"Самопоміч" оголосила про участь у місцевих виборах
Політична партія "Об'єднання "Самопоміч" візьме участь у місцевих виборах 25 жовтня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт партії, рішення про участь у виборах 25 жовтня було прийнято на XXII з'їзді партії в суботу.
За словами лідерки партії Оксани Сироїд, вперше з часів незалежності в Україні відсутня інституційна влада.
"Парламент є, президент є, уряд є, а інституційної влади немає, бо люди, які її представляють, не ухвалюють самостійних рішень. І цим прекрасно користуються олігархи і Росія, які просувають своїх агентів і порядок денний", - вважає Сироїд.
На думку лідерки партії, українському неолігархічному бізнесу потрібні чесні правила від держави.
"Але держава, захоплена олігархами, створює привілеї для олігархів. І змінити цю ситуацію може тільки спільна відповідальність за нові правила гри неолігархічного бізнесу і неолігархічної політичної сили. Від початку своєї історії "Самопоміч" засновувалась насамперед на чесній співпраці місцевого самоврядування і бізнесу. Ми показали, що така модель співпраці працює на місцях, і готові її поширювати на національному рівні", - зазначила Сироїд.
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Кому ця підс...тилка Садовий тільки не ли.зав зад щоб залишитись при кориті ?!
Перевибори в Кривому Розі, швидше за все, завершиться так само, як і боротьба за мерство восени минулого року: виграє Юрій Вілкул, а його опоненти будуть качати тему фальсифікацій. Тільки в цей раз їм вже ніхто не повірить