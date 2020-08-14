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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 окончится до конца 2021 года, - Гейтс

Пандемия COVID-19 окончится до конца 2021 года, - Гейтс

Американский филантроп и миллиардер Билл Гейтс считает, что мир одолеет коронавирус до конца 2021 года, а отдельные страны смогут сделать это еще раньше.

Об этом основатель Microsoft заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Нововведения в терапии начнут снижать уровень смертности, но настоящий конец (пандемии. - Ред.) наступит за счет естественного распространения инфекции и за счет вакцины, дающей нам коллективный иммунитет. Для богатых стран это произойдет где-то в следующем году, в идеале - в первой половине года. Мы выйдем из этого к концу 2021 года", - сказал Гейтс.

Он предполагает, что в следующем году на мировой рынок выйдут сразу несколько вакцин.

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"Самый сильный иммунный ответ вызовет белковая субъединица. Учитывая, что разработкой вакцины занимается много компаний, мы можем допустить значительное количество неудач и получить недорогую вакцину длительного действия", - добавил Гейтс.

Филантроп прокомментировал теории заговора о том, что он якобы хочет через вакцинацию.

"Странно. Они принимают тот факт, что я занимаюсь вакцинами, и просто переворачивают его с ног на голову. Якобы вместо того, чтобы давать деньги на спасение жизней, я делаю деньги, чтобы губить людей. Если это мешает людям сделать прививку или просмотреть последние данные о пользе ношения масок, то это большая проблема", - сказал Гейтс.

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В мире по состоянию на середину дня 14 августа зафиксировано 21 100 485 случаев COVID-19, умер ли 758 001 человек, выписаны 13 948 929 человек.

Автор: 

Гейтс Билл (27) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Билл, не обращай внимания на дебилов, их только в Украине 73%. Делай своё дело.
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14.08.2020 22:25 Ответить
+12
Пандемия COVID-19 окончится до конца 2021 года, - Гейтс - Цензор.НЕТ 5848
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14.08.2020 22:23 Ответить
+9
Чипировать то будешь когда-нибудь или расстроишь конспирологов?
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14.08.2020 22:23 Ответить
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Давайте проведемо опитування,в кого яка операційна система встановлена?
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14.08.2020 22:42 Ответить
Desktop Operating System Market

Windows77.74%

OS X17.07%

Unknown2.67%

Linux1.85%

Chrome OS0.67%

FreeBSD0%

https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide
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14.08.2020 23:14 Ответить
https://censor.net/user/120306 Та я хотів тутешніх користувачів опитати.А за це я знаю.
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14.08.2020 23:17 Ответить
Linux
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14.08.2020 23:34 Ответить
https://censor.net/user/51133 Чим вінда не влаштовує?
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14.08.2020 23:36 Ответить
Влаштовує. В мене кілька компів. Є й вінда. Зараз пишу з Лінукса.
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14.08.2020 23:38 Ответить
Они не знают ,что это такое?
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15.08.2020 10:57 Ответить
Никто не забыл про "золотой миллиард", которых достаточно для обслуживания "Клуба 500"(миллиардеров всего мира).
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14.08.2020 22:47 Ответить
Этот программист опять из себя медика корчит?
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14.08.2020 22:51 Ответить
максік ти усвідомлюєшь що ти ТИПОВИЙ ДЕБІЛ Розуина людина за рік ЗДАТНА УСВІДОМИТИ ПРОБЛЕМУ.. тобі ж на це життя не вистачить - бо ти і дурко і ментальний недоумок
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15.08.2020 07:16 Ответить
Ух тебя бомбануло Ты знаешь сколько этот программист зарабатывает на вакцинах и сколько людей он покалечил?
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15.08.2020 08:31 Ответить
Билл Гейтс спас 50 миллионов населения в Азии от малярии и прочей фуйни типа КоронвиRUS головного майонезного мозга у МАВЗОЛЕЙНЫХ ублюдков....
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14.08.2020 22:56 Ответить
Ты так за Билла кудри рвешь, что возникает подозрение, что ты - в доле.
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14.08.2020 23:01 Ответить
Билли спас кучу народу от болячек и недомоганий, просто не дав им родиться.
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15.08.2020 01:11 Ответить
Запомни Билл никого не спасает . Билл зарабарывает большие деньги под видом спасения населения , а также политическое влияние без которого зарабатывать деньги невозможно . Вместо сраной дорогой привики могли бы разработать антивирусное средство , но оно не позволит срубить миллиарды , а прививка как наркотик нужна будет каждые полгода . Дошло ?

