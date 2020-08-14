Пандемія COVID-19 закінчиться до кінця 2021 року - Гейтс
Американський філантроп і мільярдер Білл Гейтс вважає, що світ здолає коронавірус до кінця 2021 року, а окремі країни зможуть зробити це ще раніше.
Про це засновник Microsoft заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"Нововведення в терапії почнуть знижувати рівень смертності, але справжній кінець (пандемії. - ред.) настане за рахунок природного поширення інфекції і за рахунок вакцини, що дає нам колективний імунітет. Для багатьох країн це станеться десь наступного року, в ідеалі - в першій половині року. Ми вийдемо з цього до кінця 2021 року", - сказав Гейтс.
Він передбачає, що наступного року на світовий ринок вийдуть відразу декілька вакцин.
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"Найсильнішу імунну відповідь викличе білкова субодиниця. З огляду на те, що розробкою вакцини займається багато компаній, ми можемо допустити значну кількість невдач та отримати недорогу вакцину тривалої дії", - додав Гейтс.
Філантроп прокоментував теорії змови про те, що він нібито хоче через вакцинацію.
"Дивно. Вони приймають той факт, що я займаюся вакцинами, і просто перевертають його з ніг на голову. Нібито замість того, щоб давати гроші на порятунок життів, я роблю гроші, щоб губити людей. Якщо це заважає людям зробити щеплення або переглянути останні дані про користь носіння масок, то це велика проблема", - сказав Гейтс.
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У світі станом на середину дня 14 серпня зафіксовано 21 100 485 випадків COVID-19, померли 758 001 особа, виписано 13 948 929 осіб.
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Камала Байдену не помеха.
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Скажут, что вакцина помогла.
Гейтс - фашистская скотина, по которой петля плачет.
=Вірусолог всіх часів і народів=. Скільки =відкриттів= зробив в медицині та науці, професор-академік ...
А де твоя ручна ефіопська мавпочка ? Чи вже завтра випустиш, щоб повторила твою "обіцянку" ?
Та шо так мало - до кінця наступного року, давайте років п*ять експерименти робіть.
Впевнена, що вашій банді подобається.
Смішно ж зі сторони спостерігати на дресировані людські організми, залякані, зазомбовані, які накидаються на інших і вірять у твою вакцинку.
До речі, чого про захисні окуляри не сказав, Фаучі уже проквакав. Чи через місяць "рекомендуватимете" урядам і їх зробити примусовими ?
Тобто, колективні позови щодо примусового носіння масок звертатися до тебе як одного і ідейних натхненників ? Так впевнено тріпаєш про =користь=, явно сам інструкції складав.
Але наші люди йому вірять.
Наші люди вірять всьому, що їм показують і говорять, за малесеньким винятком.
І зразу поспішають робити те, що їм сказали, і агресивно втокмачують тим виняткам, які відмовляються сприймати подібну маячню.
Якби був хоч зтось один притомний і нормальний у тій придовбаній ВООЗ чи в якійсь країні (маю на увазі лікарів-спеціалістів + топ-політиків), то він би виступив публічно і сказав, що висловлюватися на подібні теми повинні спеціалісти. Вузькі спеціалісти у даній конкретній галузі + з відповідним досвідом.
А тут оце варнякає, його запрошують та тб-канальчики, =думку= його питають, інтерв*ю беруть ...
З таким же успіхом прогнози та рекомендації можемо давати ми з Вами. Хіба не так ?
Ось це - яскрава ознака ********* буття: кожен мнить себе чимось, вирішення проблем, керування державами / галузями / виробництвом віддається абсолютним профанам і неспеціалістам. Зате в них =хватка= сильна, кар*єристи, тріпати язиками добре вміють.
А справжні спеціалісти (ті ж вчені) - десь там в закапелку.
Чи їх хтось кудись запросив і спитав ? Використав їхні рекомендації ?
Ні. Пандемією керують тупі і продажні писаки, які з якогось переляку називають себе журналістами, і політикани за сприяння "експертів" (читай - шарлатанів) різного гатунку.
А людей сприймають як отару, поголів*я. Переважна б-ть - така і є, але нормальним - дико важко серед цієї примітивної біомаси. Цивілізація деградує. Технічний прогрес тут ні до чого.
Знання не потрібні.
Головне - гроші, і ти - "експерт" в усьому. Тебе будуть слухати і робитимуть, як ти скажеш.
А ще як кинеш їм долЯрів - то ноги цілуватимуть.
А оскільки ми з Вами не мільярдери, то нас готові за нашу думку тут, на форумі, знищити.
Ці "добрі" люди проклинають всіх, хто насмілюється поставити під сумнів маску як нав*язуваний єдиний засіб захисту, бажають їм смерті і закликають не лікувати.
"Святі", не інакше. Успішно прошиті білами ґейтсами і рештою компашки.
Та не також. А - як правило. Я у цьому тепер переконана. Красномовним це стало під час минулої президентської кампанії в Україні.
А по світу - зараз побачила. З ковідкою. І ще приколює, як вони затято мочать Трампа щодня. Аж смішно вже.
Бо б-сть =змі= - демів. Там ні з правдою, ні з фактами нічого спільного нема. А от перекрутити, подавати однобоко, не доказувати до кінця, а лише те, що вигідно ...
О, тут писаки на висоті !
І при будь-якій владі їм буде добре ... Заплатиш - таке нарозказують, що рідна мати відмовиться від дитини. Проститути як вони є. Майстер-клас.
Залишається читати різні джерела / думки (на що вистачає часу) думати-думати-думати.
Але гірко від усвідомлення того, що змінити - не можливо.
2) Если власти нацепили на вас намордники, и/или вам запрещено свободно перемещаться по городу или стране в целом, а на улицах ваших городов ходят вооружённые люди в унифоме, которые следят за этим - ваша страна находится во вражеской оккупации.
Як Ви ? Що з вашим дурдомом ? Комендантський час вже скасували ?
Петля по ним плачет, прокитайским шлюхам.
Кошмар.
публикующим отчёты о всё новых миллионах зараженных.
Остап Бендер аж переворачивается от хохота, глядя на всё это.
Сердобольный наш, испереживался сколько нас ещё осталось.
https://pikabu.ru/story/istoriya_billa_geytsa_5912275
О, голос прорезался у глав-вакцинатора без высшего образования (у Гейтса высшего образования нетути).
Ясень пень, что окончится "пандемия", как выплаты по ковиду закончатся, так и конец концерту.
Очень волнуюсь, как бы население, оголодавшее на "двузначных цифрах" безработицы не прикопало вас, вакцинаторов, когда будет везде анархия.
а агітки "нічіфо нєту =ковід19 це такий гріпп"на РОЗУМНИХ ЛЮДЕЙ не діють
Вам, ублюдкам, объясняют:
1. Любая эпидемия оканчивается, когда 70-80% процентов населения приобретёт иммунитет переболев.
2. Этот естественный процесс можно существенно ускорить, продуцируя иммунитет с помощью вакцины.
3..Богатые страны разработают вакцину и проведут вакцинацию быстрее бедных.
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!