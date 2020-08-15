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Окружение Лукашенко планирует побег в Россию, - СМИ

Окружение Лукашенко планирует побег в Россию, - СМИ

Высокопоставленные белорусские чиновники из окружения Лукашенко допускают бегство в Россию в случае свержения его режима.

Об этом сообщает со ссылкой на источники Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"По словам двух людей в Москве, знакомых с этими разговорами, некоторые люди из его (Лукашенко. - Ред.) окружения говорили с контактами в Кремле о возможности бегства в Россию в случае их свержения", - пишет издание.

В связи с этим Bloomberg напоминает, что Лукашенко пошел на уступку Москве, выдав России задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".

Читайте на Цензор.НЕТ: Штаб Тихановской начал формировать координационный совет для передачи власти

"Никто больше не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе преуспеть в подавлении протестов, но здесь есть большая проблема", - цитирует издание слова Федора Лукьянова, главы Совета по внешней и оборонной политике, исследовательской группы, консультирующей Кремль.

По данным Bloomberg, мнения о перспективах Лукашенко среди представителей российских властей разделились. Одни считают, что он может быть отстранен от власти. Другие предполагают, что Лукашенко жестко подавит протесты и удержится еще на какое-то время.

Также на Цензор.НЕТ: Остатки сожженных бюллетеней обнаружили в котельной Бреста. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) россия (96472)


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Топ комментарии
+59
Окружение Лукашенко планирует побег в Россию, - СМИ - Цензор.НЕТ 5983
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15.08.2020 17:24 Ответить
+54
Якось так. Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6040
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15.08.2020 17:46 Ответить
+44
Неожиданный выбор направления побега)))))
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15.08.2020 17:23 Ответить
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*********
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15.08.2020 18:49 Ответить
не веришь значит в беларусскую революцию? - та и я не особенно.
но who знает?

в любом случае глаза и танки на северной границе нужны сегодня как никогда.
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15.08.2020 18:59 Ответить
Давай Бубочке два письма напишем -- от имени Стыцов и Бундесов!

...или одно совместное -- от Киевлян из бывших...
А вдруг прозреет и озаботится не только своей личной защитой и обороной? *)
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15.08.2020 19:10 Ответить
ето обясняет создание "координациного совета по передаче власти" - "агенткой крымля"... )))
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15.08.2020 18:33 Ответить
это лапти распространяют такие слухи . что она агентка крымля
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15.08.2020 18:35 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCY_q9S5SOsIRZNUVrmHB1JQ посмотри
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15.08.2020 18:48 Ответить
57 минут смотреть, шо бы узнать то шо все давно знают?
ты серьезно от ето, мара?
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15.08.2020 18:53 Ответить
"Жыве Беларусь!" -скандируют футбольные болельщики в Москве и митингующие в Днепре. А в Беларуси барышни дарят цветы ОМОНУ, который ещё вчера их пиз#дил и обещал пустить по кругу. И после этого есть идиоты, верящие в планируемый побег Луки из Беларуси?
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15.08.2020 18:34 Ответить
Ростов таки резиновый
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15.08.2020 18:35 Ответить
Такі да!
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16.08.2020 00:24 Ответить
Власть - это наркотик. Кто попробовал его хоть раз - отравлен ею навсегда.
Уинстон Черчилль
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15.08.2020 18:35 Ответить
лапоть не лепи горбатого
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15.08.2020 18:36 Ответить
You pumped this nonsense from a finger or something else??

))
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15.08.2020 18:39 Ответить
во во , точно
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15.08.2020 18:41 Ответить
и не You , а He
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15.08.2020 18:42 Ответить
*******??
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15.08.2020 18:44 Ответить
Мляя, где их подбирают..
Ні розуму ні честі...
Тільки пацакське хамство та спам..
Адепти методички..))
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15.08.2020 19:05 Ответить
Thu , насколько помню.
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15.08.2020 21:39 Ответить
нет, просто править честно не умеют, а в турму не хочется
вот и держатся до последнего
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15.08.2020 23:02 Ответить
Ничего со времён Юрки Довгорукого не поменялось - вся ненавистная шваль и быдлота тикает в Москву.
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15.08.2020 18:35 Ответить
А в Польше сегодня оказывается праздник:"15 августа отмечается 100-я годовщина Варшавской битвы, в которой поляки победили Красную Армию. Эта дата является также государственным праздником - Днем Войска Польского."
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15.08.2020 18:37 Ответить
Полякам допомогли війська УНР. На варшавському цвинтарі "Воля" встановили пам'ятний знак воїнам УНР. inpoland.net.pl/novosti/u-polshhi-vshanuvali-pamyat-voїniv-unr
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15.08.2020 19:17 Ответить
против красоты нет приема
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15.08.2020 18:39 Ответить
есть

Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2883
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15.08.2020 18:49 Ответить
болотная нимфа совращает картофельного мусорка?
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15.08.2020 18:48 Ответить
Все злочинне і терористичне кодло всього світу збирається на себе схожого терориста - у засрашці!!!
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15.08.2020 18:38 Ответить
значит так - очки, клюшка, никола, фломастер - взял,
а ты шо стоишь коровьими глазами хлоп? - лифчики бери, пес их знает в том ростове шо у их иx там и по чем....
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15.08.2020 18:42 Ответить
Гауляйтер с полицаями бегут к фюреру. Похоже, что от их помощи и там не откажутся
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15.08.2020 18:42 Ответить
какая помощь? - думаешь оно шпалеть в руки возьмет?
прокормить кацапии ету кровосисю надо будет...
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15.08.2020 19:05 Ответить
А чем занимается бывший украинский Беркут внутри МКАД? А от МКАД до Хабаровска ещё какое непростреливаемое поле. Ого-го, всем дела хватит.
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15.08.2020 20:43 Ответить
ну разве как осеменитель и то сомнительно...
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15.08.2020 19:10 Ответить
Короля грає свита. Якщо свита здрисне, то король буде голий.
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15.08.2020 18:43 Ответить
где то это уже было
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15.08.2020 18:44 Ответить
Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7379
Скоро! Побег из Минска!
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15.08.2020 18:45 Ответить
https://twitter.com/olarhat

https://twitter.com/olarhat Олександр Аргат https://twitter.com/olarhat @olarhat https://twitter.com/olarhat/status/1294663683541553155 14 мин

ОК. А що, коли Лука зараз оголошує спільні навчання з РФ.
І російські війська легально і на запрошення Білорусі заїжджають і... лишаються.
Далі різні формальності по союзній державі через парламенти обох країн.
Кароче. Панове білоруси. Ваш протест приречений бути антиросійським.
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15.08.2020 19:12 Ответить
В Турцию!
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15.08.2020 20:06 Ответить
я думаю, что слухи о возможном бегстве болотного тсарька мз менцкого улуса слишком приувеличены. чего ему тикать когда он царствовал на территонии с очень покладистыми и покорными рабами?
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15.08.2020 18:46 Ответить
бастуют заводы , денег нету нету поддержки
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15.08.2020 18:48 Ответить
на мусоров деньги всегда найдутся у лукавого, а остальных бунтарй мусора или разгонят или по болотам притопят.
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15.08.2020 18:51 Ответить
Китай..))
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15.08.2020 18:59 Ответить
фантазии у тебя нет - думаешь уравнениями....
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15.08.2020 19:13 Ответить
Вся эта аппазиция и ее зарубежные кукловоды - сборище идиотов и неудачников.
Не сумели ни выдвинуть нормального кандидата, ни сформулировать ему программу.
После чего, взяли курс на срыв выборов, опять не удалось.
Давай будем бузить, может из этого что то получится.
Очередной облом.
Теперь сидят и сочиняют идиотские байки.
Чем бы дитя не тишилось.
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15.08.2020 18:49 Ответить
это правда. загонят рабов в стойло и они еще лукавого благодарить будут.
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15.08.2020 18:52 Ответить
Миролюбно..))
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15.08.2020 18:58 Ответить
именно. но сначало неблагодарных смердов отреформируют.
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15.08.2020 19:15 Ответить
МВД России объявило в розыск Степана Путило, основателя телеграмм-канала Nexta, который оперативно освещает протесты в Беларуси.
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15.08.2020 18:50 Ответить
Какой там побег, этот е...ый закончит как Каддафи, а потом придёт очередь *****.
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15.08.2020 18:52 Ответить
иди уже
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15.08.2020 18:52 Ответить
на ветке много лаптей , лапти вы не волнуйтесь скоро у вас такие события будут
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15.08.2020 18:54 Ответить
От кого Луке бежать, от 10 тыс. которые вышли на митинг, а потом разошлись пообещав вернуться? Цензор, не распространяйте кремлёвскую пропаганду.
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15.08.2020 18:54 Ответить
Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1864
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15.08.2020 18:55 Ответить
Власть заученным движением задрала электорату подол и сдернула труселя. И теперя с ними сбегут..
Валюты , налом, в паРашку какабудто уже два самольота отпердолили..
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15.08.2020 18:55 Ответить
Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2623
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15.08.2020 18:56 Ответить
Григорьич абажді ,, я с тобой !

Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6384 .
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15.08.2020 18:57 Ответить
Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5122.
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15.08.2020 19:32 Ответить
Срочно запилить на этот случай видосик. Кінець єпохи бідності. "Команда бубенчика в мокшанских ибенях". П.С. Сидят возле храма Христа Спасителя и просят горсточку крупки на пропитание. А лысый Жека играет на балалайке " Палала Масква палала, гари оно падла все огнем галабала."
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16.08.2020 12:02 Ответить
Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1517
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16.08.2020 12:17 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/15/7113245/ Лукашенко відмовився від міжнародного посередництва | Європейська правда
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15.08.2020 19:00 Ответить
Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9352
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15.08.2020 19:00 Ответить
А куда ещё им? Рашка, по своему обыкновению собирает у себя говно со всего мира.
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15.08.2020 19:01 Ответить
Сомневаюсь, что он слиняет.
Уже сегодня протестные настроения упали.Народ, кажется сам испугался своей смелости и пошел откат, раз отпустили задержанных. Четких требований и целей нет ни у кого. Нет лидера, который бы раскачивал ситуацию. А это на руку Лукашенко.
Он начнет работу по тихому с директорами предприятий. Удержит предприятия - удержит власть.
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15.08.2020 19:01 Ответить
Все подонки, бегут в одном направлении....
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15.08.2020 19:05 Ответить
Это можеть быть правда, а, может, нет. Подождем.
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15.08.2020 19:05 Ответить
Через день он проголодается, через неделю тосковать будет, а через месяц умным станет. Ничего, будем ждать.
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15.08.2020 19:11 Ответить
Уверен, менты не будут больше поддерживать Лукашенко, потому как расстрелы мирного безоружного населения - это преступление без срока давности. Их посадят и через 30, и через 40 лет... Жить под страхом пожизненного заключения - на такое желающих будет очень мало...
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15.08.2020 19:16 Ответить
Точка невозврата? Пять дней, изменивших Беларусь.
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15.08.2020 19:25 Ответить
Зеленский уже поздравил Лукашенко с победой? Результаты уже 2 опубликованы!
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15.08.2020 19:28 Ответить
Как то все по предвещанию профессора российского Соловья получается... (его инсайды) Лука еще продержится месяцок, пока Москва подготовит абсолютно своего кандидата... И потом все свершится
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15.08.2020 19:32 Ответить
не месяцок Извините , а годик он выпросил якобы на тайных переговорах Россия, Китай и кто-то представлял Европу ...
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15.08.2020 19:39 Ответить
говно к говну...все говно на паРашу

вся обосРашка - это большой ************** на 1/9 земной суши, почти все говно со всего мира сливается в обосРаху...потому как рашка-говняшка...
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15.08.2020 19:54 Ответить
Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5056
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15.08.2020 19:56 Ответить
все бегут,пущай и этот валит,попутного ветру титька тараканья.
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15.08.2020 20:10 Ответить
А те, которые типа убегать собрались, хоть знают об этом или им не сообщили?
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15.08.2020 20:38 Ответить
"По словам двух людей в Москве, знакомых с этими разговорами, некоторые люди из его (Лукашенко. - Ред.) окружения говорили с контактами в Кремле."
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15.08.2020 20:43 Ответить
Та да, прикольно. Они даже с контактами разговаривают
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15.08.2020 20:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SqKotztzZnU&list=TLPQMTUwODIwMjCjOJn9TblA3A&index=2 Беларусь / Как ломают людей в Тюрьмах / Мой Арест и Тюрьма / The Люди
Видео 40 мин.
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15.08.2020 21:25 Ответить
лучше в Латинскую Америку рвать - Гватемала, Белиз, да даже Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9108 Мексика...шыкарные места...
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15.08.2020 21:30 Ответить
дранг нах ростов
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15.08.2020 23:03 Ответить
ЕСТЬ ФИЛЬМ НЕУДЕРЖИМЫЕ !!! А ПРО ХЙЛА, ЛУКУ И ЯНУКОВОЩА И Т.П. НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ФИЛЬМ - ОБОСРАВШИЕСЯ )))))))))))
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16.08.2020 00:06 Ответить
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