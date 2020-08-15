"Самопоміч" оголосила про участь у місцевих виборах

Політична партія "Об'єднання "Самопоміч" візьме участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт партії, рішення про участь у виборах 25 жовтня було прийнято на XXII з'їзді партії в суботу.

За словами лідерки партії Оксани Сироїд, вперше з часів незалежності в Україні відсутня інституційна влада.

"Парламент є, президент є, уряд є, а інституційної влади немає, бо люди, які її представляють, не ухвалюють самостійних рішень. І цим прекрасно користуються олігархи і Росія, які просувають своїх агентів і порядок денний", - вважає Сироїд.

Читайте також: Екснардеп Борислав Береза вирішив балотуватися в мери Києва

На думку лідерки партії, українському неолігархічному бізнесу потрібні чесні правила від держави.

"Але держава, захоплена олігархами, створює привілеї для олігархів. І змінити цю ситуацію може тільки спільна відповідальність за нові правила гри неолігархічного бізнесу і неолігархічної політичної сили. Від початку своєї історії "Самопоміч" засновувалась насамперед на чесній співпраці місцевого самоврядування і бізнесу. Ми показали, що така модель співпраці працює на місцях, і готові її поширювати на національному рівні", - зазначила Сироїд.