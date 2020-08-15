Украинская экономика в третьем квартале 2020-го начала восстанавливаться, - Шмыгаль :

На экономическую ситуацию в Украине положительно влияет восстановление потребления и сбор урожая.

Об этом в Facebook заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно", - отметил глава правительства.

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