МВС Білорусі порушило проти мітингувальників понад 90 кримінальних справ
Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявляє про "зрежисовані акції" з участю спеціально підготовлених "бійців".
Про це МВС Білорусі повідомило на своєму сайті, інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок масових заворушень із 9 до 13 серпня включно постраждав 121 співробітник міліції. Слідчими органами порушено понад 90 кримінальних справ", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці заявляють про провокації проти них, говорять про "зрежисовані акції" з участю спеціально підготовлених, навчених "бійців", про спроби розхитати ситуацію і внести розлад у суспільство з боку тих, "кому байдужі інтереси Білорусі та її жителів".
"Очевидно, що організатори використовували людей як витратний матеріал, залучаючи для участі в незаконних масових заходах, які також скрізь супроводжувалися фейками і перекручуванням фактів", - стверджують у МВС.
Акції протесту мирними в МВС не вважають, так само як і спонтанними. Згідно з версією МВС, учасники акцій чинили спротив правоохоронцям, а згодом самі "зізнавалися" в тому, що ними керували, і "визнавали свою помилку".
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Ось такі зараз думки в нашого сцикла.
Ровно тоже самое, к сожелению, будет и в Беларуси....
Правильно! Це дія санцкій Дяді Сема. Дядя Сем дав наказ - не кормити. Прошло лише 6 ріков і путєн вже почав жерти сам себе.
Дядя Сем вже не дасть йому зупинитися.
Эти репрессии должны наоборот ускорить гибель режима и консолидацию людей.
Власть боится, пытаются легализовать фальсификации , уже объявили победителем Лукашенко. Не дайте этому лживому типу, изворотливой политической проститутке, вывернуться в очередной раз. С таким антирейтингом он сможет править только путём репрессий, которые будут длиться все время. Это очевидно, что многие получат длительные сроки.
Гражданский протест ваш должен приобрести более конкретные формы.
Только отпустить задержанных- ничтожно мало. Это кость от Лукашенко.
Нужно захватить правительственное здание . Выборы уже прошли в Беларуси. То, что были сфальсифицированы результаты, за это должны получить тюремные сроки те, кто к этому причастен.
путєн почав серйозно бикувати у 2014 році.
США ввели санкції і провели відповідну компанію.
Білорусь як сателіт рашки має меньший запас витримки.
Це США продовжують валити Совок глобально.
Локально це приймає різні форми.
Тому США через шлунок намагаються совків привчити кожних чотири роки обирати президента. Одна людина може займати посаду максимум 2 рази.
З українцями це майже одразу вдалося.
Білоруси лише у 2020 вже зрозуміли правила.
А путєноїди виявилис найбільш упоротими.
весь омон, собр, мусорня і прочіє живодьори з людохватамі
всі 26 років - чужій у крові по маківку, від Д. Завадського до П. Шеремета
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https://mobile.twitter.com/nadezdanba Надежда @nadezdanba
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Разгоном и задержаниями протестующих на пр Победителей в Минске руководил 54 летний полковник Дмитрий Павличенко,бывший командир СОБРА в/ч 3214,глава Ассоциации ветеранов спецназа Беларуси "Честь".
Имеющий непосредственное отношение к исчезновению оппонентов луки в 1999-2000 г.
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https://mobile.twitter.com/nuitgal
https://mobile.twitter.com/nuitgal Нутелла @nuitgal
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https://mobile.twitter.com/nuitgal
Жодино, вот ваш толстый
https://mobile.twitter.com/RuFailedState Pekвием по стране @RuFailedState
https://mobile.twitter.com/RuFailedState https://mobile.twitter.com/RuFailedState
Алексей Наумчик - один из руководителей ОМОНа.
8-029-506-58-77 Анна (его жена)
Ей можно позвонить и сказать все что Вы думаете о приказах, которые раздает ее супруг.
Реальные цифры, сегодня ещё увидел, фото протокола на остановке. Участок №40 поселок Ратомка около Минска. 1266 Тихановская, 153 Лукашенко.
на каждом участке были люди от тихановской. на каждом участке они принимали участи в подсчете голосов. на каждом участке они поставили свою подпись, что нарушений не было.
