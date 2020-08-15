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Новости Революция в Беларуси
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На митинге в Хабаровске скандировали "Жыве Беларусь!"

На митинге в Хабаровске скандировали

Жители российского Хабаровска снова вышли на акцию в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Протестующие также скандировали "Жыве Беларусь" и несли транспарант с этим лозунгом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее Время".

Местные СМИ пишут о том, что шествие растянулось на километр и в нем участвовали около 30 тысяч человек.

Митинги в регионе проходят дольше месяца, 15 августа стало шестой протестной субботой. Местные власти заявляют, что на улицы вышли "в 10 раз меньше людей по сравнению с первой акцией".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Путина в отставку!" - в российском Хабаровске состоялась пятая за месяц многотысячная акция. ВИДЕО

Экс-губернатора Сергея Фургала подозревают в организации убийств и держат в московском СИЗО. Он вину не признает. После назначения врио губернатора Михаила Дегтярева митинги в регионе не прекратились. Участники акции в основном требуют справедливого суда над Фургалом, после назначения Дегтярева прозвучали требования отставки президента Владимира Путина.

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Беларусь (7937) митинг (2558) россия (96472) Хабаровск (13)


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Топ комментарии
+29
Удивляет другое : почти месяц Хабаровск бузит, требуя уважения к себе, а вот все остальные города сверх-державы, победившей половцев и печенегов, на абсолютном морозе, как будто ничего и не происходит. Это просто наплевательство на соседа своего или уже народные республики на подходе с лозунгом : Зачем кормить Москву?
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15.08.2020 16:18 Ответить
+29
На митинге в Хабаровске скандировали "Жыве Беларусь!" - Цензор.НЕТ 5513
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15.08.2020 16:19 Ответить
+13
Запитайте в них :- Чий Крим..

Случился как-то митинг овощей,
Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!
А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...
Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.
* * *
Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
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15.08.2020 16:23 Ответить
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Який ентузіазм!!!! Дитинство, юність? Втім, і ми були такими...
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15.08.2020 16:18 Ответить
Да, Украина все это уже прошла...
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15.08.2020 16:28 Ответить
Удивляет другое : почти месяц Хабаровск бузит, требуя уважения к себе, а вот все остальные города сверх-державы, победившей половцев и печенегов, на абсолютном морозе, как будто ничего и не происходит. Это просто наплевательство на соседа своего или уже народные республики на подходе с лозунгом : Зачем кормить Москву?
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15.08.2020 16:18 Ответить
На митинге в Хабаровске скандировали "Жыве Беларусь!" - Цензор.НЕТ 5513
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15.08.2020 16:19 Ответить
беларусь уже не сможет, как раньше, ссужать в рф креветки, кофе, бананы, хамоны и россию ждут эти вымираты
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15.08.2020 16:36 Ответить
сомневаюсь что в отношениях Минск-москва что-то кардинально изменится
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15.08.2020 18:56 Ответить
креветки, бананы, какао, хамоны в этих отношениях участия принимать уже не будут...
их не будет в рб, как и в рф, что справедливо - союзное государство же
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15.08.2020 23:26 Ответить
РУЗГА МИРАНАХ!
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15.08.2020 17:16 Ответить
Печенегов вообще то победили половцы. А половцев монголы .. остатки половцев ушли на Балканский полуостров Европы и там ассимилировались.
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15.08.2020 16:20 Ответить
неужели? ты это плешивому деду Кабаеву лучше расскажи
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15.08.2020 17:56 Ответить
ассимилировались среди славян нынешней украины...половцы щаз - украинцы, как и хазары
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15.08.2020 23:31 Ответить
Беларусь может стать той искрой от которой полыхнет вся приполярная...
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15.08.2020 16:21 Ответить
Когда уже ХНР наконец будет. Мы и Кернеса туда вышлем, как адепта
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15.08.2020 16:22 Ответить
Навряд ли.. азиатских лиц с косыми глазами в приграничном с Китаем городе почти нет а значит Китай навряд ли позовут и вооружением он не поможет.. а без поддержки из вне маленький полумиллионный Хабаровск обречен.
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15.08.2020 16:25 Ответить
На митинге в Хабаровске скандировали "Жыве Беларусь!" - Цензор.НЕТ 6261

