УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4508 відвідувачів онлайн
Новини Відео
24 737 136

"Путіна у відставку!" - в російському Хабаровську відбулася п'ята за місяць багатотисячна акція. ВIДЕО

Чергова багатотисячна акція протесту відбулася в російському Хабаровську 8 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Традиційними гаслами ходи і мітингу є необхідність повернути до Хабаровського краю затриманого правоохоронними органами популярного ексгубернатора Сергія Фургала. Разом із ними лунають заклики, які виходять за межі регіону, такі, як "Путіна у відставку!", "Путін – ворог народу!", "Нам потрібна підтримка всієї країни!" тощо.

Акції протесту в Хабаровську тривають із 11 липня. По суботах збираються тисячі або й десятки тисяч людей, менш чисельні демонстрації, в яких беруть участь сотні людей, відбуваються щовечора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хабаровськ - це Україна", - пропагандист Соловйов виявив "українських активістів" на Далекому Сході

За версією адміністрації Хабаровського краю, на площі перед будівлею регіонального уряду зібралися 2 800 людей. Під час ходи в Хабаровську протестувальники знову перекрили проїжджу частину. Автомобілісти підтримували їх і сигналили зі своїх машин.

Акції протесту відбулися також у Комсомольську-на-Амурі, Владивостоку та в інших містах.

Протести в Хабаровську почалися після арешту губернатора краю Сергія Фургала 9 липня за звинуваченням в організації вбивств 15 років тому. Він відкидає всі звинувачення.

Фургал – член партії ЛДПР, багато років був депутатом Держдуми, а в 2018 році переміг на губернаторських виборах представника "Єдиної Росії" В’ячеслава Шпорта.

Арешт Фургала пов’язували ще і з голосуванням щодо поправок до конституції, які дозволяють Володимиру Путіну залишатися на посаді президента ще на два терміни: явка в краї була однією з найгірших по країні.

Акції на його захист набули характеру виступів проти федерального центру і Володимира Путіна.

Також читайте: "Росіє, прокидайся!" - в Хабаровську відбулася масова акція протесту. ФОТОрепортаж

протест (2410) росія (66461) Хабаровськ (15)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+39
Пам'ятаємо.
"Путіна у відставку!" - в російському Хабаровську відбулася п'ята за місяць багатотисячна акція - Цензор.НЕТ 3810
показати весь коментар
08.08.2020 16:09 Відповісти
+22
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
показати весь коментар
08.08.2020 16:03 Відповісти
+19
путен вообще не пишется...пишется *****...
показати весь коментар
08.08.2020 16:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А них там в этом хаберовски разметки на дорогах вообще что ли нет??
вЯлика паРаша ...а краски белой нет..😃
показати весь коментар
08.08.2020 17:35 Відповісти
Похоже асфальт недавно положили (слишком идеальный). Слева покоцаный, но с разметкой
показати весь коментар
08.08.2020 17:48 Відповісти
Кишка у них тонка. Путин только рявкнет, разбегутся как кролики.
показати весь коментар
08.08.2020 17:39 Відповісти
путин не рявкает, путин - это обоссаный плешивый черт, который сдохнет так же как и каддафи.
показати весь коментар
08.08.2020 19:08 Відповісти
Все в кремле заняты бацькой и зе
показати весь коментар
08.08.2020 17:42 Відповісти
Классный у них плакат есть
Обнуленыш плешивый - Отпусти Фургала и забери дырявого .
показати весь коментар
08.08.2020 17:52 Відповісти
Мир, труд, май! І ацидофільне молоко ацидофілам. Походять ше трохи і надоїсть.
показати весь коментар
08.08.2020 17:59 Відповісти
да шож там все кипит, да не взрывается?... неужели не хотят запанувать на своей сторонке, стать наконец нормальной страной как все и начать ездить на заработки в Монголию и Китай...кацапы, да чож вы за рабы, ну что с вами не так...
показати весь коментар
08.08.2020 18:18 Відповісти
Щас Си цзяпыня уведет ваиска, желтых чилавечкав, и усё забурлит.
показати весь коментар
08.08.2020 22:55 Відповісти
Брехня. Это вы всё Бендеры, Фашисты наговариваете. Я смотрел в новостях, ВВ сказас что всё ровно. Не кто не кипишует. У нас жизнь прекрасна. А то что в Хобаровске то - клятые импереолисты.
показати весь коментар
08.08.2020 18:24 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2020 19:03 Відповісти
Путін - *****?
показати весь коментар
09.08.2020 18:14 Відповісти
было бы отлично если путинские опричники отходили этих баранов а те их...
показати весь коментар
08.08.2020 19:12 Відповісти
вже потрібно із зброєю пуляти по путлеру, а так ходять взад-вперед....
показати весь коментар
08.08.2020 19:17 Відповісти
Вот чем мне нравиться Россия что там все одинаково мерзко,- что власть ,что оппозиция.Все равно Крым Раш.
показати весь коментар
08.08.2020 19:23 Відповісти
Не в российском,а в украинском Хабаровске.Надо правильно расставлять акценты.
показати весь коментар
08.08.2020 19:44 Відповісти
От туди треба Зеленському через треті країни посилати гуманітарку ( таку як РФ посилає в ДиРку), виходячи з національних інтересів.
показати весь коментар
08.08.2020 20:22 Відповісти
В России зимой морозы под тридцать. Особо не по-майданишь....
показати весь коментар
08.08.2020 21:41 Відповісти
Ничё чайники тулупав и керосину нагуманитарят.
показати весь коментар
08.08.2020 22:57 Відповісти
А они в курсе, что путин - *****?

