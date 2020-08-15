Режим припинення вогню на Донбасі з опівночі не порушували
Від початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"На всіх ділянках фронту спостерігається тиша", - зазначається у повідомленні.
Підрозділи ОС продовжують дотримуватися режиму припинення вогню. Ситуація у районі проведення ООС повністю контролюється українськими військами.
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