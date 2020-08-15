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Пентагон создал рабочую группу для изучения НЛО

Пентагон создал рабочую группу для изучения НЛО

В Министерстве обороны США создана специальная рабочая группа для изучения неопознанных летающих объектов (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force, UAPTF).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона, специалисты будут выявлять, анализировать и составлять перечень НЛО, которые могут угрожать национальной безопасности США.

Отмечается, что это необязательно касается инопланетных аппаратов. Пентагон будет следить за незаконными вторжениями самолетов на американские полигоны.

Работать группа будет под руководством Министерства военно-морских сил США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пентагон официально опубликовал ролики с НЛО, которые ранее "слили" в сеть. ВИДЕО

Автор: 

НЛО (12) Пентагон (1472) США (27341)


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Топ комментарии
+23
...на прєдмєт їх касабсково проісхождєнія?
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15.08.2020 23:21 Ответить
+14
Черновецкий вошел в состав ?
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15.08.2020 23:23 Ответить
+12
Утонули Фобос-Грунт, Курск и Северный-поток-2. Не путайте.
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15.08.2020 23:30 Ответить
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Иди лечись.
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16.08.2020 09:10 Ответить
Как остров называется?
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16.08.2020 13:25 Ответить
Пентагон створив робочу групу для вивчення НЛО - Цензор.НЕТ 94
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16.08.2020 07:44 Ответить
ВСЕ ЖИВОЕ! И галактики, и звезды и планеты, и твари на и внутри них, части целого имеют свою "автономную" жизнь и суть (мы на Земле "как блохи на собаке")! Жизнь по всюду и везде, если вы не видите очевидного и не можете ничего найти буквально "у себя под носом", то очень глупы и невежественны (древние, до нас оказались куда мудрее и рациональнее)!
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16.08.2020 09:12 Ответить
от мельчайших вирусов и прочих существ до вселенной (как едином живом существе) - это и есть ПИРАМИДА МИРОЗДАНИЯ, где бесчисленные живые существа в ее основании (являясь ее частью) восходят к вершине (к ОДНОМУ), которая и является ее НАЧАЛОМ!
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16.08.2020 09:22 Ответить
«Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причём с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка».
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16.08.2020 10:16 Ответить
это ты "прочитал"!? почему только "белковых" (от чего такая"дискриминация" других форм материи и веществ?) И кто такой же "умный" и "всезнающий", чтоб давать исчерпывающее ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНИ!?
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16.08.2020 10:40 Ответить
Определения ... Фридрих Энгельс дал следующее определение: «Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причём с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка».
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16.08.2020 11:28 Ответить
Ага, вы бы еще Карла Маркса процитировали! Неужели у вас нет собственного разума, мыслей и анализа (на фактах), зачем цитировать ЧУЖИЕ мысли и ДОГАДКИ?
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16.08.2020 12:28 Ответить
Рустик, дружочек, как бы тебе объяснить....
Обращение к классикам марксизма-ленинизма - для меня это нечто среднее между юмором и иронией относительно любителей рассуждений вселенского масштаба.
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17.08.2020 09:14 Ответить
А человечеству таки известны формы жизни основанные НЕ на белке?

Учитывая количество звёзд во вселенной, можно предположить самые безумные варианты жизни. Но даже замена углерода на кремний, осложнит гипотетическую жизнь на основе этого - до предела. Я с трудом могу представить обстоятельства зарождения такой жизни, а не белковой.
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16.08.2020 13:21 Ответить
Мислиш в правильному напрямку, не більше того.
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16.08.2020 10:24 Ответить
специалисты будут выявлять, анализировать и составлять перечень НЛО, которые могут !!!угрожать национальной безопасности США.

Т.е. тема что они давным давно их косят не проходит. И зачем их анализировать? Есть целая станция в Бразилии. В общем они или тупят или косят под тех, которые тупят.
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16.08.2020 12:33 Ответить
"свіжина", див. з субтитрами
https://www.youtube.com/watch?v=rhFK5_Nx9xY Как выглядят инопланетные цивилизации - шкала Кардашёва
або "класику"
https://www.youtube.com/watch?v=sNhhvQGsMEc The Fermi Paradox - Where Are All The Aliens? (1/2)
далі самі. там багато цікавого та візуально - спрощеного доступного матеріалу
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16.08.2020 14:20 Ответить
Ну, нужно де не гласно детектить куда свой нос суют расеянцы.
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16.08.2020 15:22 Ответить
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