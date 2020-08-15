В зоне ООС без обстрелов, - штаб
В зоне Операции объединенных сил двадцатые сутки подряд соблюдается режим тишины.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские воины придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - сказано в сообщении.
Режим тишины соблюдается на всех участках фронта, отметили в штабе.
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"Двадцатые сутки подряд, с тех пор, как был провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - добавили в пресс-центре ООС.
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