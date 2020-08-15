Лукашенко доручив оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду

Олександр Лукашенко, якого ЦВК Білорусі вчора оголосила переможцем на президентських виборах, доручив оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду.

Про це він заявив сьогодні на нараді в Мінську, повідомляє БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд, як зазвичай, після обрання президента складає повноваження, треба підготувати всі документи, відразу ж підписати їх, вивірити і доручити уряду продовжувати свої повноваження до формування остаточного складу уряду", - сказав Лукашенко.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Увечері 9 серпня у столиці країни, Мінську, почалися сутички ОМОНу з протестувальниками. Головні вулиці було перекрито.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушували акції і затримували демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Серед протестувальників є щонайменше двоє загиблих.

МВС Білорусі повідомляло, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка.

Акції протесту проти результатів виборів президента тривають на території всієї країни й досі.