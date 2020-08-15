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Новини Революція в Білорусі
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МВС Білорусі порушило проти мітингувальників понад 90 кримінальних справ

МВС Білорусі порушило проти мітингувальників понад 90 кримінальних справ

Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявляє про "зрежисовані акції" з участю спеціально підготовлених "бійців".

Про це МВС Білорусі повідомило на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок масових заворушень із 9 до 13 серпня включно постраждав 121 співробітник міліції. Слідчими органами порушено понад 90 кримінальних справ", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці заявляють про провокації проти них, говорять про "зрежисовані акції" з участю спеціально підготовлених, навчених "бійців", про спроби розхитати ситуацію і внести розлад у суспільство з боку тих, "кому байдужі інтереси Білорусі та її жителів".

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"Очевидно, що організатори використовували людей як витратний матеріал, залучаючи для участі в незаконних масових заходах, які також скрізь супроводжувалися фейками і перекручуванням фактів", - стверджують у МВС.

Акції протесту мирними в МВС не вважають, так само як і спонтанними. Згідно з версією МВС, учасники акцій чинили спротив правоохоронцям, а згодом самі "зізнавалися" в тому, що ними керували, і "визнавали свою помилку".

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Білорусь (7987) МВС (3519) протест (2411) кримінальна справа (519)


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Топ коментарі
+8
Кто в курсе, какой это уже день стадо Хабаровска ходит по городу и изгоняет ***** из Кремля?
Ровно тоже самое, к сожелению, будет и в Беларуси....
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15.08.2020 14:29 Відповісти
+7
Продолжайте дальше целоваться с ОМОНом!!!!!
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15.08.2020 14:41 Відповісти
+5
Блін все асфальтовано, світло, чого їм ще не вистачає?
Ось такі зараз думки в нашого сцикла.
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15.08.2020 14:22 Відповісти
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15.08.2020 14:21 Відповісти
Блін все асфальтовано, світло, чого їм ще не вистачає?
Ось такі зараз думки в нашого сцикла.
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15.08.2020 14:22 Відповісти
Та он, может, либо под кайфом, либо под капельницей. Ни так, ни так мысли про Беларусь не приходят.
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15.08.2020 14:34 Відповісти
Белорусские овцы 30 лет жили под защитой пастуха Лукашенко. Своей изворотливостью он им обеспечивал сносное существование. И овцы поверили что так будет всегда. Захотелось чего нибудь остренького. Свободных выборов при сохранении пайка. Кацапские волки и явропейские лисы роют под белорусский забор, и овцы начали ворота из нутри ломать. Скатертью им. Воздастся. А шо там у "русских со знаком качества".
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15.08.2020 15:01 Відповісти
Как же обидно, когда факты искажаются не в нужном для власти направлении...
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15.08.2020 14:22 Відповісти
Кто в курсе, какой это уже день стадо Хабаровска ходит по городу и изгоняет ***** из Кремля?
Ровно тоже самое, к сожелению, будет и в Беларуси....
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15.08.2020 14:29 Відповісти
По крайней мере это стадо знает что фюрер точно в курсе происходящего и сказка про доброхо и справедливого царя и плохих бояр-наместников на них не подействует
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15.08.2020 14:48 Відповісти
А яка різніця в Білорусі між "зараз" і "останні 26 років"? Бо саме ця різниця відіграє ключову роль. Раніше не було. І от зараз це сталося?
Правильно! Це дія санцкій Дяді Сема. Дядя Сем дав наказ - не кормити. Прошло лише 6 ріков і путєн вже почав жерти сам себе.
Дядя Сем вже не дасть йому зупинитися.

