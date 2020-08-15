На митинге в Хабаровске скандировали "Жыве Беларусь!"
Жители российского Хабаровска снова вышли на акцию в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Протестующие также скандировали "Жыве Беларусь" и несли транспарант с этим лозунгом.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее Время".
Местные СМИ пишут о том, что шествие растянулось на километр и в нем участвовали около 30 тысяч человек.
Митинги в регионе проходят дольше месяца, 15 августа стало шестой протестной субботой. Местные власти заявляют, что на улицы вышли "в 10 раз меньше людей по сравнению с первой акцией".
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Экс-губернатора Сергея Фургала подозревают в организации убийств и держат в московском СИЗО. Он вину не признает. После назначения врио губернатора Михаила Дегтярева митинги в регионе не прекратились. Участники акции в основном требуют справедливого суда над Фургалом, после назначения Дегтярева прозвучали требования отставки президента Владимира Путина.
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их не будет в рб, как и в рф, что справедливо - союзное государство же
Под Южным мостом в городе Днепр, несколько дней назад проявилось красивое граффити в поддержку мирного населения Беларуси, которое вышло на улицы, чтобы выразить свой протест сфальсифицированным выборам.
Однако сегодня сотрудники предприятия на Набережной Победы решили это граффити закрасить и оставить там «красочную» серую стену,
...Кому мешало графитти ? Лучше реклама наркотиков или нецензурщина, которая скоро украсит это серое недоразумение...
Случился как-то митинг овощей,
Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!
А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...
Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.
* * *
Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
Ти тут, на каналі 1+1, або «Наш» запитай.
Чи у Медвечука/Рабиновича.
Гидко...))
Просто Лукашенко сильно независим, и неуступчив. В Европе, да и России на него давно зуб точат, потому что диктаторы как бы недопустимы (не будем тыкать пальцем в Меркель).
тогда, просто на бульбе до следующего урожая
Конечно, движение - это жизнь, и беларусам нужно двигаться вперед, на новую ступень эволюции, более высокую.
це точно
А есть еще совершенно другие люди. Они знать не знают кто такая Тихановская и остальные кандидаты, но твердо уверены что "бульбаши-идиоты, нам бы Лукашенко, хочется диктатуры и порядка".
восстание!!!
ну, ето кацапьі, временно проживающие в Украине.
Украина всегда поддерживала и переживала за Ичкерию.
А вот вьі не смогли остановить кадьірова, которьій прислал своих кадьіровцев убивать нас.... но кадьіровцев уничтожили наши воиньі, остальньіе кадьіровцьі трусливо сбежали к кадьірову.
36 й день они ходят и ходят..
В последнюю осень ни строчки, ни вздоха
На площади Красной порублены ели
Прощальным костром догорает эпоха
И снайпер фиксирует тело в прицеле...
В последнюю осень
Врезается в ботокс свинцовая пуля
И то, что душило всё лет восемнадцать,
Уже ощутило на собственной шкуре -
Пора к Чаушеску на чай собираться...
В последнюю осень
Раскольник Кирюха помашет кадилом,
Прощальное слово Лавров зачитает -
О том, как Емели мессию любили,
О том, на кого Чекистан он оставил...
В последнюю осень
Толпа на Манежной тихонько завыла ,
Осеннее солнце и гроб с карманАми...
А чтоб не забыли, что вместе творили -
Разруху и санкции Моль вам оставит.
Уходят в последнюю осень сатрапы
И их не вернуть - все напрасны надежды.
Обует величие мокрые лапти -
Пойдет собирать для сугреву валежник...
В последнюю осень