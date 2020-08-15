Пентагон створив робочу групу для вивчення НЛО
У Міністерстві оборони США створено спеціальну робочу групу для вивчення непізнаних літаючих об'єктів (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force, UAPTF).
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону, фахівці будуть виявляти, аналізувати і складати перелік НЛО, які можуть загрожувати національній безпеці США.
Зазначається, що це необов'язково стосується інопланетних апаратів. Пентагон стежитиме за незаконними вторгненнями літаків на американські полігони.
Працюватиме група під керівництвом Міністерства військово-морських сил США.
Топ коментарі
+23 olele
показати весь коментар15.08.2020 23:21 Відповісти Посилання
+14 133133
показати весь коментар15.08.2020 23:23 Відповісти Посилання
+12 Алексей Шевченко #474217
показати весь коментар15.08.2020 23:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Обращение к классикам марксизма-ленинизма - для меня это нечто среднее между юмором и иронией относительно любителей рассуждений вселенского масштаба.
Учитывая количество звёзд во вселенной, можно предположить самые безумные варианты жизни. Но даже замена углерода на кремний, осложнит гипотетическую жизнь на основе этого - до предела. Я с трудом могу представить обстоятельства зарождения такой жизни, а не белковой.
Т.е. тема что они давным давно их косят не проходит. И зачем их анализировать? Есть целая станция в Бразилии. В общем они или тупят или косят под тех, которые тупят.
https://www.youtube.com/watch?v=rhFK5_Nx9xY Как выглядят инопланетные цивилизации - шкала Кардашёва
або "класику"
https://www.youtube.com/watch?v=sNhhvQGsMEc The Fermi Paradox - Where Are All The Aliens? (1/2)
далі самі. там багато цікавого та візуально - спрощеного доступного матеріалу