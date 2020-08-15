США перебросят в Польшу 1000 военных

США и Польша подписали соглашение об укреплении военного сотрудничества. Планируется, что военные будут передислоцированы в Польшу из ФРГ.

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак подписали в субботу, 15 августа, соглашение об укреплении военного сотрудничества между двумя странами. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Соглашение предусматривает, что в Польше дополнительно разместят 1000 американских военных. Таким образом, общая численность контингента США в этой стране составит около 5,6 тысячи военнослужащих.

Планируется, что подкрепление будет переброшено в Польшу из ФРГ. Другие детали сделки пока не разглашаются.

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"Также усиливается гарантия, что наши военные в случае угрозы - для Польши или для США - будут стоять бок о бок", - заявил после подписания президент Польши Анджей Дуда.

Кроме того, на польскую территорию из ФРГ будут переведены несколько американских военных командных структур.