МВД Беларуси возбудило против митингующих более 90 уголовных дел - Цензор.НЕТ 6070
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15.08.2020 14:34 Відповісти
Довозбуждаются они до полной импотенции
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15.08.2020 14:35 Відповісти
В Минске урку хоронят. Поговаривают, теперь он герой.
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15.08.2020 14:37 Відповісти
Продолжайте дальше целоваться с ОМОНом!!!!!
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15.08.2020 14:41 Відповісти
ну не понимаю, я бы за лукашенку был, надойный, паследовный, стабилиздийный!!! как федарыч! и путин уже привятал с пабедай!!!
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15.08.2020 14:43 Відповісти
Та да.К тому же спартсмен ,хакеист.Правда не такой великий как Путен,но тоже на коньках умеет стоять.
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15.08.2020 15:31 Відповісти
Цветы,больше цветов, для ваших карателей,и обязательно хлопая
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15.08.2020 14:43 Відповісти
Я думала, что инквизиция вместе со своими пытками прекратила своё существование ещё где-то в 19 веке. А, оказалось, что лука возродил пытки и мздевательства над людьми в 21! В Беларуси! Это позор ! Что за такая военная хунта или гкчп?
Эти репрессии должны наоборот ускорить гибель режима и консолидацию людей.
Власть боится, пытаются легализовать фальсификации , уже объявили победителем Лукашенко. Не дайте этому лживому типу, изворотливой политической проститутке, вывернуться в очередной раз. С таким антирейтингом он сможет править только путём репрессий, которые будут длиться все время. Это очевидно, что многие получат длительные сроки.
Гражданский протест ваш должен приобрести более конкретные формы.
Только отпустить задержанных- ничтожно мало. Это кость от Лукашенко.
Нужно захватить правительственное здание . Выборы уже прошли в Беларуси. То, что были сфальсифицированы результаты, за это должны получить тюремные сроки те, кто к этому причастен.
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15.08.2020 14:53 Відповісти
лукашенко всю дорогу був "сашка 3% в Білорусі" це всіх влаштовувало.
путєн почав серйозно бикувати у 2014 році.
США ввели санкції і провели відповідну компанію.
Білорусь як сателіт рашки має меньший запас витримки.

Це США продовжують валити Совок глобально.
Локально це приймає різні форми.
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15.08.2020 15:04 Відповісти
Штаты могли бы одним щелчком пальцев бескровно уничтожить путена, тем самым в режиме домино пали бы все сателлиты нарассеи. Но этого нет. Санкции слишком мягкие. Поэтому нельзя убирать со счетов нацию. Одной работы за копейки, но стабильной, одних дорог и дешевой колбасы , на что делают ставки путлер и Лукашенко - в век стремительного развития интеллекта человека -мало Все диктаторы одинаковы. Они не хотят умной нации, им нужны покорные рабы. Я думаю, Штаты имеют отношение к падению режимов, но косвенное- главное, это люди, которые просто уже не хотят жить в тотальном совке.
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15.08.2020 15:16 Відповісти
Так росіяни дуже швидко створять собі нового путєна, ще гіршого. А США не витрачають енергію на щось неефективне.
Тому США через шлунок намагаються совків привчити кожних чотири роки обирати президента. Одна людина може займати посаду максимум 2 рази.
З українцями це майже одразу вдалося.
Білоруси лише у 2020 вже зрозуміли правила.
А путєноїди виявилис найбільш упоротими.
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15.08.2020 15:23 Відповісти
..штаты.. могли бы..= да кому найух надо кормить лишних 140 лямов макшенцев..- кто это вытянет..??- вот и ЕС, и штаты будут тянуть кота за причандалы, пока там кругом всё тихо само собой и не решится..))
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15.08.2020 21:47 Відповісти
..и с белорашкой (как и с другими империями) так само и тоже самое....(((
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15.08.2020 21:49 Відповісти
Эти уголовные дела просто начало. Если они не дожмут Луку, то будет как после московских протестов 2011го, там в итоге всех повычисляли и в итоге посадили. Дожимать надо именно в эти дни, затем будет поздно
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15.08.2020 14:54 Відповісти
МВД Беларуси возбудило против митингующих более 90 уголовных дел - Цензор.НЕТ 521
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15.08.2020 14:58 Відповісти
Тут є дещо корисніше - Банда лукі https://d2nd2q4topej23.cloudfront.net/bandits_skills/omon/
весь омон, собр, мусорня і прочіє живодьори з людохватамі
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15.08.2020 15:41 Відповісти
а це головний ліквідатор суперників лукадрища,
всі 26 років - чужій у крові по маківку, від Д. Завадського до П. Шеремета

