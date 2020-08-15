В ВСУ за сутки подтвердили 35 новых случаев COVID-19, - командование Медсил
За минувшие сутки среди военнослужащих Вооруженных сил Украины подтвердили 35 новых случаев коронавирусного заболевания.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Из них в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - сказано в сообщении.
Еще 31 человек лечится дома под контролем медицинской службы: 14 военнослужащих и 3 работника ВСУ во Львовской области, один военнослужащий в Киевской области, 2 военнослужащих в Ивано-Франковской области, 4 военнослужащих в Винницкой области, 3 военнослужащих в Одесской области, а также 2 военнослужащих и 2 работника ВСУ в Ривненской области.
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Всего по состоянию на 10:00 15 августа в ВСУ болеет COVID-19 401 человек. Всего за период пандемии выздоровели 762 человека, летальных случаев – 6. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 713 человек.
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Перший епідеміологічний поріг за нормами МОЗ складає 178672 людини, що хворіють на усі відомі респіраторні вірусні інфекції, підкреслюю, ОДНОЧАСНО. І я, аналізуючи цей показник, розумію, що можливості медичної системи повинні його враховувати. Тобто теоретично кількості ліжок в лікарнях повинно було б вистачати навіть при такій кількості хворих, коли можна достовірно говорити про те, що в країні почалася епідемія ГРВІ.
Що маємо з іншого боку? Всього українців, що "захворіли на ковід", - 89719 (хоча насправді це випадки "зараження", а дійсно хворих із симптомами та необхідністю медичної допомоги принаймні в кілька разів менше), і що надважливо, це за П'ЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ МІСЯЦІВ!
Як кажуть, "відчуйте різницю".
При цьому нас щоденно лякають про можливий колапс медичної системи, яка може захлинутися новими хворими, якщо населення не буде виконувати правила, які жодним науковим дослідженням не обгрунтовані.
Проте за відкритими даними жодного дня не було зайнято більше 25% усіх ліжок в лікарнях "першої хвилі", яких нараховується близько 23 тисяч. Так, в певних регіонах зайнято більше 50% ліжок. Але чи це не є в першу чергу наслідком того, що ліжок там просто мало, як і самих лікарень (а не тому що "хворих багато")? Можливо, треба в цих областях відкривати більше лікарень, а не навпаки закривати їх та звільняти лікарів?
https://youtu.be/bc3wYp3nDok?t=31