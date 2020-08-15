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Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль
На економічну ситуацію в Україні позитивно впливає відновлення споживання і збір врожаю.
Про це в фейсбуці заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій через погодні умови. Також, згідно з прогнозами Мінекономіки, в наступні 3 роки ВВП буде зростати в середньому більш ніж на 4% щорічно", - зазначив глава уряду.
Топ коментарі
+32 Янковенко Владислав #473771
показати весь коментар15.08.2020 22:30 Відповісти Посилання
+21 vitaliymkua
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+16 Mr. Zukatokiari
показати весь коментар15.08.2020 22:34 Відповісти Посилання
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Кукузуза-царица полей!!(напомнило)..
😂
"Тот, кого они называют своим избавителем, заковал их в оковы... В оковы ложных ценностей и слов безумия! Ах, если бы кто избавил их от их избавителя!К острову думали они некогда пристать, когда море бросало их во все стороны; но он оказался спящим чудовищем!Ложные ценности и слова безумия: это худшие чудовища для смертных, - долго дремлет и ждёт их судьба! Но, наконец, она наступает, пробуждается и пожирает всё, что строило на ней жилища себе...". ("Так говорив Заратустра")
1) 153,6 млрд грн - запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету на внутрішньому ринку.
2) 105,8 млрд грн - запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету на зовнішніх ринках.
Экономика / Мнения 05-авг, 20:359 3 471 0
-14% - падение экономики во втором квартале. Это в 2014 году примерно столько было, когда от экономики физически отвалилось два региона.
Это уметь надо, одним коронавирусом не оправдать такое падение.
И, судя по тому, что мы наблюдаем сейчас, в третьем квартале тоже будет минус, надеюсь, не настолько катастрофический.
Мы устали от войны, говорили они.
Армия, мова, вера - это скучная старперская повестка, говорили они.
Мы хотим праздника, мы хотим фейерверков, мы хотим шоу, говорили они.
И не прогадали. Шоу теперь каждый день.
Каждый, ****, божий день какое-нибудь шоу: то Аваков с террористом, то Зеленский с гундосиком, а то пойдешь на базар, а там шоу с ценами: спешите видеть! кабачки в сезон по 12 гривен!
Видишь конец эпохи бедности? Нет? А вот же он, висит мощным и стремительным домкратом.
Светлана Самборска
https://www.youtube.com/watch?v=H_6hNfga_X4