Под Южным мостом в городе Днепр, несколько дней назад проявилось красивое граффити в поддержку мирного населения Беларуси, которое вышло на улицы, чтобы выразить свой протест сфальсифицированным выборам.
Однако сегодня сотрудники предприятия на Набережной Победы решили это граффити закрасить и оставить там «красочную» серую стену,
На митинге в Хабаровске скандировали "Жыве Беларусь!" - Цензор.НЕТ 4794

...Кому мешало графитти ? Лучше реклама наркотиков или нецензурщина, которая скоро украсит это серое недоразумение...
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15.08.2020 16:23 Ответить
знают повадки зе, забирающегося под мосты в днепре
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15.08.2020 16:38 Ответить
Тупі, совкові ватани.
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15.08.2020 17:49 Ответить
Запитайте в них :- Чий Крим..

Случился как-то митинг овощей,
Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!
А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...
Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.
* * *
Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
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15.08.2020 16:23 Ответить
Нащо їх?
Ти тут, на каналі 1+1, або «Наш» запитай.
Чи у Медвечука/Рабиновича.
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15.08.2020 16:45 Ответить
ТБ не дивлюся вже років 4-5..))
Гидко...))
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15.08.2020 16:48 Ответить
Браво!
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15.08.2020 21:07 Ответить
Не дюблю всякие стишки - но это в тему, просто супер!!!
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15.08.2020 22:33 Ответить
Руководство РФ выбрало тактику выжидания пока ударят морозы и митингующие сами рассосутся.. а митингующие не могут больше ничего серьезного чем просто ходить на протест в пределах города.
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15.08.2020 16:27 Ответить
Кацапсина в будку!!
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15.08.2020 16:30 Ответить
да даже ударят дожди...
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15.08.2020 16:41 Ответить
А Слава Україні?! Страшно?! )
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15.08.2020 16:30 Ответить
Сто процентов--если в Минске и Хабаровске зазвучит ,,Слава Украине,, ,а в Украине ,,Живе Беларусь,, , ,,Свабоду москалям,, то это будет значит что мир начал меняется в лучшую сторону.
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15.08.2020 17:38 Ответить
Да чего там. Батька поступил как батька - надавал по заднице. Статус батьки позволяет. Да и за кого они - за Тихановскую, которая приспешница Путина?
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15.08.2020 16:33 Ответить
продукцией бастующих предприятий затоварят склады, а значит не выплатят зарплат работникам, давление газа в сети упадет...напишут статью, что традиционный покупатель крьерных самосвалов договорился о закупке таких же коматсу...и всё
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15.08.2020 16:45 Ответить
Это про Беларусь? Беларусь - аграрная страна, с голоду не пропадет.
Просто Лукашенко сильно независим, и неуступчив. В Европе, да и России на него давно зуб точат, потому что диктаторы как бы недопустимы (не будем тыкать пальцем в Меркель).
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15.08.2020 16:52 Ответить
конечно, без зарплаты, да на бульбе с маргарином можно хоть всю зиму аж до следующего урожая...хотя, нет, минский маргариновый организовал стачком и забастовал...и даже коровы без бацькиной указки к зиме снижают удои...послушают ли женщину?
тогда, просто на бульбе до следующего урожая
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15.08.2020 17:19 Ответить
Коровы и без бацькиной указки удои снижают. А что беларусы хотели? Сами батьку выбрали и поддерживали. Он привык, что он бацька. Можно критиковать Ким Чен Ына или Лукашенка, или Путина. Или Трампа, или Гейтса. Только если в глазу свою скалку не видеть, а смотреть на чужие - то это смешно.

