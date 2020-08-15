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Новини Агресія Росії проти України
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У зоні ООС без обстрілів, - штаб

У зоні ООС без обстрілів, - штаб

У зоні Операції об'єднаних сил двадцяту добу поспіль дотримується режим тиші.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - сказано в повідомленні.

Режим тиші дотримується на всіх ділянках фронту, зазначили в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим припинення вогню на Донбасі з опівночі не порушували

"Двадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який діє з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - додали в пресцентрі ООС.

У зоні ООС без обстрілів, - штаб 01
У зоні ООС без обстрілів, - штаб 02
У зоні ООС без обстрілів, - штаб 03
У зоні ООС без обстрілів, - штаб 04

перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
Конечно мир : кокочленцы в Дамбабве роют окопы, подвозят боеприпасы, активно проводят учения, разведка не спит. Мир, такой мир
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15.08.2020 18:04 Відповісти
+6
Реальні втрати на фронті будуть відомі тоді, коли зеленський опиниться в Ростові і буде проведено розслідування щодо замовчування реальніх втрат на фронті та тайних домовленостей зеленського з кремльом.
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15.08.2020 18:23 Відповісти
+5
Для кого брешимо? А хто там обстрілює "неприцільно" і "мирно"? А хто риє окопи і укріплює бліндажі? А чиї ДРГ заклажають міни і фунаси?
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15.08.2020 18:36 Відповісти
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Конечно мир : кокочленцы в Дамбабве роют окопы, подвозят боеприпасы, активно проводят учения, разведка не спит. Мир, такой мир
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15.08.2020 18:04 Відповісти
А в новині о 8:15 на цензорі повідомляли про чотири обстріли.Чи то може рашисти пряники кидали в наші окопи?
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15.08.2020 19:01 Відповісти
Сегодня похоронили героя Украины-Сергея Поховича ! Вечная светлая память ! Как генералам не стыдно ? О клоуняре я молчу
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15.08.2020 19:51 Відповісти
"Тасторона"-стреляли холостыми, а наши случайно друг друга ранили и подрывались на неустановленных боеприпасах--сообщается в зеленом штабе ООС.
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16.08.2020 01:08 Відповісти
Отаке воно зелене перемир"я !!))
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15.08.2020 18:54 Відповісти
Давайте переместим линию обстрела на границу с мацквой.. и будем каждый день касапов радовать праздничным феерверком... а даунбасят - не будем отстреливать - подлечим их, антидеприсантами покормими они опять радостно будут пищать - СЛАВА УКРАИНЕ..
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15.08.2020 18:09 Відповісти
Уехали в Беларусь режим шатать. Можно брать Донецк, без боя.
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15.08.2020 18:09 Відповісти
МММ-щик Чепушило уехал на Крым помогать перекачивать воду из пустого водохранилища в порожнее.
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15.08.2020 18:19 Відповісти
Значит скоро будет братание с «нашими людьми».
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15.08.2020 18:14 Відповісти
Подожди, разберётся Путя с Беларусью и вновь возмётся за Украину если не будут выполнены его хотелки
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15.08.2020 18:31 Відповісти
Хінді русі бхай бхай?
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15.08.2020 18:19 Відповісти
Реальні втрати на фронті будуть відомі тоді, коли зеленський опиниться в Ростові і буде проведено розслідування щодо замовчування реальніх втрат на фронті та тайних домовленостей зеленського з кремльом.
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15.08.2020 18:23 Відповісти
Офіціоз бреше, як завжди,але дійсно про реальні подіі цих днів ми дізнаємось піздніше,коли це т.зв. перемир"я закінчиться !!))
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15.08.2020 18:29 Відповісти
Для кого брешимо? А хто там обстрілює "неприцільно" і "мирно"? А хто риє окопи і укріплює бліндажі? А чиї ДРГ заклажають міни і фунаси?
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15.08.2020 18:36 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха 73%-ому лохторату !!))
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15.08.2020 18:48 Відповісти
В Багдаде все спокойно. Враги от нечего делать займутся алкоголизмом, наркоманией и моральным разложением. А когда они все вымрут, мы туда зайдем без боя, если Путин разрешит, конечно.
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15.08.2020 19:06 Відповісти
У зоні ООС без обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 8547. .
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15.08.2020 19:20 Відповісти
ну да, российские войска из Донбасса перекидывают в Беларусь, расстреливать братьев-беларусов
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15.08.2020 20:50 Відповісти
 
 