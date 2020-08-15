Остатки сожженных бюллетеней обнаружили в котельной Бреста. ФОТО

В Беларуси уничтожают бюллетени с прошедших президентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Беларусь головного мозга".

В частности, отмечается, что власти рассматривают возможность повторного подсчета голосов и усиленно готовятся к этому. В рамках подготовки к пересчету некоторые бюллетени было решено уничтожить.

Так, в котельной Бреста были обнаружены остатки сожженных бюллетеней.





Поэтому, как предполагается, власти сообщат о невозможности пересчета и "продемонстрируют аккуратно сложенные стопки бюллетеней, заполненных в исполкомах".

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. Среди протестующих есть по меньшей мере двое погибших.

МВД Беларуси сообщало, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко.

Акции протеста против результатов выборов президента продолжаются по всей стране по сей день.