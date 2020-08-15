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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко доручив оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду

Лукашенко доручив оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду

Олександр Лукашенко, якого ЦВК Білорусі вчора оголосила переможцем на президентських виборах, доручив оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду.

Про це він заявив сьогодні на нараді в Мінську, повідомляє БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд, як зазвичай, після обрання президента складає повноваження, треба підготувати всі документи, відразу ж підписати їх, вивірити і доручити уряду продовжувати свої повноваження до формування остаточного складу уряду", - сказав Лукашенко.

Читайте також: ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів: Лукашенко - 80,1%

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Увечері 9 серпня у столиці країни, Мінську, почалися сутички ОМОНу з протестувальниками. Головні вулиці було перекрито.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушували акції і затримували демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Серед протестувальників є щонайменше двоє загиблих.

МВС Білорусі повідомляло, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка.

Акції протесту проти результатів виборів президента тривають на території всієї країни й досі.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+18
Почему зелёное ссыкло не заявляет о непризнании выборов в Беларуси ?
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15.08.2020 12:52 Відповісти
+16
Ти вже не легітимний.
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15.08.2020 12:51 Відповісти
+13
Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства - Цензор.НЕТ 3322
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15.08.2020 12:55 Відповісти
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Ти вже не легітимний.
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15.08.2020 12:51 Відповісти
Це хто сказав?
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15.08.2020 12:53 Відповісти
народ Беларусии, США, ЕС
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15.08.2020 13:00 Відповісти
Путин, Патрушев, Шойгу -
их Каддафи ждёт в аду!
Лука ж с мигающим очком
уже дрожит пред черенком.
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15.08.2020 13:06 Відповісти
США и ЕС не признают Лукашенко президентом с 1994 года.
https://censor.net/comments/locate/3213963/019214c8-6c3e-716f-a2c1-6354a2d37e8f
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15.08.2020 13:17 Відповісти
Почему зелёное ссыкло не заявляет о непризнании выборов в Беларуси ?
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15.08.2020 12:52 Відповісти
Потому что зеленое ссыкло... Рекурсия блин.
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15.08.2020 12:55 Відповісти
Потому что, поссорится с Лукашенко значит про...ть отношения с Белорусью
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15.08.2020 13:28 Відповісти
Хахаха, смешно. Кто такой Лукашенко? Политик, набравший 3% голосов? Он уже в прошлом. Даже при сценарии ввода росийских войск и оставления Лукашенки в качестве гауляйтера ссора с ним ничего для Украины не значит. Он потерял субьектность, может остатся лишь пешкой в руках *****.
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15.08.2020 16:42 Відповісти
И про...ть отношения с БелОрусью невозможно в принципе, поскольку государство на севере от Украины называется БелАрусь.
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15.08.2020 16:45 Відповісти
А они есть? Если только у зели с х-лом усатым.
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15.08.2020 21:25 Відповісти
Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства - Цензор.НЕТ 3322
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15.08.2020 12:55 Відповісти
А твоє ***** що заявило ?
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15.08.2020 13:03 Відповісти
...Успеть продать страну, "пока не началось"...
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15.08.2020 12:54 Відповісти
Ego nikto nevybral prezidentom,takaja malenkaja meloc
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15.08.2020 12:54 Відповісти
Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства - Цензор.НЕТ 1732
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15.08.2020 12:54 Відповісти
На ближайшее воскресенье в Беларуси запланирован самый массовый в истории страны митинг, который охватит большинство населенных пунктов.
В Беларуси в ближайшее воскресенье анонсировали самый масштабный в истории страны марш свободы, который состоится одновременно на улицах и площадях всех городов и населенных пунктов.
Об этом сообщается на оппозиционном Telegram-канале https://t.me/nexta_tv/3785 NEXTA , который в последние дни задает повестку дня в белорусских протестах.
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-le-monde.html Похоже, это конец Лукашенко - Le Monde
Начало марша запланировано на 14:00.
«Воскресенье - день самого большого в истории Беларуси исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством.
Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами.
Выразим благодарность всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа.
Вспомним всех, кто пострадал в борьбе за свободу», - говорится в сообщении.
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4.html Картофельный фюрер обречен. На очереди фашистский режим Путина
Отмечается, что в Минске марш начнется с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям.
Также акция состоится на центральных улицах и площадях других городов и населенных пунктов страны.
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15.08.2020 13:01 Відповісти
А что-нибудь конкретное есть? Личности, программы, требования, ну хотя бы в портрет Лукашенко пострелять
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15.08.2020 13:10 Відповісти
Требования есть, но их пока мало. Белорусы сегодня в Минске провожают парня убитого 11 числа. Думаю, что они сейчас пока зреют. Требований к правительству и стержня у них пока нет.
Пока одно требование у всех--Таракана на мыло.
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15.08.2020 13:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SIRhM3Ag2Nc
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15.08.2020 13:18 Відповісти
Конкретно, коротко и ясно: с улыбками
Вспомним всех, кто пострадал в борьбе за свободу
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15.08.2020 13:30 Відповісти
выпуск пара, нет у них пастора
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15.08.2020 22:41 Відповісти
А какой смысл в исключительно мирном марше, поржать? И, на всякий случай, список участников уже имеется?
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15.08.2020 13:52 Відповісти
Документы уже в пути из Москвы.
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15.08.2020 12:55 Відповісти
а может и не только документы... а как это сказать...курьеры и экспедиторы по аналогии с шахтерами и трактористами... и КАМАЗы белые с гумконвоем на старте...
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15.08.2020 13:05 Відповісти
Там, по крайней мере, люди с оружием противостояли.
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15.08.2020 13:12 Відповісти
в своем Мире живет Чел...
голову в песок - может рассосется как нибудь....
видео

