У Києві затримано "мінера" фунікулера, - Нацполіція. ФОТО

У Києві поліція затримала чоловіка, який заявив про "замінування" станції столичного фунікулера.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вчора близько 15-ї години до поліції Києва зателефонував чоловік та повідомив, що він замінував верхню станцію столичного фунікулеру. Оперативний черговий передав інформацію поліцейським патрулям та направив на місце події вибухотехніків та слідчо-оперативну групу.

Як розповів т.в.о начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко, під час огляду приміщення фунікулеру та прилеглої території вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили, проте "по гарячих слідах" затримали ймовірного "мінера":

"Ми з’ясували, що верхню станцію фунікулеру на Володимирському узвозі "замінував" 39-річний місцевий мешканець, якого затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Шевченківський районний суд столиці обрав правопорушнику запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 168 тисяч гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років".

