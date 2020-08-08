УКР
У Києві затримано "мінера" фунікулера, - Нацполіція. ФОТО

У Києві поліція затримала чоловіка, який заявив про "замінування" станції столичного фунікулера.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вчора близько 15-ї години до поліції Києва зателефонував чоловік та повідомив, що він замінував верхню станцію столичного фунікулеру. Оперативний черговий передав інформацію поліцейським патрулям та направив на місце події вибухотехніків та слідчо-оперативну групу.

Як розповів т.в.о начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко, під час огляду приміщення фунікулеру та прилеглої території вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили, проте "по гарячих слідах" затримали ймовірного "мінера":

"Ми з’ясували, що верхню станцію фунікулеру на Володимирському узвозі "замінував" 39-річний місцевий мешканець, якого затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Шевченківський районний суд столиці обрав правопорушнику запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 168 тисяч гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років".

+11
Ідіот не чув, що фунікулер закрили на ремонт?))
08.08.2020 14:53 Відповісти
+4
А міг би просто попросити мільйон доларів і річний абонент на всі концерти Вовкі Членограя на роялі
08.08.2020 15:07 Відповісти
+4
Шеф сказал - надо, "террорист" ответил - есть! "Аваковская "Санта-Барбара" 4 серия
"Броня крепка и танки наши быстры"
В Киеве задержан "минер" фуникулера, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 272
08.08.2020 15:11 Відповісти
08.08.2020 14:53 Відповісти
Шеф сказал - надо, "террорист" ответил - есть! "Аваковская "Санта-Барбара" 4 серия
"Броня крепка и танки наши быстры"
В Киеве задержан "минер" фуникулера, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 272
08.08.2020 15:11 Відповісти
Кабы писалось, что фуникулёр на ремонте.
Думается, что в ходе ремонта осуществится давняя мечта педалика покрасить его крышу в белый, а остальное - в черный и назвать это "композиция день и ночь"
08.08.2020 14:54 Відповісти
Какой-то странный "террорист" . Фуникулер закрыт на ремонт до 21 августа. Кое где решили, чтобы и работу Аваковцы показали и чтобы без финансовых проблем. Не все же время мосты и автобусы "захватывать "
08.08.2020 15:06 Відповісти
А міг би просто попросити мільйон доларів і річний абонент на всі концерти Вовкі Членограя на роялі
08.08.2020 15:07 Відповісти
попался ? ... зачем ему фуникулер сдался ,мог бы и ментовкой обойтись
08.08.2020 15:25 Відповісти
Наверное подарили сертификат на вип-камеру в тюрьме и чувак решил им воспользоваться...
08.08.2020 15:31 Відповісти
Так вроде же фуникулер на ремонте? Етот тамженашлюдь не знал?
08.08.2020 16:01 Відповісти
если читаете новость, что где-то какое-то общественное место закрыли (по любой причине), то 100 пудов ловят какого-то черта
08.08.2020 16:02 Відповісти
минер фуникулера? - уже анектот....
ето же самое людное место в Киеве.
засуньте минеру чупа чупс в туда - без вынималова.....
08.08.2020 16:41 Відповісти
Так фуникулёр на ремонте уже дня три а то 4.
08.08.2020 16:47 Відповісти
Засим, ******** из города Мошонки (Калужская область), или ты из города Лох (Саратовская область)? А может ты урождён в Свиногорье (Республика Татарстан)? Впрочем даже если ты, по случайности, увидел белый свет в зашарпанной родизбе города Мухоудеровка, что Белгородская область, до побачення. пускай тебе всю ночь сниться деревня старая Ольховка, сметана, яйца и морковка, председателева дочь…
Ну и конечно плешивое Ху..ло.
08.08.2020 20:45 Відповісти
Этот минЬёр 100% голосовал на ЗЕ и ОПГ "Враг народа". Фуникулёр уже несколько дней, как стоит на ремонте, по 21 августа сего года, а оно его "минирует". От тут два варианта, - либо он из лохтората ЗЕ, что автоматически его записывает в имбицилы, либо АнтонПаса Геращь Хряковичь и его сеньор дон Авак Харьковско- Нахичиванский вообще не понимают, что такое террогризм и, как его правильно иммитировать.
08.08.2020 16:46 Відповісти
вечно на ремонте те два вагончика...
то у их там рельсы не те, то шпалы, то тросы - пешком в гору быстрее,
чем на етот аппендицит надеятся.
08.08.2020 17:13 Відповісти
Ежели у вас, за поребриком,в раСейском Говномухинске, вечно на ремонте оте два вогона времен Алексанлра III Алкаши Первого, шо окна в которых не на резине и дребизжат, и плашек в котором на три восьмых дюймаа не, и вохдушный тормоз не всасывате, то купите себе два ешака, вам дешевле обойдётся. И тогда вода будет падать у вас стремительным домкратом.
08.08.2020 17:45 Відповісти
Я немножко поясню,вам, лапотному парашнику, за киевский фуникулёр, который до примера был вообще на просторах ныне сдохшей ну и немнго смердящей сегодня его родины Параши, что раннее называлась Империекй Российчкой, так вот этот фуникулёр (надеюсь, что вам, быдлу, как представителю основной массы населения Параши, понятно, что такое фуникулёр) был ПЕРВЫМ на её территории. И сроился он не за счёт морды, и прочих моральных уродав, а коштом киевлян. так, вот, именно, как транспортное срнедство он и функционирует более 100 лет в Киеве. И только приезжие, в том числе и вонючки из вашей Параши, рассматривают его, как экзотику. Оно и понятно, послу ишака или к примеру верблюда с ладой "Калиной" для вас это действительно экзотика.

,
08.08.2020 18:08 Відповісти
39 лет !?? Вроде уже пора поумнеть... Это не исправимо!
08.08.2020 17:29 Відповісти
зачем люди это делают? что-то типа посцать в подъезде...
08.08.2020 18:32 Відповісти
Где нацжоны по уничтожению пресституток от 112 zik newsone
08.08.2020 19:17 Відповісти
заминировал со своего телефона сел рядом на лавочке, судя по забору. интеллектуал.
09.08.2020 00:53 Відповісти
 
 