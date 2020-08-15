Пентагон создал рабочую группу для изучения НЛО
В Министерстве обороны США создана специальная рабочая группа для изучения неопознанных летающих объектов (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force, UAPTF).
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона, специалисты будут выявлять, анализировать и составлять перечень НЛО, которые могут угрожать национальной безопасности США.
Отмечается, что это необязательно касается инопланетных аппаратов. Пентагон будет следить за незаконными вторжениями самолетов на американские полигоны.
Работать группа будет под руководством Министерства военно-морских сил США.
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+23 olele
показать весь комментарий15.08.2020 23:21 Ответить Ссылка
+14 133133
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+12 Алексей Шевченко #474217
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Обращение к классикам марксизма-ленинизма - для меня это нечто среднее между юмором и иронией относительно любителей рассуждений вселенского масштаба.
Учитывая количество звёзд во вселенной, можно предположить самые безумные варианты жизни. Но даже замена углерода на кремний, осложнит гипотетическую жизнь на основе этого - до предела. Я с трудом могу представить обстоятельства зарождения такой жизни, а не белковой.
Т.е. тема что они давным давно их косят не проходит. И зачем их анализировать? Есть целая станция в Бразилии. В общем они или тупят или косят под тех, которые тупят.
https://www.youtube.com/watch?v=rhFK5_Nx9xY Как выглядят инопланетные цивилизации - шкала Кардашёва
або "класику"
https://www.youtube.com/watch?v=sNhhvQGsMEc The Fermi Paradox - Where Are All The Aliens? (1/2)
далі самі. там багато цікавого та візуально - спрощеного доступного матеріалу