https://mobile.twitter.com/nadezdanba

https://mobile.twitter.com/nadezdanba Надежда @nadezdanba

https://mobile.twitter.com/nadezdanba https://mobile.twitter.com/nadezdanba



Разгоном и задержаниями протестующих на пр Победителей в Минске руководил 54 летний полковник Дмитрий Павличенко,бывший командир СОБРА в/ч 3214,глава Ассоциации ветеранов спецназа Беларуси "Честь".
Имеющий непосредственное отношение к исчезновению оппонентов луки в 1999-2000 г.

МВС Білорусі порушило проти мітингувальників понад 90 кримінальних справ - Цензор.НЕТ 7023
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15.08.2020 15:43 Відповісти
https://mobile.twitter.com/nuitgal
https://mobile.twitter.com/nuitgal
https://mobile.twitter.com/nuitgal
https://mobile.twitter.com/nuitgal Нутелла @nuitgal

https://mobile.twitter.com/nuitgal
https://mobile.twitter.com/nuitgal


Жодино, вот ваш толстый

МВС Білорусі порушило проти мітингувальників понад 90 кримінальних справ - Цензор.НЕТ 3669
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15.08.2020 15:45 Відповісти
https://mobile.twitter.com/RuFailedState

https://mobile.twitter.com/RuFailedState Pekвием по стране @RuFailedState

https://mobile.twitter.com/RuFailedState https://mobile.twitter.com/RuFailedState



Алексей Наумчик - один из руководителей ОМОНа.
8-029-506-58-77 Анна (его жена)
Ей можно позвонить и сказать все что Вы думаете о приказах, которые раздает ее супруг.

МВС Білорусі порушило проти мітингувальників понад 90 кримінальних справ - Цензор.НЕТ 4825
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15.08.2020 15:46 Відповісти
МВС Білорусі порушило проти мітингувальників понад 90 кримінальних справ - Цензор.НЕТ 1867
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15.08.2020 15:47 Відповісти
МВС Білорусі порушило проти мітингувальників понад 90 кримінальних справ - Цензор.НЕТ 2033
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15.08.2020 15:47 Відповісти
..а ты нехило обознан..= младца...))) а энту шваль придавить бы..- да там, на жаль некому....-эт не у нас..- мы бы придавили так, шо.. и хателка бы найух луснула..)))
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15.08.2020 21:53 Відповісти
Менты отступили после того как рабочие коллективы забастовали. Им приказ спустили не трогать митингующих. Не знаю какой может быть компромисс после обьявления 80% за Лукашенко. С кем ему договариваться, если у него подавляющее большинство.
Реальные цифры, сегодня ещё увидел, фото протокола на остановке. Участок №40 поселок Ратомка около Минска. 1266 Тихановская, 153 Лукашенко.
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15.08.2020 15:07 Відповісти
если в баре 10 друзей проголосуют за одного как президента беларуси, то это не значит, что так по всей стране.
на каждом участке были люди от тихановской. на каждом участке они принимали участи в подсчете голосов. на каждом участке они поставили свою подпись, что нарушений не было.
давай тогда уж фото ВСЕХ протоколов.
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15.08.2020 18:16 Відповісти
Ты вообще не в теме. На участки людей Тихановской не пускали. По желанию комиссии, они ознакамливали избирателей с протоколом в день голосования. Загугли хоть фальсификации в Витебске. Чиновник запалился, требуя от комиссии переписать протокол в пользу Лукашенко.
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15.08.2020 18:55 Відповісти
на том участке, да фальсифицировали. там проголосовало около 1200 человек. ничего не решает. все? больше нету, да?
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15.08.2020 20:40 Відповісти
Да много чо есть. Вот смотри из свежего

Российское издание "Новая газета" объявила, что начиная с субботы, 15 августа, будет называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси. Члены редакции мотивируют это тем, что выборы главы республики были сфальсифицированы.

