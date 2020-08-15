Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ

Високопоставлені білоруські чиновники з оточення Лукашенка допускають втечу до Росії в разі повалення його режиму.

Про це повідомляє з посиланням на джерела Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами двох людей в Москві, знайомих з цими розмовами, деякі люди з його (Лукашенка. - Ред.) оточення говорили з контактами в Кремлі про можливість втечі в Росію в разі їх повалення", - пише видання.

У зв'язку з цим Bloomberg нагадує, що Лукашенко пішов на поступку Москві, видавши Росії затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнера".

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"Більше ніхто не впевнений в майбутньому Лукашенка. Він може в короткостроковій перспективі досягти успіху в придушенні протестів, але тут є велика проблема", - цитує видання слова Федора Лук'янова, голови Ради із зовнішньої і оборонної політики, дослідницької групи, яка консультує Кремль.

За даними Bloomberg, думки про перспективи Лукашенка серед представників російської влади розділилися. Одні вважають, що він може бути усунений від влади. Інші припускають, що Лукашенко жорстко придушить протести і втримається ще на якийсь час.

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