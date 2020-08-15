УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12132 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 021 32

США перекинуть до Польщі 1000 військовослужбовців

США перекинуть до Польщі 1000 військовослужбовців

США і Польща підписали угоду про зміцнення військової співпраці. Планується, що військових передислокують до Польщі з ФРН.

Державний секретар США Майк Помпео та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписали в суботу, 15 серпня, угоду про зміцнення військової співпраці між двома країнами. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

Угода передбачає, що в Польщі додатково розмістять 1000 американських військових. Тож загальна кількість контингенту США в цій країні становитиме близько 5,6 тис. військовослужбовців.

Планується, що підкріплення буде перекинуто в Польщу з ФРН. Інші деталі угоди наразі не розголошуються.

Читайте також: США виводять з Німеччини 12 000 військових замість запланованих 9 500, - Пентагон

"Також посилюється гарантія, що наші військові у випадку загрози - для Польщі чи для США - стоятимуть пліч-о-пліч", - заявив після підписання президент Польщі Анджей Дуда.

Крім того, на польську територію з ФРН переведуть кілька американських військових командних структур.

Автор: 

Німеччина (7535) Польща (8670) США (23623) військовослужбовці (4835)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
нет, это связано с опуйлением германии.
показати весь коментар
15.08.2020 14:06 Відповісти
+8
Поляки с 1991 года определились: кто они , где они и уверенно идут своей дорогой, а не метаются между и играются в мифические "многовекторности" и "покушаем сразу из двух корыт"
показати весь коментар
15.08.2020 14:04 Відповісти
+6
Тому що тут багато уставших ат вайни. Зачєм лішній раз напрігать мудрий нарід?
показати весь коментар
15.08.2020 14:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
маловато будет. Надеюсь, что это только охрана военных складов для развертывания нескольких дивизий.
показати весь коментар
15.08.2020 14:02 Відповісти
5600 це вже непогано.
показати весь коментар
15.08.2020 14:14 Відповісти
Мабуть це пов"язано з подіями в Білорусі.
показати весь коментар
15.08.2020 14:04 Відповісти
нет, это связано с опуйлением германии.
показати весь коментар
15.08.2020 14:06 Відповісти
Поляки с 1991 года определились: кто они , где они и уверенно идут своей дорогой, а не метаются между и играются в мифические "многовекторности" и "покушаем сразу из двух корыт"
показати весь коментар
15.08.2020 14:04 Відповісти
С 1980 определились... ...не считая пары-тройки веков до этого.
показати весь коментар
15.08.2020 14:09 Відповісти
примерно так, но есть поляки, которые кормятся с ручки германией и евросоюзом (гражданская платформа туска), а есть те, кто хотят свободной независимой польши (право и справедливость), а есть еще корвинцы, которые клюют и кукарекают, где насыпают, не исключая и пуйла.
показати весь коментар
15.08.2020 14:11 Відповісти
Концепция поляков, как я понимаю, следующая : ЕС и НАТО с учётом своих нюансов, с минимумом вот этих вот толерантных и мультикультурных штучек. Кстати кризис 2008-2009 они пережили весьма уверенно
показати весь коментар
15.08.2020 14:24 Відповісти
Їм простіше було, бо Захід списав кучу бабла.
показати весь коментар
15.08.2020 14:37 Відповісти
Чому не в Україну?
показати весь коментар
15.08.2020 14:07 Відповісти
...бо это нейтральная полоса... ...на ней цветы...
показати весь коментар
15.08.2020 14:10 Відповісти
необычайной?
показати весь коментар
15.08.2020 14:14 Відповісти
-- демилитаризованной...
показати весь коментар
15.08.2020 14:21 Відповісти
Украина?
кажется я пропустил шо то пока спал...
показати весь коментар
15.08.2020 14:31 Відповісти
Потому и проспал, шо не стреляют...*)
показати весь коментар
15.08.2020 14:33 Відповісти
из последнего....

