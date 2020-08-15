США перебросят в Польшу 1000 военных
США и Польша подписали соглашение об укреплении военного сотрудничества. Планируется, что военные будут передислоцированы в Польшу из ФРГ.
Государственный секретарь США Майк Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак подписали в субботу, 15 августа, соглашение об укреплении военного сотрудничества между двумя странами. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.
Соглашение предусматривает, что в Польше дополнительно разместят 1000 американских военных. Таким образом, общая численность контингента США в этой стране составит около 5,6 тысячи военнослужащих.
Планируется, что подкрепление будет переброшено в Польшу из ФРГ. Другие детали сделки пока не разглашаются.
Читайте на Цензор.НЕТ: США выводят из Германии 12 000 военных вместо запланированных 9 500, - Пентагон
"Также усиливается гарантия, что наши военные в случае угрозы - для Польши или для США - будут стоять бок о бок", - заявил после подписания президент Польши Анджей Дуда.
Кроме того, на польскую территорию из ФРГ будут переведены несколько американских военных командных структур.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кажется я пропустил шо то пока спал...
https://censor.net/news/3213939/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_primeniv_strelkovoe_orujie
РІЧ ПОСПОЛИТА!!!
Гомельской народной республики не будет
Напомню, что в Мельбурне, Австралия, четвертый уровень ограничений по ковиду и комендантский час с 8 вечера до 6 утра.
Однако, как сказано в одном коментарии на SkyNews youtube, китайские авиалинии устроили полет из Мельбурна в неизвестном направлении и на сегодня намечено еще 8 таких вылетов, кучно летят, один за другим:
"flightradar24 right now, a plane has left Melbourne, Beijing Capital Airlines, Flight Number CBJ178, no destination labelled, usually thy say where there going, no flight plan! Please look if you like planes. There's a plane also in front of it, Hainan Airlines, Flight Number CHH720 heading for Shenzhen China. It's 9:03pm. There in SA Airspace right now. Interesting. Stage 4 lockdown and there are 8 more flights tonight. That's more than Brisbane and Sydney and there not in lockdown"
Можете сами проверить на Flight Radar, CBJ178 действительно не имеет плана полета (не знаю как перевести flight plan, извините, я владею этй термонологией только на английском языке).
Вот так вот: для тех, кому надо эвакуироваться, коменданский час не помеха и эвакуацию можно провести и без flight plan.
И это, друзья мои, означает близкий конец Премьера штата Виктория Эндрюса и его коммунистической шоблы, а также неминуемую (как пишут комментаторы landslide) победу Дональда Фредовича на предстоящих выборах.
Ну что, Богдан, беги.
Венедиктова - беги.
Вон с Украины, пошли нахрен просто, как палестинское правительство в изгнании бежит из Мельбурна (без шуток, здание на соседней с моей улицей должно было быть зданием пластелинского правительства в изгнании).
Из Австралии бегут, и вы, твари проклятые, с Украины побежите.