https://****.com/view/1qw7uc
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15.08.2020 12:57 Відповісти
иппать,тарган зашевелился...нуну...
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15.08.2020 12:59 Відповісти
Оперативно подготовить работу ТРУПА?
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15.08.2020 13:00 Відповісти
Поймали омоновцы мужика и бьют его дубинками
Он им кричит - братцы не бейте меня , я же свой за Лукашенко голосовал
А они ему в ответ
Врёшь , **** , за него никто не голосовал !
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15.08.2020 13:03 Відповісти
Поймали омоновцы мужика и бьют его дубинками
Он им кричит - братцы не бейте меня , я же свой за Лукашенко голосовал
А они ему в ответ:
Врешь, **** , Путин наш президент !
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15.08.2020 13:05 Відповісти
Поймали омоновцы мужика и бьют его дубинками
Он им кричит - братцы не бейте меня , я ж не местный и ваще я за зеленского голосовал
А они ему в ответ:
Врешь, **** , не знаем такого президента... знаем клоуна из 95-го !
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15.08.2020 13:09 Відповісти
Эдиёт?
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15.08.2020 13:52 Відповісти
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15.08.2020 13:06 Відповісти
Ну вот, немного успокоится и начнут потихоньку "выдергивать"
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15.08.2020 13:03 Відповісти
В нормальных демократических странах президентом нельзя быть более 2 сроков.
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15.08.2020 13:08 Відповісти
По работе в изгнании, например - в Хабаровске..
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15.08.2020 13:09 Відповісти
Ублюдок
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15.08.2020 13:09 Відповісти
Это от души.
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15.08.2020 13:55 Відповісти
Документы будут называться Филькина грамота?
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15.08.2020 13:13 Відповісти
Ну і все.... Як кажуть... Протестуй, не протестуй все одно отримаєш....
Навіть створення у Литві альтернативної влади і уряду Тіхановської нічого не дасть....Навіть двовладдя не буде...
В Білорусі жорстка, лукашенківська вертикаль.... Жодної зацепки і жодного впливу на цю вертикаль, ця альтернативна влада не буде мати......буде чисто декаротивний орган...
Шкода білорусів звичайно.... Але хто їм лікар?
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15.08.2020 13:19 Відповісти
Чем глубже галаву в пєсок, тєм болєє
бєззащітна #опа!
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15.08.2020 13:20 Відповісти
Документы для " правительства" и само правительство прилетит из Москвы.. Все приехали.. Сдулся "бацька" .. на поклон пошел.. и это при аж " ВОСИМИДЕСЯТИ процентах поддержки". ( это ж нужно было такое озвучить). Да уж видимо пришло время клоунов у власти .. ( повсеместная хворь какая то)
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15.08.2020 13:23 Відповісти
Что за возня? самое актуальное лукашенку исповедаться и повеситься...
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15.08.2020 13:32 Відповісти
Пусть только исповедается. Повесить его там и так много желающих.
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15.08.2020 15:00 Відповісти
Nas ministr inostranix del Luku nazyvajet byvsim prezidentom,realno vybori vygrala Tichonovska ona dolzna bit prezidentom.Toze ne sami luci variant no dumaju luce demagoga byvsego prezidenta Luki
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15.08.2020 15:21 Відповісти
 
 