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Экс-нардеп Ильенко решил баллотироваться в мэры Киева от "Свободы". ВИДЕО

Народный депутат Украины VII-VIII созыва и заместитель председателя партии ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявляет, что намерен баллотироваться на пост мэра Киева.

Об этом заявил Ильенко в своём обращении, опубликованном в четверг на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"У Киева есть своя великая история и своя миссия, но, к сожалению, сегодня у власти люди, которые уничтожают нашу страну и наш город. Я бросаю им вызов. Я буду баллотироваться на пост Киевского городского головы. Вместе мы поламаем их схемы и "договорняки". Мы сделаем Киев безопасным и комфортным. Мы остановим антиукраинский реванш и покажем, что Киев - украинская столица", - сказал политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-нардеп Борислав Береза решил баллотироваться в мэры Киева

Как сообщалось, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, 2020 года.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что будет баллотироваться вновь. От партии "Слуга народа" на выборы пойдет народный депутат Ирина Верещук. Телеведущий Сергей Притула также будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии "Голос". Также об участии в выборах мэра Киева заявил экс-нардеп Борислав Береза.

Автор: 

Ильенко (208) Киев (25792) местные выборы (2752) мэр (1652)


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Топ комментарии
+20
Як на мене, Ільєнко нормальний чувак.
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13.08.2020 13:40 Ответить
+15
Я проголосую.
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13.08.2020 13:40 Ответить
+13
до речі помітно як зебіли прибарахлились за рік.
Все місто заставлене їх тупорилим креативом - гроші тратяться неймовірні...
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13.08.2020 13:36 Ответить
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13.08.2020 13:34 Ответить
Мафія примушує патріотів і демократів масово висуватись на вибори, щоб перемогла мафія.
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13.08.2020 13:37 Ответить
від`їсти пару проц у Кличка.
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13.08.2020 13:37 Ответить
Вони тільки ******* постити картинку у фейсбуку та розказувати на ТВ-ефірах, що патріоти мають об'єднуватись, а самі роблять протилежне.
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13.08.2020 14:01 Ответить
опередили, саме це , побачивши хотів написати!
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13.08.2020 16:30 Ответить
Для чого? Щоб добре було. Може, хоч раз просвітліють бидляцькі мізки, і електорат проголосує за порядного і державницького мера столиці -- Андрія ІЛЬЄНКА.
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31.08.2020 14:57 Ответить
На деньги ФСБ
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13.08.2020 13:35 Ответить
до речі помітно як зебіли прибарахлились за рік.
Все місто заставлене їх тупорилим креативом - гроші тратяться неймовірні...
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13.08.2020 13:36 Ответить
В былые времена, когда вся Украина процветала, ясное дело это было при Свыночолом гетьмане, так вот, на когда Саакашвили собирал народ в Киеве для мирного шествия соевые свиношавки за ночь весь Крещатик лабудой железной барикадировали, не забыв обернуть это извращение в национальные цвета....
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13.08.2020 13:44 Ответить
бачу шо попа в тебе болить, зайчику.
Неясно чи від кінця епохи бідності чи від чеченської бутилкі
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13.08.2020 13:49 Ответить
Ну зачем, порохобот, я и так знаю шо ты идиот
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13.08.2020 13:56 Ответить
опохмелись, рузькэ
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13.08.2020 14:22 Ответить
йди на йух! Даун!
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13.08.2020 16:32 Ответить
Тільки націоналісти здатні знищити владу мафії (олігархату) в Україні. Голосуємо за Ільєнка!
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13.08.2020 13:38 Ответить
во сволота себе вже показала, дякую
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13.08.2020 13:40 Ответить
Дуже смішно. Доречі, де взагалі ВО "Свобода"? Нічого не чути ані про внутрішню ситуацію у країні, ані про події за межами держави. Все влаштовує націоналістів? Де Тягнибок та Кошулинський взагалі?
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13.08.2020 13:44 Ответить
траву косять!

