Житель Харьковщины "заминировал" местное отделение Пенсионного фонда, чтобы "проучить" сотрудников, - Нацполиция
На Харьковщине полицейские разоблачили псевдоминера отделения Пенсионного фонда.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, у мужчины возник конфликт с работниками учреждения и он решил их таким образом "проучить".
14 августа правоохранители получили сообщение, что в райотдел ПФ позвонил неизвестный и сообщил о заминировании здания. По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа, кинологи, сотрудники взрыво-технического управления, сотрудники ГСЧС и медики.
Полицейские эвакуировали 15 человек и осмотрели 438 квадратных метров здания, а также 1905 квадратных метров прилегающей территории. Взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.
Уже через несколько часов лицо псевдоминера установили - им оказался 60-летний житель села Александровка.
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