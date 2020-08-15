США перекинуть до Польщі 1000 військовослужбовців

США і Польща підписали угоду про зміцнення військової співпраці. Планується, що військових передислокують до Польщі з ФРН.

Державний секретар США Майк Помпео та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписали в суботу, 15 серпня, угоду про зміцнення військової співпраці між двома країнами. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

Угода передбачає, що в Польщі додатково розмістять 1000 американських військових. Тож загальна кількість контингенту США в цій країні становитиме близько 5,6 тис. військовослужбовців.

Планується, що підкріплення буде перекинуто в Польщу з ФРН. Інші деталі угоди наразі не розголошуються.

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"Також посилюється гарантія, що наші військові у випадку загрози - для Польщі чи для США - стоятимуть пліч-о-пліч", - заявив після підписання президент Польщі Анджей Дуда.

Крім того, на польську територію з ФРН переведуть кілька американських військових командних структур.