..
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14.08.2020 23:19 Ответить
Ты, жадное насекомое, не в состоянии понять, что богатые и успешные люди отличаются от тебя и могут иметь интересы, отличные от твоей борьбы за копейку.
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15.08.2020 11:48 Ответить
"коронавирусный" родитель носил название Бил
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14.08.2020 23:00 Ответить
до конца 21 года гейтс успеет провернуть аферу мирового масштаба.
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14.08.2020 23:02 Ответить
Если пуля не найдёт его вовремя.
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14.08.2020 23:46 Ответить
УРА!!! Дебіл...
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14.08.2020 23:04 Ответить
Сколько тварей в ленте! 3Ж запретите ******.
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14.08.2020 23:04 Ответить
Болгарский спец Пламен Пасков : операция КОВИД 19 начата в Москве.Ютьюб... вам болванам в помощь
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14.08.2020 23:06 Ответить
Быдло Мавзолейное..3 ноября президентом США станет Джо Байден...закажите билеты Киев-Москва...
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14.08.2020 23:10 Ответить
президентом станет феминистка Камала Харис , байден старый маразматик , находиця в состоянии старческой деменции .

..
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14.08.2020 23:16 Ответить
Байден хоть писать умеет грамотно, так кто тут маразматик ?
Камала Байдену не помеха.
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15.08.2020 01:14 Ответить
Джо считал что принимает участие в выборах в Сенат , байден называет свою жену сестрой , а сестру женой . за кого он будет принимать камалу не знаю , но лично для тебя байден кто ? спаситель от росии ? забудь , он готов сотрудничать с путиным как клинтон и обама .

...
..
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15.08.2020 01:47 Ответить
ишо один дохтар который даже колледжа не закончил , но знает когда пандемия закончица . с ним в одним ряду такие крупные спецы как Грета Тунберг и голивудские актеришки .

..
..
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14.08.2020 23:14 Ответить
Как народ перестанут травить через проукты питания, так пандемия и закончится.
Скажут, что вакцина помогла.
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15.08.2020 01:24 Ответить
Британия закупает 90 миллионов доз "вакцины". Очевидно, готовится геноцид.

Гейтс - фашистская скотина, по которой петля плачет.
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14.08.2020 23:43 Ответить
О, "світило" обізвалося.
=Вірусолог всіх часів і народів=. Скільки =відкриттів= зробив в медицині та науці, професор-академік ...
А де твоя ручна ефіопська мавпочка ? Чи вже завтра випустиш, щоб повторила твою "обіцянку" ?
Та шо так мало - до кінця наступного року, давайте років п*ять експерименти робіть.
Впевнена, що вашій банді подобається.
Смішно ж зі сторони спостерігати на дресировані людські організми, залякані, зазомбовані, які накидаються на інших і вірять у твою вакцинку.

До речі, чого про захисні окуляри не сказав, Фаучі уже проквакав. Чи через місяць "рекомендуватимете" урядам і їх зробити примусовими ?
Тобто, колективні позови щодо примусового носіння масок звертатися до тебе як одного і ідейних натхненників ? Так впевнено тріпаєш про =користь=, явно сам інструкції складав.
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14.08.2020 23:56 Ответить
https://censor.net/user/165058 Привіт!

Але наші люди йому вірять.
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15.08.2020 00:07 Ответить
Привіт !
Наші люди вірять всьому, що їм показують і говорять, за малесеньким винятком.
І зразу поспішають робити те, що їм сказали, і агресивно втокмачують тим виняткам, які відмовляються сприймати подібну маячню.

