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Новини Фото Революція в Білорусі
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Рештки спалених бюлетенів виявили в котельні Бресту. ФОТО

У Білорусі знищують бюлетені з минулих президентських виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні телеграм-каналу "Білорусь головного мозку".

Зокрема, зазначається, що влада розглядає можливість повторного підрахунку голосів і посилено готується до цього. У межах  підготовки до перерахунку деякі бюлетені вирішили знищити.

Зокрема, в котельні Бресту виявили рештки спалених бюлетенів.

Рештки спалених бюлетенів виявили в котельні Бресту 01
Рештки спалених бюлетенів виявили в котельні Бресту 02

Тому, як передбачається, влада повідомить про неможливість перерахунку і "продемонструє акуратно складені стосами бюлетені, заповнені у виконкомах".

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Увечері 9 серпня у столиці країни, Мінську, почалися сутички ОМОНу з протестувальниками. Головні вулиці було перекрито.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушували акції і затримували демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Серед протестувальників є щонайменше двоє загиблих.

МВС Білорусі повідомляло, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка.

Акції протесту проти результатів виборів президента тривають на території всієї країни й досі.

Автор: 

Білорусь (7931) бюлетені (70)


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Топ коментарі
+47
Виявиться, що за Луку ніхто практично і не голосував.
Такий хитрий, але прогавив момент, коли мав би піти з посади.
Кацапи і фуйла давно би вигнали, якби не Крим, не війна... він дає їм те, чого ті злидні найбільше прагнуть. Поки що.
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15.08.2020 15:02
+39
Остатки сожженных бюллетеней обнаружили в котельной Бреста - Цензор.НЕТ 3886
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15.08.2020 15:04
+26
Штопаный совок, в который стремятся все совкодрочеры!
Лишь бы колбаса по 2,20 и ни за что не отвечать (в том числе за свой выбор)
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15.08.2020 15:03
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Путин пообещал уголок в Ростове
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15.08.2020 15:39 Відповісти
А тєм врємєнєм на уліцах Бєлорусіі!..

Рештки спалених бюлетенів виявили в котельні Бресту - Цензор.НЕТ 9954
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15.08.2020 16:00 Відповісти
И это правда
Правило "Враг моего врага, мой друг" появилось не в этом тысячелетии
не в следующем его отменят

Рабичев рассказывает о партизанах в Белоруссии
Оказывается в 1942 году никакого партизанского движения в Белоруссии не было
Мужики ждали раздачу земли и в штыки воспринимали заезжих казачков из СССря
Но потом, видимо, подтянулись гиркины и зоикосмодемьянские
и пошло поехало
ну как на Донбассе...
http://www.e-reading.club/book.php?book=1010020 http://www.e-reading.club/book.php?book=1010020
отрывок из книги Л. Рабичева "Война всё спишет", где Рабичев рассказывает, как крестьяне ждали раздачи земли от немцев.
"Рассказывает он (товарищ Рабичева), как его, бывшего чемпиона СССР по бегу, в 1939 году пригласил погостить на две недели Сталин и как две недели прожил он на даче вождя народов, как в декабре 1941 года Иосиф Виссарионович вызвал его из Тбилиси вторично и назначил командиром десанта, как его с пятьюстами автоматчиками ночью сбросили в окрестностях Борисова для поддержки и организации партизанского движения в Белоруссии, как, однако, никакого движения, никаких партизан они не нашли, а население встретило их враждебно. Мужики в 1942 году ждали от немцев закона о роспуске колхозов и раздаче земли в частную собственность.
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15.08.2020 16:26 Відповісти
не звизди
население Белорусии сильно очень сильно пострадало во время Второй мировой
у белорусов обостренное чувство ненависти к фашизму и зверствам
поэтому Лукашенко они это уже никогда не простят и его песенка спета
фейковий "бацька", по факту, оказался банальным садистом-диктатором
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15.08.2020 17:03 Відповісти
У Рабичева эта информация из первых рук
Там ссылка на всю книгу. Почитай. Полезно. Поумнеешь.

Так, как судя по заляпанной спермой твоей клавиатуре
тебе не более 35
и у тебя нет информации из первых рук.
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15.08.2020 17:08 Відповісти
класть я хотел на твоего обосцаного рабиновича
👎👎👎
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15.08.2020 19:02 Відповісти
Думки різні є, але більшість . абсолютна більшість каже. що німецька окупація в порівнянні з комуністичною окупацією, набагато краща, при німцяхще можна жити, при совітах-смерть
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15.08.2020 18:59 Відповісти
3 июля 2009 ОБСЕ приравняла СССР к нацистской Германии.
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15.08.2020 19:05 Відповісти
ты, фошизм, Муссолини - овечка по сравнению с обоссанным тараканон, который окочурился аж в 56-м году
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15.08.2020 19:06 Відповісти
... население Белорусии сильно очень сильно пострадало во время Второй мировой
у белорусов обостренное чувство ненависти к фашизму и зверствам...
------------------
Правильно. Но произошло это далеко не в 1941 году и местами даже не в 1942. А тогда, когда в кремле, мягко говоря, прифуели от нежелания беларусов сопротивляться немецкой аккупации и, более того, чудесного сожительства с этой самой аккупацией беларусов, и не начали забрасывать в Беларусь террористические отряды типпа "гиркиных и зоикосмодемьянских
и пошло поехало ну как на Донбассе...".
То есть, они совершали теракты против немцев и приводили карательные отряды по своему следу в деревни, которые затем сжигались немцами. Что и заставило беларусов мстить немцам.
Вы же посмотрите даты наиболее известных зверств. Хатынь сожгли только в конце марта 1943 года. А до этого вся эта деревня счастливо работала на немцев (Дом отдыха для высшего комсостава), немецкую ветчину жрала и в хрен не дула.
Это я Вам, как беларуска говорю.
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15.08.2020 19:14 Відповісти
Согласен
Всё это может быть
Эта же мысль в фильме Ликвидация
где звучит фраза "Что при румынах в Одессе было лучше"

И, конечно, немцы мстили
Но именно космодемьянские палили первые села, совершали теракты против населения и выгоняли население в партизанские отряды.
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15.08.2020 19:48 Відповісти
Это не "всё это может быть", а реальные факты, известные практически каждому беларусу.
Мне седьмой десяток, своих и соседских бабушек/дедушек, переживших войну в оккупации в Беларуси, я застала в свои лет десять (когда ребёнок уже многое понимает и запоминает из того, о чём говорят взрослые на кухне), когда им было ещё лет по 55. В здравом уме и твёрдой памяти.
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15.08.2020 21:07 Відповісти
"Имя Розы".
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15.08.2020 16:19 Відповісти
Доки в Білорусії існує смертна кара, нею мають скористатися після повалення Луки.
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15.08.2020 16:27 Відповісти
"захват власти" - Луку сов. спокойно могут пристрелить по закону
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15.08.2020 19:08 Відповісти
Рештки спалених бюлетенів виявили в котельні Бресту - Цензор.НЕТ 7655
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15.08.2020 18:47 Відповісти
как предполагается, власти сообщат о невозможности пересчета Источник: https://censor.net/p3213976
Подождём, но думаю это обычный фейк вброс
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15.08.2020 20:53 Відповісти
А мне тут одна провокаторша рассказывала, что все, кто голосовал за Тихановскую - складывали бюллетени в гармошку. Что то на фото не вижу я никаких следов от гармошки...
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16.08.2020 02:38 Відповісти
Як у нас у 2010 після "виборів" шапкокрада: виборчу документацію знищили одразу.
А тоді реально Юлька перемогла.
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17.08.2020 10:01 Відповісти
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