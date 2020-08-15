Окружение Лукашенко планирует побег в Россию, - СМИ

Высокопоставленные белорусские чиновники из окружения Лукашенко допускают бегство в Россию в случае свержения его режима.

Об этом сообщает со ссылкой на источники Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"По словам двух людей в Москве, знакомых с этими разговорами, некоторые люди из его (Лукашенко. - Ред.) окружения говорили с контактами в Кремле о возможности бегства в Россию в случае их свержения", - пишет издание.

В связи с этим Bloomberg напоминает, что Лукашенко пошел на уступку Москве, выдав России задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".

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"Никто больше не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе преуспеть в подавлении протестов, но здесь есть большая проблема", - цитирует издание слова Федора Лукьянова, главы Совета по внешней и оборонной политике, исследовательской группы, консультирующей Кремль.

По данным Bloomberg, мнения о перспективах Лукашенко среди представителей российских властей разделились. Одни считают, что он может быть отстранен от власти. Другие предполагают, что Лукашенко жестко подавит протесты и удержится еще на какое-то время.

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