Конечно, движение - это жизнь, и беларусам нужно двигаться вперед, на новую ступень эволюции, более высокую.
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15.08.2020 18:04 Ответить
если маз, белаз, мтз, мотовело и оба нефтеперерабатывающих забастуют и остановятся, то и темпы движения по ступенькам упадут...а, скача по ступенькам не очень-то и сподручно скалки из глаз вынимать...не говоря уже о трампе и гейтсе...о них лучше промолчать
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15.08.2020 22:57 Ответить
Та да, в Беларуси много чего можно попилить и поживиться на шару. Многие окрестные олигархи давно это мечтают прихватизировать и похерить.
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16.08.2020 00:55 Ответить
во-во, точно...а оно ж союзное государство, если чё
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16.08.2020 01:02 Ответить

це точно
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15.08.2020 18:26 Ответить
Твай лукашанка шакал. Рузьке свиньи подстилка.
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15.08.2020 18:02 Ответить
Да у нас много кто считает что Тихановская как и все остальные кандидаты это проекты Кремля или по крайней мере явно пророссийские. При этом мало кто говорит что Лукашенко это золото.
А есть еще совершенно другие люди. Они знать не знают кто такая Тихановская и остальные кандидаты, но твердо уверены что "бульбаши-идиоты, нам бы Лукашенко, хочется диктатуры и порядка".
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15.08.2020 17:25 Ответить
хороводьі водють.... что-та покрикивають....

восстание!!!
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15.08.2020 18:01 Ответить
Ичкерия востала против русзьке свинья но многие из вас считали воинов джахаду убийцами и бандитами верив шайтанам с кремля. Теперь когда рузьке свинья напали на вас поняли кто такие гяуры . Они не воины а мразь.
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15.08.2020 18:06 Ответить
"многие из вас...."

ну, ето кацапьі, временно проживающие в Украине.
Украина всегда поддерживала и переживала за Ичкерию.
А вот вьі не смогли остановить кадьірова, которьій прислал своих кадьіровцев убивать нас.... но кадьіровцев уничтожили наши воиньі, остальньіе кадьіровцьі трусливо сбежали к кадьірову.
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15.08.2020 18:24 Ответить
Не грузи Аслан, багато українців воювало на боці Ічкерії проти русні, табори підготовки в Карпатах..
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15.08.2020 18:27 Ответить
https://censor.net/user/474260 -

36 й день они ходят и ходят..

На мітингу в Хабаровську скандували "Живе Білорусь!" - Цензор.НЕТ 9608
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15.08.2020 21:30 Ответить
Ви із своїм обнуленим ублюдком розбирайтесь.
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15.08.2020 18:09 Ответить
во дают
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15.08.2020 18:20 Ответить
30 000 в процесії на кілометр не влізуть.
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15.08.2020 18:26 Ответить
ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ.



В последнюю осень ни строчки, ни вздоха

На площади Красной порублены ели

Прощальным костром догорает эпоха

И снайпер фиксирует тело в прицеле...

В последнюю осень

Врезается в ботокс свинцовая пуля

И то, что душило всё лет восемнадцать,

Уже ощутило на собственной шкуре -

Пора к Чаушеску на чай собираться...

В последнюю осень

Раскольник Кирюха помашет кадилом,

Прощальное слово Лавров зачитает -

О том, как Емели мессию любили,

О том, на кого Чекистан он оставил...

В последнюю осень

Толпа на Манежной тихонько завыла ,

Осеннее солнце и гроб с карманАми...

А чтоб не забыли, что вместе творили -

Разруху и санкции Моль вам оставит.

Уходят в последнюю осень сатрапы

И их не вернуть - все напрасны надежды.

Обует величие мокрые лапти -

Пойдет собирать для сугреву валежник...

В последнюю осень
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15.08.2020 21:12 Ответить
Краще най напишуть на транспаранті: Слава Україні! Героям слава! Крим - це Україна! А Живе Беларусь - не налякає крембль та не зацікавить міжнародну спільноту. Увесь світ знає, що Беларусь та расєя - це сіамські близнюки.
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16.08.2020 01:17 Ответить
 
 