Вещи надо называть своими именами, тогда многое становится простым и понятным, и ясно, что делать...
показати весь коментар
08.08.2020 22:19 Відповісти
Самый страшный страх путлера - его ненавидит народ.
Хотя б на маскву с питером перекинулось. Там аморфные совсем уже - Немцова убили в центре масквы - быдло схавало, даже не протестовали. Тут губернатора посадили - люди вышли. Хоть что-то
показати весь коментар
08.08.2020 22:36 Відповісти
пу - это говорящая голова конторы,
декоммунизацию надо делать, а не пар выпускать
" им вождей не доставало" (С)
показати весь коментар
09.08.2020 00:54 Відповісти
странные эти россиёфедераты
полтора месяца назад как бараны длеяли за Обнуленного
а сейчас недовольны
Отчего на "голосовании " не сказали ***** НЕТ??
первое слово -дороже второго(детская присказка)
показати весь коментар
09.08.2020 04:28 Відповісти
"Путіна у відставку!" - в російському Хабаровську відбулася п'ята за місяць багатотисячна акція - Цензор.НЕТ 8816
показати весь коментар
09.08.2020 07:38 Відповісти
не вам, бараны диванные прокацапские, блеять о Хабаровских Героях.

((хотя понятно, откуда вся эта вонь на антипутинское сопротивление: с той стороны брызжет блевотиной служивая ольгинская пробльядь, а с этой кликушествуют в истерике доморощенные опозэжопники всех мастей - какими бы фиговыми флажками не прикрывали свою рабскую преданность плешивому кремлевскому обнулевышу
показати весь коментар
09.08.2020 07:44 Відповісти
Мутина-тройника в отставку.Армия арабохайского Кремля опять атаковала безоружный,но 60млн.ИндоПэриджан(всякое ненужное оружие,купленное у Израиля нафига ???).КАВКАЗ будет обьединяться кинжалами и *******.КАК И БЫЛО ВСЮ ИСТОРИЮ.
показати весь коментар
09.08.2020 09:24 Відповісти
Фуйло навіть уваги не звертає.
Походять собі і заспокояться.
А вже потім особливо активні позникають.
показати весь коментар
09.08.2020 09:48 Відповісти
Он сейчас в Крыму с Мертветчуком сидят в бассейне и ждут у кого первого яйца оторвут,Хабаровск это не затонувшая подлодка Курск. и Туск не проданная Украина
показати весь коментар
09.08.2020 11:03 Відповісти
Хабаровчане молодцы. Каждый день после работы в жару и проливной дождь выходят защитить свой выбор. Успехов и понимания, что одним из политических требований должен быть : прекращение оккупации и захватнических войн в Украине и Сирии. И такие лозунги звучат уже , как политическое требование отставки Путина и свободы всех политзаключенных.
показати весь коментар
09.08.2020 12:44 Відповісти
Пора организовываться! Нужна партия. Нужны отряды самообороны. Нужен главнокомандующий. Штаб. Разведка. Учет. Планирование. Иначе протест уйдет в гудок.
показати весь коментар
09.08.2020 12:44 Відповісти
Позно "пить боржоми" после того как недомерок себе официально почти пожизненный срок назначил. А болтат овощи могут что угодно. На эти хождения по Хабаровску в кремле никто внимания не обращает
показати весь коментар
09.08.2020 15:17 Відповісти
"Путіна у відставку!" - в російському Хабаровську відбулася п'ята за місяць багатотисячна акція - Цензор.НЕТ 7714
показати весь коментар
09.08.2020 18:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 