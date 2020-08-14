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Новости Революция в Беларуси
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"Сколько зарабатываешь?!" - и сразу бьют", - айтишник из Беларуси о репрессиях

Айтишник, которого задержали около станции метро в Минске, рассказал о том, как омоновцы ставили задержанных на колени, били, сваливали людей друг на друга и ходили по ним ногами.

Своей историей молодой человек поделился с порталом dev.by на условиях анонимности, информирует Цензор.НЕТ. Публикуем его рассказ полностью.

- Задержали меня на станции метро. Повели в этот синий бус. Пересадили в автозак. Там положили на пол и начали сразу бить дубинками. Достали телефоны, сказали разблокировать. Я вначале думал, что не буду этого делать, ведь специально убрал разблокировку по отпечатку пальца. Но омоновец просто начал бить меня, и в итоге я все разблокировал.

Он стал смотреть каналы, на которые я подписан и кричать: "Ага, Нехта, чат 97 (тут он прост начал бить кулаком), за Тихановскую голосовал, да? А где сейчас твоя Тихановская!". И снова начал бить. Я закрыл голову, сгруппировался. Сначала пару раз он ударил меня дубинкой, потом продолжил просто ногами и кулаками.

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Так мы и поехали. Опять пересели - в автозак с кабинками. Там сидел велосипедист, в перчатках, был абсолютно деморализован, в панике, не понимал, что происходит. Потом подсадили ещё людей. Человек просил, чтобы нам дали воздух, но один человек сказал, что он директор какой-то фирмы и молчать не будет. Начал кричать, но омоновец сказал, что если не заткнется, то "выключит воздух". Так и произошло. Воздух выключили. Он не поступал с улицы в кабинку вообще. Так мы доехали до Партизанского РУВД.

Нас поставили 20 человек на улице, всех на колени. Омоновцы кричали всё время: "Мордами в пол!" Ходила женщина и записывала имена, даты рождения. Если ей что не нравилось, просто кричала, орала на всех. И снова били, но уже не так жестко.

Всех описали и позвали в здание. Мы были последние, и пока всех описывали, мы продолжали стоять на коленях. Несколько раз, когда ОМОН уезжал, разрешали встать. Когда ОМОН возвращался, они снова орали "мордой в пол" и всех били. И мы снова становились на колени. Группировались. Я слышал, как опять бьют первые ряды.

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Когда омоновец ушёл окончательно, нам разрешили расслабиться. Приехали ещё автозаки, и мы, человек 75, сидели там до девяти утра. Милиционеры даже дали воды и некоторым людям - позвонить.

В 12 часов приехали автозаки отвезти нас в Жодино. Это был самый страшный момент. Они вывели 20 человек, которые приехали поздно ночью, и начали по одному вызывать к автозаку. Руки у всех нас - в стяжке, и тебе кричат: "Бегом в автозак!". А в автозаке стоят четыре омоновца и каждого, кто входит, бьют палками. Мы стоим лицом к стене и слышим, как каждого вот так бьют. И понимаем, что и нас так будут бить, каждого. Первый автозак упаковали, увезли. Дальше - немного не помню, что было, извините.

Потом нас сопроводили назад в комнату. Через час была наша очередь идти в автозак. Побежали со стяжками, начали кричать "все на пол", всех опять били.

Мне повезло, что был в середине. Я упал на пол и на меня свалились люди, и больше били их. Кричали: "Ну что вы там, за Тихановскую?" И тех, у кого белый браслет, палкой били минимум три раза. Так и ехали: мы лежим лицом в пол 20 человек, друг на друге, со стяжками. А омоновцы сидят, бьют нас палками, ходят по нам сверху. Кто-то орёт, все в шоке.

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А потом они стали задавать разные вопросы, и если ответ не нравится - бьют. Например, спрашивают: "Сколько зарабатываешь?" Парень сказал: "1800". И его сразу бьют, орут: "Что, тебе не нравится жить в этой стране?!"

И мы понимаем, что так будет час. Но били только минут 15. Ну, может 20. Потом просто ходили по нам. А потом просто успокоились, будто им давали такое распоряжение - нас запугать. Говорили: "Вас сейчас в лес вывезут".

