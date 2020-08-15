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Остатки сожженных бюллетеней обнаружили в котельной Бреста. ФОТО

В Беларуси уничтожают бюллетени с прошедших президентских выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Беларусь головного мозга". 

В частности, отмечается, что власти рассматривают возможность повторного подсчета голосов и усиленно готовятся к этому. В рамках подготовки к пересчету некоторые бюллетени было решено уничтожить.

Так, в котельной Бреста были обнаружены остатки сожженных бюллетеней.

Остатки сожженных бюллетеней обнаружили в котельной Бреста 01
Остатки сожженных бюллетеней обнаружили в котельной Бреста 02

Поэтому, как предполагается, власти сообщат о невозможности пересчета и "продемонстрируют аккуратно сложенные стопки бюллетеней, заполненных в исполкомах".

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. Среди протестующих есть по меньшей мере двое погибших.

МВД Беларуси сообщало, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко.

Акции протеста против результатов выборов президента продолжаются по всей стране по сей день.

Беларусь (7937) бюллетени (140)


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Топ комментарии
+47
Виявиться, що за Луку ніхто практично і не голосував.
Такий хитрий, але прогавив момент, коли мав би піти з посади.
Кацапи і фуйла давно би вигнали, якби не Крим, не війна... він дає їм те, чого ті злидні найбільше прагнуть. Поки що.
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15.08.2020 15:02 Ответить
+39
Остатки сожженных бюллетеней обнаружили в котельной Бреста - Цензор.НЕТ 3886
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15.08.2020 15:04 Ответить
+26
Штопаный совок, в который стремятся все совкодрочеры!
Лишь бы колбаса по 2,20 и ни за что не отвечать (в том числе за свой выбор)
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15.08.2020 15:03 Ответить
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Путин пообещал уголок в Ростове
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15.08.2020 15:39 Ответить
А тєм врємєнєм на уліцах Бєлорусіі!..

Рештки спалених бюлетенів виявили в котельні Бресту - Цензор.НЕТ 9954
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15.08.2020 16:00 Ответить
И это правда
Правило "Враг моего врага, мой друг" появилось не в этом тысячелетии
не в следующем его отменят

Рабичев рассказывает о партизанах в Белоруссии
Оказывается в 1942 году никакого партизанского движения в Белоруссии не было
Мужики ждали раздачу земли и в штыки воспринимали заезжих казачков из СССря
Но потом, видимо, подтянулись гиркины и зоикосмодемьянские
и пошло поехало
ну как на Донбассе...
http://www.e-reading.club/book.php?book=1010020 http://www.e-reading.club/book.php?book=1010020
отрывок из книги Л. Рабичева "Война всё спишет", где Рабичев рассказывает, как крестьяне ждали раздачи земли от немцев.
"Рассказывает он (товарищ Рабичева), как его, бывшего чемпиона СССР по бегу, в 1939 году пригласил погостить на две недели Сталин и как две недели прожил он на даче вождя народов, как в декабре 1941 года Иосиф Виссарионович вызвал его из Тбилиси вторично и назначил командиром десанта, как его с пятьюстами автоматчиками ночью сбросили в окрестностях Борисова для поддержки и организации партизанского движения в Белоруссии, как, однако, никакого движения, никаких партизан они не нашли, а население встретило их враждебно. Мужики в 1942 году ждали от немцев закона о роспуске колхозов и раздаче земли в частную собственность.
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15.08.2020 16:26 Ответить
не звизди
население Белорусии сильно очень сильно пострадало во время Второй мировой
у белорусов обостренное чувство ненависти к фашизму и зверствам
поэтому Лукашенко они это уже никогда не простят и его песенка спета
фейковий "бацька", по факту, оказался банальным садистом-диктатором
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15.08.2020 17:03 Ответить
У Рабичева эта информация из первых рук
Там ссылка на всю книгу. Почитай. Полезно. Поумнеешь.

Так, как судя по заляпанной спермой твоей клавиатуре
тебе не более 35
и у тебя нет информации из первых рук.
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15.08.2020 17:08 Ответить
класть я хотел на твоего обосцаного рабиновича
👎👎👎
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15.08.2020 19:02 Ответить
Думки різні є, але більшість . абсолютна більшість каже. що німецька окупація в порівнянні з комуністичною окупацією, набагато краща, при німцяхще можна жити, при совітах-смерть
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15.08.2020 18:59 Ответить
3 июля 2009 ОБСЕ приравняла СССР к нацистской Германии.
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15.08.2020 19:05 Ответить
ты, фошизм, Муссолини - овечка по сравнению с обоссанным тараканон, который окочурился аж в 56-м году
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15.08.2020 19:06 Ответить
... население Белорусии сильно очень сильно пострадало во время Второй мировой
у белорусов обостренное чувство ненависти к фашизму и зверствам...
------------------
Правильно. Но произошло это далеко не в 1941 году и местами даже не в 1942. А тогда, когда в кремле, мягко говоря, прифуели от нежелания беларусов сопротивляться немецкой аккупации и, более того, чудесного сожительства с этой самой аккупацией беларусов, и не начали забрасывать в Беларусь террористические отряды типпа "гиркиных и зоикосмодемьянских
и пошло поехало ну как на Донбассе...".
То есть, они совершали теракты против немцев и приводили карательные отряды по своему следу в деревни, которые затем сжигались немцами. Что и заставило беларусов мстить немцам.
Вы же посмотрите даты наиболее известных зверств. Хатынь сожгли только в конце марта 1943 года. А до этого вся эта деревня счастливо работала на немцев (Дом отдыха для высшего комсостава), немецкую ветчину жрала и в хрен не дула.
Это я Вам, как беларуска говорю.
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15.08.2020 19:14 Ответить
Согласен
Всё это может быть
Эта же мысль в фильме Ликвидация
где звучит фраза "Что при румынах в Одессе было лучше"

И, конечно, немцы мстили
Но именно космодемьянские палили первые села, совершали теракты против населения и выгоняли население в партизанские отряды.
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15.08.2020 19:48 Ответить
Это не "всё это может быть", а реальные факты, известные практически каждому беларусу.
Мне седьмой десяток, своих и соседских бабушек/дедушек, переживших войну в оккупации в Беларуси, я застала в свои лет десять (когда ребёнок уже многое понимает и запоминает из того, о чём говорят взрослые на кухне), когда им было ещё лет по 55. В здравом уме и твёрдой памяти.
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15.08.2020 21:07 Ответить
"Имя Розы".
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15.08.2020 16:19 Ответить
Доки в Білорусії існує смертна кара, нею мають скористатися після повалення Луки.
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15.08.2020 16:27 Ответить
"захват власти" - Луку сов. спокойно могут пристрелить по закону
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15.08.2020 19:08 Ответить
Рештки спалених бюлетенів виявили в котельні Бресту - Цензор.НЕТ 7655
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15.08.2020 18:47 Ответить
как предполагается, власти сообщат о невозможности пересчета Источник: https://censor.net/p3213976
Подождём, но думаю это обычный фейк вброс
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15.08.2020 20:53 Ответить
А мне тут одна провокаторша рассказывала, что все, кто голосовал за Тихановскую - складывали бюллетени в гармошку. Что то на фото не вижу я никаких следов от гармошки...
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16.08.2020 02:38 Ответить
Як у нас у 2010 після "виборів" шапкокрада: виборчу документацію знищили одразу.
А тоді реально Юлька перемогла.
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17.08.2020 10:01 Ответить
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