У зоні ООС без обстрілів, - штаб

У зоні Операції об'єднаних сил двадцяту добу поспіль дотримується режим тиші.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - сказано в повідомленні.

Режим тиші дотримується на всіх ділянках фронту, зазначили в штабі.

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"Двадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який діє з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - додали в пресцентрі ООС.







