Пандемия COVID-19 окончится до конца 2021 года, - Гейтс
Американский филантроп и миллиардер Билл Гейтс считает, что мир одолеет коронавирус до конца 2021 года, а отдельные страны смогут сделать это еще раньше.
Об этом основатель Microsoft заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"Нововведения в терапии начнут снижать уровень смертности, но настоящий конец (пандемии. - Ред.) наступит за счет естественного распространения инфекции и за счет вакцины, дающей нам коллективный иммунитет. Для богатых стран это произойдет где-то в следующем году, в идеале - в первой половине года. Мы выйдем из этого к концу 2021 года", - сказал Гейтс.
Он предполагает, что в следующем году на мировой рынок выйдут сразу несколько вакцин.
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"Самый сильный иммунный ответ вызовет белковая субъединица. Учитывая, что разработкой вакцины занимается много компаний, мы можем допустить значительное количество неудач и получить недорогую вакцину длительного действия", - добавил Гейтс.
Филантроп прокомментировал теории заговора о том, что он якобы хочет через вакцинацию.
"Странно. Они принимают тот факт, что я занимаюсь вакцинами, и просто переворачивают его с ног на голову. Якобы вместо того, чтобы давать деньги на спасение жизней, я делаю деньги, чтобы губить людей. Если это мешает людям сделать прививку или просмотреть последние данные о пользе ношения масок, то это большая проблема", - сказал Гейтс.
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В мире по состоянию на середину дня 14 августа зафиксировано 21 100 485 случаев COVID-19, умер ли 758 001 человек, выписаны 13 948 929 человек.
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Камала Байдену не помеха.
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Скажут, что вакцина помогла.
Гейтс - фашистская скотина, по которой петля плачет.
=Вірусолог всіх часів і народів=. Скільки =відкриттів= зробив в медицині та науці, професор-академік ...
А де твоя ручна ефіопська мавпочка ? Чи вже завтра випустиш, щоб повторила твою "обіцянку" ?
Та шо так мало - до кінця наступного року, давайте років п*ять експерименти робіть.
Впевнена, що вашій банді подобається.
Смішно ж зі сторони спостерігати на дресировані людські організми, залякані, зазомбовані, які накидаються на інших і вірять у твою вакцинку.
До речі, чого про захисні окуляри не сказав, Фаучі уже проквакав. Чи через місяць "рекомендуватимете" урядам і їх зробити примусовими ?
Тобто, колективні позови щодо примусового носіння масок звертатися до тебе як одного і ідейних натхненників ? Так впевнено тріпаєш про =користь=, явно сам інструкції складав.
Але наші люди йому вірять.
Наші люди вірять всьому, що їм показують і говорять, за малесеньким винятком.
І зразу поспішають робити те, що їм сказали, і агресивно втокмачують тим виняткам, які відмовляються сприймати подібну маячню.
Якби був хоч зтось один притомний і нормальний у тій придовбаній ВООЗ чи в якійсь країні (маю на увазі лікарів-спеціалістів + топ-політиків), то він би виступив публічно і сказав, що висловлюватися на подібні теми повинні спеціалісти. Вузькі спеціалісти у даній конкретній галузі + з відповідним досвідом.
А тут оце варнякає, його запрошують та тб-канальчики, =думку= його питають, інтерв*ю беруть ...
З таким же успіхом прогнози та рекомендації можемо давати ми з Вами. Хіба не так ?
Ось це - яскрава ознака ********* буття: кожен мнить себе чимось, вирішення проблем, керування державами / галузями / виробництвом віддається абсолютним профанам і неспеціалістам. Зате в них =хватка= сильна, кар*єристи, тріпати язиками добре вміють.
А справжні спеціалісти (ті ж вчені) - десь там в закапелку.
Чи їх хтось кудись запросив і спитав ? Використав їхні рекомендації ?
Ні. Пандемією керують тупі і продажні писаки, які з якогось переляку називають себе журналістами, і політикани за сприяння "експертів" (читай - шарлатанів) різного гатунку.
А людей сприймають як отару, поголів*я. Переважна б-ть - така і є, але нормальним - дико важко серед цієї примітивної біомаси. Цивілізація деградує. Технічний прогрес тут ні до чого.
Знання не потрібні.
Головне - гроші, і ти - "експерт" в усьому. Тебе будуть слухати і робитимуть, як ти скажеш.
А ще як кинеш їм долЯрів - то ноги цілуватимуть.
А оскільки ми з Вами не мільярдери, то нас готові за нашу думку тут, на форумі, знищити.
Ці "добрі" люди проклинають всіх, хто насмілюється поставити під сумнів маску як нав*язуваний єдиний засіб захисту, бажають їм смерті і закликають не лікувати.
"Святі", не інакше. Успішно прошиті білами ґейтсами і рештою компашки.
Та не також. А - як правило. Я у цьому тепер переконана. Красномовним це стало під час минулої президентської кампанії в Україні.
А по світу - зараз побачила. З ковідкою. І ще приколює, як вони затято мочать Трампа щодня. Аж смішно вже.
Бо б-сть =змі= - демів. Там ні з правдою, ні з фактами нічого спільного нема. А от перекрутити, подавати однобоко, не доказувати до кінця, а лише те, що вигідно ...
О, тут писаки на висоті !
І при будь-якій владі їм буде добре ... Заплатиш - таке нарозказують, що рідна мати відмовиться від дитини. Проститути як вони є. Майстер-клас.
Залишається читати різні джерела / думки (на що вистачає часу) думати-думати-думати.
Але гірко від усвідомлення того, що змінити - не можливо.
2) Если власти нацепили на вас намордники, и/или вам запрещено свободно перемещаться по городу или стране в целом, а на улицах ваших городов ходят вооружённые люди в унифоме, которые следят за этим - ваша страна находится во вражеской оккупации.
Як Ви ? Що з вашим дурдомом ? Комендантський час вже скасували ?
Петля по ним плачет, прокитайским шлюхам.
Кошмар.
публикующим отчёты о всё новых миллионах зараженных.
Остап Бендер аж переворачивается от хохота, глядя на всё это.
Сердобольный наш, испереживался сколько нас ещё осталось.
https://pikabu.ru/story/istoriya_billa_geytsa_5912275
О, голос прорезался у глав-вакцинатора без высшего образования (у Гейтса высшего образования нетути).
Ясень пень, что окончится "пандемия", как выплаты по ковиду закончатся, так и конец концерту.
Очень волнуюсь, как бы население, оголодавшее на "двузначных цифрах" безработицы не прикопало вас, вакцинаторов, когда будет везде анархия.
а агітки "нічіфо нєту =ковід19 це такий гріпп"на РОЗУМНИХ ЛЮДЕЙ не діють
Вам, ублюдкам, объясняют:
1. Любая эпидемия оканчивается, когда 70-80% процентов населения приобретёт иммунитет переболев.
2. Этот естественный процесс можно существенно ускорить, продуцируя иммунитет с помощью вакцины.
3..Богатые страны разработают вакцину и проведут вакцинацию быстрее бедных.
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!