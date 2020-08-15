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Новости Местные выборы-2020
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"Самопомич" объявила об участии в местных выборах

Политическая партия "Объединение Самопомич" примет участие в местных выборах 25 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии, решение об участии в выборах 25 октября было принято на XXII съезде партии в субботу.

По словам лидера партии Оксаны Сыроид, впервые со времен независимости в Украине отсутствует институциональная власть.

"Парламент есть, президент есть, правительство есть, а институциональной власти нет, потому что люди, которые ее представляют, не принимают самостоятельных решений. И этим прекрасно пользуются олигархи и Россия, которые продвигают своих агентов и повестку дня", - считает Сыроид.

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По мнению лидера партии, украинскому неолигархическому бизнесу нужны честные правила от государства.

"Но государство, захваченное олигархами, создает привилегии для олигархов. И изменить эту ситуацию может только общая ответственность за новые правила игры неолигархического бизнеса и неолигархической политической силы. С начала своей истории "Самопомич" основывалась прежде всего на честном сотрудничестве местного самоуправления и бизнеса. Мы показали, что такая модель сотрудничества работает на местах и готовы ее распространять на национальном уровне", - отметила Сыроид.

местные выборы (2752) Самопомич (918) Сыроид Оксана (254)


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Топ комментарии
+23
Еще одни бесхребетные импотенты.
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15.08.2020 14:27 Ответить
+22
а еще Порох выдающийся дипломат с мощнейшими связями в мире..
склототить антироссиянскую коалицию и удерживать её в течении пяти лет, это супер результат.. и это было сделано в 2014 году, когда в Европах и Америках Пукину в рот заглядывали..
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15.08.2020 14:48 Ответить
+16
Всем патриотам (тем, кто любит Украину) надо объединяться. Не важно, за кого ты голосовал (ватные партии не в счет). На Пороха много фейков гнали. Да, он не агнел и не идеален, но у него есть четкое представление, куда идти Украине. ЕС и НАТО. Подальше от Мордора. Если бы поляки, как украинцы топтались на месте, то жили бы, как и украинцы. Там сразу покончили с совком и взяли курс на ЕС и НАТО. Теперь у них нет проблем с экономикой и безопасностью. Проблемы есть, но украинцам бы проблемы поляков.
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15.08.2020 14:39 Ответить
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Паперєдніки голосят ,і фінансування теж саме,коротше соросята.
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15.08.2020 17:22 Ответить
"Самопоміч" оголосила про участь у місцевих виборах - Цензор.НЕТ 5455
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15.08.2020 17:02 Ответить
Мразь-Садовий один з тих, хто топив за клоуна, бо "аби не Порох".
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15.08.2020 18:23 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/111712-rosijsjkij_oligarh_fridman_vrjatuvav_sadovogo Російський олігарх Фрідман врятував Садового

"Самопоміч" оголосила про участь у місцевих виборах - Цензор.НЕТ 9142

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Кому ця підс...тилка Садовий тільки не ли.зав зад щоб залишитись при кориті ?!
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15.08.2020 20:22 Ответить
Нужно отдать должное: и это у него прекрасно получилось. С порохом в расчете. Долг платежом красен.
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15.08.2020 21:07 Ответить
Цікаво...Семена Семенченко пан АНдрійко"Доля" знову на мера Кривого Рогу висуне !? ))))

"Самопоміч" оголосила про участь у місцевих виборах - Цензор.НЕТ 464
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15.08.2020 23:26 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/kak-u-sadovogo-podsoblyali-vilkulu-stat-merom-krivogo-roga-27032016202000 Як у Садового ********** Вілкулу стати мером Кривого Рогу

Перевибори в Кривому Розі, швидше за все, завершиться так само, як і боротьба за мерство восени минулого року: виграє Юрій Вілкул, а його опоненти будуть качати тему фальсифікацій. Тільки в цей раз їм вже ніхто не повірить
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15.08.2020 23:28 Ответить
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