Якби був хоч зтось один притомний і нормальний у тій придовбаній ВООЗ чи в якійсь країні (маю на увазі лікарів-спеціалістів + топ-політиків), то він би виступив публічно і сказав, що висловлюватися на подібні теми повинні спеціалісти. Вузькі спеціалісти у даній конкретній галузі + з відповідним досвідом.

А тут оце варнякає, його запрошують та тб-канальчики, =думку= його питають, інтерв*ю беруть ...
З таким же успіхом прогнози та рекомендації можемо давати ми з Вами. Хіба не так ?

Ось це - яскрава ознака ********* буття: кожен мнить себе чимось, вирішення проблем, керування державами / галузями / виробництвом віддається абсолютним профанам і неспеціалістам. Зате в них =хватка= сильна, кар*єристи, тріпати язиками добре вміють.
А справжні спеціалісти (ті ж вчені) - десь там в закапелку.
Чи їх хтось кудись запросив і спитав ? Використав їхні рекомендації ?
Ні. Пандемією керують тупі і продажні писаки, які з якогось переляку називають себе журналістами, і політикани за сприяння "експертів" (читай - шарлатанів) різного гатунку.
А людей сприймають як отару, поголів*я. Переважна б-ть - така і є, але нормальним - дико важко серед цієї примітивної біомаси. Цивілізація деградує. Технічний прогрес тут ні до чого.
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15.08.2020 00:22 Ответить
https://censor.net/user/165058 Нас би слухали,якби ми були мільярдерами.
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15.08.2020 00:28 Ответить
От-от.
Знання не потрібні.
Головне - гроші, і ти - "експерт" в усьому. Тебе будуть слухати і робитимуть, як ти скажеш.
А ще як кинеш їм долЯрів - то ноги цілуватимуть.

А оскільки ми з Вами не мільярдери, то нас готові за нашу думку тут, на форумі, знищити.
Ці "добрі" люди проклинають всіх, хто насмілюється поставити під сумнів маску як нав*язуваний єдиний засіб захисту, бажають їм смерті і закликають не лікувати.
"Святі", не інакше. Успішно прошиті білами ґейтсами і рештою компашки.
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15.08.2020 01:01 Ответить
https://censor.net/user/165058 Цей вірус розділив людей на прихильників і противників цього всього.Мені дивно,що ті хто називав себе свідомим,підігрує сьогоднішні владі і цим всім дуростям світовим.Журналісти також продажні.Навіть на каналі Прямий,який себе називав патріотичним,говорять за посилення карантину.Їм то всім пофіг,в них зарплата буде,а не решту їм плювати.
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15.08.2020 01:11 Ответить
Журналісти також продажні.

Та не також. А - як правило. Я у цьому тепер переконана. Красномовним це стало під час минулої президентської кампанії в Україні.
А по світу - зараз побачила. З ковідкою. І ще приколює, як вони затято мочать Трампа щодня. Аж смішно вже.
Бо б-сть =змі= - демів. Там ні з правдою, ні з фактами нічого спільного нема. А от перекрутити, подавати однобоко, не доказувати до кінця, а лише те, що вигідно ...
О, тут писаки на висоті !
І при будь-якій владі їм буде добре ... Заплатиш - таке нарозказують, що рідна мати відмовиться від дитини. Проститути як вони є. Майстер-клас.
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15.08.2020 01:33 Ответить
https://censor.net/user/165058 Наші змі також за демократів.А ще декілька днів назад,відомий політолог Портніков сказав,що Кравчук націоналіст. А під його відео,в коментарях хвалять і навіть хочуть,щоб він був президентом. Я до того,що політологи і усілякі експерти,це також проплачені.Виходить,що взагалі тут немає кого слухати.
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15.08.2020 01:40 Ответить
Саме так.
Залишається читати різні джерела / думки (на що вистачає часу) думати-думати-думати.
Але гірко від усвідомлення того, що змінити - не можливо.
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15.08.2020 02:04 Ответить
1) Если на улицах вашего города люди не падают замертво, у вас нет пандемии.

