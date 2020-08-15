США перекинуть до Польщі 1000 військовослужбовців
США і Польща підписали угоду про зміцнення військової співпраці. Планується, що військових передислокують до Польщі з ФРН.
Державний секретар США Майк Помпео та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписали в суботу, 15 серпня, угоду про зміцнення військової співпраці між двома країнами. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.
Угода передбачає, що в Польщі додатково розмістять 1000 американських військових. Тож загальна кількість контингенту США в цій країні становитиме близько 5,6 тис. військовослужбовців.
Планується, що підкріплення буде перекинуто в Польщу з ФРН. Інші деталі угоди наразі не розголошуються.
"Також посилюється гарантія, що наші військові у випадку загрози - для Польщі чи для США - стоятимуть пліч-о-пліч", - заявив після підписання президент Польщі Анджей Дуда.
Крім того, на польську територію з ФРН переведуть кілька американських військових командних структур.
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кажется я пропустил шо то пока спал...
https://censor.net/news/3213939/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_primeniv_strelkovoe_orujie
РІЧ ПОСПОЛИТА!!!
Гомельской народной республики не будет
Напомню, что в Мельбурне, Австралия, четвертый уровень ограничений по ковиду и комендантский час с 8 вечера до 6 утра.
Однако, как сказано в одном коментарии на SkyNews youtube, китайские авиалинии устроили полет из Мельбурна в неизвестном направлении и на сегодня намечено еще 8 таких вылетов, кучно летят, один за другим:
"flightradar24 right now, a plane has left Melbourne, Beijing Capital Airlines, Flight Number CBJ178, no destination labelled, usually thy say where there going, no flight plan! Please look if you like planes. There's a plane also in front of it, Hainan Airlines, Flight Number CHH720 heading for Shenzhen China. It's 9:03pm. There in SA Airspace right now. Interesting. Stage 4 lockdown and there are 8 more flights tonight. That's more than Brisbane and Sydney and there not in lockdown"
Можете сами проверить на Flight Radar, CBJ178 действительно не имеет плана полета (не знаю как перевести flight plan, извините, я владею этй термонологией только на английском языке).
Вот так вот: для тех, кому надо эвакуироваться, коменданский час не помеха и эвакуацию можно провести и без flight plan.
И это, друзья мои, означает близкий конец Премьера штата Виктория Эндрюса и его коммунистической шоблы, а также неминуемую (как пишут комментаторы landslide) победу Дональда Фредовича на предстоящих выборах.
Ну что, Богдан, беги.
Венедиктова - беги.
Вон с Украины, пошли нахрен просто, как палестинское правительство в изгнании бежит из Мельбурна (без шуток, здание на соседней с моей улицей должно было быть зданием пластелинского правительства в изгнании).
Из Австралии бегут, и вы, твари проклятые, с Украины побежите.