Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ
Високопоставлені білоруські чиновники з оточення Лукашенка допускають втечу до Росії в разі повалення його режиму.
Про це повідомляє з посиланням на джерела Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"За словами двох людей в Москві, знайомих з цими розмовами, деякі люди з його (Лукашенка. - Ред.) оточення говорили з контактами в Кремлі про можливість втечі в Росію в разі їх повалення", - пише видання.
У зв'язку з цим Bloomberg нагадує, що Лукашенко пішов на поступку Москві, видавши Росії затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнера".
"Більше ніхто не впевнений в майбутньому Лукашенка. Він може в короткостроковій перспективі досягти успіху в придушенні протестів, але тут є велика проблема", - цитує видання слова Федора Лук'янова, голови Ради із зовнішньої і оборонної політики, дослідницької групи, яка консультує Кремль.
За даними Bloomberg, думки про перспективи Лукашенка серед представників російської влади розділилися. Одні вважають, що він може бути усунений від влади. Інші припускають, що Лукашенко жорстко придушить протести і втримається ще на якийсь час.
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но who знает?
в любом случае глаза и танки на северной границе нужны сегодня как никогда.
...или одно совместное -- от Киевлян из бывших...
А вдруг прозреет и озаботится не только своей личной защитой и обороной? *)
ты серьезно от ето, мара?
Уинстон Черчилль
))
Ні розуму ні честі...
Тільки пацакське хамство та спам..
Адепти методички..))
вот и держатся до последнего
а ты шо стоишь коровьими глазами хлоп? - лифчики бери, пес их знает в том ростове шо у их иx там и по чем....
прокормить кацапии ету кровосисю надо будет...
Скоро! Побег из Минска!
https://twitter.com/olarhat Олександр Аргат https://twitter.com/olarhat @olarhat https://twitter.com/olarhat/status/1294663683541553155 14 мин
ОК. А що, коли Лука зараз оголошує спільні навчання з РФ.
І російські війська легально і на запрошення Білорусі заїжджають і... лишаються.
Далі різні формальності по союзній державі через парламенти обох країн.
Кароче. Панове білоруси. Ваш протест приречений бути антиросійським.
Не сумели ни выдвинуть нормального кандидата, ни сформулировать ему программу.
После чего, взяли курс на срыв выборов, опять не удалось.
Давай будем бузить, может из этого что то получится.
Очередной облом.
Теперь сидят и сочиняют идиотские байки.
Чем бы дитя не тишилось.
Валюты , налом, в паРашку какабудто уже два самольота отпердолили..
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Уже сегодня протестные настроения упали.Народ, кажется сам испугался своей смелости и пошел откат, раз отпустили задержанных. Четких требований и целей нет ни у кого. Нет лидера, который бы раскачивал ситуацию. А это на руку Лукашенко.
Он начнет работу по тихому с директорами предприятий. Удержит предприятия - удержит власть.
вся обосРашка - это большой ************** на 1/9 земной суши, почти все говно со всего мира сливается в обосРаху...потому как рашка-говняшка...
Видео 40 мин.