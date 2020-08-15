Рештки спалених бюлетенів виявили в котельні Бресту. ФОТО

У Білорусі знищують бюлетені з минулих президентських виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні телеграм-каналу "Білорусь головного мозку".

Зокрема, зазначається, що влада розглядає можливість повторного підрахунку голосів і посилено готується до цього. У межах підготовки до перерахунку деякі бюлетені вирішили знищити.

Зокрема, в котельні Бресту виявили рештки спалених бюлетенів.





Тому, як передбачається, влада повідомить про неможливість перерахунку і "продемонструє акуратно складені стосами бюлетені, заповнені у виконкомах".

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Увечері 9 серпня у столиці країни, Мінську, почалися сутички ОМОНу з протестувальниками. Головні вулиці було перекрито.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися.

Силовики жорстоко придушували акції і затримували демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Серед протестувальників є щонайменше двоє загиблих.

МВС Білорусі повідомляло, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

14 серпня ЦВК Білорусі оголосила про перемогу Лукашенка.

Акції протесту проти результатів виборів президента тривають на території всієї країни й досі.