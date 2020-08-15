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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Режим припинення вогню на Донбасі з опівночі не порушували

Режим припинення вогню на Донбасі з опівночі не порушували

Від початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"На всіх ділянках фронту спостерігається тиша", - зазначається у повідомленні.

Підрозділи ОС продовжують дотримуватися режиму припинення вогню. Ситуація у районі проведення ООС повністю контролюється українськими військами.

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Автор: 

Міноборони (7523) Донбас (22358) перемир’я (996)


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Вже мона проводити вибори?
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15.08.2020 13:12 Відповісти
так.. але с початку ще на 3 або краще 5 пунктах "развести" (як кошенят)... на 1 а краще на 3 км вглиб
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15.08.2020 13:20 Відповісти
мордор занят Белорусью
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15.08.2020 13:15 Відповісти
Шахтьорам і трахтористам мордор не заважає стріляти, але чомусь замовкли. Чи надовго?
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15.08.2020 13:24 Відповісти
на какой "границе" - нука расскажи?
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15.08.2020 13:20 Відповісти
может око саурона наконец себе в жопу посмотрит?!
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15.08.2020 13:25 Відповісти
да очевидно же, что на Донбассе перемирие пока Ху%ло занят Беларусью..как только там всё решится по его сценарию, обстрелы и провокации начнутся заново, возможно что и пуще прежнего
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15.08.2020 13:30 Відповісти
 
 