В зоне ООС без обстрелов, - штаб

В зоне Операции объединенных сил двадцатые сутки подряд соблюдается режим тишины.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские воины придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - сказано в сообщении.

Режим тишины соблюдается на всех участках фронта, отметили в штабе.

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"Двадцатые сутки подряд, с тех пор, как был провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - добавили в пресс-центре ООС.







