Житель Харківщини "замінував" місцеве відділення Пенсійного фонду, щоб "провчити" співробітників, - Нацполіція

На Харківщині поліцейські викрили псевдомінера відділення Пенсійного фонду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, у чоловіка виник конфлікт з працівниками установи і він вирішив їх таким чином "провчити".

14 серпня о 11:55 до Золочівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на телефон районного відділення Пенсійного фонду України зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що будівля замінована.

Поліцейські евакуювали 15 осіб та оглянули 438 квадратних метрів будівлі, а також 1905 квадратних метрів прилеглої території.

Під час огляду місця події вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин поліцейські не виявили.



Вже за кілька годин співробітники Золочівського відділення поліції встановили особу чоловіка, який повідомив про мінування. Ним виявився 60-річний мешканець села Олександрівка.

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