Пентагон создал рабочую группу для изучения НЛО

В Министерстве обороны США создана специальная рабочая группа для изучения неопознанных летающих объектов (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force, UAPTF).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона, специалисты будут выявлять, анализировать и составлять перечень НЛО, которые могут угрожать национальной безопасности США.

Отмечается, что это необязательно касается инопланетных аппаратов. Пентагон будет следить за незаконными вторжениями самолетов на американские полигоны.

Работать группа будет под руководством Министерства военно-морских сил США.

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