https://censor.net/news/3213939/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_primeniv_strelkovoe_orujie
показати весь коментар
15.08.2020 14:53 Відповісти
Мы говорим об этой стороне нейтральной полосы, а не об той...*)
показати весь коментар
15.08.2020 16:14 Відповісти
Тому що тут багато уставших ат вайни. Зачєм лішній раз напрігать мудрий нарід?
показати весь коментар
15.08.2020 14:11 Відповісти
Краще б в Україну перекинули.
показати весь коментар
15.08.2020 14:10 Відповісти
Буба не пускає.
показати весь коментар
15.08.2020 14:38 Відповісти
а хто це?
показати весь коментар
15.08.2020 14:39 Відповісти
Спитайте в 73%
показати весь коментар
15.08.2020 14:41 Відповісти
Хоча... Люблінський трикутник то двері в НАТО для України
РІЧ ПОСПОЛИТА!!!
показати весь коментар
15.08.2020 14:11 Відповісти
А що так, за Білорусію переживають, що оточують її з Заходу....?
показати весь коментар
15.08.2020 14:16 Відповісти
Поляки не дураки. Они давно все рассчитали и видят угрозу со стороны Украины и особенно Беларуси. И если на западе Украины "бандеровцы" притормозят *****, то Беларусь открытая территория для рюзьге мира. Прямая граница. Прямая опасность.
показати весь коментар
15.08.2020 14:33 Відповісти
А под мацкву - слабо...??
показати весь коментар
15.08.2020 14:16 Відповісти
Америка пока предпочитает гоняться за акбарнутыми вершками вместо выкорчевывания лубянских корешков.
показати весь коментар
15.08.2020 14:25 Відповісти
Провели работу над ошибками.
Гомельской народной республики не будет
показати весь коментар
15.08.2020 14:31 Відповісти
Та й Білоруської також.
показати весь коментар
15.08.2020 14:39 Відповісти
А из Мельбурна началась эвакуация, судя по всему.
Напомню, что в Мельбурне, Австралия, четвертый уровень ограничений по ковиду и комендантский час с 8 вечера до 6 утра.
Однако, как сказано в одном коментарии на SkyNews youtube, китайские авиалинии устроили полет из Мельбурна в неизвестном направлении и на сегодня намечено еще 8 таких вылетов, кучно летят, один за другим:
"flightradar24 right now, a plane has left Melbourne, Beijing Capital Airlines, Flight Number CBJ178, no destination labelled, usually thy say where there going, no flight plan! Please look if you like planes. There's a plane also in front of it, Hainan Airlines, Flight Number CHH720 heading for Shenzhen China. It's 9:03pm. There in SA Airspace right now. Interesting. Stage 4 lockdown and there are 8 more flights tonight. That's more than Brisbane and Sydney and there not in lockdown"

Можете сами проверить на Flight Radar, CBJ178 действительно не имеет плана полета (не знаю как перевести flight plan, извините, я владею этй термонологией только на английском языке).

Вот так вот: для тех, кому надо эвакуироваться, коменданский час не помеха и эвакуацию можно провести и без flight plan.

И это, друзья мои, означает близкий конец Премьера штата Виктория Эндрюса и его коммунистической шоблы, а также неминуемую (как пишут комментаторы landslide) победу Дональда Фредовича на предстоящих выборах.

Ну что, Богдан, беги.
Венедиктова - беги.
Вон с Украины, пошли нахрен просто, как палестинское правительство в изгнании бежит из Мельбурна (без шуток, здание на соседней с моей улицей должно было быть зданием пластелинского правительства в изгнании).

Из Австралии бегут, и вы, твари проклятые, с Украины побежите.
показати весь коментар
15.08.2020 14:47 Відповісти
Краще в Україну, і крім цього, оперативно-тактичні ракети, з ядерною бойовою головкою, типу таких, які продажний юда Кравчук, в співавторстві з Кучмою , віддав за безцінь ерефії, яка за це, своєрідно "віддячила" захопленням Криму та фактичною окупацією Донбасу.
показати весь коментар
15.08.2020 19:43 Відповісти
 
 