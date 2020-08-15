Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль

На економічну ситуацію в Україні позитивно впливає відновлення споживання і збір врожаю.

Про це в фейсбуці заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій через погодні умови. Також, згідно з прогнозами Мінекономіки, в наступні 3 роки ВВП буде зростати в середньому більш ніж на 4% щорічно", - зазначив глава уряду.

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