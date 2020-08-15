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Новости Силовики
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Житель Харьковщины "заминировал" местное отделение Пенсионного фонда, чтобы "проучить" сотрудников, - Нацполиция

Житель Харьковщины

На Харьковщине полицейские разоблачили псевдоминера отделения Пенсионного фонда.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, у мужчины возник конфликт с работниками учреждения и он решил их таким образом "проучить".

14 августа правоохранители получили сообщение, что в райотдел ПФ позвонил неизвестный и сообщил о заминировании здания. По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа, кинологи, сотрудники взрыво-технического управления, сотрудники ГСЧС и медики.

Полицейские эвакуировали 15 человек и осмотрели 438 квадратных метров здания, а также 1905 квадратных метров прилегающей территории. Взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

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Уже через несколько часов лицо псевдоминера установили - им оказался 60-летний житель села Александровка.

Автор: 

минирование (1446) Пенсионный фонд (434) Нацполиция (16608) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) Харьковщина (5577) хулиганство (356)


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Топ комментарии
+4
Не хотіли оформлювати пензію?
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15.08.2020 23:57 Ответить
+4
Минималку начислили вероятно,.А хамство власти в Золочеве культивируется.А мусора -вообще отморозки,взяточники и главные лесные браконьеры.Золочевская ОТГ возглавляется бандитами.Так что неудивительно.
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16.08.2020 00:22 Ответить
+2
Павильно сделал, но только надо было умнее делать, чтобы не попасться. В отделениях иногда такие особи есть, только диву даёшься откуда они повылазили.
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16.08.2020 13:54 Ответить
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Не хотіли оформлювати пензію?
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15.08.2020 23:57 Ответить
Наверное страхового стажа не хватило.
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16.08.2020 00:22 Ответить
Всё верно! Видать не хотели оформлять нормальную пенсию без взятки...или претендент на пенсию оказался "чужаком" и "звать ни как" и поэтому чиновники решили "посадить" чела на минимальную пенсию!!! В нашем пенсионном фонде,это обычное дело...но если претендент на пенсию начинает "возникать" и размахивать своими документами-то вызывают свою(прикормленную) полицию...которая начинает его кошмарить( причём копы никаких своих удостоверений не предьявляют)!!!
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16.08.2020 16:33 Ответить
Не бачу нічого смішного. Хлопцю світить тепер 6 років. І таки посодють, бо план посадок треба ж виконувати. А "лісника" Сису не посодють, він гуляє на свободі і продовжує випилювати місцеві ліси. Там у пенсійному сидить хамовита свинота, від якої людину починає тіпати. Був там, знаю. Я сам із Золочева. Хлопцю, певно, не дали мінімалку, тоді як один колишній золочівський суддя отримує пензію 40 тисяч гривень. Тому нічого смішного тут немає.
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16.08.2020 19:41 Ответить
провчив, зараз його провчать за такі пустощі
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15.08.2020 23:58 Ответить
Как говорится достал пистолет- стреляй а этот понтовиком оказался
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16.08.2020 00:21 Ответить
Кстати этот случай в копилку Авакова тоже зачтется
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16.08.2020 00:21 Ответить
Минималку начислили вероятно,.А хамство власти в Золочеве культивируется.А мусора -вообще отморозки,взяточники и главные лесные браконьеры.Золочевская ОТГ возглавляется бандитами.Так что неудивительно.
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16.08.2020 00:22 Ответить
красаувчик)
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16.08.2020 01:31 Ответить
той пенсійний фонд бажали б зірвати чи не половина пенсіонерів. Але у одних немає грошей на тротил, а інші - більш мудрі розуміють, що цей теракт стане для влади поводом не виплачувати їм пенсію взагалі. Типу документи пропали.
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16.08.2020 10:38 Ответить
Оправданий нет! Клинический идиот. За такие игры надо давать 10 лет.
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16.08.2020 11:56 Ответить
Павильно сделал, но только надо было умнее делать, чтобы не попасться. В отделениях иногда такие особи есть, только диву даёшься откуда они повылазили.
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16.08.2020 13:54 Ответить
Долго смеялся над твоим " ИНОГДА"!!! ВСЕГДА там сидят продажные и злобные тётки !!!!
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16.08.2020 16:48 Ответить
 
 