Генеральный директор одного из крупнейших предприятий белорусского ВПК ОАО "Минский завод колесных тягачей" (МЗКТ) Алексей Римашевский заявил, что голосовал за Александра Лукашенко, но тот не выиграл на президентских выборах.
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15.08.2020 21:42 Відповісти
Никто и не думает успокаиваться. Вдоль метро ходят с флагами, цветами, машины сигналят..
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15.08.2020 14:57 Відповісти
Это вообще потрясающе!!! Избитые девчонки, а мужики сидят в машинах и тихонечко бибикают. Потом внукам будут рассказывать как они восстали))) Правда если внуки будут...
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15.08.2020 15:37 Відповісти
Других белорусов нет. В Украине тоже не везде одинаково. Во Львове массово на протест выйдут, в каком нибудь Чернигове не уверен.
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15.08.2020 15:55 Відповісти
Я про это и говорю. Вам не надо было этого начинать. Лукашенко вам не по зубам. Только бьют вас как баранов и на это больно смотреть. У нас бойня была серьезная, но и беркут и менты почти сразу получили по зубам от радикалов, которые готовы были к этому. А вы не готовы, поэтому вас уже и Лукашенко троллит, просит ментов не бить лежащих.
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15.08.2020 16:09 Відповісти
Как не начать, если в Минске за Лукашенко только 10% проголосовало. Это не 54% Ющенко, 43% Янукович. Фальсификации могли бы и в книгу Гиннесса войти. Люди возмущены. В словах про ментов Илья Яшин выделил суть.

- «Маневр, который исполняет Лукашенко, мы много раз наблюдали в России. Суть его - в смещении акцентов. Люди вышли на улицы с политическими требованиями и добивались смены власти. Протесты жестоко подавлены, участников акций калечили и содержали в пыточных условиях. И вот теперь Лукашенко вроде как смягчился и готов к диалогу с обществом. Но! Предмет разговора - только правозащитная тематика», - пишет глава Красносельского района Москвы в Facebook
"Классический кнут и пряник. Сначала били и сажали. Теперь выпускают со словами: «Ну да, немного погорячились, не обессудьте».
Министр внутренних дел извиняется за избыточное насилие. Глава администрации обещает разобраться в ситуации с задержаниями. Председатель правительства встречается с рабочими и обещает, что больше никого лупить не будут. Бла-бла-бла.
При этом политические требования граждан - отставка президента и новые выборы - даже не обсуждаются. Наоборот, пока чиновники заговаривают зубы гражданам, Центризбирком нагло объявляет "окончательные результаты выборов" и официально фиксирует 80% за Лукашенко.
Я не хочу лезть с советами, но со стороны кажется, что это ключевой момент в современной истории Беларуси. Переломить ситуацию сейчас может новая большая волна протеста с требованием отставки Лукашенко.
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15.08.2020 16:21 Відповісти
это я прокси использовал, доступ к некоторым оппозиционным сайтам закрыт
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15.08.2020 16:22 Відповісти
Ничего, Лукашенко пережует требования граждан и объявит себя президентом - не сомневайтесь. Поддержки у Путлера уже попросил и похоже получил ее. Жалко лишь ту молодежь которую зверски избил у всех на глазах ОМОН, когда еще можно было что то сделать. Беларусы не смогли...
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15.08.2020 16:27 Відповісти
Рано хоронить. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, полагая у неё шансов нет и чтобы как то повысить разнообразие в бюллетенях. Народ вокруг неё моментально объединился и это был просчёт режима. Никто не верил и в вероятность забастовок на заводах, когда только начали призывать. Десятки предприятий требования выдвинули. Типа гражданское общество неожиданные властям ходы подкидывает, - может ещё что нибудь интересное случится.
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15.08.2020 16:36 Відповісти
Посмотрим. Украине кстати не понятно что выгодней в этой ситуации. Демократии у вас все равно не будет и союзника из вас не получится, независимо от того кто у власти окажется. Просто жаль тех ребят и девчат, которых избили...
Кстати, не в обиду - как то странно смотрятся заседания рабочих коллективов на заводах, в актовых залах, на проходных. Вспоминается что то далекое пионерское. У нас такое невозможно. Все таки мы уже далеко разошлись в мышлениях и поведении. Повторяю это просто мое мнение и я обидеть никого не хочу.
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15.08.2020 16:46 Відповісти
10%...... фото протокола с 3-4 минских участков покажешь? вот бы мы и посмотрели.
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15.08.2020 18:22 Відповісти
Лениво искать. Посмотри телеграм nexta, там десятки "честных" протоколов.
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15.08.2020 18:35 Відповісти
там десятки фотошопов. не скрою, может быть несколько мелких участков в тысячу-две человек, где оппозиция проплатила голосование. но крупные участки все ставят на свои места. и никто не приводит их. удивительно?
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15.08.2020 20:36 Відповісти
Вот подожди. 18 августа оппозиция опубликует развернутый отчёт о реальных итогах голосования. Через 3 дня насыплют в панамку "фотошопов".
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15.08.2020 20:42 Відповісти
конечно, счас то этих фотошопов нету, еще не нарисовали.
хороший фотошоп делается долго и кропотливо. как раз за полторы недели их и наделают.
собрать настоящие документы и выложить можно за пару часов и 3 дня ждать не надо.
вон некста, биллютень за тихоновскую показал, но!! он был как цельный лист, не смятый, без перегиба. и как его в урну бросали интересно. вопросы есть к обеим сторонам.
или оппозиционер в 3 часа ночи пошел за пивом с 10 тысячами долларов. тоже наверное веришь, что именно так и было?
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15.08.2020 20:50 Відповісти
Там вообще завал. Абсолютно рекордные фальсификации. Даже в Африке такого нет.