2) Если власти нацепили на вас намордники, и/или вам запрещено свободно перемещаться по городу или стране в целом, а на улицах ваших городов ходят вооружённые люди в унифоме, которые следят за этим - ваша страна находится во вражеской оккупации.
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15.08.2020 00:45 Ответить
Внутрішня окупація.
Як Ви ? Що з вашим дурдомом ? Комендантський час вже скасували ?
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15.08.2020 01:02 Ответить
Да у нас всё по-прежнему. Банда коммунистов правит в нашем штате Виктория. Комендантский час и де-факто домашний арест
Петля по ним плачет, прокитайским шлюхам.
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15.08.2020 01:51 Ответить
Співчуваю.
Кошмар.
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15.08.2020 02:04 Ответить
А сама пандемия знает что Гейтс распорядился ей прекратиться в 2021г.?
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15.08.2020 01:11 Ответить
Украина выйдет раньше Мы все переболеем уже до конца этого года
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15.08.2020 01:17 Ответить
По вопросам существования страшной пандемии - обращаться к проплаченным СМИ,
публикующим отчёты о всё новых миллионах зараженных.
Остап Бендер аж переворачивается от хохота, глядя на всё это.
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15.08.2020 01:22 Ответить
Что-то улыбочка у Билла Гейтса какая-то недобрая.
Сердобольный наш, испереживался сколько нас ещё осталось.
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15.08.2020 01:48 Ответить
Зачем ты ее начинал билл, что бы закончить?)
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15.08.2020 01:57 Ответить
Гейтс это человечище !

Пандемія COVID-19 закінчиться до кінця 2021 року - Гейтс - Цензор.НЕТ 967
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15.08.2020 03:31 Ответить
Гейтс - это прохиндеюще.
https://pikabu.ru/story/istoriya_billa_geytsa_5912275
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15.08.2020 17:02 Ответить
"Пандемия COVID-19 окончится до конца 2021 года, - Гейтс"

О, голос прорезался у глав-вакцинатора без высшего образования (у Гейтса высшего образования нетути).
Ясень пень, что окончится "пандемия", как выплаты по ковиду закончатся, так и конец концерту.
Очень волнуюсь, как бы население, оголодавшее на "двузначных цифрах" безработицы не прикопало вас, вакцинаторов, когда будет везде анархия.
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15.08.2020 06:26 Ответить
те що тут ХОРОМ заскавчали ґебельси пукіна ДОВОДИТЬ, що розумні люди це для фашиста пукіна як вила-в-дупу.
а агітки "нічіфо нєту =ковід19 це такий гріпп"на РОЗУМНИХ ЛЮДЕЙ не діють
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15.08.2020 07:24 Ответить
Как отвратительна крикливая, злобная, нищая и необразованная чернь...
Вам, ублюдкам, объясняют:
1. Любая эпидемия оканчивается, когда 70-80% процентов населения приобретёт иммунитет переболев.
2. Этот естественный процесс можно существенно ускорить, продуцируя иммунитет с помощью вакцины.
3..Богатые страны разработают вакцину и проведут вакцинацию быстрее бедных.
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15.08.2020 11:54 Ответить
Очень точно описал себя и братьев по коронабесию.
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15.08.2020 17:01 Ответить
Поразительная тупость всегда просто нечеловеческим упрямством!
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
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16.08.2020 09:37 Ответить
цікава ідея...
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17.08.2020 06:54 Ответить
Ну ты и дурачок....На голову себе побрызгай...
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17.08.2020 17:17 Ответить
Прекрасный образец сочетания поразительной тупости и ослиного упрямства!
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17.08.2020 17:58 Ответить
Это да, ослы носят намордники по своему желанию.
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17.08.2020 17:59 Ответить
Ослы уверены, что Солнце вращается вокруг Земли - они же своими ослиными очами видят, как солнце движется по небу!
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17.08.2020 18:27 Ответить
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