Режим тишины на Донбассе с полуночи не нарушался

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На всех участках фронта наблюдается тишина", - указывается в сообщении.

Подразделения ОС продолжают соблюдать режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется украинскими войсками.

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