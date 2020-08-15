На митинге в Хабаровске скандировали "Жыве Беларусь!"

Жители российского Хабаровска снова вышли на акцию в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Протестующие также скандировали "Жыве Беларусь" и несли транспарант с этим лозунгом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее Время".

Местные СМИ пишут о том, что шествие растянулось на километр и в нем участвовали около 30 тысяч человек.

Митинги в регионе проходят дольше месяца, 15 августа стало шестой протестной субботой. Местные власти заявляют, что на улицы вышли "в 10 раз меньше людей по сравнению с первой акцией".

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Экс-губернатора Сергея Фургала подозревают в организации убийств и держат в московском СИЗО. Он вину не признает. После назначения врио губернатора Михаила Дегтярева митинги в регионе не прекратились. Участники акции в основном требуют справедливого суда над Фургалом, после назначения Дегтярева прозвучали требования отставки президента Владимира Путина.