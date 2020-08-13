Экс-нардеп Ильенко решил баллотироваться в мэры Киева от "Свободы". ВИДЕО

Народный депутат Украины VII-VIII созыва и заместитель председателя партии ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявляет, что намерен баллотироваться на пост мэра Киева.

Об этом заявил Ильенко в своём обращении, опубликованном в четверг на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"У Киева есть своя великая история и своя миссия, но, к сожалению, сегодня у власти люди, которые уничтожают нашу страну и наш город. Я бросаю им вызов. Я буду баллотироваться на пост Киевского городского головы. Вместе мы поламаем их схемы и "договорняки". Мы сделаем Киев безопасным и комфортным. Мы остановим антиукраинский реванш и покажем, что Киев - украинская столица", - сказал политик.

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Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, 2020 года.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что будет баллотироваться вновь. От партии "Слуга народа" на выборы пойдет народный депутат Ирина Верещук. Телеведущий Сергей Притула также будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии "Голос". Также об участии в выборах мэра Киева заявил экс-нардеп Борислав Береза.