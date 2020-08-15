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Новости Агрессия России против Украины Война
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Режим тишины на Донбассе с полуночи не нарушался

Режим тишины на Донбассе с полуночи не нарушался

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На всех участках фронта наблюдается тишина", - указывается в сообщении.

Подразделения ОС продолжают соблюдать режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется украинскими войсками.

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Минобороны (9458) Донбасс (26958) перемирие (1689)


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Вже мона проводити вибори?
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15.08.2020 13:12 Ответить
так.. але с початку ще на 3 або краще 5 пунктах "развести" (як кошенят)... на 1 а краще на 3 км вглиб
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15.08.2020 13:20 Ответить
мордор занят Белорусью
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15.08.2020 13:15 Ответить
Шахтьорам і трахтористам мордор не заважає стріляти, але чомусь замовкли. Чи надовго?
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15.08.2020 13:24 Ответить
на какой "границе" - нука расскажи?
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15.08.2020 13:20 Ответить
может око саурона наконец себе в жопу посмотрит?!
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15.08.2020 13:25 Ответить
да очевидно же, что на Донбассе перемирие пока Ху%ло занят Беларусью..как только там всё решится по его сценарию, обстрелы и провокации начнутся заново, возможно что и пуще прежнего
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15.08.2020 13:30 Ответить
 
 