давай тогда уж фото ВСЕХ протоколов.
Российское издание "Новая газета" объявила, что начиная с субботы, 15 августа, будет называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси. Члены редакции мотивируют это тем, что выборы главы республики были сфальсифицированы.
Генеральный директор одного из крупнейших предприятий белорусского ВПК ОАО "Минский завод колесных тягачей" (МЗКТ) Алексей Римашевский заявил, что голосовал за Александра Лукашенко, но тот не выиграл на президентских выборах.
- «Маневр, который исполняет Лукашенко, мы много раз наблюдали в России. Суть его - в смещении акцентов. Люди вышли на улицы с политическими требованиями и добивались смены власти. Протесты жестоко подавлены, участников акций калечили и содержали в пыточных условиях. И вот теперь Лукашенко вроде как смягчился и готов к диалогу с обществом. Но! Предмет разговора - только правозащитная тематика», - пишет глава Красносельского района Москвы в Facebook
"Классический кнут и пряник. Сначала били и сажали. Теперь выпускают со словами: «Ну да, немного погорячились, не обессудьте».
Министр внутренних дел извиняется за избыточное насилие. Глава администрации обещает разобраться в ситуации с задержаниями. Председатель правительства встречается с рабочими и обещает, что больше никого лупить не будут. Бла-бла-бла.
При этом политические требования граждан - отставка президента и новые выборы - даже не обсуждаются. Наоборот, пока чиновники заговаривают зубы гражданам, Центризбирком нагло объявляет "окончательные результаты выборов" и официально фиксирует 80% за Лукашенко.
Я не хочу лезть с советами, но со стороны кажется, что это ключевой момент в современной истории Беларуси. Переломить ситуацию сейчас может новая большая волна протеста с требованием отставки Лукашенко.
Кстати, не в обиду - как то странно смотрятся заседания рабочих коллективов на заводах, в актовых залах, на проходных. Вспоминается что то далекое пионерское. У нас такое невозможно. Все таки мы уже далеко разошлись в мышлениях и поведении. Повторяю это просто мое мнение и я обидеть никого не хочу.
хороший фотошоп делается долго и кропотливо. как раз за полторы недели их и наделают.
собрать настоящие документы и выложить можно за пару часов и 3 дня ждать не надо.
вон некста, биллютень за тихоновскую показал, но!! он был как цельный лист, не смятый, без перегиба. и как его в урну бросали интересно. вопросы есть к обеим сторонам.
или оппозиционер в 3 часа ночи пошел за пивом с 10 тысячами долларов. тоже наверное веришь, что именно так и было?
- В этот раз белорусские власти не смогли даже «правдоподобно» сфальсифицировать результаты выборов.
«Нарисованный» результат Лукашенко все равно оказался более чем на 20% ниже заявленного ЦИК: по данным итоговых протоколов, он набрал 58% голосов, а Тихановскую поддержала почти треть избирателей (28%). Озвученные белорусским Центризбиркомом данные просто взяты из головы, говорит аналитик и директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников:
«Это звучит удивительно, но на самом деле все те фальсификации, которые совершались на участках, на итоговый официальный результат вообще не влияли. У них было две задачи: первая - замаскировать реальный результат Тихановской, что, к счастью, получилось достаточно плохо, вторая, по сути идеологическая, - это воспитание, поддержание тонуса, тренировка сотрудников комиссии, которые даже при всей бессмысленности фальсификаций все равно должны их совершать».
Если исключить участки с аномальным досрочным голосованием (более 25% от всех проголосовавших на участке) и завышенной явкой (более 80%),Тихановская набирает 45% голосов,Лукашенко - 43%.
Это лишь те фальсификации, которые можно отсеять с помощью математических и статистических методов. Вбросов и подтасовок могло быть и больше, а реальные результаты, возможно, отличаются от официальных еще более радикально.
Но уже сейчас ясно, что Лукашенко не получил ни заявленных 80%, ни нарисованных в протоколах 58% голосов.
Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!
А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...
Гуляли овощи - до самого утра!
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Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=msN_Cvpnow8&feature=emb_title