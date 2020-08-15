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Новини Коронавірус і карантин
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Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль

Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль

На економічну ситуацію в Україні позитивно впливає відновлення споживання і збір врожаю.

Про це в фейсбуці заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій через погодні умови. Також, згідно з прогнозами Мінекономіки, в наступні 3 роки ВВП буде зростати в середньому більш ніж на 4% щорічно", - зазначив глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль презентував представникам бізнесу Національну економічну стратегію

Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль 01

карантин (18172) економіка (941) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+32
Уточните: в 3 или 95 квартале?
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15.08.2020 22:30 Відповісти
+21
Шо, опять? 😀😀😀
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15.08.2020 22:26 Відповісти
+16
В Украине сегодня самая позорная власть во всем мире. В рашке и Беларуси - преступная, фашисткая, террористическая, а в Украине самая гнилая и позорная.
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15.08.2020 22:34 Відповісти
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Шо, опять? 😀😀😀
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15.08.2020 22:26 Відповісти
Не опять, а знов!! Чергова порція локшини на вуха 73%-ому лохторату !!)))
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16.08.2020 00:02 Відповісти
,от кормушки отрвали эти 73% и до сих пор злоба душит. И даже что зеля идет уверно петиной дорогой к 23%, не радует. Видно потеря корыта все мозги отшибла и превратила в 73% -го идиота похожего на такую же свинью из слуг заявляющего нас 73% имеем право.А по сути вы одно и тоже стадо свиней корыта.
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16.08.2020 08:26 Відповісти
Юра, ты уже переобулся?Уже не лижешь дупу ослу оманскому?)))
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17.08.2020 08:30 Відповісти
Украинская экономика в третьем квартале 2020-го начала восстанавливаться, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8973
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15.08.2020 22:28 Відповісти
Та ты шо!
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15.08.2020 22:29 Відповісти
І тут Шмигаля понесло, комунізм не за горами.
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15.08.2020 22:55 Відповісти
Понеслась п..зда по кочкам !!))
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16.08.2020 00:04 Відповісти
vot i xoroso,znacyt uceteliam ecio zarplatu podnimet do 5000 dolarov
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15.08.2020 22:29 Відповісти
tochno!
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15.08.2020 22:31 Відповісти
только украинских долларов
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15.08.2020 22:31 Відповісти
Нет тем десяти учителям что остануться вести уроки по телевизору, остальных уволят за ненадобностью
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15.08.2020 22:36 Відповісти
Уточните: в 3 или 95 квартале?
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15.08.2020 22:30 Відповісти
Та й взагалі , як може в Україні рости економіка, коли у 95-го всьо падаєт
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16.08.2020 00:15 Відповісти
Жаль, что это открытие не будет удостоено Шнобелевской премии...
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15.08.2020 22:33 Відповісти
В Украине сегодня самая позорная власть во всем мире. В рашке и Беларуси - преступная, фашисткая, террористическая, а в Украине самая гнилая и позорная.
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15.08.2020 22:34 Відповісти
"Ех,жизнь моя жестянка,да ну её в болото,,," !!))))
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16.08.2020 00:06 Відповісти
бгг) а как "падала" мировая економика в 1 квартале? Или в 4-м прошлого года?
Есть красивые данные?
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15.08.2020 22:34 Відповісти
Економіка в курсі?
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15.08.2020 22:34 Відповісти
Та ні, в курсі тільки 95 квартал з його піаністом, уряд 95 кварталу та 73% зєлєбобіків!!!
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16.08.2020 11:44 Відповісти
Знов блехня, чи від'ємне зростання намітилося?
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15.08.2020 22:35 Відповісти
Сейчас вы ее красными зонами лоховируса добьете
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15.08.2020 22:35 Відповісти
Украинская экономика в третьем квартале 2020-го начала восстанавливаться, - Шмыгаль :

