УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12005 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
37 666 285

Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ

Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ

Високопоставлені білоруські чиновники з оточення Лукашенка допускають втечу до Росії в разі повалення його режиму.

Про це повідомляє з посиланням на джерела Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами двох людей в Москві, знайомих з цими розмовами, деякі люди з його (Лукашенка. - Ред.) оточення говорили з контактами в Кремлі про можливість втечі в Росію в разі їх повалення", - пише видання.

У зв'язку з цим Bloomberg нагадує, що Лукашенко пішов на поступку Москві, видавши Росії затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнера".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна надала Білорусі докази участі бойовиків ПВК Вагнера в бойових діях на Донбасі, - МЗС

"Більше ніхто не впевнений в майбутньому Лукашенка. Він може в короткостроковій перспективі досягти успіху в придушенні протестів, але тут є велика проблема", - цитує видання слова Федора Лук'янова, голови Ради із зовнішньої і оборонної політики, дослідницької групи, яка консультує Кремль.

За даними Bloomberg, думки про перспективи Лукашенка серед представників російської влади розділилися. Одні вважають, що він може бути усунений від влади. Інші припускають, що Лукашенко жорстко придушить протести і втримається ще на якийсь час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штаб Тіхановської почав формувати координаційну раду для передачі влади

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) росія (66502)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+59
Окружение Лукашенко планирует побег в Россию, - СМИ - Цензор.НЕТ 5983
показати весь коментар
15.08.2020 17:24 Відповісти
+54
Якось так. Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6040
показати весь коментар
15.08.2020 17:46 Відповісти
+44
Неожиданный выбор направления побега)))))
показати весь коментар
15.08.2020 17:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
*********
показати весь коментар
15.08.2020 18:49 Відповісти
не веришь значит в беларусскую революцию? - та и я не особенно.
но who знает?

в любом случае глаза и танки на северной границе нужны сегодня как никогда.
показати весь коментар
15.08.2020 18:59 Відповісти
Давай Бубочке два письма напишем -- от имени Стыцов и Бундесов!

...или одно совместное -- от Киевлян из бывших...
А вдруг прозреет и озаботится не только своей личной защитой и обороной? *)
показати весь коментар
15.08.2020 19:10 Відповісти
ето обясняет создание "координациного совета по передаче власти" - "агенткой крымля"... )))
показати весь коментар
15.08.2020 18:33 Відповісти
это лапти распространяют такие слухи . что она агентка крымля
показати весь коментар
15.08.2020 18:35 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCY_q9S5SOsIRZNUVrmHB1JQ посмотри
показати весь коментар
15.08.2020 18:48 Відповісти
57 минут смотреть, шо бы узнать то шо все давно знают?
ты серьезно от ето, мара?
показати весь коментар
15.08.2020 18:53 Відповісти
"Жыве Беларусь!" -скандируют футбольные болельщики в Москве и митингующие в Днепре. А в Беларуси барышни дарят цветы ОМОНУ, который ещё вчера их пиз#дил и обещал пустить по кругу. И после этого есть идиоты, верящие в планируемый побег Луки из Беларуси?
показати весь коментар
15.08.2020 18:34 Відповісти
Ростов таки резиновый
показати весь коментар
15.08.2020 18:35 Відповісти
Такі да!
показати весь коментар
16.08.2020 00:24 Відповісти
Власть - это наркотик. Кто попробовал его хоть раз - отравлен ею навсегда.
Уинстон Черчилль
показати весь коментар
15.08.2020 18:35 Відповісти
лапоть не лепи горбатого
показати весь коментар
15.08.2020 18:36 Відповісти
You pumped this nonsense from a finger or something else??

))
показати весь коментар
15.08.2020 18:39 Відповісти
во во , точно
показати весь коментар
15.08.2020 18:41 Відповісти
и не You , а He
показати весь коментар
15.08.2020 18:42 Відповісти
*******??
показати весь коментар
15.08.2020 18:44 Відповісти
Мляя, где их подбирают..
Ні розуму ні честі...
Тільки пацакське хамство та спам..
Адепти методички..))
показати весь коментар
15.08.2020 19:05 Відповісти
Thu , насколько помню.
показати весь коментар
15.08.2020 21:39 Відповісти
нет, просто править честно не умеют, а в турму не хочется
вот и держатся до последнего
показати весь коментар
15.08.2020 23:02 Відповісти
Ничего со времён Юрки Довгорукого не поменялось - вся ненавистная шваль и быдлота тикает в Москву.
показати весь коментар
15.08.2020 18:35 Відповісти
А в Польше сегодня оказывается праздник:"15 августа отмечается 100-я годовщина Варшавской битвы, в которой поляки победили Красную Армию. Эта дата является также государственным праздником - Днем Войска Польского."
показати весь коментар
15.08.2020 18:37 Відповісти
Полякам допомогли війська УНР. На варшавському цвинтарі "Воля" встановили пам'ятний знак воїнам УНР. inpoland.net.pl/novosti/u-polshhi-vshanuvali-pamyat-voїniv-unr
показати весь коментар
15.08.2020 19:17 Відповісти
против красоты нет приема
показати весь коментар
15.08.2020 18:39 Відповісти
есть

Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2883
показати весь коментар
15.08.2020 18:49 Відповісти
болотная нимфа совращает картофельного мусорка?
показати весь коментар
15.08.2020 18:48 Відповісти
Все злочинне і терористичне кодло всього світу збирається на себе схожого терориста - у засрашці!!!
показати весь коментар
15.08.2020 18:38 Відповісти
значит так - очки, клюшка, никола, фломастер - взял,
а ты шо стоишь коровьими глазами хлоп? - лифчики бери, пес их знает в том ростове шо у их иx там и по чем....
показати весь коментар
15.08.2020 18:42 Відповісти
Гауляйтер с полицаями бегут к фюреру. Похоже, что от их помощи и там не откажутся
показати весь коментар
15.08.2020 18:42 Відповісти
какая помощь? - думаешь оно шпалеть в руки возьмет?
прокормить кацапии ету кровосисю надо будет...
показати весь коментар
15.08.2020 19:05 Відповісти
А чем занимается бывший украинский Беркут внутри МКАД? А от МКАД до Хабаровска ещё какое непростреливаемое поле. Ого-го, всем дела хватит.
показати весь коментар
15.08.2020 20:43 Відповісти
ну разве как осеменитель и то сомнительно...
показати весь коментар
15.08.2020 19:10 Відповісти
Короля грає свита. Якщо свита здрисне, то король буде голий.
показати весь коментар
15.08.2020 18:43 Відповісти
где то это уже было
показати весь коментар
15.08.2020 18:44 Відповісти
Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7379
Скоро! Побег из Минска!
показати весь коментар
15.08.2020 18:45 Відповісти
https://twitter.com/olarhat

https://twitter.com/olarhat Олександр Аргат https://twitter.com/olarhat @olarhat https://twitter.com/olarhat/status/1294663683541553155 14 мин

ОК. А що, коли Лука зараз оголошує спільні навчання з РФ.
І російські війська легально і на запрошення Білорусі заїжджають і... лишаються.
Далі різні формальності по союзній державі через парламенти обох країн.
Кароче. Панове білоруси. Ваш протест приречений бути антиросійським.
показати весь коментар
15.08.2020 19:12 Відповісти
В Турцию!
показати весь коментар
15.08.2020 20:06 Відповісти
я думаю, что слухи о возможном бегстве болотного тсарька мз менцкого улуса слишком приувеличены. чего ему тикать когда он царствовал на территонии с очень покладистыми и покорными рабами?
показати весь коментар
15.08.2020 18:46 Відповісти
бастуют заводы , денег нету нету поддержки
показати весь коментар
15.08.2020 18:48 Відповісти
на мусоров деньги всегда найдутся у лукавого, а остальных бунтарй мусора или разгонят или по болотам притопят.
показати весь коментар
15.08.2020 18:51 Відповісти
Китай..))
показати весь коментар
15.08.2020 18:59 Відповісти
фантазии у тебя нет - думаешь уравнениями....
показати весь коментар
15.08.2020 19:13 Відповісти
Вся эта аппазиция и ее зарубежные кукловоды - сборище идиотов и неудачников.
Не сумели ни выдвинуть нормального кандидата, ни сформулировать ему программу.
После чего, взяли курс на срыв выборов, опять не удалось.
Давай будем бузить, может из этого что то получится.
Очередной облом.
Теперь сидят и сочиняют идиотские байки.
Чем бы дитя не тишилось.
показати весь коментар
15.08.2020 18:49 Відповісти
это правда. загонят рабов в стойло и они еще лукавого благодарить будут.
показати весь коментар
15.08.2020 18:52 Відповісти
Миролюбно..))
показати весь коментар
15.08.2020 18:58 Відповісти
именно. но сначало неблагодарных смердов отреформируют.
показати весь коментар
15.08.2020 19:15 Відповісти
МВД России объявило в розыск Степана Путило, основателя телеграмм-канала Nexta, который оперативно освещает протесты в Беларуси.
показати весь коментар
15.08.2020 18:50 Відповісти
Какой там побег, этот е...ый закончит как Каддафи, а потом придёт очередь *****.
показати весь коментар
15.08.2020 18:52 Відповісти
иди уже
показати весь коментар
15.08.2020 18:52 Відповісти
на ветке много лаптей , лапти вы не волнуйтесь скоро у вас такие события будут
показати весь коментар
15.08.2020 18:54 Відповісти
От кого Луке бежать, от 10 тыс. которые вышли на митинг, а потом разошлись пообещав вернуться? Цензор, не распространяйте кремлёвскую пропаганду.
показати весь коментар
15.08.2020 18:54 Відповісти
Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1864
показати весь коментар
15.08.2020 18:55 Відповісти
Власть заученным движением задрала электорату подол и сдернула труселя. И теперя с ними сбегут..
Валюты , налом, в паРашку какабудто уже два самольота отпердолили..
показати весь коментар
15.08.2020 18:55 Відповісти
Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2623
показати весь коментар
15.08.2020 18:56 Відповісти
Григорьич абажді ,, я с тобой !

Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6384 .
показати весь коментар
15.08.2020 18:57 Відповісти
Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5122.
показати весь коментар
15.08.2020 19:32 Відповісти
Срочно запилить на этот случай видосик. Кінець єпохи бідності. "Команда бубенчика в мокшанских ибенях". П.С. Сидят возле храма Христа Спасителя и просят горсточку крупки на пропитание. А лысый Жека играет на балалайке " Палала Масква палала, гари оно падла все огнем галабала."
показати весь коментар
16.08.2020 12:02 Відповісти
Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1517
показати весь коментар
16.08.2020 12:17 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/15/7113245/ Лукашенко відмовився від міжнародного посередництва | Європейська правда
показати весь коментар
15.08.2020 19:00 Відповісти
Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9352
показати весь коментар
15.08.2020 19:00 Відповісти
А куда ещё им? Рашка, по своему обыкновению собирает у себя говно со всего мира.
показати весь коментар
15.08.2020 19:01 Відповісти
Сомневаюсь, что он слиняет.
Уже сегодня протестные настроения упали.Народ, кажется сам испугался своей смелости и пошел откат, раз отпустили задержанных. Четких требований и целей нет ни у кого. Нет лидера, который бы раскачивал ситуацию. А это на руку Лукашенко.
Он начнет работу по тихому с директорами предприятий. Удержит предприятия - удержит власть.
показати весь коментар
15.08.2020 19:01 Відповісти
Все подонки, бегут в одном направлении....
показати весь коментар
15.08.2020 19:05 Відповісти
Это можеть быть правда, а, может, нет. Подождем.
показати весь коментар
15.08.2020 19:05 Відповісти
Через день он проголодается, через неделю тосковать будет, а через месяц умным станет. Ничего, будем ждать.
показати весь коментар
15.08.2020 19:11 Відповісти
Уверен, менты не будут больше поддерживать Лукашенко, потому как расстрелы мирного безоружного населения - это преступление без срока давности. Их посадят и через 30, и через 40 лет... Жить под страхом пожизненного заключения - на такое желающих будет очень мало...
показати весь коментар
15.08.2020 19:16 Відповісти
Точка невозврата? Пять дней, изменивших Беларусь.
показати весь коментар
15.08.2020 19:25 Відповісти
Зеленский уже поздравил Лукашенко с победой? Результаты уже 2 опубликованы!
показати весь коментар
15.08.2020 19:28 Відповісти
Как то все по предвещанию профессора российского Соловья получается... (его инсайды) Лука еще продержится месяцок, пока Москва подготовит абсолютно своего кандидата... И потом все свершится
показати весь коментар
15.08.2020 19:32 Відповісти
не месяцок Извините , а годик он выпросил якобы на тайных переговорах Россия, Китай и кто-то представлял Европу ...
показати весь коментар
15.08.2020 19:39 Відповісти
говно к говну...все говно на паРашу

вся обосРашка - это большой ************** на 1/9 земной суши, почти все говно со всего мира сливается в обосРаху...потому как рашка-говняшка...
показати весь коментар
15.08.2020 19:54 Відповісти
Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5056
показати весь коментар
15.08.2020 19:56 Відповісти
все бегут,пущай и этот валит,попутного ветру титька тараканья.
показати весь коментар
15.08.2020 20:10 Відповісти
А те, которые типа убегать собрались, хоть знают об этом или им не сообщили?
показати весь коментар
15.08.2020 20:38 Відповісти
"По словам двух людей в Москве, знакомых с этими разговорами, некоторые люди из его (Лукашенко. - Ред.) окружения говорили с контактами в Кремле."
показати весь коментар
15.08.2020 20:43 Відповісти
Та да, прикольно. Они даже с контактами разговаривают
показати весь коментар
15.08.2020 20:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SqKotztzZnU&list=TLPQMTUwODIwMjCjOJn9TblA3A&index=2 Беларусь / Как ломают людей в Тюрьмах / Мой Арест и Тюрьма / The Люди
Видео 40 мин.
показати весь коментар
15.08.2020 21:25 Відповісти
лучше в Латинскую Америку рвать - Гватемала, Белиз, да даже Оточення Лукашенка планує втечу до Росії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9108 Мексика...шыкарные места...
показати весь коментар
15.08.2020 21:30 Відповісти
дранг нах ростов
показати весь коментар
15.08.2020 23:03 Відповісти
ЕСТЬ ФИЛЬМ НЕУДЕРЖИМЫЕ !!! А ПРО ХЙЛА, ЛУКУ И ЯНУКОВОЩА И Т.П. НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ФИЛЬМ - ОБОСРАВШИЕСЯ )))))))))))
показати весь коментар
16.08.2020 00:06 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 