У меня почти сразу онемели руки, и я не мог вообще шевелить пальцами. Мне телами придавило руки. Я чуток запаниковал, пытался двигать руками, попросил даже омоновца чуть меня переместить - но получил по спине дубинкой. В итоге стяжку я все-таки порвал (настолько сильно по ходу пытался кисть шевелить). Хоть и сильно поцарапал руки, но смог все-таки подвигать пальцами.

Мы все вспотели, пол был полностью мокрый. Все неудобно лежали, лицами в пол.

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А потом увидели группу из первого автозака. Омоновцы сидят как ни в чем не бывало и разговаривают с задержанными, шутят. Один омоновец сказал: то, что нас в самом начале бьют, называется "ремонтом". Чтобы нас таким образом "отремонтировать". И он говорит, смеется.

Это было очень сюрреалистично. Сам омоновец много шутил, снял даже маску, сказал, что поставит нам водки, так как мы все утверждали, что нас задержали просто так (не верил нам, смеялся). Пытался посчитать, сколько мы заработали, говорил, что мы по 800 долларов получили, но сам бы он на такое не пошёл за 800 (имеет в виду, что нас сильно били, причём он сам и бил). У него спрашивали, зачем так сильно бьют, а он отвечал, что "без ремонта нельзя".

Стяжки с нас стянули. Привели в Жодино. Снова поставили у стенки. Потом разделили на несколько кучек и перевели в камеры. В 10-местной камере нас было 30 человек. Кто-то сразу пошутил - хорошо, что мы коронавирус победили, а так бы все сейчас кашляли.

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В камере мы разговорились и поняли, что больше, кажется, нас бить не будут. Начали осматривать себя и других на наличие травм. У одного человека была сломана рука (сказал, что сломали при задержании), один был почти весь в синяках и вообще не помнил что было. Он, кстати, все время почти спал и очень мало двигался. Некоторые были целые - тех, кого в Борисове задержали местные и которых раньше задержали. Был даже независимый наблюдатель, его 5 числа задержали дали 7 суток, а человеку, который с ним за компанию пошёл - 8 суток.

Не ели мы сутки. Ужин не привезли - дали 15 кружек чая на 30 человек. Спать я лег на пол. Постельного, конечно, не выдали. На утро принесли кашу, целых 30 тарелок. Правда ложек дали только 6, больше у них не было. На обед дали суп и компот. Вечером одного парня вызвали на суд и дали 9 суток, он был рад что не 15. На ужин был рис. А потом меня выпустили, хоть я и был уверен, что дадут мне 15 суток. На улице уже стояли люди, давали кофе еду, спрашивали про других людей.

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Автор: 

Беларусь (7937) задержание (6692) избиение (9831) Минск (1562) ОМОН (112)


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Топ комментарии
+17
Це кацапи. Їхній почерк.
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14.08.2020 23:44 Ответить
+17
Заметил интересный момент. Все задержанные беларусы, которых выпускают говорят что они ничего не делали, а случайно оказались рядом, т.е. ни в каких мирных акциях протеста участия не принимали. Все до единого. Но так ведь не бывает, наверняка большая их часть участвовала в этих акциях. Они боятся. Никто как мужик, который все сделал правильно - ничего противозаконного не совершил, но вышел на протест в этом не признается. Так не выигрывают, должны же быть люди, которые ментам или на камеру говорят - Да мы против. Тогда и менты будут по другому к ним относится. Какой то бред. Зачем ввязываться в драку если не бьешь???
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15.08.2020 00:00 Ответить
+13
а на фотках обнимашки омона с девочками...
замычательно.
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15.08.2020 02:01 Ответить
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Похоже те, кто просто "мигал светом" не выходя из квартиры, ещё легко отделались 😐
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15.08.2020 00:06 Ответить
смотреть и думать про Украину
https://www.youtube.com/watch?v=L5ByIUDaVKw
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15.08.2020 00:12 Ответить
беларусы теперь на своей шкуре проверяют цену сотрудничества с русске мир
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15.08.2020 00:16 Ответить
У них шкура толстая,совдеповская..
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15.08.2020 00:21 Ответить
Не совсем понимаю на что упоротая беларуская вата рассчитывает этими протестами. Лукашенко это рупор кремля, всегда им был, допустим свергнут они его, россия же сразу на них нападет. У Беларуси шансов выстоять атаку 0, их страны просто не станет за дни. Об этом нужно было думать еще лет 10 назад, но они с лаптями только братались все это время...

