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Новини
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Пентагон створив робочу групу для вивчення НЛО

Пентагон створив робочу групу для вивчення НЛО

У Міністерстві оборони США створено спеціальну робочу групу для вивчення непізнаних літаючих об'єктів (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force, UAPTF).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону, фахівці будуть виявляти, аналізувати і складати перелік НЛО, які можуть загрожувати національній безпеці США.

Зазначається, що це необов'язково стосується інопланетних апаратів. Пентагон стежитиме за незаконними вторгненнями літаків на американські полігони.

Працюватиме група  під керівництвом Міністерства військово-морських сил США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон офіційно опублікував ролики з НЛО, які раніше "злили" в мережу. ВIДЕО

НЛО (2) Пентагон (1441) США (23623)


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Топ коментарі
+23
...на прєдмєт їх касабсково проісхождєнія?
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15.08.2020 23:21 Відповісти
+14
Черновецкий вошел в состав ?
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15.08.2020 23:23 Відповісти
+12
Утонули Фобос-Грунт, Курск и Северный-поток-2. Не путайте.
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15.08.2020 23:30 Відповісти
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Иди лечись.
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16.08.2020 09:10 Відповісти
Как остров называется?
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16.08.2020 13:25 Відповісти
Пентагон створив робочу групу для вивчення НЛО - Цензор.НЕТ 94
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16.08.2020 07:44 Відповісти
ВСЕ ЖИВОЕ! И галактики, и звезды и планеты, и твари на и внутри них, части целого имеют свою "автономную" жизнь и суть (мы на Земле "как блохи на собаке")! Жизнь по всюду и везде, если вы не видите очевидного и не можете ничего найти буквально "у себя под носом", то очень глупы и невежественны (древние, до нас оказались куда мудрее и рациональнее)!
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16.08.2020 09:12 Відповісти
от мельчайших вирусов и прочих существ до вселенной (как едином живом существе) - это и есть ПИРАМИДА МИРОЗДАНИЯ, где бесчисленные живые существа в ее основании (являясь ее частью) восходят к вершине (к ОДНОМУ), которая и является ее НАЧАЛОМ!
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16.08.2020 09:22 Відповісти
«Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причём с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка».
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16.08.2020 10:16 Відповісти
это ты "прочитал"!? почему только "белковых" (от чего такая"дискриминация" других форм материи и веществ?) И кто такой же "умный" и "всезнающий", чтоб давать исчерпывающее ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНИ!?
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16.08.2020 10:40 Відповісти
Определения ... Фридрих Энгельс дал следующее определение: «Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причём с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка».
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16.08.2020 11:28 Відповісти
Ага, вы бы еще Карла Маркса процитировали! Неужели у вас нет собственного разума, мыслей и анализа (на фактах), зачем цитировать ЧУЖИЕ мысли и ДОГАДКИ?
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16.08.2020 12:28 Відповісти
Рустик, дружочек, как бы тебе объяснить....
Обращение к классикам марксизма-ленинизма - для меня это нечто среднее между юмором и иронией относительно любителей рассуждений вселенского масштаба.
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17.08.2020 09:14 Відповісти
А человечеству таки известны формы жизни основанные НЕ на белке?

Учитывая количество звёзд во вселенной, можно предположить самые безумные варианты жизни. Но даже замена углерода на кремний, осложнит гипотетическую жизнь на основе этого - до предела. Я с трудом могу представить обстоятельства зарождения такой жизни, а не белковой.
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16.08.2020 13:21 Відповісти
Мислиш в правильному напрямку, не більше того.
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16.08.2020 10:24 Відповісти
специалисты будут выявлять, анализировать и составлять перечень НЛО, которые могут !!!угрожать национальной безопасности США.

Т.е. тема что они давным давно их косят не проходит. И зачем их анализировать? Есть целая станция в Бразилии. В общем они или тупят или косят под тех, которые тупят.
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16.08.2020 12:33 Відповісти
"свіжина", див. з субтитрами
https://www.youtube.com/watch?v=rhFK5_Nx9xY Как выглядят инопланетные цивилизации - шкала Кардашёва
або "класику"
https://www.youtube.com/watch?v=sNhhvQGsMEc The Fermi Paradox - Where Are All The Aliens? (1/2)
далі самі. там багато цікавого та візуально - спрощеного доступного матеріалу
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16.08.2020 14:20 Відповісти
Ну, нужно де не гласно детектить куда свой нос суют расеянцы.
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16.08.2020 15:22 Відповісти
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