"За сприяння Руслана Кошулинського Сихівські Свободівці, покосили траву шкільного стадіону СШ 93. З початку весни діти нетерпляче чекали цього моменту, оскільки грати в футбол у високій траві неможливо." (с)
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13.08.2020 14:02 Ответить
Ти, мабуть, оглух і осліп.
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13.08.2020 14:04 Ответить
Можливо. Але скоріш за все це "Свобода" оніміла.
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13.08.2020 14:05 Ответить
В них немає своїх медіаресурсів як у Порошенків, Медведчуків...
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13.08.2020 15:06 Ответить
А в них їх ніколи і не було. Це партія вуличної активності. А зараз навіть цього немає
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13.08.2020 15:20 Ответить
Недоношений Бот, а туди ж свинячим рилом у калашний ряд.
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31.08.2020 15:08 Ответить
Пані Ольго, тримайте себе в руках.
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31.08.2020 20:05 Ответить
А вони вам потрібні, так голосуйте за "Свободу", а то зіпхнули їх на край, якісь 2%, -- а тепер, "чому їх не видно і не чуть?"
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31.08.2020 15:05 Ответить
Причем Свобода к националистам?
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13.08.2020 14:21 Ответить
Голосуй - не голосуй, все равно получишь Ко!
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13.08.2020 14:29 Ответить
Был бы киевлянином - голосовал бы за него
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13.08.2020 13:38 Ответить
Я проголосую.
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13.08.2020 13:40 Ответить
Кличко не кевлянин... А голосовали
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13.08.2020 15:04 Ответить
Имелось в виду "был бы я киевлянином"
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13.08.2020 15:05 Ответить
Як на мене, Ільєнко нормальний чувак.
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13.08.2020 13:40 Ответить
але во сволота не дуже
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13.08.2020 13:41 Ответить
Він нормальний чувак, але для чого в мери йде? Краще б в Київ раду балатувався. Може б і пройшов.
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13.08.2020 13:43 Ответить
Таки да. Меру потрібно вміти керувати господарством міста. Чи зможе? ХЗ.
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13.08.2020 13:50 Ответить
тю.... та давай прогосуєм, хужє нє будіт. А єслі шо, то хоть поржьом
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13.08.2020 14:04 Ответить
Чувак он нормальный.
Но это далеко не гарантия, что будет толковым мером.
Учился на философа и практические нигде конкретно не работал.Чисто политик.
Както стремно за него голосовать при всем уважении
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13.08.2020 15:13 Ответить
Да он мэром и не станет. Это утопия. Я потому и говорю - лучше бы в Киевраду балотировался
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13.08.2020 15:18 Ответить
В київраді він нічого не зробить, бо все вирішує мер.
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31.08.2020 15:16 Ответить
Нічого з того не вийде - свята свиня з перших днів, як посіла в крісло президента, почала знищувати українську націоналістичну ідею в українцях і виставляти націоналістів агентами кримля.
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13.08.2020 13:44 Ответить
Экс-нардеп Ильенко решил баллотироваться в мэры Киева от "Свободы" - Цензор.НЕТ 7695
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13.08.2020 13:47 Ответить
Твоё изображение никому не интересно.
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13.08.2020 13:56 Ответить
твое Екснардеп Іллєнко вирішив балотуватися в мери Києва від "Свободи" - Цензор.НЕТ 1195 лучше ?
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13.08.2020 14:06 Ответить
Вот на этой фотке, ты просто очаровашка.
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13.08.2020 14:33 Ответить
Якщо для ВО Свобода не є токсичними такі нинішні депутати Київської міської ради, як Мірошніченко, Бохняк, Назаренко, які намагалися і, скоріш за все, будуть намагатися протягнути злочинний за своєю суттю та аргументацією проект постанови про непродовження договору оренди земельної ділянки із забудовником, що справно сплачував орендну плату (понад 100 млн грн) та підготовлював цю ділянку для будівництва жилого кварталу з повною інфраструктурою для людей середнього класу, і тим самим своїми діями створили ризик позбавити людей і грошей і житла, то особисто я та мої рідні та друзі не будуть підтримувати ВО Свобода на цих місцевих виборах.
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13.08.2020 13:51 Ответить
Ти диви, як багато кандидатів хочуть ощасливити київлян! А, може, сісти на потоки і земельку дорогу продавати?
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13.08.2020 13:52 Ответить
Тому мер і прилип до тієї земельки, як павук.
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31.08.2020 15:19 Ответить
Нам ещё сволоты в мэрах не хватало. Ещё нацжена до пары в мэры соберётся.
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13.08.2020 13:52 Ответить
Може і собі балотуватися на мера Столиці?
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13.08.2020 13:59 Ответить
Якщо десь знайдете 4 млн на виборчу заставу, то можете йти.
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31.08.2020 21:08 Ответить
Не плохой букет получается.
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13.08.2020 14:00 Ответить
И шо теперь?Нынешние свободовцы в киевсовете приняли в качестве рекомендации исполнять гимн в школах, а эти обяжут?
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13.08.2020 14:03 Ответить
0,01%
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13.08.2020 14:12 Ответить
Свобода, з її рейтингом і скандалами не має ніяких шансів. Здулась, без фінансування олігархів Хама.
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13.08.2020 14:20 Ответить
У кого из реальных нормальных кандидатов отберет голоса этот тип из продажной рукожопой Свободы?
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13.08.2020 14:40 Ответить
Для чого ви, Пане Іллєнко, це робите? Ви - достойний кандидат, Береза - теж достойний кандидат. Ще є Олексій Гончаренко. Як між вами вибрати? Що ви всі займаєтесь самогубством та вбивством демократії в Києві? Об'єднайтеся за ради України та висуньте когось одного. Кожний окремо програєте однозначно...
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13.08.2020 15:00 Ответить
Наташа мабуть "блондинка", не беріть в голову.
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31.08.2020 15:24 Ответить
Ильенко - самый крутой вариант , потом Томенко и Притула . Но секта хочет Клычка !
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13.08.2020 15:23 Ответить
Були ж від Києва нормальні депутати у Верховній Раді: Іллєнко, Левченко, Ємець.... А тепер понавибирали хрен знає що. Ви що, дістали "пєрдольца" як кажуть поляки?
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13.08.2020 17:28 Ответить
шансы у него нулевые, он не дает себя забыть))
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13.08.2020 19:43 Ответить
Кремлевско-Тягнибоцкая дитина, иди нах!
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14.08.2020 00:01 Ответить
Ільєнко -- найкращий кандидат, нарешті навів би лад.
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31.08.2020 15:27 Ответить
Де Іллєнко візьме 4 млн, які потрібно щоб зробити виборчу заставу? Напевне якийсь олігарх надасть. А хто дає гроші, той замовить результат. Гроші мають окупитись. Це я відношу до всіх кандидатів в мери.
Хоча я напевне буду голосувати за Їллєнка. Інші ще гірші.
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31.08.2020 20:59 Ответить
 
 