- В этот раз белорусские власти не смогли даже «правдоподобно» сфальсифицировать результаты выборов.
«Нарисованный» результат Лукашенко все равно оказался более чем на 20% ниже заявленного ЦИК: по данным итоговых протоколов, он набрал 58% голосов, а Тихановскую поддержала почти треть избирателей (28%). Озвученные белорусским Центризбиркомом данные просто взяты из головы, говорит аналитик и директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников:
«Это звучит удивительно, но на самом деле все те фальсификации, которые совершались на участках, на итоговый официальный результат вообще не влияли. У них было две задачи: первая - замаскировать реальный результат Тихановской, что, к счастью, получилось достаточно плохо, вторая, по сути идеологическая, - это воспитание, поддержание тонуса, тренировка сотрудников комиссии, которые даже при всей бессмысленности фальсификаций все равно должны их совершать».
Если исключить участки с аномальным досрочным голосованием (более 25% от всех проголосовавших на участке) и завышенной явкой (более 80%),Тихановская набирает 45% голосов,Лукашенко - 43%.

Это лишь те фальсификации, которые можно отсеять с помощью математических и статистических методов. Вбросов и подтасовок могло быть и больше, а реальные результаты, возможно, отличаются от официальных еще более радикально.
Но уже сейчас ясно, что Лукашенко не получил ни заявленных 80%, ни нарисованных в протоколах 58% голосов.
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15.08.2020 21:45 Відповісти
Им бежать надо,а они уголовные дела,возбуждают.
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15.08.2020 15:00 Відповісти
Каждый должен отвечать за свое - омоновцы за свое, какая-нибудь Василиса Голикова (если это не фейк) - за свое.
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15.08.2020 15:06 Відповісти
А что делают сейчас тысячи митингующих, какая у них задача, сопеть друг другу в затылок, что ли, они справляются, в то время, как комуняка лука возбудил 90 дел против участников протестов.
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15.08.2020 15:07 Відповісти
Случился как-то митинг овощей,
Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!
А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...
Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.
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15.08.2020 16:37 Відповісти
Дійсно, хтось зрежисував підробку бюлетнів і підрахунок голосів. І хто ж це такий?
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15.08.2020 15:38 Відповісти
видео как работает система

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=msN_Cvpnow8&feature=emb_title
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15.08.2020 15:58 Відповісти
Чем больше сейчас уголовных дел - тем больше силовиков рано или поздно посадят.
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15.08.2020 18:19 Відповісти
За то ни одного против ментов.
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16.08.2020 21:12 Відповісти
 
 