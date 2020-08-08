"Путіна у відставку!" - в російському Хабаровську відбулася п'ята за місяць багатотисячна акція. ВIДЕО
Чергова багатотисячна акція протесту відбулася в російському Хабаровську 8 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Традиційними гаслами ходи і мітингу є необхідність повернути до Хабаровського краю затриманого правоохоронними органами популярного ексгубернатора Сергія Фургала. Разом із ними лунають заклики, які виходять за межі регіону, такі, як "Путіна у відставку!", "Путін – ворог народу!", "Нам потрібна підтримка всієї країни!" тощо.
Акції протесту в Хабаровську тривають із 11 липня. По суботах збираються тисячі або й десятки тисяч людей, менш чисельні демонстрації, в яких беруть участь сотні людей, відбуваються щовечора.
За версією адміністрації Хабаровського краю, на площі перед будівлею регіонального уряду зібралися 2 800 людей. Під час ходи в Хабаровську протестувальники знову перекрили проїжджу частину. Автомобілісти підтримували їх і сигналили зі своїх машин.
Акції протесту відбулися також у Комсомольську-на-Амурі, Владивостоку та в інших містах.
Протести в Хабаровську почалися після арешту губернатора краю Сергія Фургала 9 липня за звинуваченням в організації вбивств 15 років тому. Він відкидає всі звинувачення.
Фургал – член партії ЛДПР, багато років був депутатом Держдуми, а в 2018 році переміг на губернаторських виборах представника "Єдиної Росії" В’ячеслава Шпорта.
Арешт Фургала пов’язували ще і з голосуванням щодо поправок до конституції, які дозволяють Володимиру Путіну залишатися на посаді президента ще на два терміни: явка в краї була однією з найгірших по країні.
Акції на його захист набули характеру виступів проти федерального центру і Володимира Путіна.
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вЯлика паРаша ...а краски белой нет..😃
Обнуленыш плешивый - Отпусти Фургала и забери дырявого .
Вещи надо называть своими именами, тогда многое становится простым и понятным, и ясно, что делать...
Хотя б на маскву с питером перекинулось. Там аморфные совсем уже - Немцова убили в центре масквы - быдло схавало, даже не протестовали. Тут губернатора посадили - люди вышли. Хоть что-то
декоммунизацию надо делать, а не пар выпускать
" им вождей не доставало" (С)
полтора месяца назад как бараны длеяли за Обнуленного
а сейчас недовольны
Отчего на "голосовании " не сказали ***** НЕТ??
первое слово -дороже второго(детская присказка)
((хотя понятно, откуда вся эта вонь на антипутинское сопротивление: с той стороны брызжет блевотиной служивая ольгинская пробльядь, а с этой кликушествуют в истерике доморощенные опозэжопники всех мастей - какими бы фиговыми флажками не прикрывали свою рабскую преданность плешивому кремлевскому обнулевышу
Походять собі і заспокояться.
А вже потім особливо активні позникають.