Пентагон створив робочу групу для вивчення НЛО

У Міністерстві оборони США створено спеціальну робочу групу для вивчення непізнаних літаючих об'єктів (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force, UAPTF).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону, фахівці будуть виявляти, аналізувати і складати перелік НЛО, які можуть загрожувати національній безпеці США.

Зазначається, що це необов'язково стосується інопланетних апаратів. Пентагон стежитиме за незаконними вторгненнями літаків на американські полігони.

Працюватиме група під керівництвом Міністерства військово-морських сил США.

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