На мітингу в Хабаровську скандували "Живе Білорусь!"

Жителі російського Хабаровська знову вийшли на акцію на підтримку арештованого колишнього губернатора краю Сергія Фургала. Протестувальники також скандували "Живе Білорусь" і несли транспарант із цим гаслом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Настоящее Время".

Місцеві ЗМІ пишуть про те, що хода простяглася на кілометр і в ній брали участь близько 30 тисяч осіб.

Мітинги в регіоні відбуваються понад місяць, 15 серпня стало шостою протестною суботою. Місцева влада заявляє, що людей на вулиці вийшло "вдесятеро менше порівняно з першою акцією".

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Колишнього губернатора Сергія Фургала підозрюють в організації вбивств і тримають у московському СІЗО. Він провину не визнає. Після призначення т.в.о. губернатора Михайла Дегтярьова мітинги в регіоні не припинилися. Учасники акції здебільшого вимагають справедливого суду над Фургалом, після призначення Дегтярьова прозвучали вимоги відставки президента Володимира Путіна.