Підтвердження З Новин на Цензорі :

https://censor.net/photo_news/3213999/jitelnitsa_kievschiny_prodavala_roliki_pornograficheskogo_haraktera_po_1500_griven_politsiya_foto

https://censor.net/photo_news/3213977/kontrabandisty_hoteli_perebrosit_sigarety_v_rumyniyu_s_pomoschyu_katapulty_fotoreportaj

В Киеве задержаны интернет-торговцы прекурсорами, изъят "товар" на 3 млн грн

https://censor.net/news/3213900/ukroboronprom_v_tretiyi_raz_za_neskolko_let_soobschil_o_nachale_proizvodstva_trakov_dlya_bmp_smi_foto

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15.08.2020 22:36 Відповісти
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15.08.2020 22:45 Відповісти
Так ви ж за це голосували.
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15.08.2020 23:23 Відповісти
Не ототожнюй !!))
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16.08.2020 00:08 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала. Молочные реки, кисельные берега. Ананасы несутся, бананы колосятся, жирафы доятся. Бла-бла-бла, фанфары и салюты.

Кукузуза-царица полей!!(напомнило)..
😂
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15.08.2020 22:36 Відповісти
Ранее говорили: "Трындит, как Троцкий". Думаю, что вместо Троцкого подойдет Шмыгаль.
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15.08.2020 22:37 Відповісти
Записки сумасшедшего. Т. VII
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15.08.2020 22:37 Відповісти
Новости экономики палаты №6
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15.08.2020 22:39 Відповісти
Тебе бабка нагадала? Третий квартал ещё не закончился, данных никаких нет - но ты уже орешь «Гоп» даже через палку ещё не переполз. Кретин долбаный.
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15.08.2020 22:39 Відповісти
ПІРІМОГА !!!!!!!!

Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6777
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15.08.2020 22:43 Відповісти
Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9192
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15.08.2020 22:44 Відповісти
Шмыгаль - "Украинская экономика в третьем квартале 2020-го начала восстанавливаться"

Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4822
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15.08.2020 22:45 Відповісти
Ну приЗЕдент в нас економіст від бога.....

Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6171
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15.08.2020 22:49 Відповісти
А "Блазень" хоч того Ніцше читав? Я - читав... І там є слова, наче про нього та його послідовників, "ЗЕлюків", сказані:
"Тот, кого они называют своим избавителем, заковал их в оковы... В оковы ложных ценностей и слов безумия! Ах, если бы кто избавил их от их избавителя!К острову думали они некогда пристать, когда море бросало их во все стороны; но он оказался спящим чудовищем!Ложные ценности и слова безумия: это худшие чудовища для смертных, - долго дремлет и ждёт их судьба! Но, наконец, она наступает, пробуждается и пожирает всё, что строило на ней жилища себе...". ("Так говорив Заратустра")
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16.08.2020 06:00 Відповісти
А воно взагалі знає хто це такий???
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16.08.2020 11:48 Відповісти
Читай над моїм текстом коментар "саші паламарчука"...
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16.08.2020 12:39 Відповісти
А кто єто ощутил ?
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15.08.2020 22:50 Відповісти
на .уй иди, - не до тебя черт зеленый...
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15.08.2020 22:51 Відповісти
Ой дурак. Тут бы без дефолта обойтись. Слышь, дятел, сейчас нас 2 волна этой волчанки накроет, что тебя опять окажется сенсацией. И экономика уже упала не то на 11, не то на 12%.
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15.08.2020 22:54 Відповісти
Опять свинособак свой хрюкальник всунула😂🌷××
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15.08.2020 22:57 Відповісти
Чого?
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15.08.2020 22:59 Відповісти
Это было выступление Остапа перед жителями Васюков в чистом виде.
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15.08.2020 22:57 Відповісти
Державні запозичення до державного бюджету були здійснені в обсязі 262,9 млрд грн, у структурі яких:
1) 153,6 млрд грн - запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету на внутрішньому ринку.
2) 105,8 млрд грн - запозичення на фінансування дефіциту державного бюджету на зовнішніх ринках.
Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9806
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15.08.2020 22:59 Відповісти
Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4412
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15.08.2020 23:28 Відповісти
ой, а який він довгий, цей кінець... і шо тепера він став удліняцця на 4% в год?..
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16.08.2020 00:30 Відповісти
У порівнянні з 1-м кварталом року падіння ВВП склало 9,9%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, економіка України скоротилася на 11,4%. Це означає, що за рік правління зеЛеніна та його слуг, знищено стільки ВВП, скільки знищила окупація Донбасу.
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16.08.2020 00:48 Відповісти
Анекдот на ночь для зебилов.
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15.08.2020 23:00 Відповісти
пардон, поправлю - колыбельная )))
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15.08.2020 23:03 Відповісти
Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9939
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15.08.2020 23:07 Відповісти
Угу. Наша Епідемія також...
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15.08.2020 23:08 Відповісти
Кому нужен этот гнилой треп?
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15.08.2020 23:37 Відповісти
И скатерть - самобранку каждому ! От Шмыгаля - сказочника
Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3
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15.08.2020 23:55 Відповісти
Ой-ой начало вставать !!! Есть такой анекдот: Что таке полуавтомат -это когда подымается в ручном режиме, а падает само...
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16.08.2020 00:00 Відповісти
Буде зростання на 40% як обіцяв чувак на самокаті.
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16.08.2020 00:10 Відповісти
vСлава зелебобикам !!!
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16.08.2020 00:18 Відповісти
Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6582
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16.08.2020 00:27 Відповісти
Какой то бред, осенняя экономика. Может это климакс влияет?
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16.08.2020 00:33 Відповісти
шоб оцей Вовіків прем'єр міністер жив в часи Джоакіно Россіні, то всі б ми сьогодні насолоджувалися оперою "Шмигаль", а не якоюсь там "Фігаро"...
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16.08.2020 00:34 Відповісти
шмигаль за кермом...
Українська економіка в третьому кварталі 2020-го почала відновлюватися, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2443
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16.08.2020 00:40 Відповісти
Видишь конец эпохи бедности?
Экономика / Мнения 05-авг, 20:359 3 471 0

-14% - падение экономики во втором квартале. Это в 2014 году примерно столько было, когда от экономики физически отвалилось два региона.

Это уметь надо, одним коронавирусом не оправдать такое падение.

И, судя по тому, что мы наблюдаем сейчас, в третьем квартале тоже будет минус, надеюсь, не настолько катастрофический.

Мы устали от войны, говорили они.

Армия, мова, вера - это скучная старперская повестка, говорили они.

Мы хотим праздника, мы хотим фейерверков, мы хотим шоу, говорили они.

И не прогадали. Шоу теперь каждый день.

Каждый, ****, божий день какое-нибудь шоу: то Аваков с террористом, то Зеленский с гундосиком, а то пойдешь на базар, а там шоу с ценами: спешите видеть! кабачки в сезон по 12 гривен!

Видишь конец эпохи бедности? Нет? А вот же он, висит мощным и стремительным домкратом.

Светлана Самборска
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16.08.2020 01:00 Відповісти
ГОРІЛА ДУПА, ПАЛАЛА - українсько-кіпрсько-ізраїльська народна пісня | Богдан Процишин

https://www.youtube.com/watch?v=H_6hNfga_X4
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16.08.2020 01:35 Відповісти
Классна !!!
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16.08.2020 05:09 Відповісти
Труп экономики пошел более красивыми пятнами.
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16.08.2020 07:37 Відповісти
Шмаргаль!! Где ты увидел , один за месяц , восстановление экономики Украины?? Ты, что украинская ванга?? Барыга базарный, не компентентный!! Врун и болтун, похлеще президента Зеленского!!
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16.08.2020 12:49 Відповісти
 
 