Это один в один что произошло в 2014ом в Украине - свергли кремлевскую власть и россия сразу же начала войну которая идет по сей день. Как они могут этого не видеть?!
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15.08.2020 00:30 Ответить
И? дальше что?
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15.08.2020 00:53 Ответить
Для тебя? - Неограниченный гуталин с чеченского сапога, руснявое
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15.08.2020 01:22 Ответить
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15.08.2020 11:08 Ответить
дальше все, вы уже списаны и уже часть российского мордора. Это вопрос -дальше что?- больше для нас, запада, что с вами и рашей теперь мухами в одной куче делать.
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15.08.2020 01:22 Ответить
Бл.ть, пять баллов, самое нищее и коррумпированное гос-во в европе думает, что с кем делать.
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15.08.2020 11:09 Ответить
Я же говорю что вы та же самая российская вата и даже мыслите и рассуждаете так же как они...

Во-первых, Украина не самое нищее и не самое коррумпированное государство в Европе.

Во вторых, за то что через что сейчас проходит Украина нужно выразить отдельную благодарность таким странам как Россия и Беларусь, вы поддерживаете агрессора уже 6 лет, который убивает граждан Украины и отнимает земли, что естественно не сказывается положительно на экономике страны.

В третьих, не одна Украина поддерживает Украину, я гражданин другого государства, которое полностью за Украину и против ее врагов таких как вы и Россия, мы помогаем Украине и надеемся на ее путь достичь полной независимости, и стать крепким европейским государством.

Удачи тебе в ватном мире белатрус
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15.08.2020 15:48 Ответить
Мне пофигу кто и что Вы, если Вы пишете в глобально пренебрежительном тоне о целом народе.
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15.08.2020 17:07 Ответить
Не нападет. На перевыборах выберут другого пророссийского президента, который не будет играть на обе стороны и с ЕС и с РФ. Просто присоединит Беларусь к "более демократической" РФ. Таракан просто не хочет быть простым губернатором Белорусской области (хочет править сам "союзным государством"), новый президент будет лишен таких амбиций.
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15.08.2020 01:12 Ответить
интересно как мусорам мстить будут?
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15.08.2020 00:39 Ответить
цветы им подарят
собственно, уже
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15.08.2020 00:45 Ответить
https://www.forbes.ru/obshchestvo/406583-pochemu-pandemiya-privela-k-rekordnomu-zamedleniyu-rosta-zarplat-v-rossii-i Акция у дома правительства началась после того, как туда пришли колонны людей - работников Минского тракторного завода и участников акции солидарности. Они прошли по проспекту Независимости (ведет из центра на север), встретились и расположились на площади. Перед ними выстроились в шахматном порядке силовики в боевом оснащении и со щитами. В какой-то момент они опустили щиты на землю - собравшиеся встретили это действие аплодисментами, люди подбегали к правоохранителям, обнимали их и дарили цветы. Толпа отошла подальше от здания правительства, чтобы избежать провокаций и противодействия правоохранителей. Акция прошла спокойно: сообщений о задержаниях не появлялось. Но Telegram-каналы сообщали, что в северо-западной части центра Минска, на пересечении проспектов Машерова и Победителей, стояли 10 автозаков, автобусы и другая техника. Возмущение толпы вызвал представитель силовиков, который забрал у стоявших перед домом правительства солдат цветы, которые им подарили участники акции. Люди скандировали «Позор!». Незадолго до конца акции один из правоохранителей собрал оставшиеся цветы, и отнес к памятнику Ленина на площади - это действие собравшиеся встретили аплодисментами, рассказывает TUT.BY.
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15.08.2020 00:52 Ответить
ага
уже почти неделю куча белорусов из окон смотрит, как толпы ментов бьет протестующих и храбро орет "позор" + светит фонариками

