У ЗСУ за добу підтвердили 35 нових випадків COVID-19, - командування Медсил
За минулу добу в Збройних силах України підтвердили 35 нових випадків коронавірусного захворювання.
Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"З них у закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 31 особа (Львівська область – 14 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України, Київська область – 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область – 2 військовослужбовці, Вінницька область – 4 військовослужбовці, Одеська область – 3 військовослужбовці та Рівненська – 2 військовослужбовці та 2 працівники ЗС України)".
Всього станом на 10:00 15 серпня в ЗСУ хворіє COVID-19 401 особа. Всього за період пандемії одужали 762 людини, летальних випадків - 6. На ізоляції, в тому числі самоізоляції, - 713 осіб.
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Перший епідеміологічний поріг за нормами МОЗ складає 178672 людини, що хворіють на усі відомі респіраторні вірусні інфекції, підкреслюю, ОДНОЧАСНО. І я, аналізуючи цей показник, розумію, що можливості медичної системи повинні його враховувати. Тобто теоретично кількості ліжок в лікарнях повинно було б вистачати навіть при такій кількості хворих, коли можна достовірно говорити про те, що в країні почалася епідемія ГРВІ.
Що маємо з іншого боку? Всього українців, що "захворіли на ковід", - 89719 (хоча насправді це випадки "зараження", а дійсно хворих із симптомами та необхідністю медичної допомоги принаймні в кілька разів менше), і що надважливо, це за П'ЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ МІСЯЦІВ!
Як кажуть, "відчуйте різницю".
При цьому нас щоденно лякають про можливий колапс медичної системи, яка може захлинутися новими хворими, якщо населення не буде виконувати правила, які жодним науковим дослідженням не обгрунтовані.
Проте за відкритими даними жодного дня не було зайнято більше 25% усіх ліжок в лікарнях "першої хвилі", яких нараховується близько 23 тисяч. Так, в певних регіонах зайнято більше 50% ліжок. Але чи це не є в першу чергу наслідком того, що ліжок там просто мало, як і самих лікарень (а не тому що "хворих багато")? Можливо, треба в цих областях відкривати більше лікарень, а не навпаки закривати їх та звільняти лікарів?
https://youtu.be/bc3wYp3nDok?t=31