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Новости Агрессия России против Украины
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В зоне ООС без обстрелов, - штаб

В зоне ООС без обстрелов, - штаб

В зоне Операции объединенных сил двадцатые сутки подряд соблюдается режим тишины.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские воины придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - сказано в сообщении.

Режим тишины соблюдается на всех участках фронта, отметили в штабе.

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"Двадцатые сутки подряд, с тех пор, как был провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - добавили в пресс-центре ООС.

В зоне ООС без обстрелов, - штаб 01
В зоне ООС без обстрелов, - штаб 02
В зоне ООС без обстрелов, - штаб 03
В зоне ООС без обстрелов, - штаб 04

Автор: 

перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
Конечно мир : кокочленцы в Дамбабве роют окопы, подвозят боеприпасы, активно проводят учения, разведка не спит. Мир, такой мир
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15.08.2020 18:04 Ответить
+6
Реальні втрати на фронті будуть відомі тоді, коли зеленський опиниться в Ростові і буде проведено розслідування щодо замовчування реальніх втрат на фронті та тайних домовленостей зеленського з кремльом.
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15.08.2020 18:23 Ответить
+5
Для кого брешимо? А хто там обстрілює "неприцільно" і "мирно"? А хто риє окопи і укріплює бліндажі? А чиї ДРГ заклажають міни і фунаси?
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15.08.2020 18:36 Ответить
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Конечно мир : кокочленцы в Дамбабве роют окопы, подвозят боеприпасы, активно проводят учения, разведка не спит. Мир, такой мир
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15.08.2020 18:04 Ответить
А в новині о 8:15 на цензорі повідомляли про чотири обстріли.Чи то може рашисти пряники кидали в наші окопи?
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15.08.2020 19:01 Ответить
Сегодня похоронили героя Украины-Сергея Поховича ! Вечная светлая память ! Как генералам не стыдно ? О клоуняре я молчу
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15.08.2020 19:51 Ответить
"Тасторона"-стреляли холостыми, а наши случайно друг друга ранили и подрывались на неустановленных боеприпасах--сообщается в зеленом штабе ООС.
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16.08.2020 01:08 Ответить
Отаке воно зелене перемир"я !!))
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15.08.2020 18:54 Ответить
Давайте переместим линию обстрела на границу с мацквой.. и будем каждый день касапов радовать праздничным феерверком... а даунбасят - не будем отстреливать - подлечим их, антидеприсантами покормими они опять радостно будут пищать - СЛАВА УКРАИНЕ..
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15.08.2020 18:09 Ответить
Уехали в Беларусь режим шатать. Можно брать Донецк, без боя.
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15.08.2020 18:09 Ответить
МММ-щик Чепушило уехал на Крым помогать перекачивать воду из пустого водохранилища в порожнее.
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15.08.2020 18:19 Ответить
Значит скоро будет братание с «нашими людьми».
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15.08.2020 18:14 Ответить
Подожди, разберётся Путя с Беларусью и вновь возмётся за Украину если не будут выполнены его хотелки
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15.08.2020 18:31 Ответить
Хінді русі бхай бхай?
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15.08.2020 18:19 Ответить
Реальні втрати на фронті будуть відомі тоді, коли зеленський опиниться в Ростові і буде проведено розслідування щодо замовчування реальніх втрат на фронті та тайних домовленостей зеленського з кремльом.
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15.08.2020 18:23 Ответить
Офіціоз бреше, як завжди,але дійсно про реальні подіі цих днів ми дізнаємось піздніше,коли це т.зв. перемир"я закінчиться !!))
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15.08.2020 18:29 Ответить
Для кого брешимо? А хто там обстрілює "неприцільно" і "мирно"? А хто риє окопи і укріплює бліндажі? А чиї ДРГ заклажають міни і фунаси?
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15.08.2020 18:36 Ответить
Чергова порція локшини на вуха 73%-ому лохторату !!))
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15.08.2020 18:48 Ответить
В Багдаде все спокойно. Враги от нечего делать займутся алкоголизмом, наркоманией и моральным разложением. А когда они все вымрут, мы туда зайдем без боя, если Путин разрешит, конечно.
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15.08.2020 19:06 Ответить
У зоні ООС без обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 8547. .
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15.08.2020 19:20 Ответить
ну да, российские войска из Донбасса перекидывают в Беларусь, расстреливать братьев-беларусов
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15.08.2020 20:50 Ответить
 
 