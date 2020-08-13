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Екснардеп Іллєнко вирішив балотуватися в мери Києва від "Свободи". ВIДЕО

Народний депутат України VII-VIII скликання і заступник голови партії ВО "Свобода" Андрій Іллєнко заявляє, що має намір балотуватися на пост мера Києва.

Про це заявив Іллєнко у своєму зверненні, опублікованому в четвер на сторінці в Facebook,передає Цензор.НЕТ.

"У Києва є своя велика історія і своя місія, але, на жаль, сьогодні при владі люди, які знищують нашу країну і наше місто. Я кидаю їм виклик. Я буду балотуватися на пост Київського міського голови. Разом ми зламаємо їхні схеми і "договорняки". Ми зробимо Київ безпечним і комфортним. Ми зупинимо антиукраїнський реванш і покажемо, що Київ - українська столиця", - сказав політик.

Як повідомлялося, 30 липня набула чинності постанова Верховної Ради про призначення виборів до місцевих органів влади на неділю, 25 жовтня, 2020 року.

Читайте також: Екснардеп Борислав Береза вирішив балотуватися в мери Києва

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що буде балотуватися знову. Від партії "Слуга народу" на вибори піде народна депутатка Ірина Верещук. Телеведучий Сергій Притула також буде балотуватися на пост мера Києва від партії "Голос". Про участь у виборах мера Києва заявив і екснардеп Борислав Береза.

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Іллєнко (45) Київ (19469) місцеві вибори (1366) мер (506)


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Топ коментарі
+20
Як на мене, Ільєнко нормальний чувак.
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13.08.2020 13:40
+15
Я проголосую.
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13.08.2020 13:40
+13
до речі помітно як зебіли прибарахлились за рік.
Все місто заставлене їх тупорилим креативом - гроші тратяться неймовірні...
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13.08.2020 13:36
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13.08.2020 13:34 Відповісти
Мафія примушує патріотів і демократів масово висуватись на вибори, щоб перемогла мафія.
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13.08.2020 13:37 Відповісти
від`їсти пару проц у Кличка.
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13.08.2020 13:37 Відповісти
Вони тільки ******* постити картинку у фейсбуку та розказувати на ТВ-ефірах, що патріоти мають об'єднуватись, а самі роблять протилежне.
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13.08.2020 14:01 Відповісти
опередили, саме це , побачивши хотів написати!
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13.08.2020 16:30 Відповісти
Для чого? Щоб добре було. Може, хоч раз просвітліють бидляцькі мізки, і електорат проголосує за порядного і державницького мера столиці -- Андрія ІЛЬЄНКА.
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31.08.2020 14:57 Відповісти
На деньги ФСБ
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13.08.2020 13:35 Відповісти
до речі помітно як зебіли прибарахлились за рік.
Все місто заставлене їх тупорилим креативом - гроші тратяться неймовірні...
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13.08.2020 13:36 Відповісти
В былые времена, когда вся Украина процветала, ясное дело это было при Свыночолом гетьмане, так вот, на когда Саакашвили собирал народ в Киеве для мирного шествия соевые свиношавки за ночь весь Крещатик лабудой железной барикадировали, не забыв обернуть это извращение в национальные цвета....
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13.08.2020 13:44 Відповісти
бачу шо попа в тебе болить, зайчику.
Неясно чи від кінця епохи бідності чи від чеченської бутилкі
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13.08.2020 13:49 Відповісти
Ну зачем, порохобот, я и так знаю шо ты идиот
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13.08.2020 13:56 Відповісти
опохмелись, рузькэ
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13.08.2020 14:22 Відповісти
йди на йух! Даун!
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13.08.2020 16:32 Відповісти
Тільки націоналісти здатні знищити владу мафії (олігархату) в Україні. Голосуємо за Ільєнка!
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13.08.2020 13:38 Відповісти
во сволота себе вже показала, дякую
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13.08.2020 13:40 Відповісти
Дуже смішно. Доречі, де взагалі ВО "Свобода"? Нічого не чути ані про внутрішню ситуацію у країні, ані про події за межами держави. Все влаштовує націоналістів? Де Тягнибок та Кошулинський взагалі?
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13.08.2020 13:44 Відповісти
траву косять!