не будет толку из всего этого
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15.08.2020 00:56 Ответить
ну конечно же, "сразу бьют"
а вы пока что не заслужили права на гражданское достоинство, пока что холопы
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15.08.2020 00:43 Ответить
Зараз знову заспамлять, але повторю.
Треба по всій Біларусі провести Варфоломіївську Ніч із винищення ментів та їхніх сімей. Спочатку підірвати якомога більше об'єктів інфраструктури - електростанції, нафтові та газові об'єкти, мости, розв'язки автотрас, залізничні вузли, хімзаводи... - що завгодно, аби посіяти хаос та паралізувати дії влади масовими катастрофічними терактами.
А потім за наявними базами даних вбивати "правоохоронців". Незалежно від того, винен чи ні - на тому світі розберуться. Щоб палали багаття, куди на очах ментів кидатимуть їхніх дітей та батьків. Щоб їхніх жінок - ґвалтували по колу, а потім відрізали груди та випускали тельбухи. А самих міліціянтів ставити на коліна та рэзать башка как баран. Як ото в ІГІЛ - синхронне відпилювання бошок виглядає вражаюче.
Щоб вранці по всіх майданах та площах лежали купи трупів у калюжах крові, а на палях стирчали відрізані голови. Світ бачив звіряче обличчя режиму Таргана - тож хай тепер здригнеться від ще більш звірячої народної помсти. Знову ж таки, треба робити як ІГІЛ, що різав голови і спалював ворогів живцем - і їх, курво, боялися. Тож нехай ***** побачить, якими відморозками можуть бути біларуси. І подумає, чи варто туди лізти...
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15.08.2020 00:50 Ответить
белоруски - жены и матери избитых - дарят ментам цветочки и упрашивают больше не бить их мужиков
вот и все, а ты про варфоломеевскую ночь...
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15.08.2020 00:53 Ответить
На жаль. Десь в арабських країнах вже лилася б кров та весело вищали тельбухи.
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15.08.2020 00:58 Ответить
любые люди с чувством собственного достоинства такое не простили бы
вот и украинцы тоже 6 лет тому - не смолчали, не испугались, ответили

а белорусы... пока что не вижу предпосылок им добиться свободы
они надеются уговорить насильников - бацьку и силовиков - их больше не насиловать? ха!
это так не работает
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15.08.2020 01:00 Ответить
Я понимаю что нервы здают от таких зверств, но зачем?
Интересно но чьиму приказу бесились силовики? По приказу таракана или по приказу из кремля. Кто реально контролирует силовиков в РБ, тот все и устроил, и возможно чтобы политически уничтожить Лукашенка.
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15.08.2020 01:26 Ответить
Від новин з Біларусі аш трісьот, так. Особливо коли бачиш скалічених людей.
ОМОН навіть перевершив звірячою жорстокістю загони "півень" (офіц. "беркут") на Майдані.
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15.08.2020 01:40 Ответить
Бьють з такою жорстокістю,що дуже подібно на карателів і головорізів путлера.
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15.08.2020 00:56 Ответить
Після білоруської бойні молоде покоління точно буде вибирати Pepsi. ІТ порозумнішали. Так що все менш більш притомне рване за кордон, навіть і не на дуже великі гроші. Залишаться совкодрочери і "калгазники", не буде кому касовий апарат запрограмувати.
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15.08.2020 01:05 Ответить
Спасибо вам, дорогие украинцы, за сочувствие. За поддержку и теплые слова. За разборки "Чей Крым" под этим постом. Вы невероятные! Мы так переживали за вас и теперь так радуемся и гордимся вами, мы, ущербные и недалекие. Вы пример для нас. Особенно вы пример с 2019 года, когда на абсолютно демократических выборах вы избрали вашего достойного сегодняшнего президента. Мы гордимся вами и внимательно слушаем ваши советы. Мы без вас никак. Низко кланяемся. А если честно, очень больно все это слышать от вас. Особенно под такими постами.Но мы справимся.
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15.08.2020 01:41 Ответить
Безоружное население это хорошая
Груша для битья для подонков типа лукашенки,
Но , типа , если убивать падалей из омона это
Аморально,
По сути как и ответ на вопрос о крыме
По сути вам следует гнать русских ублюдков к чертям
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15.08.2020 02:44 Ответить
пост кричащий, видно у человека душа болит...
ехидны мало, я бы добавил ....
Украина держит на севере войска, которые так нужны на востоке, угадайте почему?
потомы шо вы, нещасные, бедные, саню не выбиравшие - кацапские танки пропустите через себя в Украину.
нет - не жалко вас ни разу...

