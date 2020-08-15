У ЗСУ за добу підтвердили 35 нових випадків COVID-19, - командування Медсил

За минулу добу в Збройних силах України підтвердили 35 нових випадків коронавірусного захворювання.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"З них у закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 31 особа (Львівська область – 14 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України, Київська область – 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область – 2 військовослужбовці, Вінницька область – 4 військовослужбовці, Одеська область – 3 військовослужбовці та Рівненська – 2 військовослужбовці та 2 працівники ЗС України)".

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Всього станом на 10:00 15 серпня в ЗСУ хворіє COVID-19 401 особа. Всього за період пандемії одужали 762 людини, летальних випадків - 6. На ізоляції, в тому числі самоізоляції, - 713 осіб.