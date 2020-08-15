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Новини Силовики
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Житель Харківщини "замінував" місцеве відділення Пенсійного фонду, щоб "провчити" співробітників, - Нацполіція

Житель Харківщини

На Харківщині поліцейські викрили псевдомінера відділення Пенсійного фонду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, у чоловіка виник конфлікт з працівниками установи і він вирішив їх таким чином "провчити".

14 серпня о 11:55 до Золочівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на телефон районного відділення Пенсійного фонду України зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що будівля замінована.

Поліцейські евакуювали 15 осіб та оглянули 438 квадратних метрів будівлі, а також 1905 квадратних метрів прилеглої території.

Під час огляду місця події вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин поліцейські не виявили.

Вже за кілька годин співробітники Золочівського відділення поліції встановили особу чоловіка, який повідомив про мінування. Ним виявився 60-річний мешканець села Олександрівка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві затримано "мінера" фунікулера, - Нацполіція. ФОТО

мінування (1218) Пенсійний фонд (663) Нацполіція (15327) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Харківщина (6054) хуліганство (237)


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Топ коментарі
+4
Не хотіли оформлювати пензію?
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15.08.2020 23:57 Відповісти
+4
Минималку начислили вероятно,.А хамство власти в Золочеве культивируется.А мусора -вообще отморозки,взяточники и главные лесные браконьеры.Золочевская ОТГ возглавляется бандитами.Так что неудивительно.
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16.08.2020 00:22 Відповісти
+2
Павильно сделал, но только надо было умнее делать, чтобы не попасться. В отделениях иногда такие особи есть, только диву даёшься откуда они повылазили.
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16.08.2020 13:54 Відповісти
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Не хотіли оформлювати пензію?
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15.08.2020 23:57 Відповісти
Наверное страхового стажа не хватило.
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16.08.2020 00:22 Відповісти
Всё верно! Видать не хотели оформлять нормальную пенсию без взятки...или претендент на пенсию оказался "чужаком" и "звать ни как" и поэтому чиновники решили "посадить" чела на минимальную пенсию!!! В нашем пенсионном фонде,это обычное дело...но если претендент на пенсию начинает "возникать" и размахивать своими документами-то вызывают свою(прикормленную) полицию...которая начинает его кошмарить( причём копы никаких своих удостоверений не предьявляют)!!!
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16.08.2020 16:33 Відповісти
Не бачу нічого смішного. Хлопцю світить тепер 6 років. І таки посодють, бо план посадок треба ж виконувати. А "лісника" Сису не посодють, він гуляє на свободі і продовжує випилювати місцеві ліси. Там у пенсійному сидить хамовита свинота, від якої людину починає тіпати. Був там, знаю. Я сам із Золочева. Хлопцю, певно, не дали мінімалку, тоді як один колишній золочівський суддя отримує пензію 40 тисяч гривень. Тому нічого смішного тут немає.
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16.08.2020 19:41 Відповісти
провчив, зараз його провчать за такі пустощі
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15.08.2020 23:58 Відповісти
Как говорится достал пистолет- стреляй а этот понтовиком оказался
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16.08.2020 00:21 Відповісти
Кстати этот случай в копилку Авакова тоже зачтется
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16.08.2020 00:21 Відповісти
Минималку начислили вероятно,.А хамство власти в Золочеве культивируется.А мусора -вообще отморозки,взяточники и главные лесные браконьеры.Золочевская ОТГ возглавляется бандитами.Так что неудивительно.
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16.08.2020 00:22 Відповісти
красаувчик)
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16.08.2020 01:31 Відповісти
той пенсійний фонд бажали б зірвати чи не половина пенсіонерів. Але у одних немає грошей на тротил, а інші - більш мудрі розуміють, що цей теракт стане для влади поводом не виплачувати їм пенсію взагалі. Типу документи пропали.
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16.08.2020 10:38 Відповісти
Оправданий нет! Клинический идиот. За такие игры надо давать 10 лет.
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16.08.2020 11:56 Відповісти
Павильно сделал, но только надо было умнее делать, чтобы не попасться. В отделениях иногда такие особи есть, только диву даёшься откуда они повылазили.
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16.08.2020 13:54 Відповісти
Долго смеялся над твоим " ИНОГДА"!!! ВСЕГДА там сидят продажные и злобные тётки !!!!
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16.08.2020 16:48 Відповісти
 
 