Окружение Лукашенко планирует побег в Россию, - СМИ
Высокопоставленные белорусские чиновники из окружения Лукашенко допускают бегство в Россию в случае свержения его режима.
Об этом сообщает со ссылкой на источники Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"По словам двух людей в Москве, знакомых с этими разговорами, некоторые люди из его (Лукашенко. - Ред.) окружения говорили с контактами в Кремле о возможности бегства в Россию в случае их свержения", - пишет издание.
В связи с этим Bloomberg напоминает, что Лукашенко пошел на уступку Москве, выдав России задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".
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"Никто больше не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе преуспеть в подавлении протестов, но здесь есть большая проблема", - цитирует издание слова Федора Лукьянова, главы Совета по внешней и оборонной политике, исследовательской группы, консультирующей Кремль.
По данным Bloomberg, мнения о перспективах Лукашенко среди представителей российских властей разделились. Одни считают, что он может быть отстранен от власти. Другие предполагают, что Лукашенко жестко подавит протесты и удержится еще на какое-то время.
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но who знает?
в любом случае глаза и танки на северной границе нужны сегодня как никогда.
...или одно совместное -- от Киевлян из бывших...
А вдруг прозреет и озаботится не только своей личной защитой и обороной? *)
ты серьезно от ето, мара?
Уинстон Черчилль
))
Ні розуму ні честі...
Тільки пацакське хамство та спам..
Адепти методички..))
вот и держатся до последнего
а ты шо стоишь коровьими глазами хлоп? - лифчики бери, пес их знает в том ростове шо у их иx там и по чем....
прокормить кацапии ету кровосисю надо будет...
Скоро! Побег из Минска!
https://twitter.com/olarhat Олександр Аргат https://twitter.com/olarhat @olarhat https://twitter.com/olarhat/status/1294663683541553155 14 мин
ОК. А що, коли Лука зараз оголошує спільні навчання з РФ.
І російські війська легально і на запрошення Білорусі заїжджають і... лишаються.
Далі різні формальності по союзній державі через парламенти обох країн.
Кароче. Панове білоруси. Ваш протест приречений бути антиросійським.
Не сумели ни выдвинуть нормального кандидата, ни сформулировать ему программу.
После чего, взяли курс на срыв выборов, опять не удалось.
Давай будем бузить, может из этого что то получится.
Очередной облом.
Теперь сидят и сочиняют идиотские байки.
Чем бы дитя не тишилось.
Валюты , налом, в паРашку какабудто уже два самольота отпердолили..
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Уже сегодня протестные настроения упали.Народ, кажется сам испугался своей смелости и пошел откат, раз отпустили задержанных. Четких требований и целей нет ни у кого. Нет лидера, который бы раскачивал ситуацию. А это на руку Лукашенко.
Он начнет работу по тихому с директорами предприятий. Удержит предприятия - удержит власть.
вся обосРашка - это большой ************** на 1/9 земной суши, почти все говно со всего мира сливается в обосРаху...потому как рашка-говняшка...
Видео 40 мин.