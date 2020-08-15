Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства
Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси вчера объявил победившим на президентских выборах, поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства.
Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, сообщает БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства", - сказал Лукашенко.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. Среди протестующих есть по меньшей мере двое погибших.
МВД Беларуси сообщало, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко.
Акции протеста против результатов выборов президента продолжаются по всей стране по сей день.
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их Каддафи ждёт в аду!
Лука ж с мигающим очком
уже дрожит пред черенком.
https://censor.net/comments/locate/3213963/019214c8-6c3e-716f-a2c1-6354a2d37e8f
В Беларуси в ближайшее воскресенье анонсировали самый масштабный в истории страны марш свободы, который состоится одновременно на улицах и площадях всех городов и населенных пунктов.
Об этом сообщается на оппозиционном Telegram-канале https://t.me/nexta_tv/3785 NEXTA , который в последние дни задает повестку дня в белорусских протестах.
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-le-monde.html Похоже, это конец Лукашенко - Le Monde
Начало марша запланировано на 14:00.
«Воскресенье - день самого большого в истории Беларуси исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством.
Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами.
Выразим благодарность всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа.
Вспомним всех, кто пострадал в борьбе за свободу», - говорится в сообщении.
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4.html Картофельный фюрер обречен. На очереди фашистский режим Путина
Отмечается, что в Минске марш начнется с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям.
Также акция состоится на центральных улицах и площадях других городов и населенных пунктов страны.
Пока одно требование у всех--Таракана на мыло.
Вспомним всех, кто пострадал в борьбе за свободу
голову в песок - может рассосется как нибудь....
видео
https://****.com/view/1qw7uc
Он им кричит - братцы не бейте меня , я же свой за Лукашенко голосовал
А они ему в ответ
Врёшь , **** , за него никто не голосовал !
Он им кричит - братцы не бейте меня , я же свой за Лукашенко голосовал
А они ему в ответ:
Врешь, **** , Путин наш президент !
Он им кричит - братцы не бейте меня , я ж не местный и ваще я за зеленского голосовал
А они ему в ответ:
Врешь, **** , не знаем такого президента... знаем клоуна из 95-го !
Навіть створення у Литві альтернативної влади і уряду Тіхановської нічого не дасть....Навіть двовладдя не буде...
В Білорусі жорстка, лукашенківська вертикаль.... Жодної зацепки і жодного впливу на цю вертикаль, ця альтернативна влада не буде мати......буде чисто декаротивний орган...
Шкода білорусів звичайно.... Але хто їм лікар?
бєззащітна #опа!