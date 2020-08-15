Лукашенко доручив оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду
Олександр Лукашенко, якого ЦВК Білорусі вчора оголосила переможцем на президентських виборах, доручив оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду.
Про це він заявив сьогодні на нараді в Мінську, повідомляє БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд, як зазвичай, після обрання президента складає повноваження, треба підготувати всі документи, відразу ж підписати їх, вивірити і доручити уряду продовжувати свої повноваження до формування остаточного складу уряду", - сказав Лукашенко.
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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Увечері 9 серпня у столиці країни, Мінську, почалися сутички ОМОНу з протестувальниками. Головні вулиці було перекрито.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.
Силовики жорстоко придушували акції і затримували демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Серед протестувальників є щонайменше двоє загиблих.
МВС Білорусі повідомляло, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
14 серпня ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка.
Акції протесту проти результатів виборів президента тривають на території всієї країни й досі.
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их Каддафи ждёт в аду!
Лука ж с мигающим очком
уже дрожит пред черенком.
https://censor.net/comments/locate/3213963/019214c8-6c3e-716f-a2c1-6354a2d37e8f
В Беларуси в ближайшее воскресенье анонсировали самый масштабный в истории страны марш свободы, который состоится одновременно на улицах и площадях всех городов и населенных пунктов.
Об этом сообщается на оппозиционном Telegram-канале https://t.me/nexta_tv/3785 NEXTA , который в последние дни задает повестку дня в белорусских протестах.
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-le-monde.html Похоже, это конец Лукашенко - Le Monde
Начало марша запланировано на 14:00.
«Воскресенье - день самого большого в истории Беларуси исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством.
Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами.
Выразим благодарность всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа.
Вспомним всех, кто пострадал в борьбе за свободу», - говорится в сообщении.
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4.html Картофельный фюрер обречен. На очереди фашистский режим Путина
Отмечается, что в Минске марш начнется с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям.
Также акция состоится на центральных улицах и площадях других городов и населенных пунктов страны.
Пока одно требование у всех--Таракана на мыло.
Вспомним всех, кто пострадал в борьбе за свободу
голову в песок - может рассосется как нибудь....
видео
https://****.com/view/1qw7uc
Он им кричит - братцы не бейте меня , я же свой за Лукашенко голосовал
А они ему в ответ
Врёшь , **** , за него никто не голосовал !
Он им кричит - братцы не бейте меня , я же свой за Лукашенко голосовал
А они ему в ответ:
Врешь, **** , Путин наш президент !
Он им кричит - братцы не бейте меня , я ж не местный и ваще я за зеленского голосовал
А они ему в ответ:
Врешь, **** , не знаем такого президента... знаем клоуна из 95-го !
Навіть створення у Литві альтернативної влади і уряду Тіхановської нічого не дасть....Навіть двовладдя не буде...
В Білорусі жорстка, лукашенківська вертикаль.... Жодної зацепки і жодного впливу на цю вертикаль, ця альтернативна влада не буде мати......буде чисто декаротивний орган...
Шкода білорусів звичайно.... Але хто їм лікар?
бєззащітна #опа!