byvsim prezidentom,realno vybori vygrala Tichonovska ona dolzna bit prezidentom.Toze ne sami luci variant no dumaju luce demagoga byvsego prezidenta Luki
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15.08.2020 15:21 Ответить
 
 