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Новини Місцеві вибори-2020
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"Самопоміч" оголосила про участь у місцевих виборах

Політична партія "Об'єднання "Самопоміч" візьме участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт партії, рішення про участь у виборах 25 жовтня було прийнято на XXII з'їзді партії в суботу.

За словами лідерки партії Оксани Сироїд, вперше з часів незалежності в Україні відсутня інституційна влада.

"Парламент є, президент є, уряд є, а інституційної влади немає, бо люди, які її представляють, не ухвалюють самостійних рішень. І цим прекрасно користуються олігархи і Росія, які просувають своїх агентів і порядок денний", - вважає Сироїд.

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На думку лідерки партії, українському неолігархічному бізнесу потрібні чесні правила від держави.

"Але держава, захоплена олігархами, створює привілеї для олігархів. І змінити цю ситуацію може тільки спільна відповідальність за нові правила гри неолігархічного бізнесу і неолігархічної політичної сили. Від початку своєї історії "Самопоміч" засновувалась насамперед на чесній співпраці місцевого самоврядування і бізнесу. Ми показали, що така модель співпраці працює на місцях, і готові її поширювати на національному рівні", - зазначила Сироїд.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Самопоміч (317) Сироїд Оксана (173)


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Топ коментарі
+23
Еще одни бесхребетные импотенты.
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15.08.2020 14:27 Відповісти
+22
а еще Порох выдающийся дипломат с мощнейшими связями в мире..
склототить антироссиянскую коалицию и удерживать её в течении пяти лет, это супер результат.. и это было сделано в 2014 году, когда в Европах и Америках Пукину в рот заглядывали..
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15.08.2020 14:48 Відповісти
+16
Всем патриотам (тем, кто любит Украину) надо объединяться. Не важно, за кого ты голосовал (ватные партии не в счет). На Пороха много фейков гнали. Да, он не агнел и не идеален, но у него есть четкое представление, куда идти Украине. ЕС и НАТО. Подальше от Мордора. Если бы поляки, как украинцы топтались на месте, то жили бы, как и украинцы. Там сразу покончили с совком и взяли курс на ЕС и НАТО. Теперь у них нет проблем с экономикой и безопасностью. Проблемы есть, но украинцам бы проблемы поляков.
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15.08.2020 14:39 Відповісти
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Паперєдніки голосят ,і фінансування теж саме,коротше соросята.
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15.08.2020 17:22 Відповісти
"Самопоміч" оголосила про участь у місцевих виборах - Цензор.НЕТ 5455
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15.08.2020 17:02 Відповісти
Мразь-Садовий один з тих, хто топив за клоуна, бо "аби не Порох".
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15.08.2020 18:23 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/111712-rosijsjkij_oligarh_fridman_vrjatuvav_sadovogo Російський олігарх Фрідман врятував Садового

"Самопоміч" оголосила про участь у місцевих виборах - Цензор.НЕТ 9142

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Кому ця підс...тилка Садовий тільки не ли.зав зад щоб залишитись при кориті ?!
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15.08.2020 20:22 Відповісти
Нужно отдать должное: и это у него прекрасно получилось. С порохом в расчете. Долг платежом красен.
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15.08.2020 21:07 Відповісти
Цікаво...Семена Семенченко пан АНдрійко"Доля" знову на мера Кривого Рогу висуне !? ))))

"Самопоміч" оголосила про участь у місцевих виборах - Цензор.НЕТ 464
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15.08.2020 23:26 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/kak-u-sadovogo-podsoblyali-vilkulu-stat-merom-krivogo-roga-27032016202000 Як у Садового ********** Вілкулу стати мером Кривого Рогу

Перевибори в Кривому Розі, швидше за все, завершиться так само, як і боротьба за мерство восени минулого року: виграє Юрій Вілкул, а його опоненти будуть качати тему фальсифікацій. Тільки в цей раз їм вже ніхто не повірить
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15.08.2020 23:28 Відповісти
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