Режим тишины на Донбассе с полуночи не нарушался
С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"На всех участках фронта наблюдается тишина", - указывается в сообщении.
Подразделения ОС продолжают соблюдать режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется украинскими войсками.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий15.08.2020 13:12 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий15.08.2020 13:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Dima qwe
показать весь комментарий15.08.2020 13:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
5 копійок
показать весь комментарий15.08.2020 13:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий15.08.2020 13:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Тимофей Овчаренко
показать весь комментарий15.08.2020 13:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
RobRau
показать весь комментарий15.08.2020 13:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль