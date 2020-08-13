Екснардеп Іллєнко вирішив балотуватися в мери Києва від "Свободи". ВIДЕО

Народний депутат України VII-VIII скликання і заступник голови партії ВО "Свобода" Андрій Іллєнко заявляє, що має намір балотуватися на пост мера Києва.

Про це заявив Іллєнко у своєму зверненні, опублікованому в четвер на сторінці в Facebook,передає Цензор.НЕТ.

"У Києва є своя велика історія і своя місія, але, на жаль, сьогодні при владі люди, які знищують нашу країну і наше місто. Я кидаю їм виклик. Я буду балотуватися на пост Київського міського голови. Разом ми зламаємо їхні схеми і "договорняки". Ми зробимо Київ безпечним і комфортним. Ми зупинимо антиукраїнський реванш і покажемо, що Київ - українська столиця", - сказав політик.

Як повідомлялося, 30 липня набула чинності постанова Верховної Ради про призначення виборів до місцевих органів влади на неділю, 25 жовтня, 2020 року.

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Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що буде балотуватися знову. Від партії "Слуга народу" на вибори піде народна депутатка Ірина Верещук. Телеведучий Сергій Притула також буде балотуватися на пост мера Києва від партії "Голос". Про участь у виборах мера Києва заявив і екснардеп Борислав Береза.