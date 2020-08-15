МВД Беларуси возбудило против митингующих более 90 уголовных дел

Министерство внутренних дел Беларуси заявляет о "срежисированных акциях" при участии специально подготовленных "бойцов".

Об этом МВД Беларуси сообщило на своем сайте, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел", - говорится в сообщении.

Правоохранители заявляют о провокациях против них, говорят о "срежиссированных акциях" с участием специально подготовленных, обученных "бойцов", о попытках расшатать ситуацию и внести разлад в обществе со стороны тех, "кому безразличны интересы Беларуси и ее жителей".

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"Очевидно, что организаторы использовали людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных массовых мероприятиях, которые к тому же повсеместно сопровождались фейками и искажением фактов", - утверждают в МВД.

Акции протеста мирными в МВД не считают, так же как спонтанными. Согласно версии МВД, участники акций сопротивлялись стражам порядка, а после сами "признавались" в том, что ими руководили, и "признавали свою ошибку".

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