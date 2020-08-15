МВС Білорусі порушило проти мітингувальників понад 90 кримінальних справ

Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявляє про "зрежисовані акції" з участю спеціально підготовлених "бійців".

Про це МВС Білорусі повідомило на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок масових заворушень із 9 до 13 серпня включно постраждав 121 співробітник міліції. Слідчими органами порушено понад 90 кримінальних справ", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці заявляють про провокації проти них, говорять про "зрежисовані акції" з участю спеціально підготовлених, навчених "бійців", про спроби розхитати ситуацію і внести розлад у суспільство з боку тих, "кому байдужі інтереси Білорусі та її жителів".

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"Очевидно, що організатори використовували людей як витратний матеріал, залучаючи для участі в незаконних масових заходах, які також скрізь супроводжувалися фейками і перекручуванням фактів", - стверджують у МВС.

Акції протесту мирними в МВС не вважають, так само як і спонтанними. Згідно з версією МВС, учасники акцій чинили спротив правоохоронцям, а згодом самі "зізнавалися" в тому, що ними керували, і "визнавали свою помилку".

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