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Новости Агрессия России против Украины
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США перебросят в Польшу 1000 военных

США перебросят в Польшу 1000 военных

США и Польша подписали соглашение об укреплении военного сотрудничества. Планируется, что военные будут передислоцированы в Польшу из ФРГ.

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак подписали в субботу, 15 августа, соглашение об укреплении военного сотрудничества между двумя странами. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Соглашение предусматривает, что в Польше дополнительно разместят 1000 американских военных. Таким образом, общая численность контингента США в этой стране составит около 5,6 тысячи военнослужащих.

Планируется, что подкрепление будет переброшено в Польшу из ФРГ. Другие детали сделки пока не разглашаются.

Читайте на Цензор.НЕТ: США выводят из Германии 12 000 военных вместо запланированных 9 500, - Пентагон

"Также усиливается гарантия, что наши военные в случае угрозы - для Польши или для США - будут стоять бок о бок", - заявил после подписания президент Польши Анджей Дуда.

Кроме того, на польскую территорию из ФРГ будут переведены несколько американских военных командных структур.

Автор: 

Германия (7114) Польша (8548) США (27341) военнослужащие (6207)


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Топ комментарии
+12
нет, это связано с опуйлением германии.
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15.08.2020 14:06 Ответить
+8
Поляки с 1991 года определились: кто они , где они и уверенно идут своей дорогой, а не метаются между и играются в мифические "многовекторности" и "покушаем сразу из двух корыт"
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15.08.2020 14:04 Ответить
+6
Тому що тут багато уставших ат вайни. Зачєм лішній раз напрігать мудрий нарід?
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15.08.2020 14:11 Ответить
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маловато будет. Надеюсь, что это только охрана военных складов для развертывания нескольких дивизий.
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15.08.2020 14:02 Ответить
5600 це вже непогано.
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15.08.2020 14:14 Ответить
Мабуть це пов"язано з подіями в Білорусі.
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15.08.2020 14:04 Ответить
нет, это связано с опуйлением германии.
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15.08.2020 14:06 Ответить
Поляки с 1991 года определились: кто они , где они и уверенно идут своей дорогой, а не метаются между и играются в мифические "многовекторности" и "покушаем сразу из двух корыт"
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15.08.2020 14:04 Ответить
С 1980 определились... ...не считая пары-тройки веков до этого.
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15.08.2020 14:09 Ответить
примерно так, но есть поляки, которые кормятся с ручки германией и евросоюзом (гражданская платформа туска), а есть те, кто хотят свободной независимой польши (право и справедливость), а есть еще корвинцы, которые клюют и кукарекают, где насыпают, не исключая и пуйла.
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15.08.2020 14:11 Ответить
Концепция поляков, как я понимаю, следующая : ЕС и НАТО с учётом своих нюансов, с минимумом вот этих вот толерантных и мультикультурных штучек. Кстати кризис 2008-2009 они пережили весьма уверенно
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15.08.2020 14:24 Ответить
Їм простіше було, бо Захід списав кучу бабла.
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15.08.2020 14:37 Ответить
Чому не в Україну?
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15.08.2020 14:07 Ответить
...бо это нейтральная полоса... ...на ней цветы...
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15.08.2020 14:10 Ответить
необычайной?
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15.08.2020 14:14 Ответить
-- демилитаризованной...
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15.08.2020 14:21 Ответить
Украина?
кажется я пропустил шо то пока спал...
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15.08.2020 14:31 Ответить
Потому и проспал, шо не стреляют...*)
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15.08.2020 14:33 Ответить
из последнего....

https://censor.net/news/3213939/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_primeniv_strelkovoe_orujie
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15.08.2020 14:53 Ответить
Мы говорим об этой стороне нейтральной полосы, а не об той...*)
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15.08.2020 16:14 Ответить
Тому що тут багато уставших ат вайни. Зачєм лішній раз напрігать мудрий нарід?
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15.08.2020 14:11 Ответить
Краще б в Україну перекинули.
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15.08.2020 14:10 Ответить
Буба не пускає.
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15.08.2020 14:38 Ответить
а хто це?
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15.08.2020 14:39 Ответить
Спитайте в 73%
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15.08.2020 14:41 Ответить
Хоча... Люблінський трикутник то двері в НАТО для України
РІЧ ПОСПОЛИТА!!!
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15.08.2020 14:11 Ответить
А що так, за Білорусію переживають, що оточують її з Заходу....?
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15.08.2020 14:16 Ответить
Поляки не дураки. Они давно все рассчитали и видят угрозу со стороны Украины и особенно Беларуси. И если на западе Украины "бандеровцы" притормозят *****, то Беларусь открытая территория для рюзьге мира. Прямая граница. Прямая опасность.
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15.08.2020 14:33 Ответить
А под мацкву - слабо...??
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15.08.2020 14:16 Ответить
Америка пока предпочитает гоняться за акбарнутыми вершками вместо выкорчевывания лубянских корешков.
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15.08.2020 14:25 Ответить
Провели работу над ошибками.
Гомельской народной республики не будет
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15.08.2020 14:31 Ответить
Та й Білоруської також.
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15.08.2020 14:39 Ответить
А из Мельбурна началась эвакуация, судя по всему.
Напомню, что в Мельбурне, Австралия, четвертый уровень ограничений по ковиду и комендантский час с 8 вечера до 6 утра.
Однако, как сказано в одном коментарии на SkyNews youtube, китайские авиалинии устроили полет из Мельбурна в неизвестном направлении и на сегодня намечено еще 8 таких вылетов, кучно летят, один за другим:
"flightradar24 right now, a plane has left Melbourne, Beijing Capital Airlines, Flight Number CBJ178, no destination labelled, usually thy say where there going, no flight plan! Please look if you like planes. There's a plane also in front of it, Hainan Airlines, Flight Number CHH720 heading for Shenzhen China. It's 9:03pm. There in SA Airspace right now. Interesting. Stage 4 lockdown and there are 8 more flights tonight. That's more than Brisbane and Sydney and there not in lockdown"

Можете сами проверить на Flight Radar, CBJ178 действительно не имеет плана полета (не знаю как перевести flight plan, извините, я владею этй термонологией только на английском языке).

Вот так вот: для тех, кому надо эвакуироваться, коменданский час не помеха и эвакуацию можно провести и без flight plan.

И это, друзья мои, означает близкий конец Премьера штата Виктория Эндрюса и его коммунистической шоблы, а также неминуемую (как пишут комментаторы landslide) победу Дональда Фредовича на предстоящих выборах.

Ну что, Богдан, беги.
Венедиктова - беги.
Вон с Украины, пошли нахрен просто, как палестинское правительство в изгнании бежит из Мельбурна (без шуток, здание на соседней с моей улицей должно было быть зданием пластелинского правительства в изгнании).

Из Австралии бегут, и вы, твари проклятые, с Украины побежите.
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15.08.2020 14:47 Ответить
Краще в Україну, і крім цього, оперативно-тактичні ракети, з ядерною бойовою головкою, типу таких, які продажний юда Кравчук, в співавторстві з Кучмою , віддав за безцінь ерефії, яка за це, своєрідно "віддячила" захопленням Криму та фактичною окупацією Донбасу.
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15.08.2020 19:43 Ответить
 
 