Пандемія COVID-19 закінчиться до кінця 2021 року - Гейтс

Американський філантроп і мільярдер Білл Гейтс вважає, що світ здолає коронавірус до кінця 2021 року, а окремі країни зможуть зробити це ще раніше.

Про це засновник Microsoft заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Нововведення в терапії почнуть знижувати рівень смертності, але справжній кінець (пандемії. - ред.) настане за рахунок природного поширення інфекції і за рахунок вакцини, що дає нам колективний імунітет. Для багатьох країн це станеться десь наступного року, в ідеалі - в першій половині року. Ми вийдемо з цього до кінця 2021 року", - сказав Гейтс.

Він передбачає, що наступного року на світовий ринок вийдуть відразу декілька вакцин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Україна перебуває на межі другої хвилі коронавірусу, варто уважніше ставитися до правил карантину, - Зеленський

"Найсильнішу імунну відповідь викличе білкова субодиниця. З огляду на те, що розробкою вакцини займається багато компаній, ми можемо допустити значну кількість невдач та отримати недорогу вакцину тривалої дії", - додав Гейтс.

Філантроп прокоментував теорії змови про те, що він нібито хоче через вакцинацію.

"Дивно. Вони приймають той факт, що я займаюся вакцинами, і просто перевертають його з ніг на голову. Нібито замість того, щоб давати гроші на порятунок життів, я роблю гроші, щоб губити людей. Якщо це заважає людям зробити щеплення або переглянути останні дані про користь носіння масок, то це велика проблема", - сказав Гейтс.

Також на Цензор.НЕТ: Розширено перелік осіб, які можуть не проходити самоізоляцію у разі перетину кордону, - МВС

У світі станом на середину дня 14 серпня зафіксовано 21 100 485 випадків COVID-19, померли 758 001 особа, виписано 13 948 929 осіб.