вру конечно.......жалко...
но ето ваши проблемы, и уже кого кого, но Украину обвинять шо она вас,
прикацапленых, еще к груди не прижала? - от тут уже на трактор и бегом....
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15.08.2020 06:12 Ответить
сомневухи нет - на николаху настрой.
подрастает малец....
уже сам шнурки научился завязывать - готов кароче.
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15.08.2020 06:29 Ответить
Лена, не обращайте внимания на местных любителей Лукашенко . Это теперь у них новая тактика, что вы 'все равно проиграли'. Все нормальные люди вас поддерживают. Вы все делаете правильно. Все мы болеем за Беларусь. Все говорим о вас, сопереживаем. Вы очень сильны , ваш протест именно мирный , и это даёт свои плоды. Видя бесчинства власти против суто мирных демонстрантов - на вашей стороне весь мир. Беларусы - очень хорошие люди , вы обязательно добьётесь своего. Вся Украина вас уважает и поддерживает . Гоните этого луку , садиста и лжеца.
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15.08.2020 08:17 Ответить
отличный спич! так ловко нас подкололи с зенелохом, я правда позабыл как вашу "жанну д'арк", которую вы избрали во спасение от чёрта усатого, кличут но братское ***** дурного вам не посоветует... докажите что ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ а о мертвом хорошо либо ничего! пока промалчим.
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15.08.2020 23:40 Ответить
Пока что главный протест белорусов заключается в выхватывании люлей от омоновцев и водение хороводов с бабами впереди.Я знал что сябры терпеливые,но не думал что до такой степени.Неогандийцы какие-то.
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15.08.2020 02:18 Ответить
Лукашенко грязный ублюдок
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15.08.2020 02:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SqKotztzZnU
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15.08.2020 03:25 Ответить
Ужас. Такое прощать нельзя. Украинский БЕРКУТ такой же.Мы просто забыли. мы просто забыли. Кто там за него жопу рвет, Портнов? Портнова в топку. И всех. кто выгораживает эти убийства и издевательства.
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15.08.2020 03:27 Ответить
ето ужас? а 100 убитых в центре Киева в 2014м не ужас?
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15.08.2020 05:54 Ответить
Еще раз спасибо за сочувствие. видео от имперцев и ваших врагов. Очень больно от ваших комментов, поверьте. Мы убегаем к путину.https://www.youtube.com/watch?v=E3FfsR8NNms
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15.08.2020 04:59 Ответить
Выяснилось, что тысячи беларусов готовы получить пи№ды за свободу. Когда они будут готовы дать пи№ды за свободу, режим падёт
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15.08.2020 08:26 Ответить
этот омон дейтвует методами подавления бунтов в колониях.
это им ещё боком вылезет.
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15.08.2020 05:14 Ответить
мудрое зеленое решение.
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15.08.2020 06:42 Ответить
Самое интересное что при Тихановской недовольных будут бить сильнее!
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15.08.2020 08:06 Ответить
"Сколько зарабатываешь?!" - и сразу бьют", - айтишник из Беларуси о репрессиях - Цензор.НЕТ 8259
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15.08.2020 08:07 Ответить
Глеб мне кажется что враньё! Потому что фото в интернете только с синими задницами!
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15.08.2020 08:10 Ответить
Просто какая то Барбара из 17 мгновений весны"Сколько зарабатываешь?!" - и сразу бьют", - айтишник из Беларуси о репрессиях - Цензор.НЕТ 5650
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15.08.2020 12:24 Ответить
"Сколько зарабатываешь?!" - и сразу бьют", - айтишник из Беларуси о репрессиях - Цензор.НЕТ 8719БРАТЬЯ ПОСТАРАЛАСЬ, СВОЙ ИЛИ РУССКИЙ КАКАЯРАЗНИЦА
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15.08.2020 11:06 Ответить
узкий мир
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15.08.2020 11:35 Ответить
Нас поставили 20 человек на улице, всех на колени.Источник: https://censor.net/n3213928

Ну хоть не зимой..."Сколько зарабатываешь?!" - и сразу бьют", - айтишник из Беларуси о репрессиях - Цензор.НЕТ 5526
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15.08.2020 12:21 Ответить
Р У С С К И Й Ф А Ш И З М
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15.08.2020 12:26 Ответить
Не понимаю, как можно простить такие издевательства от ублюдков, да еще и обниматься с ними??!!
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15.08.2020 21:24 Ответить
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