"За сприяння Руслана Кошулинського Сихівські Свободівці, покосили траву шкільного стадіону СШ 93. З початку весни діти нетерпляче чекали цього моменту, оскільки грати в футбол у високій траві неможливо." (с)
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13.08.2020 14:02 Відповісти
Ти, мабуть, оглух і осліп.
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13.08.2020 14:04 Відповісти
Можливо. Але скоріш за все це "Свобода" оніміла.
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13.08.2020 14:05 Відповісти
В них немає своїх медіаресурсів як у Порошенків, Медведчуків...
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13.08.2020 15:06 Відповісти
А в них їх ніколи і не було. Це партія вуличної активності. А зараз навіть цього немає
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13.08.2020 15:20 Відповісти
Недоношений Бот, а туди ж свинячим рилом у калашний ряд.
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31.08.2020 15:08 Відповісти
Пані Ольго, тримайте себе в руках.
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31.08.2020 20:05 Відповісти
А вони вам потрібні, так голосуйте за "Свободу", а то зіпхнули їх на край, якісь 2%, -- а тепер, "чому їх не видно і не чуть?"
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31.08.2020 15:05 Відповісти
Причем Свобода к националистам?
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13.08.2020 14:21 Відповісти
Голосуй - не голосуй, все равно получишь Ко!
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13.08.2020 14:29 Відповісти
Был бы киевлянином - голосовал бы за него
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13.08.2020 13:38 Відповісти
Я проголосую.
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13.08.2020 13:40 Відповісти
Кличко не кевлянин... А голосовали
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13.08.2020 15:04 Відповісти
Имелось в виду "был бы я киевлянином"
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13.08.2020 15:05 Відповісти
Як на мене, Ільєнко нормальний чувак.
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13.08.2020 13:40 Відповісти
але во сволота не дуже
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13.08.2020 13:41 Відповісти
Він нормальний чувак, але для чого в мери йде? Краще б в Київ раду балатувався. Може б і пройшов.
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13.08.2020 13:43 Відповісти
Таки да. Меру потрібно вміти керувати господарством міста. Чи зможе? ХЗ.
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13.08.2020 13:50 Відповісти
тю.... та давай прогосуєм, хужє нє будіт. А єслі шо, то хоть поржьом
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13.08.2020 14:04 Відповісти
Чувак он нормальный.
Но это далеко не гарантия, что будет толковым мером.
Учился на философа и практические нигде конкретно не работал.Чисто политик.
Както стремно за него голосовать при всем уважении
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13.08.2020 15:13 Відповісти
Да он мэром и не станет. Это утопия. Я потому и говорю - лучше бы в Киевраду балотировался
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13.08.2020 15:18 Відповісти
В київраді він нічого не зробить, бо все вирішує мер.
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31.08.2020 15:16 Відповісти
Нічого з того не вийде - свята свиня з перших днів, як посіла в крісло президента, почала знищувати українську націоналістичну ідею в українцях і виставляти націоналістів агентами кримля.
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13.08.2020 13:44 Відповісти
Экс-нардеп Ильенко решил баллотироваться в мэры Киева от "Свободы" - Цензор.НЕТ 7695
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13.08.2020 13:47 Відповісти
Твоё изображение никому не интересно.
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13.08.2020 13:56 Відповісти
твое Екснардеп Іллєнко вирішив балотуватися в мери Києва від "Свободи" - Цензор.НЕТ 1195 лучше ?
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13.08.2020 14:06 Відповісти
Вот на этой фотке, ты просто очаровашка.
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13.08.2020 14:33 Відповісти
Якщо для ВО Свобода не є токсичними такі нинішні депутати Київської міської ради, як Мірошніченко, Бохняк, Назаренко, які намагалися і, скоріш за все, будуть намагатися протягнути злочинний за своєю суттю та аргументацією проект постанови про непродовження договору оренди земельної ділянки із забудовником, що справно сплачував орендну плату (понад 100 млн грн) та підготовлював цю ділянку для будівництва жилого кварталу з повною інфраструктурою для людей середнього класу, і тим самим своїми діями створили ризик позбавити людей і грошей і житла, то особисто я та мої рідні та друзі не будуть підтримувати ВО Свобода на цих місцевих виборах.
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13.08.2020 13:51 Відповісти
Ти диви, як багато кандидатів хочуть ощасливити київлян! А, може, сісти на потоки і земельку дорогу продавати?
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13.08.2020 13:52 Відповісти
Тому мер і прилип до тієї земельки, як павук.
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31.08.2020 15:19 Відповісти
Нам ещё сволоты в мэрах не хватало. Ещё нацжена до пары в мэры соберётся.
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13.08.2020 13:52 Відповісти
Може і собі балотуватися на мера Столиці?
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13.08.2020 13:59 Відповісти
Якщо десь знайдете 4 млн на виборчу заставу, то можете йти.
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31.08.2020 21:08 Відповісти
Не плохой букет получается.
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13.08.2020 14:00 Відповісти
И шо теперь?Нынешние свободовцы в киевсовете приняли в качестве рекомендации исполнять гимн в школах, а эти обяжут?
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13.08.2020 14:03 Відповісти
0,01%
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13.08.2020 14:12 Відповісти
Свобода, з її рейтингом і скандалами не має ніяких шансів. Здулась, без фінансування олігархів Хама.
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13.08.2020 14:20 Відповісти
У кого из реальных нормальных кандидатов отберет голоса этот тип из продажной рукожопой Свободы?
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13.08.2020 14:40 Відповісти
Для чого ви, Пане Іллєнко, це робите? Ви - достойний кандидат, Береза - теж достойний кандидат. Ще є Олексій Гончаренко. Як між вами вибрати? Що ви всі займаєтесь самогубством та вбивством демократії в Києві? Об'єднайтеся за ради України та висуньте когось одного. Кожний окремо програєте однозначно...
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13.08.2020 15:00 Відповісти
Наташа мабуть "блондинка", не беріть в голову.
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31.08.2020 15:24 Відповісти
Ильенко - самый крутой вариант , потом Томенко и Притула . Но секта хочет Клычка !
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13.08.2020 15:23 Відповісти
Були ж від Києва нормальні депутати у Верховній Раді: Іллєнко, Левченко, Ємець.... А тепер понавибирали хрен знає що. Ви що, дістали "пєрдольца" як кажуть поляки?
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13.08.2020 17:28 Відповісти
шансы у него нулевые, он не дает себя забыть))
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13.08.2020 19:43 Відповісти
Кремлевско-Тягнибоцкая дитина, иди нах!
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14.08.2020 00:01 Відповісти
Ільєнко -- найкращий кандидат, нарешті навів би лад.
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31.08.2020 15:27 Відповісти
Де Іллєнко візьме 4 млн, які потрібно щоб зробити виборчу заставу? Напевне якийсь олігарх надасть. А хто дає гроші, той замовить результат. Гроші мають окупитись. Це я відношу до всіх кандидатів в мери.
Хоча я напевне буду голосувати за Їллєнка. Інші ще гірші.
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31.08.2020 20:59 Відповісти
 
 