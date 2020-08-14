"Пандемия COVID-19 окончится до конца 2021 года, - Гейтс"

Американский филантроп и миллиардер Билл Гейтс считает, что мир одолеет коронавирус до конца 2021 года, а отдельные страны смогут сделать это еще раньше.

Об этом основатель Microsoft заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Нововведения в терапии начнут снижать уровень смертности, но настоящий конец (пандемии. - Ред.) наступит за счет естественного распространения инфекции и за счет вакцины, дающей нам коллективный иммунитет. Для богатых стран это произойдет где-то в следующем году, в идеале - в первой половине года. Мы выйдем из этого к концу 2021 года", - сказал Гейтс.

Он предполагает, что в следующем году на мировой рынок выйдут сразу несколько вакцин.

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"Самый сильный иммунный ответ вызовет белковая субъединица. Учитывая, что разработкой вакцины занимается много компаний, мы можем допустить значительное количество неудач и получить недорогую вакцину длительного действия", - добавил Гейтс.

Филантроп прокомментировал теории заговора о том, что он якобы хочет через вакцинацию.

"Странно. Они принимают тот факт, что я занимаюсь вакцинами, и просто переворачивают его с ног на голову. Якобы вместо того, чтобы давать деньги на спасение жизней, я делаю деньги, чтобы губить людей. Если это мешает людям сделать прививку или просмотреть последние данные о пользе ношения масок, то это большая проблема", - сказал Гейтс.

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В мире по состоянию на середину дня 14 августа зафиксировано 21 100 485 случаев COVID-19, умер ли 758 001 человек, выписаны 13 948 929 человек.